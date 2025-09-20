Иван Гущин: «Реставраторы, учившиеся шесть лет, напряглись»

На конференции «Наследие в цифре!» обсуждали, как «поженить» различные информационные системы

Пример - как «Госпромт» визуализировал итог реставрации. Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Казани в четвертый раз провели Всероссийскую научно-практическую конференцию по актуальным вопросам цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре!». Встреча прошла в рамках Kazan Digital Week 2025. Ее участники обсуждали вопросы о том, как ИИ заменяет реставраторов, а также как в России одновременно работает до 15 инфосистем, связанных с охраной ОКН.

«Находимся на самом первом этапе»

Конференция проходила в рамках Kazan Digital Week 2025 с его главенствующей темой — эволюция искусственного интеллекта. О достижениях в этой области председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин говорил с восторгом:

— Вчера коллеги обсуждали на повестке искусственный интеллект. Мы сегодня на выставке понимаем, что пока находимся на самом первом этапе, перехода из Excel, Word в какие-то облачные пространства, чтобы упростить жизнь населению, юридическим лицам, гражданам, — отметил Гущин и напомнил, что комитет оказывает 15 государственных услуг, из них 75% — в электронном виде.

Сам руководитель ведомства сейчас работает одновременно в 15 информационных системах. «И все это где-то, что-то, в полуавтоматическом, полуручном режиме... Это требование законодательства», — отметил Гущин.

— Четыре года назад, когда мы начинали обсуждать эту тему, как слепые котята двигались в каком-то направлении. Сегодня, пообщавшись с Минстроем России и в диалоге с нашим отраслевым министерством, мы понимаем, что находимся в самом начале пути, — говорил он уже участникам конференции.

При этом в Татарстане, как пару раз пошутил спикер, сейчас работают только bluetooth и wi-fi. Так что для поздравлений и благостной оценки республиканских органов посредством ВКС директору Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Роману Рыбало пришлось публично (но с выключенным звуком) отчитывать сотрудников.

Гущин отметил, что планируется «поженить» региональные и федеральные инфосистемы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как «Госпромт» удивлял

Обсуждать цифру начали с «Госпромта», о ней рассказывал первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

— Нам это точно позволяет сократить время на работу, — отметила вице-премьер Лейла Фазлеева. А Начвин тут же добавил, что сейчас в вузах уже начали обучать промпт-инжинирингу. Интересно, что «Госпромт» работает и с татарским языком, а значит, вопросов, почему некоторые сайты до сих пор игнорируют двуязычие, нужно задавать с большим интересом.

Начвин привел пример, как «Госпромт» поработал с Михаило-Архангельской церковью (1757, 1856, 1912 годы постройки): получил фотографии, изучил исторические данные, а в результате предоставил детальный анализ. И визуализировал результат, который Начвин предложил сравнить с тем, что на самом деле сделали реставраторы. Картинки перед конференцией подготовили с Гущиным.

Эффект от «Госпромта» — в среднем 11,7 часа в месяц экономии времени на сотрудника и рост качества выполнения работ на 37%. Кстати, улучшилась работа и в области госзакупок.

— Мы вам вопросы подготовим в течение дня. Потому реставраторы, учившиеся шесть лет, напряглись, — рассказал Гущин.

Схема из Бугульмы: один объект превратился в три объекта. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Будем дружить с ИСОГД

С другой стороны, указал он, человеческий фактор силен: подготовленные комитетом заявки могут быть возвращены «одним нажатием кнопки». Гущин привел пример Бугульмы, где обнаружили, что исследуемое здание — это три объекта культурного наследия. Как так получилось?

Илья Лыткин, начальник отдела государственного реестра и исторических поселений департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РФ, не скрывал, что современный Единый государственный реестр ОКН требует доработки. К примеру, изначально в нем были отделены регионы.

— Выделение ролей в системе — это правильно, — отметил Лыткин, — разделения на блоки — в корне неверное.

На это накладываются вопросы безопасности, загруженности сотрудников, которые вынуждены быть на все руки мастерами. В результате бывает такое, что объект ОКН приходит без даты постройки.

— Мы предлагаем упразднить паспорт объекта, — рассказал, наконец, Лыткин о законодательной инициативе. — Выписка уже содержит все данные, кроме фотографии. Почему бы ее туда просто не добавить? Выдача выписки при этом является госуслугой, а выдача паспорта — не является.

В частности, сам комитет представил на конференции систему «Наследие Татарстана». Задача в том, как выразился глава, чтобы «поженить» ее с Информационной системой обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), которая доступна для граждан. Это делается для того, чтобы по времени максимально cократить инвестиционные циклы. Ведь сейчас выдача разрешения на стройку иногда длится годами, указал Гущин.

Впрочем, достижения в области реставрации презентовали по старинке — на выставке. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— У нас есть громадный пласт коммерсантов, которые нам нужны для того, чтобы вовлекать объект культурного наследия в коммерческий оборот, не теряя сути объекта культурного наследия, при этом давая возможность ему жить новой жизнью, — указал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик. — Большая для нас проблема в том, что игроки рынка не понимают, куда обращаться, как с этим работать.

«Мы сделаем так, чтобы он был наполнен данными, чтобы люди хотя бы вручную не сбивали данные, мы ускорим процессы и сделаем их прозрачными», — пояснил он работу с ИСОГД.