Рестораторы Казани — о сервисах доставки: вынуждены работать с монополистом

В России стремительно развивается рынок доставки еды из ресторанов: 64% заведений уже предлагают эту услугу своим клиентам, причем в городах-миллионниках доля таких ресторанов достигает 72%. Каждый четвертый заказ в ресторанном бизнесе теперь совершается через доставку. Казанские рестораторы, опрошенные «Реальным временем», подтверждают: доставка не враг, но скорое усиление монополии «Яндекса» сыграет свою роль.

Доля ресторанов с доставкой в России достигла 64% в 2025 году, показав рост на три процента по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметный прогресс наблюдается в городах-миллионниках, где 72% заведений предлагают доставку еды. Об этом говорится в исследовании российского агентства, специализирующегося на исследованиях и консалтинге в области e-commerce и digital-рынков, Data Insight, проведенном совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО). Документ находится в распоряжении «Реального времени».

По данным агентства, 26% всех заказов в ресторанном бизнесе сейчас приходится на доставку еды. При этом 37% заведений отмечают увеличение доли доставки в общем объеме заказов за последний год. Почти половина (46%) ресторанов работают с агрегаторами доставки, 29% имеют собственную службу. К слову, абсолютным лидером рынка доставки является «Яндекс Еда», которой пользуются 97% ресторанов, при этом некоторые заведения комбинируют агрегаторы и подключаются к нескольким сразу. Так с «Деливери» работают 52%, а с «Купером» только 32%. Остальные сервисы занимают 2—5%.

Эксперты, опрошенные агентством во время исследования, заявляют, что запуск доставки оказывает существенное влияние на финансовые результаты: 69% заведений отмечают рост общего количества заказов, почти четверть (24%) фиксируют конверсию клиентов доставки в посетителей зала на уровне 10—20%. Однако есть и уникальные истории — почти каждое десятое заведение (11%) достигает конверсии более 50%. Авторы уверяют, что доставка еды из ресторанов трансформировалась из дополнительного сервиса в фундаментальный элемент бизнес-модели заведений общественного питания. Сегодня этот канал продаж обеспечивает существенную долю выручки и влияет на ключевые показатели бизнеса.

— Сегодня доставка из ресторанов — это уже не дополнительная услуга, а неотъемлемая часть ресторанного бизнеса. Она помогает развиваться комплексно: с одной стороны, позволяет увеличить оборот и обеспечить стабильную загрузку кухни даже вне часов пикового спроса, а с другой — становится удобным каналом привлечения новых гостей. Для многих людей первое знакомство с рестораном начинается именно с онлайн-заказа: попробовав блюда дома, они приходят за атмосферой и впечатлениями уже в сам зал. Так доставка не конкурирует с ресторанным визитом, а дополняет его, укрепляет лояльность и расширяет аудиторию, — приводят слова президента ФРиО Игоря Бухарова авторы исследования.

Доставка может сработать как в плюс, так и в минус

По мнению ресторатора Нурислама Шарифулина, рынок доставки еды в России демонстрирует рост, что соответствует общемировой тенденции цифровизации услуг. Однако он отмечает неоднозначность влияния доставки на бизнес ресторанов.

— Рынок доставки растет. Как любые мобильные сервисы, как любые интернет-проекты, это такая всеобщая мировая тенденция, тренд. Потребителю удобнее заказать доставку, но вопрос в том, придет ли он в ресторан, очень неочевидный. Аудитория пересекается примерно на пятьдесят процентов. Есть гости-фрилансеры, которые не ходят в рестораны вообще, и они выбирают по цене. А есть постоянные гости того или иного бренда, которые находят любимый бренд в доставке, потом заказывают и ждут блюда, как в ресторане. А пока оно доехало до гостя, оно уже другого формата, и гости: «Фу, ресторан испортился, и мы больше туда не придем». Поэтому это может сработать и в плюс, и в минус. Если мы говорим про какой-нибудь Fields, и гость заказал эклер — ничего не будет. А когда гость заказывает шашлык, который за двадцать-тридцать минут езды превращается в подошву, потом гости пишут комментарии. Поэтому доставка — это специфичная история, которая может сыграть и в плюс, и в минус. Тут вопрос, что доставлять, как доставлять и насколько это рабочая конструкция, — уверен Шарифулин.

Особое внимание эксперт уделил ситуации с агрегаторами доставки. По его словам, после того как «Яндекс Еда» приобрела Delivery Club, на рынке сложилась ситуация монополии.

— Сейчас они начинают очень сильно повышать ставки с 1 октября, и за это заплатит конечный потребитель. Плюс они всяческими методами пытаются монетизировать: у них есть аукцион рандомной выдачи, продвижение карточки товара. Там абсолютно нерыночные механизмы использования доминирующего положения на рынке. У меня очень неоднозначное отношение. Так-то все пользуемся, никуда от этого не денешься, потому что это монополия на рынке доставки еды из ресторанов, — подытожил эксперт.

— До мая этого года мы принципиально не подключались к агрегаторам и работали исключительно через собственную службу доставки: заказы принимали по телефону или через сайт, доставку выполняли наши курьеры. Такой формат обеспечивал стабильный, но довольно скромный поток заказов — в основном от постоянных гостей, которые и раньше выбирали наш ресторан. Ситуация изменилась в мае, когда мы подключили сервис доставки. С этого момента мы начали наблюдать ощутимый рост спроса на доставку из наших ресторанов. Безусловно, собственная доставка остается более выгодной с точки зрения маржинальности, однако подключение к «Яндексу» дает нам значительный плюс в продвижении и позволяет наращивать обороты, выходя на новую аудиторию, — рассказала «Реальному времени» основатель и руководитель сети ресторанов Fields Алина Сафина.

— У нас бары и доставка, и в целом еда занимает небольшой процент от выручки. В среднем это 5—10%. Это стабильная цифра. При этом мы иногда включаем платное продвижение, краткосрочно показатель может вырасти. Доставка может тащить гостей в офлайн, работает на узнаваемость. Главный минус в том, что пик заказов доставки также приходится на пик загрузки офлайн. Из-за этого скорость отдачи замедляется. И да, у нас есть часть гостей, которые пришли к нам после того, как заказали онлайн, но чаще всего происходит наоборот, — отметил Галайчук в разговоре с «Реальным временем».

