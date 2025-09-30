Татарстанский вендор начинает экспансию на АЗС

Кто превратит АЗС в полноценные торговые центры: ICL Services представила экосистему для автоматизации продаж, предлагающую новые возможности для автозаправок

Фото: предоставлено пресс-службой ГК ICL

Кассовое оборудование и интегрированные системы нового поколения для автоматизации торговли, способны на многое. Оно и очередь отследит, и сотрудника проконтролирует, и проверит, свежая ли сметана у вас в корзинке и заплатили ли вы за эту сметану, и сотворит еще десятки и сотни операций. Экосистему ИТ-решений для ретейла представил один из крупнейших татарстанских игроков рынка — ICL Services. В качестве главной новинки — решения для организации продаж на АЗС. Ведь текущие тренды говорят о том, что заправочные станции становятся центрами оживленной торговли, в прямом смысле этого слова. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Все грани автоматизации ретейла

Одним из центров экспозиции стенда группы компаний ICL на Kazan Digital Week — 2025 стала экосистема ICL.Retail. Это обширный комплекс ИТ-решений для розницы, АЗС и сферы обслуживания. Экосистема софта для магазинов, сетей АЗС, ресторанов быстрого питания развивается в ICL Services с 2007 года. К сегодняшнему решение насчитывает более 4,5 тысячи инсталляций в РФ.

Таким образом ICL Services повышает конкурентные преимущества заказчика и одновременно улучшает пользовательский опыт посетителей. Заказчик получает весь комплекс решений:

Программное обеспечение для касс — программный пакет для автоматизации бизнес-процессов розницы и сферы обслуживания, включающий ICL.Server для управления распределенной сети розничных точек, ICL.POS — программу для автоматизации торговли в магазинах и с помощью онлайн-касс. Есть модули ICL.Кафе, отвечающий потребностям сетей быстрого питания, и ICL.Fashion для магазинов одежды. Один из самых интенсивно продающихся на сегодняшний день — ICL.АЗС, модуль для продажи топлива, работы с резервуарами и сливом бензовоза.

Собственные поставки «железа» для классических касс и касс самообслуживания, без которых сложно представить сегодня магазин.

Готовые цифровые решения в области аналитики данных, искусственного интеллекта и «интернета вещей», чтобы на точке продаж можно было сокращать расходы, наращивать продажи и улучшать клиентский опыт. К примеру, в приложении ICL.ERP осуществляется складской учет, формируются прайс-листы. ICL.Analyst сформирует отчетность, а система ICL.Loyality позволит улучшить клиентский опыт и сохранить ваших клиентов с помощью встроенных скидок и проморешений, а также набора интеграций с ключевыми вендорами систем управления лояльностью.

Надежная команда поддержки — предоставляется полный цикл ИТ-услуг под ключ — от разработки проекта миграции вашей сети магазинов или АЗС до технической поддержки готового проекта в режиме 24/7.

Одним из центров экспозиции стенда группы компаний ICL на Kazan Digital Week — 2025 стала экосистема ICL.Retail.

С помощью решений из экосистемы можно управлять данными о товаре и проводить инвентаризацию, эффективно работать с персоналом в каждой торговой точке, контролировать взаимодействие с покупателями. В системе есть модули для продажи маркированного и подакцизного товара, а также гибкая и постоянно обновляемая база для формирования отчетности.

«Классические АЗС очень быстро превращаются в настоящие магазины»

Особый акцент сделан на использовании решений ICL.Retail на сетях автозаправок. Ведь АЗС сегодня — это не только бензин и дизельное топливо. Здесь покупают сопутствующие товары, пьют кофе и перекусывают, отдыхают. АЗС быстро превращаются в полноценные розничные сети, где появляются многофункциональные зоны обслуживания. Их открывают и федеральные, и региональные игроки. По площади и по ассортименту предложений многие АЗС вполне сравнимы с крупными супермаркетами — и здесь очень важна цифровизация и автоматизация торговли.

