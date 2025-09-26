Аксаков: «Банкиры обращались с жалобами, что Центробанк действует слишком медленно»

Ведущие участники финансового рынка обсудили пути развития экономики России в эпоху глобальных перемен

Жаркая дискуссия разгорелась между ведущими участниками финансового рынка страны на пленарной дискуссии Международного банковского форума в Сочи. Предметом спора стали действия Центробанка — банковское сообщество ждет от регулятора более решительных шагов для поддержки кредитования экономики. Однако, как заявила Эльвира Набиуллина, перед лицом ключевых вызовов Банк России намерен действовать осторожно и предсказуемо. Глава ЦБ обозначила сбалансированный бюджет и плановое повышение НДС как факторы, которые позволят избежать резкого ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Подробности — в репортаже digital-экономиста Равиля Ахтямова с полей МБФ специально для «Реального времени».

«Центробанк действует слишком медленно и нерешительно»

На пленарной сессии МБФ в Сочи развернулась принципиальная дискуссия между главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и представителями банковского сообщества о скорости снижения ключевой ставки и новых правилах работы. Главной темой спора стала денежно-кредитная политика Центробанка. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, от лица банкиров высказал недовольство слишком медленным снижением ключевой ставки, которая в сентябре была уменьшена до 17%.

— Очень многие ждали более решительных действий для поддержки кредитования экономики. Банкиры обращались ко мне с жалобами, что Центробанк действует слишком медленно и нерешительно, — отметил Аксаков.

Эльвира Набиуллина в работе форума участвовала удаленно, она четко обозначила позицию регулятора, указав на риски повторения сценария первой половины 2024 года, когда ожидания экономических агентов по слишком быстрому снижению ключевой ставки при повышенных инфляционных ожиданиях привели к новому витку роста цен.

«Мы впервые проходим полноценный экономический цикл и выходим из перегрева»

Глава Центробанка выделила три причины взвешенного подхода: сезонный характер замедления инфляции, высокие инфляционные ожидания и ускорение кредитной активности в июле — августе.

— Мы впервые проходим полноценный экономический цикл и выходим из перегрева. Если кто-то сомневается, что инфляция будет замедляться, то не надо повторять уроки прошлого года, — заявила Набиуллина.

Отвечая на вопросы о влиянии бюджетной политики, глава ЦБ высоко оценила решение правительства повысить НДС вместо увеличения дефицита.

— Проект бюджета мы расцениваем как дезинфляционный. Если бы правительство пошло по пути увеличения дефицита, нам бы пришлось значимо повысить прогноз ставки на 2026 год с текущих 12—13%, — пояснила Набиуллина.

Она отметила, что эффект от повышения НДС будет временным, сославшись на опыт 2019 года, когда увеличение налога добавило в инфляцию всего 0,6—0,7%.

Регуляторная политика ЦБ: сбалансированный подход к росту

Глава Банка России подчеркнула, что регуляторная политика направлена на поддержку экономического роста при сохранении макроэкономической стабильности. Ключевой принцип — реализация изменений в продуманные и предсказуемые сроки, что создает стабильные условия для финансирования реального сектора.

Устойчивость банковской системы подтверждается ростом капитала на 13% в год даже после выплаты дивидендов. Это обеспечивает потенциал для роста кредитования на 8—12% ежегодно — темп, который ЦБ считает адекватным, исключающим риски перегрева.

Для сохранения этой динамики регулятор планомерно реализует ряд мер:

дифференцированные надбавки по капиталу для системно значимых банков (с 2028 года),

поэтапное увеличение минимального размера капитала банков, который не пересматривался с 2018 года.

Текущие уровни (300 млн руб. для базовой лицензии и 1 млрд руб. для универсальной) уже в меньшей степени соответствуют потребностям экономики. Любое потенциальное изменение будет поэтапным, чтобы дать банкам возможность адаптироваться.

Отдельный акцент сделан на поддержке приоритетных направлений, в частности проектов технологического суверенитета. Программа уже демонстрирует прогресс: на начало августа одобрено 55 проектов с общим бюджетом 5,3 трлн руб., выдано кредитов на 1 трлн руб. и открыты линии на 2,7 трлн рублей. Для дальнейшей активизации процесса важна синергия с мерами государственной поддержки, такими как инвестиционный налоговый вычет в регионах и программы поддержки малых технологических компаний. Таким образом, политика ЦБ сочетает в себе как макропруденциальный контроль, так и точечные стимулы, обеспечивая сбалансированное развитие финансового сектора и экономики в целом.

