Как замглавы Зеленодольска вернул «взятку» и избежал СИЗО

Прокуратура настаивала на более жесткой мере пресечения, Николай Бызин признался в афере

Фото: Анастасия Фартыгина

Сегодняшнее решение казанского суда по домашнему аресту ВИП-чиновнику и депутату Зеленодольска может быть обжаловано. С позицией СК и защиты о не самой щадящей мере пресечения по взятке в особо крупном не согласна прокуратура. На заседании ее представитель настаивал на СИЗО. Как выяснило «Реальное время», обвиняемый в получении взятки четырьмя участками на 1,4 млн рублей Николай Бызин еще до возбуждения дела вернул эти деньги представителю застройщика, но успел наварить на этой «сделке» 600 тысяч.

Версия СК: взятка землей за чиновничью услугу

В Вахитовский суд Казани задержанного чиновника доставили четко к назначенному времени — сегодня в 11.00. Само заседание началось значительно позже. Двигать рассмотрение других материалов ради второго человека в администрации Зеленодольска судья не стал. Двое суток Николай Бызин провел в СИЗО.

Сегодня утром ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Взяткой в ФСБ и СК считают не денежные средства, а право собственности на четыре земельных участка общей стоимостью 1,4 млн рублей — каждый в шесть соток. Находится этот актив в коттеджном поселке Светлое Озеро Зеленодольского района. Причем к доверенному лицу чиновника в июле 2022-го он перешел безвозмездно, а в 2024-м был продан Бызиным за 2 млн рублей.

Как сообщила в суде следователь четвертого отдела Следкома по РТ Евгения Романова, незаконное вознаграждение было получено от представителей компании ООО «Тесла». Взамен на обещание содействия по переводу дороги к поселку Светлое Озеро в муниципальную собственность. Это избавило бы застройщика от финансового бремени по ее содержанию и ремонту.

Вероятно, речь идет об альметьевской компании «Тесла», занимающейся строительством жилых и нежилых зданий. Ее директором является Арслан Насибуллин. Согласно открытым источникам, доход этой «Теслы» за 2024-й — 9,7 млн, чистая прибыль — 1,8 млн рублей.

Фамилию директора «Теслы» сегодня в суде называли в качестве свидетеля, чьи показания подтверждают вину обвиняемого. Также силовики приложили к материалам показания того доверенного человека — некоего Гатауллина.

Уголовное дело о предполагаемой взятке 21 августа текущего года возбудил и. о. руководителя СУ СКР по Татарстану Марсель Дулкарнаев. Но до этой недели следственные и оперативные действия проходили без огласки. Пока 17 сентября сотрудники УФСБ по Татарстану не наведались с обыском в дом зеленодольского чиновника в Лаишевском районе. Нашли внушительный арсенал (по данным источников, на оружие есть разрешение), коллекцию валюты разных стран, несколько паспортов, телефоны и печати.

Версия защиты: взятки не было

На заседании сам Бызин обвинения в свой адрес не комментировал. Его адвокат Ильшат Гильманов полагает — состав преступления по статье 290 УК РФ (взятка) в данном деле отсутствует. При этом, по данным источников «Реального времени», сам факт незаконного получения участков задержанный не отрицает.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

По версии защиты, Николай Бызин просто не мог требовать и получать взятку за действия, которые не входили в сферу его должностных полномочий. На допросе чиновник признался — просто воспользовался ситуацией, когда к нему обратились с просьбой о содействии, и получил чужой актив обманом, поделился близкий к правоохранителям источник.



Перевод дороги в зону ответственности муниципалитета был оформлен в 2024 году. Однако по факту ее состояние лучше не стало. Возможно, поэтому застройщик продолжил предъявлять претензии ныне обвиняемому. А тот вернул денежный эквивалент участков — 1,4 млн рублей. Ведь ранее с их продажи выручил 2 млн. По данным «Реального времени», возврат «взятки» произошел еще до возбуждения уголовного дела. Станет ли это основанием для переквалификации его действий в дальнейшем — покажет время. Заметим, максимальная санкция мошенничество в особо крупном размере — 10 лет лишения свободы, а за взятку в особо крупном — до 15-ти, причем, даже «первоходов» по этой статье отправляют в колонию строгого режима.

Прокурор указал на «обширные связи» Бызина в органах власти

Следствие запросило для Бызина домашний арест до 20 октября. По словам Евгении Романовой, несмотря на тяжесть обвинения, фигурант на допросе признал фактическую сторону событий — получение участков. Также представитель СК просила учесть данные о личности и здоровье обвиняемого, но лишить его возможности общения со свидетелями, посадив под замок по месту происки — в доме в селе Большие Кабаны Лаишевского района.

Защита была солидарна. Адвокат Ильшат Гильманов в качестве характеризующих материалов приобщил благодарности, полученные его клиентом на муниципальной службе.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Против «домашки» выступил помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Житлов — настаивал на СИЗО для фигуранта с «обширными связями в органах власти», не исключая возможность побега и давления на свидетелей. По некоторым данным, позиция сотрудника районной прокуратуры была согласована с аппаратом надзорного ведомства республики.

Сам Николай Бызин — в прошлом участник массы публичных мероприятий — сегодня прятал лицо под капюшоном. «Прошу поддержать следствие в виде домашнего ареста», — вот и все, что он смог сказать о своем деле суду.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района