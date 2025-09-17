Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» стартовали в новом сезоне

Команда по хоккею с мячом первой из динамовских команд стартовала в сезоне, ознаменованном 100-летием «Динамо Татарстана»

Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» сыграли в Кубке России. Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Динамо»

Хоккеисты «Ак Барс-Динамо» стартовали в Кубке России, остановившись на первом этапе розыгрыша этого соревнования. Казанцы сыграли два матча вничью, проиграв пять раз и завершив турнир на седьмом месте в своей группе. «Реальное время» рассказывает о готовности казанских хоккеистов к стартующему сезону.

Два турнира были сыграны в Ульяновске и Кемерово

В розыгрыше Кубка России приняли участие 14 клубов Суперлиги, разделившиеся на две группы: «Восток» играл бы в Кемерово, «Запад» — в Ульяновске. По четыре лучшие команды из подгрупп вышли в финальную стадию соревнований.

Казанцы сыграли две ничьи с нижегородским «Стартом» и кировской «Родиной», уступив в остальных четырех матчах. В турнире тренерский штаб казанцев опробовал новичков команды. Это вратарь Дмитрий Атаманюк и защитник Никита Симиргин, уроженцы Димитровграда, где в советские времена была команда НИИАР, спонсируемая Научно-исследовательским институтом атомных реакторов. Уроженец Иркутска — вратарь Владислав Крыльцов, нападающий Иван Соловьев — уроженец Биробиджана. Из столицы Еврейской автономной области в Казани в свое время уже играл Михаил Бральгин, из провинциального города Смидовича (ЕАО) вышел Михаил Тюко, который провел в нашем городе пять сезонов. Большинство новичков «Ак Барс-Динамо» представляют полузащиту. Это красноярец Рустам Тургунов и Никита Мостовой из Сосновоборска Красноярского края, а также кемеровчане Сергей Лихачев, Олег Тарнаруцкий и Алексей Торгонский.

Сергей Лихачев — сын Сергея Лихачева-старшего, который в прошлом руководил казанской «Ракетой». Сейчас в Суперлиге выступает Александр Баздырев, игрок кемеровского «Кузбасса», чей отец Владимир Баздырев также выступал и за «Кузбасс», и за казанскую «Ракету», будучи зятем Сергея Лихачева-старшего. Соответственно, Владимир Баздырев — внук Лихачева-старшего и племянник Лихачева, который стал новичком «Ак Барс-Динамо».

В розыгрыше Кубка России приняли участие 14 клубов Суперлиги. предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Динамо»

Хоккей с мячом теряет центры развития

Кстати, последней командой Атаманюка был «Восток» из Арсеньева, второго города Приморского края. Упомянутый «Восток» из Арсеньева в 2024 году занимал второе место в турнире Высшей лиги. Бросается в глаза ежегодное падение результатов играющих там самостоятельных команд. В 2022 году первые три места заняли «Кировец» из Уфы, «Саяны» из Абакана, а также «Акжайык» из казахстанского Уральска. В 2023 году первую тройку составили «Саяны», «Кузбасс-2» и красногорский «Зоркий». В 2024-м трио сильнейших — «Енисей-2», арсеньевский «Восток» и «Байкал-Энергия-2». Таким образом, год от года в число лидеров входила одна команда дублеров, затем две, в прошлом сезоне уже три: «Водник-2», «Кузбасс-2», «Енисей-2», и даже четвертое место занял «Сибсельмаш-2».

Неслучайно в Кубке России в группе «Восток» принимала участие вторая команда «Кузбасс», заменившая ХК «Мурман» из Мурманска, который отказался от своего места в Суперлиге. Любопытно, что Лихачев и Тарнаруцкий были партнерами в «Мурмане», после чего Лихачев перешел в «СКА-Уральский Трубник» из Первоуральска, став одноклубником Рустама Тургунова. Команды Свердловской области — СКА из Екатеринбурга и «Уральский трубник» летом 2023 года объединились, провалив следующий сезон. Но в прошлом сезоне эта команда финишировала среди восьми сильнейших. Первая игра Соловьева в Суперлиге была против Казани, когда в 2017 году его «Байкал-Энергия» разгромила нашу команду со счетом 7:1. Прошло 8 лет, и иркутский клуб анонсировал отказ от участия в Суперлиге, нацеливаясь на выступления в Высшей лиге, при этом сыграв в Кубке страны.

Что собой представлял международный турнир?

В контексте статьи можно вспомнить о международном турнире на призы правительства России 25 лет назад. Татарстан тогда стал серебряным призером этих соревнований, которые предваряли празднование 1000-летия Казани. Сами состязания, которые в советские времена носили название турнира на призы газеты «Советская Россия», проходили с 1972 года, собирая в разных городах СССР четыре сборные: хозяев, а также Норвегии, Финляндии и Швеции. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает о 15-м по счету турнире, проходившем в Казани.