Руководитель решений и сервисов для розницы ICL Services Галина Мусина объясняет:

— Мы можем одинаково хорошо аккумулировать продажи и для гипермаркетов, и для кафе, и для ресторанов быстрого питания, и, конечно, для АЗС. На многих сетях автозаправок сопутствующие сервисы и товары — очень высокомаржинальная история. В далеко идущей перспективе — до 2030 года — процент продажи топлива на подобных АЗС будет примерно 30%. Остальные 70% чека будут приходиться на другие продажи. Это глобальный тренд, и думаю, он оправдан: классические АЗС очень быстро превращаются в полноценные магазины.

Истоки развития этого тренда Галина Мусина видит в том, что сегодня, во времена победившей доставки, АЗС становятся одними из немногих секторов торговли, куда люди всегда вынуждены будут приезжать физически. А значит, здесь, на месте, можно продать потребителям товары. Задача продавца — сделать эту продажу максимально удобной, логичной, быстрой как для кассира, так и для покупателя.

Программное обеспечение ICL.Retail как раз и направлено на то, чтобы сделать АЗС нового поколения. С его помощью дорожные заправки становятся полноценными «форкортами», где продаются еда, напитки, товары первой необходимости и можно получить сопутствующие услуги.

Галина Мусина. предоставлено пресс-службой ГК ICL

Система для управления АЗС обеспечивает контроль за продажами топлива, автоматизацию кассовой зоны и зоны самообслуживания, позволяет эффективно управлять товарными запасами, продажами и поведением покупателей. Интуитивный и удобный интерфейс ICL.Retail на кассах способствует повышению скорости обслуживания клиентов и быстрому обучению сотрудников.

«Кассовый конструктор», проверка свежести и тест на то, какой вы воришка

Для того, чтобы автоматизировать продажи на АЗС (или в любой другой розничной сети), представлено несколько вариантов кассового оборудования.

Во-первых, это классическое кассовое ПО, которое запускается на любом виде аппаратного обеспечения. ICL представляет и кассовые аппараты собственного производства, но можно установить их софт и на кассах, которые были закуплены ранее.

— Это мы считаем одним из наших конкурентных преимуществ — наше ПО можно установить на любое «железо», не обязательно закупать новое. У одного крупного ретейлера из числа наших клиентов мы работаем на парке оборудования, которое стоит в магазинах уже не менее 10 лет! Также мы не зависим от того, какая операционная система стоит у заказчика: замечательно работает наш софт и на Windows, и на Linux системах, причем как серверная часть, так и кассовая, — рассказывает Галина Мусина.

Интерфейс кассовой программы можно собирать, в зависимости от собственных задач: блоки добавляются в программу из широкого ассортимента приложений, как конструктор. К примеру, на АЗС в интерфейсе будет, помимо продажи товаров в дорогу, еще и блок отпуска топлива. И это очень удобно для кассира: все функции собраны на одном экране, ему не нужно переключаться между разными кассовыми системами. Ведь сейчас на АЗС встречаются ситуации, когда фастфуд пробивается на одной кассе, для топлива и продаж сопутствующих товаров вторая система. Здесь же все, что необходимо (включая контроль налива топлива), интегрировано в единый кассовый модуль.

Доступностью того или иного функционала может управлять на уровне изменения конфигураций. Весь интерфейс интуитивно понятен кассиру, научиться с ним работать не составляет никакого труда. Кстати, расположение блоков на экране — абсолютно кастомизируемая история. Когда решение ICL.Retail внедряют в крупные сети, требованием заказчика часто становится сохранить экран максимально похожим на то, что было раньше. Чтобы работники кассы быстрее смогли пройти обучение и адаптироваться.

— Плюс все это попадает в один бэк-офис, в одну систему учета. Для нас прозрачными будут все эти операции, мы сможем проводить полную аналитику продаж. Все максимально эффективно агрегируется в нашем бэк-энде, — рассказывает Галина Мусина.

Второй вариант — касса самообслуживания. У нее тоже весьма «френдли» интерфейс, с которым легко справится даже неопытный покупатель. Касса не даст пробить штрих-код товара, если у него истек срок годности, на ней максимально просто пробить любой маркированный товар. А еще на стенде ICL было очень оживленно, потому что посетители проверяли себя на предмет развития навыков быстрого воровства из магазина. На кассе самообслуживания можно было попытаться забрать товар с полки, не пробив его в чеке. Не получилось ни у кого.

