Ветераны «Рубина» стартуют на турнире в Анапе

Казанские жизнелюбы сыграют в финале российского Мастерс

Ветеранский футбол это непотерянное мастерство и юношеский азарт. Фото: предоставлено федерацией футбола РТ

Сегодня в Анапе стартует третий турнир по футболу среди ветеранских команд, проводимый под эгидой РФС. Первым стартовал турнир команд в возрастной категории 50 лет и старше, завершившийся 29 сентября. Команды ветеранов от 60 лет сыграют с 1 по 9 октября, а от 40 лет — с 10 по 19 октября. Подробности — в статье «Реального времени».

Ветеранский «Рубин» — это симбиоз экс-профессионалов и любителей

Матчи финального этапа Всероссийских соревнований по футболу проходят в поселке Витязево городского округа Анапа. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрастных категориях от 40, 50 и 60 лет. Уже завершился турнир команд с игроками возрастом до 60 лет. Что любопытно: часть команд представляла профессиональные клубы, такие как «Кубань» из Краснодара, ульяновскую «Волгу», липецкий «Металлург», ивановский «Текстильщик». Остальные были составлены на базе действующих ветеранских команд, выступающих в чемпионатах своих республик, краев и областей.

Что касается казанского «Рубина», который примет старт в турнире с футболистами старше 60 лет, то это настоящий симбиоз любителей и профессионалов, причем зачастую не рубиновых. Звезда казанского клуба 1980-х и 1990-х Рубин Равилов, легендарный Гарик, он же Ильдар Гарифуллин, голкипер Ильхам Маматов — это профессионалы. Среди любителей Евгений Круглов, Рамиль Хабибуллин, Роберт Ямалеев, Игорь Арапов, отец известного футболиста-любителя Антона Арапова. Рубиновую команду укрепят «легионеры». Среди них Виктор Полуянов, игравший в Челнах за КАЦ-СКИФ. Кстати, он играл там с Адьямом Кузяевым, отцом новичка нынешнего «Рубина» Далером Кузяевым, после чего оба продолжили игровую карьеру в оренбургском «Газовике». Кстати, в Челнах играл за «КАМАЗ» еще один футболист «Рубина» Алимжан Рафиков.

В автограде же играл Валерий Евдокимов, плюс еще в Бугульме и Бавлах. За Зеленодольск выступал Валерий Терентьев. Уроженец того же города Анатолий Распусков входит в число легенд «Рубина», но он выступал за ветеранскую команду только на уровне первенства Приволжья в Чебоксарах, победа в котором вывела казанцев в финал. Сейчас Распускова нет в составе, как и Рината Ахатова, футболиста-любителя, а также директора хоккейной команды «Динамо-Ак Барс». А ведь ранее он также соревновался в ветеранском «Рубине», к примеру, на международном турнире 2023 года в Ульяновске. Кстати, на том отборе лучшим вратарем был признан Юрий Чапалов, с учетом того, что на этой позиции сейчас будет еще и опытнейший Маматов, то за последний рубеж команды можно не опасаться.

У микрофона Александр Гусев. предоставлено федерацией футбола РТ

«Делитесь любовью к футболу со своими детьми и внуками»

— С таким наслаждением смотрю ветеранский футбол, — признавался его главный ценитель, председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев. — Отмечаю про себя, что многие навыки футбольного мастерства не утеряны. Финты, удары, матюки — шучу. Берегите себя, делитесь любовью к футболу со своими детьми, уже даже с внуками. Теми детишками, которые приходят в манежи, массово строящиеся по всей республике.

Эту речь Александр Петрович произнес на окончании мемориала Виктора Колотова, где ветераны татарстанского футбола провели последний этап подготовки к российскому финалу. Гусева поддержал Евгений Круглов, который отвечает в Федерации футбола Татарстана за работу с ветеранами: «Приятно всех видеть живыми-здоровыми, с хорошим настроением. С годами парни меняются, кого-то можно даже с ходу не узнать в гражданской одежде, но душой не стареют. Наша миссия — научить любить футбол следующее поколение».

В том числе и игровой мудрости, потому что ветеранский футбол — это не только про обводку, передачи и удары. Было бы здоровье, которое, увы, может подводить. Два года назад на международном турнире в Ульяновске двое ветеранов-футболистов умерли на второй день соревнований в промежутке 15 минут.

Три рубиновых ветерана Иван Кихтенко, Анатолий Распусков и Рубин Равилов. предоставлено федерацией футбола РТ

Наверное, мог бы побороться за выход в финальную часть и «Рубин», составленный из футболистов старше 40 лет, тем более что команда из вице-чемпионов России 1981 года среди ДЮСШ практически в одном составе выступает на ветеранских стартах Татарстана. Но ее лидер Марат Хайруллин из любительского чемпионата республики был приглашен в чемпионат Казахстана, став спортивным директором команды «Актобе», в которой провел лучшие годы игровой карьеры.

Тем самым чемпионат Татарстана в очередной раз делегировал своего представителя в профессиональный футбол. Например, ранее это сделали Челны, когда игрок любительской команды «Эстар» Алексей Козлов ушел в профи-футбол и дорос до сборной России, участвуя в чемпионате мира 2014 года.

