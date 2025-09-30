Новости общества

04:37 МСК
Культурные и спортивные мероприятия октября: куда сходить в Казани

18:00, 30.09.2025

Главные концерты, постановки и спортивные события в середине осени

Фото: Реальное время

Октябрь порадует казанцев целым рядом концертов — на площадках города можно будет послушать как произведения Петра Чайковского, так и группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. 50 лет творческой деятельности отметит маэстро Александр Сладковский. А казанский «Ак Барс» столкнется на льду с победителем Кубка Гагарина сезона-2024/2025 ярославским «Локомотивом». Главные культурные и спортивные мероприятия октября — в афише «Реального времени».

Концерты

Александр Сладковский, Хибла Герзмава, ГАСО РТ

4 октября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана и главным дирижером маэстро Александром Сладковским на сцену поднимется великая оперная дива — Хибла Герзмава (сопрано). В программе — произведения Петра Чайковского, Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хаски

5 октября. «Корстон». 16+

Артист везет с собой большую сольную программу, где новое творчество сочетается с полюбившимися хитами.

Открытие 60-го сезона

8 октября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Юбилейный сезон ГАСО РТ откроет Концертом для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и Симфонией №4 Антона Брукнера.

«Ленинград»

18, 19 октября. «Татнефть Арена». 18+

В 2024 году группа вернулась на сцену, выпустив новый альбом «Синяя богиня». В середине октября Сергей Шнуров и Ко дадут сразу два концерта в Казани, где ожидаются как новые песни, так и старые хиты.

50 лет в строю. Концерт к юбилею Александра Сладковского

20 октября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Творческой деятельности маэстро Александра Сладковского исполняется 50 лет. В этот день под управлением народного артиста выступят такие звезды, как Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Вениамин Смехов, Даниэль Шомодьи-Тот, Дмитрий Юровский, Фабио Мастранджело.

Markul

26 октября. «Корстон». 16+

С новым альбомом в Казани выступит и рэпер Markul. Его пластинка Make Depression Great Again вышла в прошлом году и собрала солд-аут в московской «ВТБ Арена».

Григорий Лепс

28 октября. «Татнефть Арена». 12+

Певец уже приезжал в этом году в Казань на фестиваль «Новая волна». В этот раз казанцев ожидает сольный концерт с новинками и хитами.

Поход в театр

«Отель Vegas»

3, 10, 18, 24 декабря. Театр на Булаке. 18+

Комедия о работниках отеля с вычурным названием Vegas, который находится в небольшом городе. Посетителей здесь едва ли больше, чем сотрудников. Шесть девушек ежедневно трудятся в этом отеле, и их жизнь течет размеренно, пока не происходят неожиданные события, которые переворачивают их быт.

«Любовь и голуби»

4 октября. ТЮЗ имени Кариева. 16+

Музыкальная комедия «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина — это добрая, знакомая с детства история, к которой хочется возвращаться. В Казани ее адаптировали и перевели на татарский язык. Зрителей ждет классический сюжет с Раисой Захаровной, дядей Митей и Василием Кузякиным.

«Көзге кайтаваз / Осенний отголосок»

5 октября. Театр им. Камала. 12+

Проблема отцов и детей — это вечная тема для любого общества, но там, где дети уже зачастую не знают национального языка родителей, эта проблема особенно актуальна. Именно вопросу сохранения семейных и национальных ценностей посвящен этот остроумный спектакль. Профессор, всю свою жизнь изучавший татарскую филологию, встречается с тем, что мир вокруг уже не тот, что был прежде. И теперь, в канун своего юбилея, ему предстоит столкнуться с новым вызовом — попытаться понять мир, в котором живут его сыновья.

предоставлено пресс-службой театра Камала

«Дядюшкин сон»

5 октября. Театр им. Качалова. 12+

Неожиданно в доме Марьи Александровны Москалевой появляется князь-сердцеед. По сюжету его визит становится поистине значимым событием для провинциального городка Мордасова. За десятилетия тут сложилась своя иерархия и своего рода осиное гнездо — так прозвали мордасовское общество. Главная героиня, недолго думая, решает воспользоваться случаем, чтобы выдать замуж свою дочку Зину за князя.

«Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры»

11 октября. Театр им. Камала. 16+

Новый театральный проект Театра им. Камала, в основу которого легли важные для татарской культуры тексты, представит татарский мир рубежа XIX—XX веков, переживающий исторические потрясения, связанные с голодом, охватившим Поволжье в 1880-х, и первой всеобщей переписью населения Российской империи 1897 года.

«Жизель»

15 и 16 октября. Театр оперы и балеты Мусы Джалиля. 12+

Легендарный балет с музыкой Адольфа Адана. История расскажет о том, что любовь сильнее смерти, о преданном доверии и раскаянии, спектакль неоднократно совершенствовался, чтобы достичь безупречности в хореографии и драматургии.

«Ставки сделаны»

14 и 28 октября. Молодежный театр на Булаке. 18+

Лирико-комедийный детектив от режиссера спектакля «Оскар и Розовая дама» — Вероники Чепегиной. В основе сюжета лежит история английской леди, которая привела в свои роскошные апартаменты бродягу. С какой целью она заманила бездомного к себе? Героиня готова поставить на кон все, что у нее есть. Означает это только одно — последствия такого выбора будут непредсказуемы.

«Зәңгәр шәл / Голубая шаль»

19 октября. Новый театр им. Камала, 12+

Спектакль — визитная карточка татарского театра. Зрительский интерес к этой постановке не ослабевает, а пьеса давно обрела легендарный статус. Непреходящая популярность «Голубой шали» — пьесы, написанной еще в 1926 году, порождает загадки. Принципиальная незатейливость фабулы, ее фрагментарность, расподобление действенно-смысловыми ходами и музыкальными метафорами, тип связи «сцена — зал», предусматривающий активное участие зрителя в действии, арии-монологи главных героев, хоры воздействуют на подсознание, порождают каскад ассоциаций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мәхәббәт FM// Мэхэббэт FM»

21 октября. Новый театр им. Камала, 12+

Сюжет новой пьесы Ильгиза Зайниева разворачивается в офисе радиостанции, где главный герой работает диджеем, а его партнерша — талантливым звукорежиссером. Между ними зарождается глубокое и трогательное чувство, но перед тем как понять, а любовь ли это, им предстоит пройти долгий и тернистый путь.

Детям

«Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

5 октября, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 6+

Команда молодых виртуозов Московской консерватории исполнит легендарные мелодии на струнных, деревянных и медных духовых инструментах и погрузит гостей во вселенную Гарри Поттера.

«Недетский концерт»

6 апреля. Театр на Булаке, 0+

Концерт оркестра театра на Булаке — это музыка, знакомая с детства. В программе любимые мелодии из мультфильмов и фильмов: от «Приключений Буратино» до «Гарри Поттера» и «Звездных войн».

Реальное время / realnoevremya.ru

«Одержимые»

18, 19, 25, 26, 29, 30 октября. Казанский цирк. 0+

Экстрим-шоу при участии заслуженных артистов России Артура и Карины Багдасаровых. В программе — трюки на «колесе смелости», кульбиты мотоциклов в шаре, шоу с тиграми и т. д.

Спортивные события

Домашние матчи «Рубина»

4, 19, 22 октября. «Ак Барс Арена». 0+

В октябре «Рубин» сыграет в Казани три раза. Первые два матча пройдут в рамках Российской премьер-лиги: 4 октября против самарских «Крыльев Советов» и 19 октября против калининградской «Балтики». 22 октября казанцы сыграют в Кубке России, соперником станет грозненский «Ахмат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Серия «Ак Барса» в Казани

3, 5, 7, 22, 25, 27, 29 октября. «Татнефть Арена». 0+

«Барсы» в октябре проведут семь матчей в родных стенах. Казанскому хоккейному клубу предстоит сыграть:

3 и 5 октября — с хабаровским «Амуром»;

7 октября — с астанинским «Барысом»;

22 октября — победителем Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025 ярославским «Локомотивом»;

27 октября — владивостокским «Адмиралом»;

29 октября — магнитогорским «Металлургом».

Игры УНИКСа в Казани

11, 19, 22 октября. «Баскет-холл». 0+

Фанатов баскетбола ждут три игры на домашнем паркете. 11 октября УНИКС сыграет с екатеринбургским «Уралмашем», 19 октября — с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», 22 октября — с саратовским «Автодором».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дарья Пинегина

ОбществоКультураСпорт Татарстан