Камеры следят за тем, что мы с вами принесли в корзинке. Когда мы что-то не просканировали и не оплатили, камеры идентифицируют аномальное поведение, и касса не дает завершить покупку. предоставлено пресс-службой ГК ICL

— С ICL.Retail для касс самообслуживания интегрирована платформа видеоаналитики AiSee. Камеры следят за тем, что мы с вами принесли в корзинке. Когда мы что-то не просканировали и не оплатили, AiSee идентифицируют аномальное поведение, и касса не дает завершить покупку. Она может предложить покупателю досканировать товары, вызвать ассистента который проверит, что происходит, и информировать сотрудника охраны,— объясняет Галина Мусина.

Потому-то решения из семейства ICL.Retail и объединены в экосистему: все они интегрируются внутри коробки друг с другом. Видеоаналитика, связанная с кассовым ПО, — лишь один пример. Продукт продолжает развиваться.

— Мы начинали с обычной продуктовой розницы. Сейчас, имея очень богатый опыт, мы предлагаем решение и для АЗС, и для их сетей. Это кассовые решения, которые выросли из высоконагруженной продуктовой розницы. Мы смогли доработать их тем функционалом, который необходим современной точке продаж, будь это супермаркет или АЗС. Таким образом у нас получилась высокопроизводительная касса, которая умеет продавать все виды товаров, включая топливо. В случае необходимости мы можем сюда заводить новые услуги, — рассказывает Галина Мусина.

Ограничений нет ни в интеграции, ни в архитектуре

Топ-менеджер ICL акцентирует внимание на том, что разработка легко интегрируется с другими системами: для этого используются специально написанные API.

Кроме того, ICL не ограничивает своих заказчиков и в выборе архитектуры реализации. Не обязательно иметь сервера на каждой АЗС в сети. Решение может эффективно работать и в облачном формате, будь то в частном облаке или с сервером в офисе у заказчика, на который за данными будут обращаться кассы на заправочных станциях.

— Возможны и гибридные форматы — когда в одной и той же сети есть очень большие автозаправочные станции (которые в обязательном порядке будут оснащены серверами), а есть — совсем маленькие, которые работают удаленно, через облако. Причем они будут функционировать и в отсутствие связи с сервером! Данные синхронизируются, когда соединение возобновляется. Печальный опыт одного из наших заказчиков позволил убедиться в том, что касса и месяц может работать в таком режиме, — рассказывает Галина Мусина о действительно актуальных в нашей действительности вещах.

Решение может эффективно работать и в облачном формате, будь то в частном облаке или с сервером в офисе у заказчика. предоставлено пресс-службой ГК ICL

Кассы поддерживают все варианты оплаты — их тоже можно набрать блоками из обширного меню интерфейса. Это могут быть банковские карты, топливные карты, баллы лояльности, наличные, QR-код и все остальные легальные в нашей стране способы расплатиться за товар.

Компания планирует в дальнейшем доработать функционал: расширить ассортимент блоков для кассового ПО, чтобы продавать на АЗС можно было самые разнообразные типы товаров и услуг (например, завести прачечную или аптеку).

Чтобы сети АЗС заказчика полностью перешли на новое ПО (или ПО и аппаратную часть), нужен проект миграции, разработка и осуществление которого занимает от пары месяцев до полугода. Ведь у компании накоплен такой огромный опыт интеграции и установки новых программных решений, что он уже встроился в ее ДНК.

Предоставляет ICL Services и полный спектр дальнейшего обслуживания: техническую поддержку, гарантию на оборудование, круглосуточный кол-центр для клиентов. Ведь если среди ночи где-нибудь в Сибири сломается касса на АЗС, кто-то должен быть всегда готов помочь.

предоставлено пресс-службой ГК ICL

Итак, ICL Services, один из ведущих интеграторов и вендоров собственных продуктов, вновь доказывает: автоматизация российского бизнеса российским же софтом и «железом» — задача посильная. Современные отечественные системы предоставляют весь спектр решений для бизнеса, который будет отвечать и трендам, и необходимости заказчика, и требованиям безопасности (в том числе и в топливно-энергетической сфере).

