Чемпионат России по теннису в Казани принес хозяевам одну бронзу

Грустное окончание хорошего сезона

Фото: Реальное время

В Казани завершился чемпионат России по теннису. Хозяева корта завоевали одну бронзовую медаль, которую принес нашей республике Дмитрий Долженков. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Бронза казанца Долженкова

Бронзу чемпионата России по теннису обеспечил Дмитрий Долженков. Казанец выступал на соревнованиях благодаря полученной уайлд-кард, что само по себе представляет факт определенного везения. Если бы чемпионат проводили в Ханты-Мансийске, Всеволожске Ленинградской области, Тольятти, как бывало до Казани, не факт, что уайлд-кард досталась бы Дмитрию.

Спортсмен воспользовался шансом почти на 100 процентов. На старте обыграл в трехсетовом поединке одного из братьев Лутковских — Святослава, который выиграл первый сет. Второго брата — Радимира — обыграл пензенец Богдан Бобров, бывший на тот момент действующим чемпионом страны. Во втором круге Долженков обыграл 29-летнего пермяка Михаила Коровина, выйдя в четвертьфинале на известного турнирного бойца Евгения Карловского. 31-летний Карловский — старожил российских турниров, включая казанские. Его относят к когорте таких уважаемых в спорте людей, как Михаил Елгин, Иван Гахов, Денис Мацукевич, Иван Неделько либо Данил Спасибо, которые создавали у любителей тенниса чувство стабильности.

В этот раз в Казани не было Елгина, как и его партнерши по миксту Анастасии Гасановой. предоставлено федерацией тенниса Татарстана

Карловский из того самого Всеволожска, на чемпионате которого солировал молодой тогда Елгин, отказался от игры из-за болезни. Кстати, нынешний четвертьфинал среди мужчин можно называть едва ли не главным событием казанского чемпионата по причине того, что в его рамках состоялась лишь одна полноценная игра. В ее рамках москвич Игорь Кудряшов обыграл земляка Максима Старостина. Хотя в данном случае необходимо уточнять, что Кудряшов из «понаехавших», поскольку он родом из Уфы.



Помимо Долженкова и Карловского, на корты не выходили участники еще одного четвертьфинала. В нем турнирная сетка свела двух дуайенов российского тенниса и казанских турниров — 30-летнего москвича Евгения Королева и 28-летнего Евгения Тюрнева из Всеволожска. При счете 3:6, 0:3 отказался доигрывать свой матч и сочинец Александр Лобанов, уступивший пензенцу Боброву.

Несостоявшиеся четвертьфиналы, недоигранный финал

В итоге Долженков уступил в полуфинале Королеву и сошелся в поединке за третье место с Бобровым. Схожим у них было то, что в первом круге оба обыграли братьев Лутковских, а в четвертьфинале победили из-за снятия соперников. Разделяло их то, что Бобров стоял четвертым сеяным в сетке и носил звание чемпиона, которого лишился, уступив в полуфинале Кудряшову. А Долженков, как мы уже писали, играл по уайлд-кард. На видеографике, которая помогала болельщикам смотреть интернет-трансляцию, даже не было фото Долженкова, считавшегося хозяином корта. Тем не менее именно он оказался сильнее в борьбе за медаль, выиграв 6:3, 6:4 и поразив тем самым режиссеров трансляции, которые на той же видеографике назвали победителем Боброва.

А вот итог финала — это еще один повод для того, чтобы запомнить казанский чемпионат 2025 года, выделяя его среди прочих. Поединок Королева и Кудряшова был прерван при счете 6:4, 4:0 из-за дисквалификации последнего. Кудряшов по ходу матча выражал недовольство, а уступая под ноль вторую партию, устроил «пятиминутку ненависти». Надо отдать ему должное, вначале поздравил соперника, пожав ему руки и приобняв, а затем начал уничтожать ракетку. Сначала швырнул ее в пол, а затем еще трижды добил о покрытие. Собрал вещи, услышал вердикт главного судьи и ушел с корта, не пожав руку судье на вышке. Судя по всему, дисквалификация распространилась и на парный разряд, где Кудряшов должен был играть матч за бронзу с Игорем Мелик-Агаламовым.



Чемпионат России прошел в казанской Академии тенниса. предоставлено федерацией тенниса Татарстана

Победил Королев, стартовал Валетов

Кстати, первая ракетка Тулы Егор Агафонов, который выиграл титул чемпиона в парном разряде, выступая вместе с неудачником матча за бронзу Бобровым, не доехал до Казани, как и десятки лучших теннисистов России. Из тех, кого не было на чемпионате России, легко можно составить еще одну турнирную сетку.

