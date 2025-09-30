«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту». Теперь Гатиятулина уволят?

Крупное поражение в Екатеринбурге может перечеркнуть все старания тренера

«Ак Барс» завершил сложную выездную серию поражением от «Автомобилиста» со счетом 1:4. Кажется, команда перегорела после яркой победы в Магнитогорске. Теперь «барсы» возвращаются в Казань, где клубное руководство может решить вопрос с отставкой тренерского штаба. Подробнее — в материале «Реального времени».

Победный состав не меняют



Матч в Екатеринбурге был для «Ак Барса» последним во второй выездной серии сезона. Маршрут Астана — Магнитогорск завершился для казанцев двумя победами. Если поединок с «Барысом» (2:1) дался команде с трудом (с психологической точки зрения), то успех с «Металлургом» (4:3) получился сверхэмоциональным и позитивным. Подопечные Анвара Гатиятулина перевернули ход встречи, отыгравшись с 0:3. Так что на игру с «Автомобилистом» казанцы ехали в приподнятом настроении.

В матче с «Металлургом» важнейшим стало изменение сочетаний двух троек атаки команды. Тренерский штаб поменял местами Дмитрия Яшкина и Артема Галимова, спустив экс-капитана в третье звено. С новым партнером Григорий Денисенко оформил первый дубль за «барсов», а Александр Хмелевский набрал дебютный балл за результативность. Да и сам Галимов «размочил» свои нули, тянувшиеся с начала чемпионата.

В связи с этим Гатиятулин не стал менять победный состав и выставил аналогичные сочетания на игру в Екатеринбурге. Галимов снова появился во второй тройке, а Яшкин остался в третьем звене. В воротах третий матч неизменно начинает Тимур Билялов, который временно застолбил за собой позицию первого номера «Ак Барса» в конкуренции с Михаилом Бердиным.

У «Автомобилиста» перед игрой возникли серьезные сложности. На начало встречи в списке травмированных значилось шесть игроков уральцев — целое первое звено команды. Это Кертис Волк — Стефан Да Коста — Брукс Мэйсек — Никита Трямкин — Сергей Зборовский. Кроме этого, «на травме» находился Максим Осипов, а капитан Анатолий Голышев пока отбывает дисквалификацию за допинг.

Казанский кошмар продолжился

В нынешнем сезоне команды уже успели провести один очный поединок. В Казани «барсы» первыми открыли счет, а к концу второго периода уже проигрывали — 1:6. Затем хозяева смогли отыграть две шайбы, но результат получился разгромным — 3:6. Этот матч стал одним из катализаторов начала разговоров о возможной отставке Гатиятулина из «Ак Барса». Однако тренеру, кажется, удалось нормализовать ситуацию.

Ко второй игре с казанцами тучи нависли, наоборот, над Николаем Заварухиным. «Автомобилист» проиграл три матча подряд, показав в них невзрачный хоккей. Так что мотивации больше было у хозяев, и неудивительно, что екатеринбуржцы открыли счет уже на 3-й минуте. Алексей Бывальцев пасом нашел Джесси Блэкера, а защитник «Автомобилиста» переправил шайбу в ворота Билялова — 1:0.

Пропущенный гол не поменял характер игры. «Ак Барс» действовал агрессивно, старался каждую атаку доводить до броска. Хозяева же отталкивались от соперника, выбегая в опасные контратаки. Все это вылилось в преимущество казанцев по броскам (12-2), однако в концовке периода «Автомобилист» удвоил счет. Бусыгин зарядил издали, Билялов отразил, а Роман Горбунов добил в сетку — 2:0. Аналогичным способом «Ак Барс» одну шайбу отквитал: Алексей Марченко бросил, Михаил Фисенко переправил в ворота — 2:1.

Скромные юбиляры

После первого периода Билялов уступил место в воротах Михаилу Бердину. Для резервного вратаря эта игра стала 100-й в КХЛ. Юбилейный матч начался для голкипера с пропущенной шайбы. Действуя в меньшинстве, Степан Хрипунов убежал в атаку, а Данил Романцев добил снаряд в сетку казанцев — 3:1. В дальнейшем Бердин действовал надежнее, хотя вряд ли он остался доволен результатом команды. А Билялов, похоже, выбыл из строя. На пресс-конференции Гатиятулин рассказал, что основной вратарь «барсов» получил травму.

Интересно, что невзрачным получился матч и для других юбиляров. Отмечавший свое 20-летие Тимофей Жулин ничем не запомнился, правда, от него особо ничего и не ждали. А вот от Артема Галимова (провел 400-й матч в КХЛ) и Митчелла Миллера (100-й матч в лиге) хотелось большего. Только вот эти двое далеки от своей идеальной формы прошлогоднего образца и просто сыграли в привычном для них нынешних стиле.

Снова не работало у «барсов» большинство. Правда, стоит оговориться. Всего за матч «Автомобилист» заработал четыре минуты штрафа, но в одном из удалений гости сами в ответ удалились и сорвали свою «реализацию лишнего». Однако для оценки подойдут последние четыре из пяти минут третьего периода. Казанцы сменили вратаря на шестого полевого игрока и не создали ни одного голевого момента. На льду была вся та же бригада большинства в формате «6 на 5». Ставка на пустые ворота не сработала, команда лишь пропустила четвертую шайбу.

Останется ли Гатиятулин?

Игра в исполнении «Ак Барса» оставила большие вопросы. Команде явно чего-то не хватало. Гатиятулин после матча заявил, что свой отпечаток на игре «барсов» оставили две предыдущие победы. Во-первых, не хватало эмоций после яркого камбэка в Магнитогорске, во-вторых, свежести из-за третьего подряд выездного поединка. К тому же соперник играл от обороны, не допуская грубых провалов.

— После двух энергозатратных побед в этом матче нам не хватило напора. Сами дали фору сопернику, этого не нужно было делать. Приходилось преодолевать плотную оборону соперника, и не хватило напора, чтобы сделать второй камбэк подряд. Одной из главных целей на эту поездку было вернуть ответственность своих действий. Ошибки всегда будут, но такие, которые мы допускали, делать не нужно. Повторюсь, отложились две энергозатратные и эмоциональные игры, не хватило напора, — сказал Гатиятулин.

Названные тренером причины выглядят адекватными и реальными. Недавно с аналогичной проблемой столкнулся «Авангард», такой отрезок был и у «Металлурга», и других топ-клубов. И это нормально. Но в Казани ситуация другая, и Гатиятулин теперь наверняка летит домой со смешанными чувствами. Тренеру дали время выправить положение дел, команда выиграла два из трех матчей, а в клубе все равно продолжают искать замену. По данным журналиста Артура Хайруллина, «Ак Барс» ведет переговоры с Майком Бэбкоком из НХЛ. Кандидат мощный как по имени, так и по регалиям. Только вот выход ли это для «Ак Барса»?

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Блэкер (Бывальцев, 03:27);

2:0 — Горбунов (Бусыгин, Бывальцев, 18:40);

2:1 — Фисенко (Марченко, Кателевский, 19:09);

3:1 — Романцев (Хрипунов, Блэкер, 23:49, 4х5);

4:1 — Шашков (Блэкер, Романцев, 58:20, ПВ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 октября в Казани с «Амуром» в 19:00 по московскому времени. Останется ли к этому времени в команде Анвар Гатиятулин?