Главный тренер казанской команды Игорь Загоскин (справа). предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Динамо»

Турнир на призы правительства России возник в 1972 году, стартовав в Ульяновске. Он был приурочен к 50-летию образования СССР. Соревнования стали проводить по инициативе спортивных журналистов издания «Советская Россия», но можно предположить, что это был ответ на возникновение хоккейного турнира на призы «Известий». Федерация хоккея с шайбой СССР начала проводить международные соревнования, использовав дату 50-летия Октябрьской революции, и первый опыт был признан успешным. Турнир помог подготовиться к Олимпиаде в Гренобле всем трем участникам, ставшим призерами, — СССР, ЧССР, Канаде. В 1968 году его бойкотировала сборная ЧССР из-за событий «Пражской весны», и это был последний год соревнований в этом статусе. Еще один факт: в 1967 году матчи обслуживала только пара равнозначных арбитров, но уже начали экспериментировать с работой судейской бригады из трех арбитров, соответственно, с разделением обязанностей в бригаде на главного и двух помощников.

Для дальнейшего продолжения соревнований необходима была идея, и федерация сформулировала ее совместно со спортивным журналистом газеты «Известия» Борисом Федосовым как предновогодний турнир со своим неизменным атрибутом Снеговиком. Но у шайбистов и так были ежегодные чемпионаты мира плюс Олимпиады, а в хоккее с мячом чемпионаты мира проводились раз в два года, плюс вид спорта неолимпийский, поэтому созданный турнир на призы газеты «Советская Россия» вскоре достиг статуса неофициального чемпионата мира, проходя в перерывах между ЧМ.

Александр Косынчук: «Старт турнира вызвал невероятный ажиотаж»

Будущий герой турнира Александр Косынчук рассказал, что в Казань перешел в декабре 1999 года, будучи отдан в аренду из родного красноярского «Енисея»: «Не могу сказать, что потенциальное участие в турнире повлияло на мой переход в «Ракету», где тогда основным вратарем был Максим Юмин, а вторым — местный воспитанник Дмитрий Сергеев. Скорее хотел играть, доказывая, что в 25 лет могу быть основным голкипером команды Суперлиги. Наставник «Енисея» Сергей Ломанов-старший на тот момент не видел меня в этой роли. А тут подоспел старт турнира, вызвавший невероятный ажиотаж. Хоть это и зима, болельщики сидели на деревьях, которые росли вокруг стадиона, поскольку зачастую мест на трибунах не хватало».

Александр Косынчук (слева) с наставником казанцев Загоскиным. предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Динамо»

На решающих играх только на стадионе собиралось порядка 10 тысяч зрителей, благо вход на матчи сделали бесплатным, и зачастую на трибунах болельщиков было вдвое больше положенного.

Какова взаимосвязь турнира с бойкотом московской Олимпиады

Участие пяти команд — фишка татарстанского турнира. Ранее команда хозяев принимала участие только в 1980 году, когда в Сыктывкар не приехала сборная Норвегии. Сам турнир проходил в феврале, а 14 января администрация президента США Джимми Картера предложила бойкотировать Олимпиаду в Москве. В итоге Норвегия бойкотировала Москву-80, а первый звоночек прозвучал еще в феврале, и вместо нее в Сыктывкаре выступала сборная Коми АССР. Но это была вынужденная мера, чтобы в соревнованиях осталось четыре участника.

А участие сборной Татарстана было запланировано и обусловлено успехами этого вида спорта. Команда «Ракета» в 1996 году третьей по счету вошла в Высшую лигу чемпионатов страны — после СК им. Урицкого и «Синтеза».

Сергей Харитонов (крайний справа) с ветеранами казанского хоккея. предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Динамо»

— Я в команде с 1993 года, по сути, меня еще школьником привлекали к тренировочному процессу, поскольку на тот момент молодежных команд типа «Ракета-2» у нас просто не было. А заиграл в основе чуть позже, когда во главе с Олегом Севрюгиным «Ракета» поднялась в Высшую лигу, — уточняет ветеран казанского хоккея Сергей «Дед» Харитонов.

В 1999 году ее игрок Юрий Логинов стал чемпионом мира, создав повод для проведения пресс-конференции в городском спорткомитете, возглавляемом Альбертом Багаутдиновым. Парой лет ранее звание чемпиона мира завоевал «ракетчик» Александр Патяшин, воспитанник местной школы, после него звание чемпиона мира выиграл Сергей Чернецкий. И только после «ракетчиков» повышения в классе достигли баскетболисты «УНИКСа» и гандболисты «КАИ-Тацита».

