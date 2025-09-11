Елабужская «Алабуга» стала обладателем Кубка Татарстана по футболу

В финале оказался поверженным «Элмет» из Альметьевска

«Алабуга» — обладатель Кубка Татарстана 2025 года. Фото: предоставлено федерацией футбола РТ

В Елабуге состоялся финал Кубка Татарстана по футболу между местной командой «Алабуга» и «Элметом» из Альметьевска. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, которые лучше пробили хозяева поля — 6:5. Подробнее об этих и других событиях в республиканском футболе — в материале «Реального времени».

Одинаковый путь финалистов к решающему матчу

Путь елабужан к почетному трофею был, с одной стороны, извилист, с другой — однообразен. Только противостояние с нижнекамским «Нефтехимиком» проходило без особых проблем, завершившись двумя победами «Алабуги». Затем было противоборство с «Менделеевском», когда два матча не выявили победителя, завершившись вничью, и в полуфинал елабужан вывела успешно проведенная серия пенальти. Зато в полуфинале все снова прошло относительно легко. Гостевая победа над командой «Кукмара бабай» в Казани (1:0) была усилена домашним разгромом — 4:0.

С другой стороны турнирной сетки в финал двигался «Элмет». Вначале он дважды разгромил спортклуб «КАМАЗ», а затем преодолел мощное сопротивление ФК «КАМАЗ», победив только в серии пенальти. В Набережных Челнах «КАМАЗ» едва ли не самое популярное название, поэтому никого не должно удивлять наличие двух структур с таким названием, при этом спортклуб представляет команду первой лиги чемпионата Татарстана, а футбольный клуб выступает в высшей лиге. В полуфинале «Элмет» переиграл в гостевом матче казанскую «Стрелу» и, как по сценарию елабужан, разгромил соперника в домашнем поединке — 5:0. Получается, что финалисты Кубка Татарстана легко преодолевали первый и третий этапы соревнований, зато второй и финальный получились напряженными, завершаясь исполнением серии пенальти. Кстати, и первый трофей нынешнего года — Суперкубок Татарстана — определял победителя в серии пенальти, и тогда больше повезло казанской команде «Стрела», обыгравшей «Алабугу».

Предыгровая фотография. предоставлено федерацией футбола РТ

Получается, что елабужане по ходу нынешнего сезона освоили мудрости исполнения 11-метровых, превратив этот важнейший элемент игры из своего недостатка в достоинство. Елабуга долгие годы славилась своим вниманием к футболу, особенно к футзалу (мини-футболу), поскольку развитие в этом подразделении большого футбольного хозяйства опережало многие другие районы республики, приближаясь к его лучшим примерам — Казани и Зеленодольску. А вот футбол какое-то время пребывал на вторых ролях, хотя команда «Елабуга-Эссен» какое-то время громко заявляла о себе через кубковые соревнования. Сейчас же елабужане два года подряд были вторыми по итогам чемпионата республики, в 2022-м играли в финале Кубка Татарстана, представая одной из самых стабильных команд. В итоге 7 сентября был завоеван первый трофей, если не считать прошлогоднего Суперкубка республики — соревнования, состоящего из одного матча.

Что касается альметьевцев, то они второй год подряд добираются до финала Кубка Татарстана, в этом сезоне претендуя на попадание в число призеров чемпионата республики. В целом о развитии футбола Татарстана спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с председателем Федерации футбола Александром Гусевым, ставшим почетным гостем очередного, 24-го Мемориала Виктора Колотова. Интервью с ним выйдет в ближайшие дни.

В составе елабужан много приглашенных футболистов. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Рубин» выиграл Мемориал Виктора Колотова

Что касается итогов Мемориала Виктора Колотова, то в этот раз его победителем стала команда «Рубин», которую не сломило даже поражение от команды Чистополя в серии послематчевых пенальти. Такие мастера, как Рустем Хузин и Дмитрий Благов, Сергей Чонушкин и Артем Пожидаев, надежный голкипер Сергей Круглов, Павел Пановский и Александр Хвостунов, в прошлом игрок сборной Узбекистана, с товарищами создали для «Рубина» коллектив без слабых мест. К примеру, в решающем поединке с дружной командой Зеленодольска у хозяев поля травмировался игрок, что сразу стало заметно по снизившемуся давлению на ворота Сергея Круглова.

А у «рубиновцев» был слаженный и взаимозаменяемый коллектив, где только по одному человеку возникли вопросы у капитана «рубиновых» Хузина. Беззлобные замечания после каких-то неудачных действий партнеров придавали игре его команды еще и долю самоиронии. Для понимания: даже блестящий гол одного из их партнеров, Дмитрия Благова, с подкруткой, из-под защитника, почти в девятку, был встречен словами: «Раз в год и палка стреляет».

До мужского финала Александр Гусев успел поздравить обладательниц Кубка Татарстана. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Второе место заняла команда Альметьевска, предвосхитив второе место «Элмета» по итогам Кубка Татарстана. На третьем финишировали зеленодольцы, уступив Альметьевску по итогам личного противостояния.

На четвертом месте — команда Набережных Челнов, усиленная сразу двумя легионерами, любителями футбола из бывшей Югославии. Но если черногорец Мунавер Саботич приехал из Казани, то его товарищ серб Ненад Павлович, также ранее известный многим любителям футбола как Неша, уже более десяти лет живет и работает в Москве. Тем не менее не приехать в Зеленодольск на этот турнир он просто не мог. На пятом месте была сборная Казани, один из игроков которой — Евгений Круглов — порадовался за младшего брата Сергея, ставшего чемпионом. А на шестом месте команда Чистополя, усиленная несколькими футболистами из Казани, Бугульмы, как голкипер Андрей Иванишин, — единственными, кто обыграл чемпионов в очном поединке.

