Победа с минимальным счетом и рекордное чемпионство «Динамо-Ак Барс»

Есть подарок к столетию общества «Динамо РТ»

Динамовцы Казани после победы в международном турнире «Прометей». Фото: предоставлено ХК «Динамо-Ак Барс»

В Казани завершился финальный турнир чемпионата России по хоккею на траве. В трех матчах золото сезона разыграли динамовские команды Казани и Электростали. Уступив в первом матче финальной серии, казанцы выиграли в двух последующих, одержав волевую победу по итогам всего чемпионата. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Золотые медали казанцев

Завершившийся чемпионат страны по хоккею на траве среди мужских команд был 35-м по счету. 22 раза победителем в нем выходила команда из столицы Татарстана. Менялись призеры, и казанцы успели выиграть три открытых чемпионата страны, опережая «Строитель» из Бреста, который один раз стал серебряным призером и дважды занял третье место. Менялось название команды: вначале «Динамо-Казань», а с 2021 года — «Динамо-Ак Барс». Менялся регламент проведения чемпионата: в 2010 казанцы победили в весенне-осенний период, хотя обычно чемпионат проводили летом. Затем с 2010 года летние хоккеисты едва не стали «зимними», перейдя на календарь осень — весна, опередив на год футболистов, которые начали разбавлять сезоны только с 2011 года.

Но с 2016 года травяной хоккей вернулся к своему исконному определению — летний, и казанцам удалось выиграть чемпионат страны дважды за год: сезоны 2015—2016 годов и локального 2016 года. Менялось правило проведения турнира, единственное, что смогло разбавить победную серию казанцев. Когда в 2009 году чемпионом было объявлено «Динамо» из подмосковной Электростали, но все казанские динамовцы в душе считают, что тот чемпионат они как минимум не проиграли. Но даже если следовать букве закона и считать тот чемпионат проигранным, то у Казани было 22 титула, а у всей остальной России — 12. У Екатеринбурга — 8, на «старых дрожжах», оставшихся еще со времен СССР, когда в Свердловске существовала мощная армейская команда СКА. Три у Самары, которая приняла в свой город и военный округ игроков другой армейской команды из Андижана — «Звезда», и они плюс призванные служить в Приволжский военный округ казанцы отбирали у уральцев звание сильнейшей команды России. Наконец, одно золото у Электростали.

«Динамо — сила в движении и единстве» обороны и нападения. предоставлено ХК «Динамо-Ак Барс»

И вот этот распорядок сил установился до нынешнего сезона, когда золото динамовцев приобретает символический смысл. В 2026 году ФСО «Динамо РТ» отмечает 100 лет со дня основания, даже намечена дата 29 января.



Провал первого матча финала

По ходу сезона казанцы выиграли международный турнир под названием «Прометей» и матч на Суперкубок страны. К финальной серии хоккеисты «Динамо-Ак Барс» постарались подойти во всеоружии. Они вообще ни разу не проиграли в регулярке, при четырех ничьих и опережая ближайших преследователей на 20 очков. Дважды разгромили дома азовскую «Тану», как бы размявшись перед финалом все с той же Электросталью, которая с огромным трудом преодолела полуфинальный барьер, выиграв по буллитам один матч, и с разницей в один гол — второй матч у соперников из Екатеринбурга. Более того последнее очное противостояние Казани и Электростали на поле соперников принесло две победы нашим хоккеистам — по итогам буллитов и 3:1.

Первый матч финала катился по накатанной к ожидаемой победе, когда счет на табло был уже 3:0. Тренерский штаб казанцев поменял голкипера Ивана Ожерельева на Андрея Серебрякова, несмотря на то, что Ожерельев оставался на тот момент сухим.

Гол неминуем. предоставлено ХК «Динамо-Ак Барс»

В концовке третьей четверти гости размочили счет. В начале последней 15-минутки они сократили разрыв до минимума, а затем забили гол, который вошел бы в сокровищницу мирового хоккея на траве. Там и остановка мяча по воздуху, и удар с лета — все было сделано по высшим канонам мастеров травяного хоккея.

Перед серией буллитов тренерский штаб Казани вернул в ворота Ожерельева, но к этому моменту гости были точнее, поведя в серии со счетом 1:0.

Реализация пенальти. предоставлено ХК «Динамо-Ак Барс»

Как Ожерельев стал бриллиантом золотого финала

Оказавшись на краю спортивной пропасти, хоккеисты «Динамо-Ак Барс» вышли на второй матч финала с одной задачей — выиграть. Ворота снова защищал Ожерельев и вновь остался сухим, согласно официальному протоколу матча.

Его партнеры открыли счет, в концовке третьего периода забили красивый гол, благодаря подставленной под удар клюшке. А в заключительном периоде Артур Атаев установил окончательный счет 3:0. Кстати, в других турнирах он запомнился неуступчивым характером в матчах, где необходимо было переламывать неудачно складывающийся ход игры. Поэтому сомневаться в характере ребят не приходилось.

В позиционной атаке. предоставлено ХК «Динамо-Ак Барс»

В заключительном матче финала поначалу была равная игра. Небольшое преимущество казанцев в один мяч было обеспечено за счет отличного гола Алексея Соболевского, забившего с угла, и блестящей игры Ивана Ожерельева. В середине второго периода он потащил удар со штрафного углового, отвечая тем самым на два подряд сейва визави из подмосковной команды. В целом следует признать, что голкипер «Электростали» действовал шикарно, но один в пол не воин, и Ожерельев, оставлявший свои ворота сухими на протяжении двух с половиной матчей финальной серии, принес своей команде победу, а Казани — 23-е золото российских чемпионатов.