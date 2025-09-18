«Ак Барс» больше не лучший даже в Татарстане: «Нефтехимик» отправил «барсов» на дно Востока

Команда Гатиятулина — аутсайдер КХЛ

«Ак Барс» за пять стартовых матчей умудрился превратиться в записного аутсайдера. «Нефтехимик» нанес команде Анвара Гатиятулина третье поражение подряд в чемпионате, отправив казанцев на дно турнирной таблицы Восточной конференции. Теперь «барсы» не лучшие даже в Татарстане. Как так получилось — читайте в материале «Реального времени».

Гатиятулин убрал Яруллина из заявки



Тренерский штаб «барсов» сделал какие-то странные выводы после поражения от «Металлурга» (3:6). Анвар Гатиятулин убрал сразу четверых игроков из состава, в том числе Альберта Яруллина, который на старте сезона является лучшим среди защитников команды (полезность «+2»).

Все это происходило на фоне того, что за день до этого хоккеист отметился красивым поступком. Воспитанник клуба единственный в клубе пошел на понижение зарплаты, чтобы «спасти» отвратительную работу генменеджера Марата Валиуллина и тренера, напривозившего «знакомых ему хоккеистов». Без этого смелого шага Яруллина «Ак Барс» мог остаться без новичка Владимира Алистрова, не забившего ни разу во время своего просмотрового контракта. Другие лидеры команды почему-то не пошли на понижение зарплаты, но появились в составе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Например, остались Алексей Марченко и Никита Лямкин, хотя уже умудрились «привезти» пять шайб в свои ворота за четыре первые игры. Доверяет Гатиятулин и Уайатту Калинюку, ничем не интересному на льду, но занимающему легионерский слот. Также вернулся Митчелл Миллер, пропустивший матч с «Магниткой» по решению тренера. В воротах с первых минут появился Тимур Билялов, а его сменщиком заявили Михаила Бердина.

Чуть ли не впервые в истории противостояния «Ак Барс» подходил к матчу с «Нефтехимиком» не в ранге фаворита встречи. На старте сезона команда Анвара Гатиятулина проиграла три игры из четырех, набрав всего три очка. При этом в Казани «барсы» не заработали ни одного балла. Домашний лед пока совсем не приносит дивидендов «Ак Барсу».

«Нефтехимик» же до поездки в столицу Татарстана разобрался с чемпионом КХЛ, победив ярославский «Локомотив» со счетом 5:4 в овертайме. Причем отыгравшись с 1:3 по ходу поединка. До этого подопечные Игоря Гришина обыграли минское «Динамо» (4:3), хотя проигрывали белорусам 0:3, а также едва не отобрали очки у вице-чемпиона турнира «Трактора» (3:4). С четырьмя баллами «волки» шли восьмыми на Востоке, опережая «Ак Барс» на один балл.

Трусливое начало

Начало первого периода прошло без бросков, команды отчаянно вели борьбу за инициативу. Рисунок игры поменялся после удаления в составе нижнекамцев. Хозяева не смогли реализовать полученное большинство и тут же сразу после истечения штрафных минут «Нефтехимик» едва не открыл счет. Однако бросок Булата Шафигуллина, а также последовавшее добивание «забрал» Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Концовка осталась за «барсами». Вначале отскок шайбы залетел в сетку ворот сверху, а затем Михаил Фисенко и Владимир Алистров едва не затолкали шайбу, но Филипп Долганов справился с натиском.

По итогам периода «Ак Барс» значительно перебросал гостей, нанеся в три раза больше бросков, чем соперник — 18:6. Но чаще всего казанцы атаковали с дальней дистанции и бросали от бортов, не сильно нагружая вратаря нижнекамцев. Одна радость для «барсов» — не пропустили. Во всех трех поражениях «Ак Барс» пропускал еще в первые 20 минут, а затем не успевал отыграться.

Гатиятулин на пресс-конференции признался, что сознательно перешел к тактике игры от обороны в начале матча. По задумке тренера, «барсам» для выправления ситуации вначале предстояло наладить оборонительные действия.

— Конечно, мы говорили, что для нас каждый матч важен, но такие игры особенные. Идет непростой период. Где-то в тактике упростили игру. Убрать ошибки было главной целью на начало матча, — сказал Гатиятулин.

«Нефтехимик» наказал за удаления

Второй период прошел по аналогичному сценарию. Вновь игра раскрылась лишь после удаления: на этот раз обоюдного: у Ильи Карпухина и Максима Федотова. Сразу же удалился Михаил Фисенко и дал гостям перехватить инициативу. Нижнекамцы были чуть активнее, начиная с середины двадцатиминутки, правда, безрезультатно.

«Нефтехимик» в этом сезоне шикарно реализует «лишнего». Команда Гришина идет в топ-3 по голам в большинстве, забивая в неравных составах в каждом матче вот уже три игры подряд. В «Ак Барсе» наверняка знали о статистике соперника, но избежать удалений не смогли. Именно в меньшинстве казанцы пропустили обе шайбы (уже в третьем периоде). Нижнекамцы забили дважды за 19 секунд. Вначале реализовали малый штраф Карпухина, а затем наказали за нарушение Григория Денисенко. Артем Сериков и Данил Юртайкин сделали счет 0:2 и практически приговорили «барсов». Во втором случае снова не лучшим образом действовал Лямкин.

До конца встречи «Ак Барс» пару раз менял вратаря на шестого полевого игрока. Однако отличиться удалось только после второго подряд удаления у гостей. Брэндон Биро, Денисенко и Александр Барабанов идеально разыграли трехходовку с точным броском последнего — 1:2. На этом голевое «пиршество» закончилось. На последних секундах в пустые ворота мог забивать Алистров, но у форварда «Ак Барса» не получилось попасть по шайбе.

«Ак Барс» упал на дно Востока

Секретного оружия, как у «Нефтехимика», в схемах казанской команды в этом сезоне нет. Впрочем, не было его и в прошлом розыгрыше КХЛ. Пока выступление «Ак Барса» выглядит как продолжение прошлой концовки Кубка Гагарина, когда подопечные Гатиятулина стремглав вылетели из плей-офф во втором раунде. Третье поражение в чемпионате подряд — повод для серьезных выводов. Вплоть до отставок причастных к провалу лиц в руководстве команды.

— У нас есть глубина среди защитников. Мы разбираем матчи, физическое состояние игроков и принимаем решения. Что касается штаба, то у нас опытный тренерский штаб, который проходил через разное. Мы понимаем, что нужно делать, и будем работать в этом направлении, — заявил Гатиятулин, отвечая на вопрос о своей возможной отставке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока же «Ак Барс» упал на предпоследнее место. Но предпоследнее оно условно. У казанцев после пяти матчей ровно три очка, столько же, сколько у уфимского «Салавата Юлаева». Теперь «Ак Барс» не лучший даже в Татарстане: «Нефтехимик» с тремя кряду победами находится в топ-8 Восточной конференции.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы:

0:1 — Сериков (Юртайкин, Митякин, 45:46, 5х4);

0:2 — Юртайкин (Барулин, Сериков, 46:05, 5х4);

1:2 — Барабанов (Денисенко, Биро, 55:59, 6х4).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 сентября в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19:00 по московскому времени. Первое «Зеленое дерби» в сезоне на этот раз будет между двумя аутсайдерами Востока. Командам Анвара Гатиятулина и Виктора Козлова предстоит выяснить, кто из двоих стартовал хуже.