Виктор Колотов мог возглавить «Рубин»

Главное в итогах этого турнира, который начал футбольный уик-энд с Зеленодольска, продолжил кубковым финалом в Елабуге и далее везде, — это радость общения для самих футболистов и всех поклонников футбола, дань памяти великому футболисту времен СССР, выходцу из Татарстана Виктору Колотову. Что примечательно: глаз-алмаз фотографа Андрея Сергеева поместил Колотова с плаката рядом с его партнером по карьере в «Рубине» Альбертом Файзуллиным.

Виктор Колотов (сзади на плакате) на фотографии рядом с партнером по «Рубину» Альбертом Файзуллиным (стоит, третий слева). предоставлено федерацией футбола РТ

— Наиболее памятными стали сезоны, когда играл Виктор Колотов. Когда Колотов ушел, «Рубин» стал падать вниз, и на какое-то время выпал из поля зрения, — отметил Александр Гусев.



— Мы с Мурадом Задикашвили его приглашали. Виктор в Казань приезжал, я организовывал встречу: и с Исхаковым, и с руководством республики. Колотов был в сомнениях. Уже обосновался на Украине, у него жена оттуда, семья была, сын. Он любимчик Лобановского как игрок, и потом Лобановский ему помогал в тренерской карьере, но у него мало что получалось. Он главным тренером в некоторых командах работал, а еще в молодежной сборной Украины. И вот он приехал, и у него сомнения. Ну понятно, он уже привык к Киеву, да и в Казани тогда не было такой инфраструктуры, как сейчас, даже близко. Это середина 1990-х. Он сомневался и очень переживал. Уехал, обещал подумать, посоветоваться и связаться с нами. Конечно, руководству нашему не понравилась эта нерешительность. Тут надо было срочно решать, — вспоминал экс-директор «Рубина» Евгений Голов.

Тем не менее в Татарстане всегда следили за успехами Колотова и даже организовали турнир в его честь. Первый президент республики Минтимер Шаймиев лично тепло поздравлял именитого тренера с 50-летием. После этого звонка на следующий день последовал еще один, разговаривал уже мэр Казани: почему бы уважаемому Виктору Михайловичу не посетить родной город и не подумать о том, что пора бы уже вернуться в «Рубин» из полосы забвения.

Капитан «рубиновых» Рустем Хузин с главным трофеем турнира. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Постепенно телефонные разговоры превратились в полупрофессиональные переговоры — оставалось обсудить вопрос с женой и махнуть на свою «малую родину». В ноябре 1999 года Колотов слетал в Казань, вел переговоры и даже дал согласие возглавить «Рубин», с которым его немало связывало в молодости. В Казани очень хотели к 2004 году создать команду, способную пробиться в Еврокубки, — это был бы неплохой подарок к 1000-летнему юбилею столицы.

Шаймиев готов был послать личный самолет

Ветеран «Рубина» Альберт Файзуллин рассказал: «Помню, как он приезжал в Казань в год, когда «Рубин» тренировал Павел Садырин, а Камиль Исхаков планировал доверить команду на следующий сезон Колотову. Тот загорелся этой идеей, планируя взять с собой в тренерском штабе Владимира Мунтяна».

Земляки были удивительно гостеприимны и убедительны в своих глобальных проектах, так что в Киев потенциальный тренер «Рубина» вернулся посвежевшим и полным планов. Когда Колотов попал в больницу, Минтимер Шаймиев немедленно предложил вывезти самолетом в Татарстан не только ветерана с женой и собакой, но и обслуживающий персонал из кардиологии. Колотов не согласился: зачем волновать хороших людей — уже идет на поправку. Затем он предложил землякам сначала встретиться с Владимиром Мунтяном: «Думается, за три месяца я приведу себя в порядок, а пока пусть Володя подготовит команду к сезону».

Прошло чуть больше месяца, и из Киева пришло трагическое известие — Виктор Михайлович умер. Не так давно в честь Колотова был назван один из секторов на казанском стадионе.

Мы живы, пока нас помнят: ветераны футбола рядом с памятником Виктору Колотову. предоставлено федерацией футбола РТ

Евгений Голов отметил: «Считаю, что он этого заслуживает. Представляете, будучи, по-простому говоря, «москалем», он стал капитаном киевского «Динамо», где почти все игроки были местные, а потом и сборной СССР — это уникально. Из «Рубина» уже в молодом возрасте получил приглашение в сборную страны. Когда я работал в Зеленодольске, то на местном стадионе мы установили памятник Виктору Колотову. Он ведь до перехода в «Рубин» играл в этом городе. Одним из основных инициаторов создания памятника был генеральный директор производственного объединения «ПОЗИС» Радик Шавкятович Хасанов. Часть денег на памятник выделил завод, а часть — президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. С ним связался, рассказал про памятник, и он с большим удовольствием откликнулся. Перевел нам необходимую сумму. Поставили памятник Колотову на стадионе «Комсомолец», который назвали его именем. На открытие пригласили ветеранов киевского «Динамо», с кем он играл, и вдову Елену Колотову. Все приехали».