Сбалансированный рост: фондовый рынок как альтернатива кредитам

Участники беседы сошлись во мнении, что невозможно профинансировать весь экономический рост только за счет банковских кредитов. Особое внимание уделили проблеме концентрации кредитных ресурсов у крупных компаний. Набиуллина признала, что активное кредитование заемщиков, менее чувствительных к уровню ставки, сужает возможности для других организаций.

— Если крупные компании выбирают весь кредит, то для других компаний остается меньше. Поэтому важен контроль за долговой нагрузкой крупных компаний, — подчеркнула глава Центробанка.

Для решения этой проблемы Банк России ввел ограничения через специальные надбавки. Под регулирование попадает около 30 групп компаний, чей совокупный долг составляет 14% корпоративного портфеля.

Иван Чебесков, заместитель министра финансов Российской Федерации, подробно рассказал о мерах поддержки фондового рынка, включая запуск механизма субсидирования затрат на IPO для компаний малого и среднего бизнеса (МСП) и работу над системой мотивации для менеджеров госкомпаний. Важным сигналом стало анонсирование отдельного федерального проекта развития финансового рынка, что, по словам Чебескова, свидетельствует о высочайшем приоритете этой задачи. «Без нормально функционирующего фондового рынка мы не обеспечим достаточный экономический рост», — отметил он.

Эльвира Набиуллина поддержала это направление, добавив, что повышение качества корпоративного управления является ключевым элементом роста доверия к рынку. Также были отмечены образовательные инициативы, такие как программа Московской биржи по обучению компаний выходу на биржу.

Цифровая трансформация: регулирование и перспективы цифровых финансовых активов

Значительная часть дискуссии была посвящена развитию рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). Эльвира Набиуллина анонсировала планы по расширению доступа для неквалифицированных инвесторов с 1 января 2026 года, разработке механизмов для кредитных ЦФА, допуску брокеров и управляющих компаний на этот рынок, а также повышению прозрачности и выравниванию налогового режима.

«Мы считаем, что у цифровых финансовых активов большое будущее», — заявила глава Центробанка. Это не нишевая история, а массовая технология, которая скоро станет повсеместной. И лучший аргумент — это уже триллионы рублей, которые сегодня вращаются на этом рынке. Для инвесторов это отличный сигнал о его колоссальном потенциале.

При этом были обозначены и существующие препятствия. Главным из них признан налоговый дисбаланс между цифровыми финансовыми активами и традиционными финансовыми инструментами. Для решения этой проблемы участникам рынка было предложено активнее готовить конкретные предложения по выравниванию налогообложения. Также обсуждались необходимость гармонизации с международными стандартами для трансграничных операций и важность повышения прозрачности через отраслевые стандарты раскрытия информации.

Примером инновационного подхода стал проект маркетплейса цифровых квадратных метров на одной из платформ федерального банка. Совместно с Министерством финансов банк разрабатывает продукт, который позволит семьям инвестировать в недвижимость через покупку цифровых финансовых активов (ЦФА), эмитируемых на платформе. Накопление средств на жилье становится доступным за счет инвестиций в оцифрованные реальные активы.

Новые правила игры: баланс между стабильностью и развитием

В сфере банковского регулирования продолжилась дискуссия о применении Базельских стандартов («Базель-3»). Позиции участников разделились: президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил скептицизм, в то время как глава Банка России Эльвира Набиуллина защитила эти принципы, сравнив их с «универсальными законами физики», которые действуют повсеместно, но допускают учет национальных особенностей. Национальный норматив краткосрочной ликвидности, который планируется ввести с 1 октября (фактически — в начале ноября), оказался мягче базельского, что соответствует национальной специфике.

Между тем критику в адрес жесткого регулирования высказывают и за рубежом. Еще в июле 2025 года Bloomberg цитировал нового директора по рискам Deutsche Bank Маркуса Хромика, который указал на его негативное влияние на финансирование критически важных отраслей, включая оборонно-промышленный комплекс, требующий долгосрочных инвестиций на 8—10 лет. Хромик предостерег Европу от введения разрушительных норм, иронично заметив, что в противном случае будущее континента могут описать фразой: «К сожалению, у них было мало танков, но банковское регулирование было действительно на уровне».

