Культурные и спортивные мероприятия октября: куда сходить в Казани
Главные концерты, постановки и спортивные события в середине осени
Октябрь порадует казанцев целым рядом концертов — на площадках города можно будет послушать как произведения Петра Чайковского, так и группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. 50 лет творческой деятельности отметит маэстро Александр Сладковский. А казанский «Ак Барс» столкнется на льду с победителем Кубка Гагарина сезона-2024/2025 ярославским «Локомотивом». Главные культурные и спортивные мероприятия октября — в афише «Реального времени».
Концерты
Александр Сладковский, Хибла Герзмава, ГАСО РТ
4 октября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+
Вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана и главным дирижером маэстро Александром Сладковским на сцену поднимется великая оперная дива — Хибла Герзмава (сопрано). В программе — произведения Петра Чайковского, Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди.
Хаски
5 октября. «Корстон». 16+
Артист везет с собой большую сольную программу, где новое творчество сочетается с полюбившимися хитами.
Открытие 60-го сезона
8 октября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+
Юбилейный сезон ГАСО РТ откроет Концертом для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и Симфонией №4 Антона Брукнера.
«Ленинград»
18, 19 октября. «Татнефть Арена». 18+
В 2024 году группа вернулась на сцену, выпустив новый альбом «Синяя богиня». В середине октября Сергей Шнуров и Ко дадут сразу два концерта в Казани, где ожидаются как новые песни, так и старые хиты.
50 лет в строю. Концерт к юбилею Александра Сладковского
20 октября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+
Творческой деятельности маэстро Александра Сладковского исполняется 50 лет. В этот день под управлением народного артиста выступят такие звезды, как Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Вениамин Смехов, Даниэль Шомодьи-Тот, Дмитрий Юровский, Фабио Мастранджело.
Markul
26 октября. «Корстон». 16+
С новым альбомом в Казани выступит и рэпер Markul. Его пластинка Make Depression Great Again вышла в прошлом году и собрала солд-аут в московской «ВТБ Арена».
Григорий Лепс
28 октября. «Татнефть Арена». 12+
Певец уже приезжал в этом году в Казань на фестиваль «Новая волна». В этот раз казанцев ожидает сольный концерт с новинками и хитами.
Поход в театр
«Отель Vegas»
3, 10, 18, 24 декабря. Театр на Булаке. 18+
Комедия о работниках отеля с вычурным названием Vegas, который находится в небольшом городе. Посетителей здесь едва ли больше, чем сотрудников. Шесть девушек ежедневно трудятся в этом отеле, и их жизнь течет размеренно, пока не происходят неожиданные события, которые переворачивают их быт.
«Любовь и голуби»
4 октября. ТЮЗ имени Кариева. 16+
Музыкальная комедия «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина — это добрая, знакомая с детства история, к которой хочется возвращаться. В Казани ее адаптировали и перевели на татарский язык. Зрителей ждет классический сюжет с Раисой Захаровной, дядей Митей и Василием Кузякиным.
«Көзге кайтаваз / Осенний отголосок»
5 октября. Театр им. Камала. 12+
Проблема отцов и детей — это вечная тема для любого общества, но там, где дети уже зачастую не знают национального языка родителей, эта проблема особенно актуальна. Именно вопросу сохранения семейных и национальных ценностей посвящен этот остроумный спектакль. Профессор, всю свою жизнь изучавший татарскую филологию, встречается с тем, что мир вокруг уже не тот, что был прежде. И теперь, в канун своего юбилея, ему предстоит столкнуться с новым вызовом — попытаться понять мир, в котором живут его сыновья.
«Дядюшкин сон»
5 октября. Театр им. Качалова. 12+
Неожиданно в доме Марьи Александровны Москалевой появляется князь-сердцеед. По сюжету его визит становится поистине значимым событием для провинциального городка Мордасова. За десятилетия тут сложилась своя иерархия и своего рода осиное гнездо — так прозвали мордасовское общество. Главная героиня, недолго думая, решает воспользоваться случаем, чтобы выдать замуж свою дочку Зину за князя.
«Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры»
11 октября. Театр им. Камала. 16+
Новый театральный проект Театра им. Камала, в основу которого легли важные для татарской культуры тексты, представит татарский мир рубежа XIX—XX веков, переживающий исторические потрясения, связанные с голодом, охватившим Поволжье в 1880-х, и первой всеобщей переписью населения Российской империи 1897 года.
«Жизель»
15 и 16 октября. Театр оперы и балеты Мусы Джалиля. 12+
Легендарный балет с музыкой Адольфа Адана. История расскажет о том, что любовь сильнее смерти, о преданном доверии и раскаянии, спектакль неоднократно совершенствовался, чтобы достичь безупречности в хореографии и драматургии.
«Ставки сделаны»
14 и 28 октября. Молодежный театр на Булаке. 18+
Лирико-комедийный детектив от режиссера спектакля «Оскар и Розовая дама» — Вероники Чепегиной. В основе сюжета лежит история английской леди, которая привела в свои роскошные апартаменты бродягу. С какой целью она заманила бездомного к себе? Героиня готова поставить на кон все, что у нее есть. Означает это только одно — последствия такого выбора будут непредсказуемы.
«Зәңгәр шәл / Голубая шаль»
19 октября. Новый театр им. Камала, 12+
Спектакль — визитная карточка татарского театра. Зрительский интерес к этой постановке не ослабевает, а пьеса давно обрела легендарный статус. Непреходящая популярность «Голубой шали» — пьесы, написанной еще в 1926 году, порождает загадки. Принципиальная незатейливость фабулы, ее фрагментарность, расподобление действенно-смысловыми ходами и музыкальными метафорами, тип связи «сцена — зал», предусматривающий активное участие зрителя в действии, арии-монологи главных героев, хоры воздействуют на подсознание, порождают каскад ассоциаций.
«Мәхәббәт FM// Мэхэббэт FM»
21 октября. Новый театр им. Камала, 12+
Сюжет новой пьесы Ильгиза Зайниева разворачивается в офисе радиостанции, где главный герой работает диджеем, а его партнерша — талантливым звукорежиссером. Между ними зарождается глубокое и трогательное чувство, но перед тем как понять, а любовь ли это, им предстоит пройти долгий и тернистый путь.
Детям
«Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»
5 октября, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 6+
Команда молодых виртуозов Московской консерватории исполнит легендарные мелодии на струнных, деревянных и медных духовых инструментах и погрузит гостей во вселенную Гарри Поттера.
«Недетский концерт»
6 апреля. Театр на Булаке, 0+
Концерт оркестра театра на Булаке — это музыка, знакомая с детства. В программе любимые мелодии из мультфильмов и фильмов: от «Приключений Буратино» до «Гарри Поттера» и «Звездных войн».
«Одержимые»
18, 19, 25, 26, 29, 30 октября. Казанский цирк. 0+
Экстрим-шоу при участии заслуженных артистов России Артура и Карины Багдасаровых. В программе — трюки на «колесе смелости», кульбиты мотоциклов в шаре, шоу с тиграми и т. д.
Спортивные события
Домашние матчи «Рубина»
4, 19, 22 октября. «Ак Барс Арена». 0+
В октябре «Рубин» сыграет в Казани три раза. Первые два матча пройдут в рамках Российской премьер-лиги: 4 октября против самарских «Крыльев Советов» и 19 октября против калининградской «Балтики». 22 октября казанцы сыграют в Кубке России, соперником станет грозненский «Ахмат».
Серия «Ак Барса» в Казани
3, 5, 7, 22, 25, 27, 29 октября. «Татнефть Арена». 0+
«Барсы» в октябре проведут семь матчей в родных стенах. Казанскому хоккейному клубу предстоит сыграть:
3 и 5 октября — с хабаровским «Амуром»;
7 октября — с астанинским «Барысом»;
22 октября — победителем Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025 ярославским «Локомотивом»;
27 октября — владивостокским «Адмиралом»;
29 октября — магнитогорским «Металлургом».
Игры УНИКСа в Казани
11, 19, 22 октября. «Баскет-холл». 0+
Фанатов баскетбола ждут три игры на домашнем паркете. 11 октября УНИКС сыграет с екатеринбургским «Уралмашем», 19 октября — с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», 22 октября — с саратовским «Автодором».
