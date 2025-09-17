Рестораторы Казани — о сервисах доставки: вынуждены работать с монополистом
Каждый четвертый заказ в ресторанном бизнесе теперь совершается через доставку
В России стремительно развивается рынок доставки еды из ресторанов: 64% заведений уже предлагают эту услугу своим клиентам, причем в городах-миллионниках доля таких ресторанов достигает 72%. Каждый четвертый заказ в ресторанном бизнесе теперь совершается через доставку. Казанские рестораторы, опрошенные «Реальным временем», подтверждают: доставка не враг, но скорое усиление монополии «Яндекса» сыграет свою роль.
Каждый четвертый заказ в ресторане — на доставку, а каждый десятый гость — приходит после нее
Доля ресторанов с доставкой в России достигла 64% в 2025 году, показав рост на три процента по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметный прогресс наблюдается в городах-миллионниках, где 72% заведений предлагают доставку еды. Об этом говорится в исследовании российского агентства, специализирующегося на исследованиях и консалтинге в области e-commerce и digital-рынков, Data Insight, проведенном совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО). Документ находится в распоряжении «Реального времени».
По данным агентства, 26% всех заказов в ресторанном бизнесе сейчас приходится на доставку еды. При этом 37% заведений отмечают увеличение доли доставки в общем объеме заказов за последний год. Почти половина (46%) ресторанов работают с агрегаторами доставки, 29% имеют собственную службу. К слову, абсолютным лидером рынка доставки является «Яндекс Еда», которой пользуются 97% ресторанов, при этом некоторые заведения комбинируют агрегаторы и подключаются к нескольким сразу. Так с «Деливери» работают 52%, а с «Купером» только 32%. Остальные сервисы занимают 2—5%.
Эксперты, опрошенные агентством во время исследования, заявляют, что запуск доставки оказывает существенное влияние на финансовые результаты: 69% заведений отмечают рост общего количества заказов, почти четверть (24%) фиксируют конверсию клиентов доставки в посетителей зала на уровне 10—20%. Однако есть и уникальные истории — почти каждое десятое заведение (11%) достигает конверсии более 50%. Авторы уверяют, что доставка еды из ресторанов трансформировалась из дополнительного сервиса в фундаментальный элемент бизнес-модели заведений общественного питания. Сегодня этот канал продаж обеспечивает существенную долю выручки и влияет на ключевые показатели бизнеса.
— Сегодня доставка из ресторанов — это уже не дополнительная услуга, а неотъемлемая часть ресторанного бизнеса. Она помогает развиваться комплексно: с одной стороны, позволяет увеличить оборот и обеспечить стабильную загрузку кухни даже вне часов пикового спроса, а с другой — становится удобным каналом привлечения новых гостей. Для многих людей первое знакомство с рестораном начинается именно с онлайн-заказа: попробовав блюда дома, они приходят за атмосферой и впечатлениями уже в сам зал. Так доставка не конкурирует с ресторанным визитом, а дополняет его, укрепляет лояльность и расширяет аудиторию, — приводят слова президента ФРиО Игоря Бухарова авторы исследования.
Доставка может сработать как в плюс, так и в минус
По мнению ресторатора Нурислама Шарифулина, рынок доставки еды в России демонстрирует рост, что соответствует общемировой тенденции цифровизации услуг. Однако он отмечает неоднозначность влияния доставки на бизнес ресторанов.
Особое внимание эксперт уделил ситуации с агрегаторами доставки. По его словам, после того как «Яндекс Еда» приобрела Delivery Club, на рынке сложилась ситуация монополии.
— Сейчас они начинают очень сильно повышать ставки с 1 октября, и за это заплатит конечный потребитель. Плюс они всяческими методами пытаются монетизировать: у них есть аукцион рандомной выдачи, продвижение карточки товара. Там абсолютно нерыночные механизмы использования доминирующего положения на рынке. У меня очень неоднозначное отношение. Так-то все пользуемся, никуда от этого не денешься, потому что это монополия на рынке доставки еды из ресторанов, — подытожил эксперт.
Редакция «Реального времени» отправила запрос в адрес агрегатора «Яндекс Еда». На момент публикации ответа не поступило.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».