Например, вышеназванный Кудряшов и обыгранный им на уровне одной восьмой татарстанец Илья Симакин, бывший первым сеяным на чемпионате. Они в прошлом году выступали в Казани на Играх стран БРИКС.

Екатерина Маклакова (третья сеяная), которая в матче за бронзу проиграла Кристине Кройтор (первой сеяной). Агафонов играл в этом году на Универсиаде, став ее чемпионом вместе с Симакиным, сейчас уступил будущему чемпиону Королеву, кстати, не попавшему в число сеяных во втором круге.

Илья Симакин (четвертый слева) на золотом пьедестале Универсиады. предоставлено федерацией тенниса Татарстана

Татаро-башкирское дерби в теннисе

Виктор Балуда в 2010 году завоевывал серебро первой летней юношеской Олимпиады. Родившийся в Италии, сын итальянца Джорджо Бинды, в Казани Балуда стал победителем в миксте вместе с Полиной Старковой и вылетел в первом круге квалификации. До второго круга мужской одиночки дошел Роман Валетов из Подольска, напомнив о старшей сестре Юлии Валетовой, выступавшей ранее.



Был еще любопытный эпизод с «татаро-башкирским» дерби, и это не только противостояние Кудряшова с Симакиным. На уровне квалификации уфимка Милана Цулыгина уступила Виталине Тутулиной из Казани. И да, Цулыгина — это дочь экс-хоккеиста «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Николая Цулыгина, который совсем недавно работал главным тренером в «Салавате».

Ожидаем на будущий чемпионат еще одну представительницу спортивных династий. Александра Хомицкая пока играла на уровне юниорок, а ведь это дочь экс-хоккеиста «Ак Барса» Вадима Хомицкого и экс-чемпионки мира по фигурному катанию Марии Бутырской. Будет стартовать сочинец Евгений Кафельников — младший племянник олимпийского чемпиона, сын его сестры Анны. Наконец, хозяин кортов Дэвид Валиев — темнокожий татарин.

Яркие наряды: украшают и удивляют. предоставлено федерацией тенниса Татарстана

Имена участников чемпионата России мало что говорили широкому кругу болельщиков



Имена остальных участников чемпионата России мало что говорят. Получилось, что фаворитов нет — они выступают за границей, как и ветеранов, знакомых по прошлым стартам. Более-менее известные Агафонов и Симакин, Карловский и Тюрнев вылетели на ранних этапах. Глубина состава российского тенниса сейчас не такая, как в прошлые годы, когда на чемпионат России в Казани приезжали сборники Евгений Донской, Аслан Карацев и Константин Кравчук, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская и Вероника Кудерметова, будущие члены сборной Казахстана Александр Бублик и Михаил Кукушкин, экс-казахстанка Ярослава Шведова, будущие сборники Грузии Николоз Басилашвили и Натела Дзаламидзе, овеянные славой Андрей Черкасов и Анастасия Пивоварова.



За кого болеть зрителям, за кем следить любителям тенниса? За уничтожением ракетки Кудряшова в моменте наблюдали с трибун 20 человек, и это в финале чемпионата страны.

Прошедший теннисный чемпионат страны держит мобилизованными судейский и волонтерский корпуса, работающие как часы. Правда, почему-то на нынешнем турнире не было бол-боев, но пусть это останется единственным вопросом к организаторам.

Сборная Татарстана: тренер Тимур Киямов, Дэвид Валеев (крайний справа). предоставлено федерацией тенниса Татарстана

Ранее татарстанские теннисисты успешно выступали на родных кортах. Медали Марата Шарипова и перешедшего на тренерскую работу Тимура Киямова, Полины Кудерметовой и Виктории Михайловой активно пополняли спортивную копилку. Даже в этой ситуации, когда на домашнем чемпионате страны была завоевана всего одна бронза, при вылете фаворита на ранней стадии, татарстанский теннис может считать сезон успешным. Симакин с Агафоновым завоевали золото Универсиады в парном разряде, а Вероника Кудерметова в паре выиграла Уимблдон, «прямо сейчас» претендуя на титул лучшей спортсменки республики по итогам 2025 года. Юниоры стали третьими на Спартакиаде молодежи, выиграли командный чемпионат России до 19 лет, девушки стали третьими под руководством Тимура Киямова, Антона Кратюка и под присмотром президента Федерации тенниса Шамиля Тарпищева.

