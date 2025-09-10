Скульптуры бронзовой современности Альфиза Сабирова

В ГСИ открылась выставка пермского художника, чья скульптура скоро украсит улицу Миславского в Казани

Зилант-хранитель на выставке. Фото: Радиф Кашапов

В Галерее современного искусства открылась персональная выставка пермского художника Альфиза Сабирова: графика, ювелирные изделия, фотографии, ковры и, конечно, скульптуры. Всего — более 120 работ. Скоро в Казани на улице Миславского у лауреата Строгановской премии и премии имени Баки Урманче появится его масштабная работа — Зилант.

Пермский художник

Госмузей изобразительных искусств уже сотрудничал с Сабировым. В 2019-м в «Хазинә» почти месяц проходила выставка «Аю бала» («Медвежонок») — ее также показывали в Москве в музее Востока. В прошлом декабре в галерее ES Gallery открылась «THE TATARS: URMAN. Мифическая земля». Некоторые из этих работ можно увидеть сейчас и в ГСИ, работа над экспозицией в которой началась также в конце прошлого года.

Сабирову 11 июля исполнилось 40. Он из села Ишимово Октябрьского района Пермского края. С 2001 года живет в Перми. Окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, отслужил в армии. Основное направление художника — литье из бронзы. В 2014-м его работы впервые были представлены за рубежом, в Гренобле. Здесь же во Франции, но уже в Париже, в 2016-м прошла его первая персональная выставка.

Творения Сабирова хранятся во многих частных коллекциях — от Нью-Йорка до Иркутска. В 2017-м он получил премию имени Баки Урманче за серию скульптурных работ «Легенда», а в 2021-м — Строгановскую премию.

«Сююмбике». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Казань и Альметьевск

У Сабирова было несколько проектов, связанных с Татарстаном, в этом году. К примеру, в марте он стал частью фестиваля «Караш» в Альметьевске, три дня работая в «Открытых мастерских» и создавая деревянную скульптуру коня. Проект завершился перформансом совместно с Нурбеком Батуллой. Хореограф выступил и на открытии «Тау».

В апреле Сабиров читал лекцию в Национальной библиотеке РТ о мировой скульптуре и о новом пластическом языке.

До этого, еще в феврале, стало известно, что на улице Миславского в Казани, рядом с Кремлевской, появится скульптурная композиция, посвященная Зиланту, которую готовит Альфиз Сабиров. Собственно, бронзовый Зилант-хранитель, датируемый 2025 годом — также экспонат выставки.

Название «Тау» или «Гора», которое автор подчеркнул, выстроив в углу экспозиции символический склон с камнями, указывает на один из центральных образов художника.

Его работы как будто притворяются гораздо более древними, чем являются на самом деле, словно их нашли на раскопках дворцов Вавилона, Древней Греции или в Болгаре. Мир Сабирова — это духи, боги и при этом современность.

Любит Сабиров текучесть и фрагментарность. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Моложе, чем кажутся

«Тау», вероятно, самая масштабная казанская выставка Сабирова. В экспозиции — более 120 работ, и это не только скульптура, но и графика, ювелирные изделия, ковры и даже фотографии.

При этом рядом находится скульптура Сююмбике, в которой дотошно проработаны орнаменты на платье. Неподалеку — небольшие украшения из бронзы, с фианитами, лазуритом, керамикой. А рядом — более схематичная, «природная» скульптура «Бык Камиллы», как будто их вылепили по рисункам первобытных людей. У некоторых работ не хватает частей тела, вроде «Нового кентавра», как напоминание об образцах древнего искусства в античных музеях.

Многие работы Сабирова выглядят так, как будто они были только что обнаружены археологами, а не придуманы нашим современником. Он и сам подтверждает, что такие ощущения вызываются намеренно. Рельеф «Львы» словно взят из какой-нибудь Олимпии.

Богиня Сау. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

При этом в более ранних работах, вроде «Заката» или «Рассвета первого лета» 2010 года, царит уже полный сюрреализм. А вот мальчик «Камиль»: отойдя на пару шагов, мы понимаем, что художник вылепил его в честь сына (а дочку зовут Камилла).

Сабиров напоминает о коллаборациях: на выставке можно увидеть его работу с парфюмером Анной Вахитовой или студиями ковров «Порсероль» и The Rug One. Графические зарисовки показывают его работу в формате work-in-progress.

Работы расположены в зале так, что вокруг них образуются причудливые тени, так что каждый объект можно рассматривать и воспринимать с разных точек зрения.

Сабиров и сам оказывается на выставке, в этот час он водит экскурсию для юных скульпторов. Он останавливается возле скульптуры «Архаическая улыбка. Голова богини Сау» — бронза, литье и помада, которой украшены губы: «Я подумал о том, что в каждом времени, эпохе есть свои нормы, свои истории». На голове у богини — небольшой калфачок, который можно определить, как национальный убор, а можно — как условный.

Сабиров живет и работает в Перми. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Другой примечательный образец в этом плане — сшитый «Камень предков». В интервью Сабиров говорит, что делает подобное не ради эпатажа и подобного у него немного. Это «желание выразить идею другим образом, другим языком, другой пластикой».

Внезапный отход от «знакомого» Сабирова — его серия фото. Во-первых, это его «Воздушная мастерская»: порой художник начинает лепить прямо в самолете, стремясь завершить в воздухе. Во-вторых, это снимки скульптуры «Мальчик с мечом» в различных странах, стилизованные под посты в социальных сетях. Подойдя к окну, любой может также сфотографировать скульптуру — уже на фоне улицы Муштари.

1 / 48 Динар Фатыхов