Еще одним важным трендом стало ужесточение контроля. Глава Центробанка сообщила о подготовке законопроекта о значительном увеличении штрафов для банков за нарушения в области противодействия отмыванию доходов и защиты прав потребителей (до 1% от капитала банков). Набиуллина аргументировала это необходимостью повышения качества управления рисками и защиты граждан, отметив, что текущие штрафы не являются сдерживающим фактором.

Взгляд в будущее: банки на пороге перемен

В заключительной части форума обсуждали будущее банковской системы. Эльвира Набиуллина выделила основные тенденции на ближайшие 10—15 лет: технологическая трансформация, интеграция с экосистемами, усиление защиты от кибератак и конкуренция с альтернативными источниками финансирования. «Банкам нужно быть готовыми к тому, что это уже не консервативные учреждения с большими офисами, а мобильные, гибкие организации», — резюмировала она.

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор «Альфа-Банка», представил видение появления «новых технологических гигантов» — крупных платформ, объединяющих финансы, электронную торговлю, телекоммуникации и другие услуги. По его мнению, Россия имеет шанс стать страной, где такие платформы появятся, но для этого контролирующим органам необходимо быстрее адаптировать законодательство.

По итогам вчерашней сессии «Платформенная экономика: взгляд со стороны финансового сектора» представляется важным акцентировать два определяющих фактора развития экосистем.

Объективная необходимость интеграции платежей. Рост доли банковских маркетплейсов на рынке электронных денег с 2 до 40% за три года свидетельствует о фундаментальной трансформации рынка. Интеграция платежных сервисов перешла из категории конкурентных преимуществ в разряд обязательных условий сохранения рыночных позиций.

Необходимость адаптации регулирования. Динамичное развитие платформенных платежей требует от Банка России решения сложной задачи: создания гибких регуляторных подходов, которые, с одной стороны, обеспечивают финансовую стабильность, а с другой — не сдерживают инновационное развитие сектора.

Прогнозируемый охват в 86 млн кошельков к 2025 году — это мощная основа для конкуренции на внутреннем рынке. Однако для выхода на международную арену одного масштаба недостаточно. Следующими ключевыми шагами, на мой взгляд, должны стать развитие кросс-граничных платежных решений, усиление бренда и построение партнерств с зарубежными игроками. Без этого достигнутый масштаб так и останется локальным успехом.

Столь быстрый рост банков маркетплейсов не остался незамеченным и вызывает обеспокоенность у традиционных банков. Крупные банки (такие как Сбер, ВТБ, «Альфа-банк») заявляют о неравных условиях конкуренции. Они указывают на то, что банки маркетплейсов не имеют статуса системно значимых, а значит, не несут сопоставимых регуляторных издержек. Их главная претензия — практика предоставления скидок в зависимости от способа оплаты, которую они называют «дискриминацией по платежному средству».

В качестве решения традиционные банки предлагают законодательно запретить привязку скидок к конкретным платежным средствам. Кроме того, Банк России рассматривает возможность ужесточения регулирования, в том числе пересмотра критериев для признания банков системно значимыми, что потенциально может затронуть и банки маркетплейсов.

Поднимались и вопросы социальной ответственности. Набиуллина призвала банки активнее внедрять практики, ориентированные на клиента, отметив, что это не просто формальное требование, а фактическая организация работы по защите прав потребителей.

Итоги МБФ: баланс как новая норма

Несмотря на разногласия по темпам смягчения денежно-кредитной политики, пленарная беседа показала сохранение конструктивного диалога между надзорным органом и банковским сообществом. Участники форума сошлись во мнении, что текущий курс направлен на обеспечение устойчивого роста без всплесков инфляции, с балансом между поддержкой экономики и контролем над рисками.

Эльвира Набиуллина подвела итог: «Развитие фондового рынка и банковского сектора должны идти параллельно, с учетом национальных особенностей и современных вызовов. Предсказуемость бюджетной политики — важнейший фактор при принятии решений по ключевой ставке».

Таким образом, Международный банковский форум в Сочи обозначил контуры будущей финансовой системы России: взвешенная денежно-кредитная политика, активное развитие фондового рынка и цифровых активов, усиление регуляторных рамок и неизбежная технологическая перестройка банков, которым предстоит стать более гибкими и ориентированными на клиента в условиях новой реальности.

