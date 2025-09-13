Деспотович на трибунах, очередной гол Даку и дебют новичка

Как «Рубин» одолел махачкалинское «Динамо» и вошел в «пятерку» РПЛ

В пятницу «Рубин» в Казани одолел махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра получилась тяжелой и все решилось одним точным ударом Мирлинда Даку с пенальти. Как команда Рашида Рахимова справилась с трудностями и временно вышла на пятое место в чемпионате — читайте в материале «Реального времени».

Деспотович на трибунах

В заявку «Рубина» на матч с махачкалинским «Динамо» попали сразу два новичка. Андерсон Арройо и Никита Лобов начали встречу на скамейке запасных. Тренерский штаб не рискнул поставить защитников в стартовый состав, игроки провели слишком мало тренировок с командой.

Стартовый список «Рубина» на матч болельщиков не удивил. Вместо травмированного Игора Вуячича в центре обороны появился Илья Рожков, а на край защиты вышел Руслан Безруков. С капитанской повязкой с первых минут игры на этот раз играл Алексей Грицаенко, который как и Дмитрий Кабутов перед встречей получил памятную футболку в честь 100-го матча за «Рубин».

Вуячич, в свою очередь, смотрел поединок с «Динамо» на трибунах «Ак Барс Арены». Компанию защитнику казанцев составили нынешний игрок «Рубина» Александр Ломовицкий и экс-«рубиновец» Джордже Деспотович. Сербский форвард находится в статусе свободного агента, поэтому смог в разгар сезона посетить Казань, где у него осталось много друзей и знакомых. Если бы не недавнее подписание нападающего Жака Сиве, можно было бы подумать, что сербский футболист приехал в столицу Татарстана на просмотр.

Гол Даку

Первые 20 минут игры выдались скучными на яркие моменты. Обычно «Рубин» и «Динамо» предпочитают действовать от обороны, но в очном противостоянии одной из команд пришлось наступить на горло своей тактике. В итоге стартовый отрезок встречи ушло на то, чтобы выяснить, кто готов взять инициативу на себя, отступив от привычного игрового рисунка.

Первыми не выдержали казанцы, которые поддавили соперника и открыли счет. На 20-й минуте Мирлинд Даку имел супер-момент — вратарь отразил, а мяч отскочил в руку одного из защитников махачкалинцев. Судья Сергей Иванов не стал назначать пенальти в этом эпизоде, но уже через пару минут все же указал на «точку». Игрок махачкалинцев сфолил в своей штрафной против Руслана Безрукова, за что его команда была наказана ударом с 11-метрового. Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку был точен с пенальти — 1:0.

Забитый гол позволил хозяевам вернуться к излюбленной схеме игры — отдать мяч сопернику и играть на контратаках. С одним казанцы успешно справились, а со вторым не очень. Футболисты «Динамо» практически не выпускали «Рубин» за центр поля. При успешном стечении обстоятельств махачкалинцы могли уйти на перерыв уже ведя в счете. Однако вначале Дмитрий Кабутов выбил мяч из пустых ворот, а затем удар гостей пришелся в штангу.

Смотреть такой футбол было сложно. «Рубин» не спешил атаковать, защищая победный счет. А «Динамо» не привыкло играть первым номером и разыгрывало мяч не слишком убедительно.

«Рубин» играл на контратаках

Начало второго тайма выдалось продолжением концовки первой части матча. Рисунок игры остался прежним — «Рубин» защищался, «Динамо» отчаянно искало шансы взломать оборону казанцев. Правда, моментов у хозяев поля все равно было больше.

На 65-й минуте Дардан Шабанхаджай вырезал идеальную передачу вразрез на Даку, однако вратарь Давид Волк оказался шустрее и забрал мяч у албанца, прервав опасный прорыв. Тренер гостей Хасанби Биджиев ответил заменами, выпустив Джавада и Мастури. Впрочем, характер встречи не поменялся. «Рубин» продолжил штамповать неплохие контрвыпады, а махачкалинцы возились с мячом, не понимая, как довести игровой снаряд до сетки ворот Ставера.

Стоит отметить, что в концовке отчетливо проявилась усталость футболистов. Особенно тех, кто только-только приехал из сборных. В составе «Рубина» таковых было пол-команды, поэтому в последние минуты матча подопечные Рахимова ощутимо просели. А Даку заканчивал игру на прямых ногах, сил у албанца не осталось даже на короткие пробежки. Бомбардира казанцев по итогам встречи признали лучшим игроком матча. Спорить с этим невозможно, других героев здесь было не сыскать.

«Динамо» — молодая и голодная команда»

Сам Даку в послематчевом комментарии оценил новичков «Рубина», один из которых — Андерсон Арройо, дебютировал в матче с махачкалинским «Динамо».

— Мы знали, что матч будет тяжёлый, потому что «Динамо» Махачкала хорошая команда, молодая и голодная, поэтому рады, что получилось взять три очка. Новички в команде? Будем помогать и настраивать их, что в России непростой чемпионат, здесь нужно выкладываться на 100% в каждой игре, — сказал Даку «Матч ТВ».

Рашид Рахимов остался недоволен игрой своей команды во втором тайме. По словам тренера, у «Рубина» не получилось качественно сыграть на контратаках после ошибок соперника.

— Нет как такового содержания. О нем было сложно говорить, мы понимали, какой будет соперник. У Махачкалы все матчи, и предыдущий с московским «Динамо», похожи: длинные передачи, много борьбы, поиск стандартов. Было важно не проиграть борьбу за инициативу. Мы позволили сопернику создать моменты со стандартов. Но у нас неплохо получались выходы из обороны в атаку и смена направления атаки в первом тайме. Во втором тайме выходы у нас были плохие, были быстрые потери мяча, хотя возможности были хорошие, — сказал Рахимов.

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Махачкала) — 1:0 (1:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 27, Даку (с пенальти)

Следующий матч «Рубин» проведет 16 сентября в гостях с «Оренбургом» в рамках группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Там от Рахимова будем ждать ротации состава и дебюта остальных новичков. Тренер уже сообщил, что на выходных к команде присоединится французский новобранец Сиве. Пока же «Рубин» временно поднимается на промежуточное пятое место в турнирной таблице, опережая и «Зенит», и «Спартак».