Молодость по-русски: депутаты снова предложили помолодеть, теперь до 45 лет

Пять лет назад эту планку повысили с 30 до 35 лет

Фото: Динар Фатыхов

Возраст молодежи в России могут увеличить почти на 10 лет. В Минтруда предложили поднять возрастной порог до 40—45 лет, аргументируя это изменившимися представлениями о взрослении. Как это отразится на мерах поддержки населения — в материале «Реального времени».

Минтруд — за, Росмолодежь — против

Согласно федеральному закону «О молодежной политике», сейчас молодыми считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Однако в марте 2025 года ВОЗ подняла возраст молодежи до 44 лет, после чего о таком повышении заговорили и в России. Некоторые парламентарии склонялись к тому, что Россия должна вообще выйти из ВОЗ. Тогда это объясняли тем, что пребывание страны в организации несовместимо с суверенитетом и обеспечением госбезопасности.

Против выхода из ВОЗ высказался министр здравоохранения Михаил Мурашко, но назвал предложение поднять возраст рациональным и поддержал его увеличение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В июне руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров выступал против подобного повышения. Он объяснил это тем, что в России достаточно много людей в возрасте от 18 до 35 лет и программа нацпроекта «Молодежь и дети» уже направлена на 37 млн россиян.

— У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет, — сказал Гуров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На что может претендовать «новая молодежь»?

Сейчас в России есть несколько льготных и социальных программ, направленных на поддержку молодежи в возрасте до 35 лет. Среди них:

Госпрограмма «Молодая семья» оказывает содействие молодым семьям в приобретении собственного жилья. Государство оплачивает 30% или 35% стоимости, остаток выплачивают сами участники программы. Они могут сделать это сразу или оформить ипотеку. Программа будет действовать до 2030 года. Обязательное условие — семья должна обладать достаточной финансовой устойчивостью. Федеральный проект «Молодежь России» запущен по указу президента России Владимира Путина в 2024 году. Он включает гранты, конкурсы и стипендии для молодых предпринимателей и исследователей. В конце 2024 года в Минпросвещения сообщили, что 9,5% молодых людей в России охвачены молодежными проектами и программами. В Татарстане ежегодно проводится «Молодежный жилищный конкурс» на получение жилья по программе соципотеки. На такую льготу могут претендовать: активисты и общественники, студенты и молодые ученые, специалисты по работе с молодежью, сельская и работающая молодежь и молодые муниципальные и госслужащие. Конкурс курирует РМОО «Лига студентов» совместно с Госжилфондом при раисе республики и Минмолодежи.

Реальное время / realnoevremya.ru

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в настоящее время работа над повышением возрастного порога молодежи не ведется. По мнению депутата, увеличение возраста молодежи «оттягивает возврат ответственности» и приводит к уменьшению объема поддержки, приходящейся на каждого молодого человека.



— Он только пять лет назад был повышен, и 12 млн молодых людей дополнительно в стране появилось... В частности, мы оттягиваем возврат ответственности: если тебе 40 и ты все еще считаешься молодым, соответственно, ты, исходя из этого на психологическом уровне, позже будешь вступать во взрослую жизнь, заводить семью, — сказал он «Подъему».

Повышение верхнего возрастного предела приведет к уравниванию в доступе к программам поддержки, конкурсам и мероприятиям, что, по его мнению, является несправедливым. Метелев подчеркнул, что ресурсы, выделяемые на молодежную политику, ограничены и расширение приведет к уменьшению объема поддержки на каждого человека.

«Многие хотят продолжать деятельность наравне с молодыми»

— Потребность в повышении возраста молодежи сейчас действительно есть. Мы часто сталкиваемся с людьми старше 35 лет, которые хотят участвовать в различных сферах. Они чувствуют себя бодро и энергично, что связано с улучшением уровня жизни в стране. Многие из активных людей старшего возраста хотят продолжать деятельность наравне с молодыми, — рассказал в разговоре с «Реальным временем» руководитель АНО «Татарстан — территория возможностей» Камол Бобохонов.



Он объяснил, что сейчас существуют ограничения в законодательстве, поэтому некоторые программы, конкурсы и гранты доступны только для молодежи. Это одна из причин пересмотра возрастных рамок.

— Существуют молодежные форумы, которые дают возможность знакомиться и обмениваться опытом. Если человек после 35 лет решает начать новую жизнь, ему также необходимо получать новые знания и заводить полезные знакомства. Однако для этой возрастной категории пока не так много проектов и мероприятий, — сказал эксперт.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Бобохонов продолжительное время был исполнительным директором «Молодежного жилищного конкурса». На вопрос о том, не увеличится ли конкуренция за жилплощадь, он заверил, что необходимые меры поддержки расширят и учтут возникшую ситуацию.

— Государство пойдет навстречу, если такой закон примут. Когда возраст молодежи увеличили с 30 до 35 лет, это сразу же отразилось на квотах: например, их увеличили на участие в форумах или получение грантов, — рассказал Бобохонов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он отметил, что в России уже есть конкурс для молодежи с возрастным ограничением до 40 лет.

— В законодательстве существует категория «Молодой ученый». У них также установлен возрастной ценз: специалист считается молодым ученым до 40 лет. У них это понятие четко определено в правовом статусе, — вспомнил Бобохонов.