Apple представила новые IPhone: ретейлеры не ожидают снижения спроса из-за обязательного RuStore

При этом «серые» продавцы считают, что количество частных привозов в ручной клади «для себя» вырастет

Фото: скриншот презентации i-phone

Компания Apple представила новые модели iPhone 17 по цене от 109 до 151 тыс. рублей, при этом устройства будут продаваться с пометкой «Без RuStore» из-за нового закона о предустановке российских приложений. Операторы связи предупреждают покупателей об отсутствии RuStore. По данным ретейлеров, Apple удерживает около четверти рынка смартфонов в России, а самые ярые фанаты будут покупать «яблочные» гаджеты даже без предустановленных программ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Apple представила новые смартфоны — что о них известно

Компания Apple представила базовый iPhone 17, более мощные 17 Pro и 17 Pro Max, а также тонкий и менее мощный Air. Стоимость базового — около 109 тыс. рублей, pro-версии, в зависимости от размера, обойдутся примерно в 142 и 151 тыс. рублей соответственно. А абсолютная новинка Air — около 135 тысяч.

Однако все «яблочные» смартфоны будут продаваться с пометкой «Без RuStore». То есть, по сути, нарушать требование закона, вступившего в силу 1 сентября. Оно вводит обязательную предварительную установку отечественного магазина приложений RuStore и национального мессенджера Max на мобильные устройства, продающиеся в России. Новое регулирование распространяется на продукцию всех производителей, включая Apple и Xiaomi.

Если нет RuStore — надо помечать товар спецмаркировкой

Согласно постановлению, смартфон или планшет, не поддерживающие свободную установку, обновление и оплату приложений через RuStore, будут считаться некачественными устройствами. Покупатели смогут требовать возврата денежных средств, замены товара либо ремонта оборудования, если оно нарушает новые правила. Таким образом, производитель обязан заранее переустанавливать приложения.

Кроме RuStore и Max, перечень обязательного программного обеспечения включает ряд популярных российских сервисов и продуктов, среди которых:

«Яндекс Браузер»;

Поисковая программа «Яндекс»;

Приложение картографии «Яндекс Карты»;

Облачный сервис хранения файлов «Яндекс Диск»;

Сервис навигации и справочник организаций 2ГИС;

Почтовая служба Mail.Ru («Почта @Mail.ru»);

Голосовой ассистент Mail.Ru Group «Маруся»;

Платформа для публикации новостей и рекомендаций «Яндекс Дзен»;

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

Платежная система Mir Pay;

Государственная электронная площадка государственных услуг «Госуслуги»;

Офисный пакет документов «МойОфис Документы»;

Антивирусное решение Kaspersky Free;

Система идентификации легальной продукции «Честный знак»;

Электронная библиотека «Литрес».

Производители обязаны исключить любые преграды для пользователей, препятствующие свободному приобретению и эффективному использованию программ через единый магазин приложений. Так, запрещается ограничивать доступ к покупке и инсталляции приложений через единый магазин, создавать проблемы при обновлении и поиске предустановленных программ и приложений, блокировать получение уведомлений от используемых приложений, ограничивать функциональность устройства при работе с установленными программами, а также вводить специфические условия ценообразования и оплаты покупок внутри единого магазина приложений.

Чтобы избежать штрафов и претензий со стороны властей, некоторые продавцы приняли нестандартную практику: устройства, не совместимые с новыми правилами и не имеющие предустановленный RuStore, стали позиционироваться как товары с выявленным недостатком. Такая мера начала активно применяться в крупных торговых сетях и операторами мобильной связи, чтобы заранее предупредить клиентов о потенциальных рисках покупки смартфона или планшета без необходимого набора приложений и функций.

У Apple сильная фан-база, которая готова покупать «всерую»

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Билайна, компания уже начала предупреждать о том, что на айфонах не предустановлен тот самый RuStore.

— С 1 сентября изготовители поступающих в продажу в России смартфонов должны обеспечить возможность функционирования на них магазина приложений RuStore. В тех случаях, когда это технически не реализовано, например на устройствах Apple, такие товары мы отдельно помечаем, чтобы честно информировать клиентов о том, что на устройстве отсутствует RuStore, — заявили в пресс-службе Билайна.

При этом, по данным компании, наибольшей популярностью сегодня пользуются модели iPhone 16 с объемом памяти 128 ГБ, а также iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ. Бренд Apple стабильно удерживает около четверти рынка смартфонов, пока нет оснований ожидать резкого снижения доли, отметили в ретейлере.

В МТС отмечают, что каждый новый выпуск iPhone традиционно вызывает высокий интерес у пользователей, и компания ожидает значительного роста спроса. В то же время все больше покупателей выбирают проверенные крупные сети, в том числе из-за предоставления официального сервиса и дополнительных услуг. Эта тенденция сохраняется уже несколько лет. В линейке iPhone наибольшей популярностью сегодня пользуются модели iPhone 16 с объемом памяти 128 ГБ, а также iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ. Бренд Apple стабильно удерживает около четверти рынка смартфонов, пока нет оснований ожидать резкого снижения доли, заявили в МТС.

Еще один игрок из «большой тройки», Мегафон, отметил, что с начала сентября продажи iPhone в собственных салонах в Татарстане увеличились на 57% в штуках по сравнению с аналогичным периодом августа. Среди всех моделей iPhone в 2025 году татарстанцы чаще всего выбирают Apple iPhone 13 на 128 Гбайт и Apple iPhone 15 на 128 Гбайт в цвете «темная ночь». Согласно аналитике прошлого года, пики продаж приходятся на октябрь (после выхода новой линейки) и декабрь (перед Новым годом).

— Раньше iPhone попадали в Россию разными путями. Главный способ — через аэропорты с помощью личных связей. Первая схема работала так: люди с нужными знакомствами в аэропортах организовывали перевозку телефонов самолетами. Они договаривались с пассажирами, которые были готовы провезти телефоны как личные вещи. За это им платили вознаграждение. Второй вариант — переправка через соседние страны. Телефоны сначала отправляли туда, а потом уже доставляли в Россию, например в Татарстан. Третий способ — автомобильные перевозки. Телефоны везли как в грузовиках, так и в обычных машинах. Все эти способы позволяли продавать телефоны дешевле, но при этом продавцы не платили налоги, — рассказал «Реальному времени» частный продавец, занимающийся оперативными поставками гаджетов в Казань.

При этом, по словам частного продавца, пожелавшего не афишировать свое имя, количество заказов на новенькие айфоны в первое время будет ниже ожидаемого. Он это связывает с завышенными ценами, однако не отрицает, что будут и такие клиенты, кто готов «выложить любые деньги, лишь бы быть первыми». Но основной поток покупателей хлынет к Новому году.