Болельщицкий ажиотаж, иностранные команды, которые жили в самой респектабельной на тот момент казанской гостинице «Сафар», реконструированный стадион «Ракета» с новым электронным табло из Йошкар-Олы, импортными бортиками, телетрансляционными возможностями, которые Татарстан на тот момент только осваивал. Пресс-центр с возможностью выхода в интернет, что было редкостью на стыке веков. Казань готовилась серьезно, не предусмотрев капризы погоды.

Руководитель спорткомитета Казани конца 90-х Альберт Багаутдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капризы погоды

Хоккеисты «Ракеты», как тогда называлась команда, берегли лед на стадионе, проводя свои игры на территории артиллерийского училища, где располагался стадион «Звезда». Кстати, незадолго до турнира там получил травму российский сборник Юрий Погребной, игравший за архангельский «Водник». Еще одной потерей сборной России было отсутствие Александра Тюкавина. Отец нынешнего футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина слег с пневмонией.

И вот поначалу в Казани грянула оттепель, когда днем температура воздуха прогревалась до плюс двух. А вслед за ней ударил мороз.

«Температура упала под тридцать градусов, лед треснул, и шведы отказались играть с нами полуфинал», — забежал вперед Косынчук. Поэтому поначалу прошел групповой этап, когда играли каждый с каждым. Татарстан сенсационно обыграл Финляндию — 6:4, уступил Швеции — 0:3, сопротивлялся сборной России — 1:4, и был сильнее Норвегии — 5:2.

Перед началом турнира прошла новость о том, что шведы приедут по сути молодежными составами, якобы готовя новые сборные после провального для них чемпионата мира 1999 года, когда они финишировали только третьими. Ничего подобного, шведы были во всеоружии и рулили в подтрибунном помещении. Именно предложение их капитана Пера Фоссхауга о проведении серии пенальти привело к беспрецедентному полуфиналу со сборной Татарстана, исход которого решался в серии пенальти из 13 ударов — по числу полевых игроков, заявленных на матч.

Руководитель ОГО ФСО «Динамо РТ» Асгат Сафаров продолжает оставаться главным болельщиком динамовских команд. предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Динамо»

Полуфинал, выигранный по пенальти

Казанцы начали с точных ударов Алексея Щеглова (в 2012—2014 годах играл за казанское «Динамо-Ак Барс»), Логинова, своего лучшего бомбардира Сергея Харитонова (6 голов по итогам турнира). При счете 3:1 шведы заменили основного голкипера Андреаса Бергвалла (с 2007 года играл за «Ракету», с 2008 по 2010 год, затем с 2011 по 2012 год за «Динамо-Казань»). Замена возымела действие, его сменщик отразил удары Угрюмова, Загарских, Колосова, и счет из 3:1 превратился в 3:4. Но тут отличился Иван Максимов (в 2022—2023 годах тренировал «Динамо-Ак Барс») и сравнял счет. При счете 4:5 поочередно отличались оба голкипера: шведский и татарстанец Косынчук, пока Александр Патяшин не сравнял счет. Затем Максим Чермных (играл в Казани с 2010 по 2014 год) сравнял счет после гола шведа с нетипичной фамилией Фредрик Риналдо. Решающий гол забил кировчанин Игорь Коноплев, поскольку 35-летний шведский ветеран Пер Фоссхауг промахнулся, после чего игроки сборной Татарстана бросились обнимать героя серии пенальти (три отбитых непосредственно и четыре пробитых мимо удара) Александра Косынчука.

«Далее был финал со сборной России — 4:10, в состав которой меня и пригласили, — продолжает вспоминать Косынчук, признанный лучшим вратарем того турнира. — Кстати, вслед за мной, появившимся только накануне турнира, в сборную Татарстана тренер «Ракеты» Сергей Лихачев пригласил еще двух красноярцев Ивана Максимова и Алексея Щеглова, а также Максима Чермных из Первоуральска, который на тот момент играл за краснотурьинский «Маяк».

Бомбардир сборной Татарстана Сергей Харитонов вспоминал, что из воспитанников «Ракеты», помимо него, на турнире были Александр Патяшин, Андрей Илюхин, а вот еще одного голкипера, Сергеева, не взяли, как и ветерана казанского клуба Андрея Афанасьева, «отцепленного» в последний момент.

«Этот турнир позволил мне поучаствовать в соревнованиях международного уровня, — говорит Харитонов. — Ранее я был на сборах молодежной сборной 1977 года рождения, которой руководил будущий наставник «Ракеты» Александр Теняков, но я был моложе остальных, и меня в итоге «отцепили», а поехал Саня Патяшин, став чемпионом мира. А по нашему 1978 году рождения молодежный чемпионат мира почему-то не проводился. Готовился и к домашнему чемпионату мира, проводимому в год 1000-летия Казани в 2005 году, привлекался к тренировкам сборной страны под руководством Владимира Янко, но в итоговый состав не попал».