«Стрела — Ак Барс» во второй раз выиграла Кубок России

Казанские регбисты с минимальным преимуществом обыграли «Локомотив» из Пензы

В Москве завершился финал Кубка России по регби. Фото: предоставлено РК "Стрела-Ак Барс"

Казанская регбийная команда «Стрела — Ак Барс» во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка России. В Москве казанцы переиграли пензенский «Локомотив» с минимальным для регби счетом 13:7. Подробнее об этой игре, получившейся максимально захватывающей и драматичной, — в материале «Реального времени».

Стрелкам противостоял фланговый проект «Локомотива»

Финальное противостояние «Стрелы — Ак Барса» и пензенского «Локомотива» началось с церемонии символического ввода мяча в игру. По итогу оказалось, что «легкой рукой» отличился экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев, поскольку команда, которую он представлял на предстартовой церемонии, выиграла первый тайм со счетом 7:3. Счастливчиком клуба из Пензы в первой половине игры выступил южноафриканец Руди ван Ройен. После того, как его соотечественник Эбнер ван Рийен отправил мяч в аут, железнодорожники разыграли коридор, и ван Ройен занес попытку, которую реализовал Сергей Янюшкин 7:0.

Почему футболист Сычев из московского «Локомотива» и регбисты из Пензы стали одноклубниками? Дело в том, что в советские времена общество «Локомотив» существовало вполне себе автономно, и каждое отделение железной дороги могло осуществлять финансовую поддержку спортивных команд исходя из собственного желания. К примеру, в футболе флагманом ДСО «Локомотив» выступал алма-атинский «Кайрат», а в хоккее флагманской команды не было с 1982 года, когда прекратил существование московский «Локомотив».

В итоге даже Казань смогла воспользоваться отсутствием спортивной вертикали в «Локомотиве», когда в конце 90-х баскетбольный УНИКС спонсировало казанское отделение железной дороги, и команда выступала под названием «УНИКС-Локомотив».

Герман Давыдов прессингует соперника. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Первый тайм остался за железнодорожниками

В конечном итоге министерство путей сообщения сформировало пул спортивных флагманов, а с 2018 года команду по регби основали в Пензе, где на месте расформированной «Империи» был создан «Локомотив», сразу вошедший в число сильнейших команд России.

В нынешнем сезоне «Локомотив» выглядит не очень уверенно в чемпионате страны, рискуя не попасть в число полуфиналистов, а потому в Пензе могли сделать решающую ставку на финал Кубка и в перспективе на чемпионат России по регби-7. Но казанцев все эти расклады интересовали только до начала игры, как пища к размышлению.

Первый тайм остался за железнодорожниками, выигравшими его со счетом 7:3. Двумя турами ранее пензенцы выиграли в Казани матч чемпионата страны 21:19, сформировав решающее преимущество за счет лучшей игры в первом тайме 10:0. Вот и сейчас пензенцы были лучше, сетуя только на то, что Франко Нодье не смог занести попытку. Момент был любопытен тем, что Нодье зашел в зачетную зону казанцев с мячом, но не смог его положить на траву, что и является необходимым фактором для набора очков. В остальном же можно было посетовать на то, что Джереми Джордаан получил мышечное повреждение, после которого показалось, что он будет заменен, но адреналин сделал свое дело, и пензенский южноафриканец остался на поле.

У казанцев были свои воспоминания первого тайма, преимущественно негативные. Во-первых, они сделали какой-то неоправданный упор на пасы ногами вперед, в итоге четырежды потеряв мяч. Если первый такой пас в первом тайме был оправдан — там совсем немного не хватило в атаке, чтобы поймать мяч и занести его в зачетную зону, то каждая последующая попытка вызывала все больше и больше недоумения. А таковых в итоге было четыре. Главный тренер казанцев Джей Пи Нил поначалу сожалел, затем сокрушался, недоумевал, наконец, негодовал, обрушивая на ошибающихся подопечных «гром и молнии» с верхотуры стадиона «Динамо», поскольку был дисквалифицирован и не мог руководить командой непосредственно с тренерской скамьи. Рядом сидели и скорбели Альфред Хисамов и Гари Бота, через рацию эмоции главного тренера передавались русскоязычным представителям тренерского штаба.