Было у отца три сына

Что показательно: ветераны настроены настолько серьезно, что по заветам Курбана Бердыева от стартовых комментариев отказались и Иван Кихтенко, и Ильдар Минвалеев. В актуальном составе казанцев Минвалеев, директор одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов, — свой среди футболистов, потому что это бывший дублер «Рубина», игравший в 1980 году. Тогда «Рубин» тренировал приехавший из Таганрога Валерий Сальников, который привез с собой голкипера Кихтенко, нынешнего руководителя казанских ветеранов.

Ильдар Гарифуллин (сидит, крайний справа). предоставлено федерацией футбола РТ

Хотелось бы напомнить о широко известном в узких кругах Ильгизе Ибатуллине. У него было свое прозвище — Гизя Ибатуллин — это была дань уважения учеников к профессору медицины, одному из пионеров казанской школы клинической анатомии, одному из ведущих клиницистов-морфологов, заслуженному деятелю науки РТ, президенту Общества хирургов республики. По молодости его партнерами по футбольной команде были легенда футбола Анатолий Кашурин, легенда хоккея Анатолий Муравьев.

Помимо них «Рубин» запомнился еще одним футболистом — Дамиром Бикбовым. Это воспитанник казанской «Стрелы», в 1968 году привлекался в дублирующий состав «Рубина», за основной состав команды играл с 1969-го по 1970 годы.

80-летний ветеран «Рубина» Альберт Файзуллин про Бикбова вспомнил: «Это мой друг и товарищ по «Стреле», мы с ним ровесники, родившиеся в год Победы. Правда, он родился на полгода позже, в сентябре 1945-го. Он жил на Краснококшайской, я на Луговой, то есть те самые соседи, с кем я играл в дворовый футбол. Учились в одной школе, дружили, затем он после армии, где также играл в футбол за команду «Селенга» из Улан-Удэ, попал в наш «Рубин». Он был фанатом футбола и знаний. Очень умный, начитанный, что проявлялось на сборах, куда он приезжал с книгами. Сыграв два года за «Рубин», Дамир решил продолжить учебу, хотя Сентябрев очень не хотел его отпускать из команды. Тем не менее уход был оправданным, уже в российские времена Бикбов стал министром экономики, затем руководил «Татфондбанком», к сожалению, рано ушел из жизни».

Рустем Камалетдинов (в темном) и Рубин Равилов (на заднем плане) наблюдают за вводом мяча из аута. предоставлено федерацией футбола РТ

Как «Рубин» «вырастил» министра экономики Татарстана

Сын Дамира Мансуровича — известный казанский журналист Альберт Бикбов вспоминал про отца: «Травматичность, в частности, стала той причиной, из-за которой мой отец был вынужден уйти из спорта. Его еще в достаточно молодом возрасте замучила травма мениска левого колена, попросту говоря, мениск вылетал. Там еще и я родился, и отец ушел из «Рубина», хотя Сентябрев до последнего пытался удержать его в футболе. Будучи заочником Казанского финансово-экономического института, отец избежал каких-либо компаний, которые могли затянуть в такую сферу, как нарушение режима, поскольку футбол, как и спорт в целом, в те годы был полупрофессиональным. Стремление к самообразованию, кстати, помогло сблизиться с самым знаменитым воспитанником татарстанского футбола Виктором Колотовым, несмотря на то, что они успели поиграть только полтора сезона в одной команде. Но Колотов был таким же целеустремленным, как отец, и даже после того, как судьба разбросала обоих не только по разным сферам деятельности, но и по разным городам и республикам, они продолжали поддерживать общение. Во всяком случае отец зачастую бывал в Киеве, встречался с Виктором Михайловичем, познакомился с его звездными партнерами по «Динамо», и даже я бывал в расположении знаменитого клуба. Лично помню игроков «Динамо» разных поколений — от Йожефа Сабо до Олега Блохина».

Сын Дамира Бикбова еще многое рассказал про отца: «Даже при всем том, что отец был режимщиком, учился, у него был достаточно сложный период вхождения в другую жизнь. Отец вспоминал, что у него было порядка 30 собеседований перед тем, как устроиться на работу с дипломом об окончании высшего учебного заведения по специальности «бухгалтерский учет». Но, даже памятуя о спортивном прошлом Дамира Бикбова, взять на работу молодого экономиста долгое время не решались, пока не нашлась вакансия на пороховом заводе».

Что любопытно, оказавшись на пороховом заводе, Бикбов стал футболистом «Стрелы» — команды, которая была подшефной у Гусева. Александр Петрович с 1969 по 1972 год последовательно работал старшим мастером, затем секретарем комитета ВЛКСМ в НПО им. В.И. Ленина, то есть на казанском пороховом.

Не стареют душой ветераны. предоставлено федерацией футбола РТ

Занимались футболом и выросли по карьерной лестнице глава Высокогорского района Евгений Варакин, руководитель Нацбанка РТ Марат Шарифуллин, руководитель Дирекции спортивных проектов Максим Денисов, известный бизнесмен Валерий Песков, строитель Андрей Пшеничников, целая россыпь высокопоставленных сотрудников МВД и Прокуратуры РТ, администрации Казани, включая мэра Ильсура Метшина.