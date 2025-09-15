В Татарстане намечается снижение предложения на рынке арендного жилья

Спрос при этом будет только расти

Фото: Динар Фатыхов

Агентство «Эксперт РА» прогнозирует рост арендной ставки на жилую недвижимость в России более чем на 40% в 2030 году по сравнению с 2024 годом. А эксперты «Реального времени» уверены — увеличение стоимости может достигнуть и 100%. Это в первую очередь связано с инфляцией. Что касается краткосрочной перспективы, мнения экспертов разошлись: с одной стороны, сезонность повлияет на уменьшение спроса, с другой — снижение ключевой ставки спровоцирует отток арендодателей и повышение стоимости. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рост арендной ставки на 40%

Стоимость арендного жилья в России увеличится накопленным итогом более чем на 40% в 2030 году по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА».

— По мере стабилизации условий ипотечного кредитования, начиная с 2026 года ожидается незначительное снижение избыточного спроса на аренду, однако ограниченное предложение и сформировавшаяся база платежеспособного спроса будут поддерживать рост арендных ставок выше уровня инфляции на протяжении всего прогнозного периода до 2030 года. Аренда сохраняет инвестиционную привлекательность как источник регулярного дохода в условиях диверсификации портфелей сбережений. На основе этих предпосылок кумулятивно, в период с 2024 по 2030 год, рост арендных ставок ожидается на уровне 42%, — говорится в материалах.

Стоимость арендного жилья в России увеличится накопленным итогом более чем на 40% в 2030 году по сравнению с 2024 годом. Реальное время / realnoevremya.ru

За последние 15 лет стоимость аренды обычно следовала за инфляцией, кроме кризисов 2014—2015 и 2023—2024 годов. В 2025—2026 годах арендная плата будет расти быстрее инфляции, потом рост замедлится, считают эксперты агентства.

— Текущие тенденции по развитию рынка аренды позволяют делать умеренно оптимистичные прогнозы о росте доли рыночной аренды с уровня 6,4% по состоянию на 2024 год до уровня примерно в 10% от объема жилищного фонда к концу десятилетия, — отмечается в материалах.

Рынок коммерческой аренды будет расти, поэтому увеличится количество жилья у профессиональных собственников. Это связано со спросом со стороны людей, которые хотят мобильности, и компаний, которым жилье нужно для сотрудников.

«Вопрос в том, на сколько больше 40% составит рост»

Рост арендной ставки однозначно произойдет — и он явно превысит 40%. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев.



— Рост минимум в 40% произойдет однозначно. Здесь вопрос в том, на сколько больше 40% он составит. Даже если взять предыдущие пять лет, увеличение стоимости составило не 40%, а в разы больше, — отметил он.

Что касается краткосрочной перспективы, в ближайшее время стоимость также может вырасти. Это связано со снижением ключевой ставки ЦБ.

— Соответственно, и ипотечная ставка может снизиться до 16—17% годовых. Это, конечно же, повлияет на динамику продаж «вторички» и, соответственно, сокращение количества предложений на рынке арендного жилья, — пояснил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

По сути, более доступная ипотечная ставка повлияет на арендодателей — вместо сдачи часть собственников предпочтет продажу недвижимости. При этом спрос на аренду, по мнению Садреева, останется на прежнем уровне. В совокупности эти факторы создадут условия для повышения арендной ставки — стабильный спрос сохранится при небольшом количестве предложений.

— Сейчас, если с рынка аренды начнут уходить лоты, а это будет связано с возможным снижением ставки по ипотеке, рынок продаж начнет приобретать большую динамику. Квартиры, которые сдавались в аренду, начнут продаваться. Соответственно, предложений будет меньше, и мы сможем увидеть рост цены на аренду, — подытожил он.

«40% — это оптимистичный прогноз»

Аналогичного мнения по долгосрочному прогнозу придерживается и генеральный директор компании «Флэт» Руслан Хабибрахманов.



— 40% по отношению 2024 года к 2030-му — это еще оптимистичный прогноз. Вполне возможно, что получится и 100%, потому что кто знает, что будет. У нас каждый год как на пороховой бочке, — заявил он в разговоре с «Реальным временем».

В целом рынок арендного жилья напрямую зависит от ставки рефинансирования. Чем дороже ипотека, тем выгоднее аренда, согласился Хабибрахманов с коллегой.

— Спрос на аренду вырос, когда ипотечная ставка стала недоступной, тогда и увеличилась стоимость. Ипотека непосильна для граждан, особенно для молодых семей. Кроме того, есть еще и первоначальный взнос, — отметил эксперт.

При этом на краткосрочную перспективу у Хабибрахманова другой прогноз:

— Июль — сентябрь — месяцы самого высокого спроса на аренду, потому что приезжают студенты, рабочие, подбирают себе квартиры. Сейчас сезон закончится, и цены чуть-чуть снизятся.