Второй очевидной проблемой стала нереализация попыток и штрафных. После того, как Кобус Мараис в первом тайме пальнул в перекладину регбийных ворот, что в регби встречается крайне редко, зато у Мараиса в финалах Кубка стабильно, мяч еще дважды отказывался лететь в направлении, которое гарантирует набор очков. Ни у Мараиса, не реализовавшего еще один штрафной и попытку, ни у попробовавшего его заменить Деона Карстенса. Казанцы могли бы получить в потенциале восемь очков, а получили нервную концовку.

Пензенец Франко Нодье, не занеся попытку, показывал пальцами — сколько ему не хватило до набора очков. Это расстояние было с размер пескаря, и им можно было характеризовать и сам счет первого тайма. Что самое поразительное: количество набранных очков во втором тайме было таким же минимальным. Казанская защита стояла наглухо, пензенская была прорвана дважды, но каждый раз это выглядело так, как если бы из болота тащили бегемота. Лучезарный и улыбчивый кавээнщик Айдар Гараев, который во время символического ввода мяча в игру обозначал болельщика казанской команды, мог бы написать и исполнить очередную песню на манер знаменитой «Рок-оперы» — God knows. Неоправданные передачи ногами, нереализованные штрафные и попытки, не выловленные мячи, когда коварный снаряд уходил в аут, дважды выпрыгивая из рук Йохана Тромпа. У пензенцев были свои проблемы: они почему-то решили не набирать очки со штрафных, что у них обычно получается великолепно, а пытаться реализовать свои штрафные. Но это решение выглядело единственным неверным решением наших соперников, и при счете 7:3 позволяло им контролировать ход игры. Переломить его Джей Пи Нил и второй тренер Гари Бота решили заменами.

Оба бьющих команд оказались в партере. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Слепой пас Германа Давыдова

Одна из замен стала результативной. Рикерт Корфф занес попытку, но перед этим у пензенцев были удалены сразу двое. Неудачник первого тайма Франко Нодье и Василий Поливалов, которые за какие-то пару минут оставили свою команду играть в формате 15 на 13. Но суть в том, что эта попытка, будучи нереализованной, в моменте вывела казанцев вперед — 8:7, но любое результативное действие соперников грозило перевернуть ход игры. Любой штрафной мог стать решающим.

Казанцы повысили концентрацию, упрочили игру в защите, и за пять минут до конца основного времени Андрей Карзанов занес попытку по краю, после паса Германа Давыдова 13:7. Но очередная нереализованная попытка даже этот счет оставляла скользким. Любая попытка с реализацией со стороны пензенцев грозила стать решающей. В игре «Локомотива» вернулись удаленные игроки, и уже в равных составах они яростно навалились на зачетное поле «Стрелы — Ак Барс». Было понятно, что пензенцам уже не помогут штрафные, поэтому казанцы могли фолить практически беспрепятственно. Пензенцам опасно было заносить попытку с края площадки: были риски не реализовать ее, и тогда победа оставалась бы за казанскими стрелками. Поэтому «Локомотив» с непередаваемым упорством пытался пробить брешь в центре обороны.

Нереализованные попытки казанцев, ошибки стрелков, неправильно принятые решения барсов — все это уже лежало на чаше весов пензенской команды, но для победы им необходимо было еще и собственное успешное действие: попытка с реализацией. Но казанцы до этого финала дважды сыграли не очень удачно в чемпионате, проиграв Пензе дома и с минимальным счетом обыграв аутсайдера из Московской области «ВВА-Подмосковье».

У нас были свои планы на этот Кубок, к которому можно будет добавить медали чемпионатов страны по регби-7 и по классике. И как только мяч на мгновение оказался бесхозным, на него тут же налетел Виталий Живатов, отдал Герману Давыдову, а тот выпинул его в аут. Это был по правилам регби «мертвый мяч», а по неписанным правилам финалов Кубка — решающее победное действие.

Кстати, Давыдов начинал финал едва не вывихнув челюсть, столкнувшись с соперником. Отметился в протоколе голевым пасом на Карзанова, а в болельщицкой памяти — блестящим пасом спиной, когда сквозь две ноги, не глядя, отправил передачу на край площадки Тромпу, и тот разрядил опасный момент.

