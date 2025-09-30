В районах Татарстана решилась судьба восьми выявленных объектов культурного наследия

Только один из них получит охранный статус

Фото: скриншот акта ГИКЭ

В четырех районах Татарстана провели историко-культурную экспертизу восьми выявленных объектов культурного наследия. Среди них — памятники различных деятелей и героев Советского Союза, аллея Героев и торговая лавка купца Колсанова. Однако среди всех положительное заключение экспертизы получил лишь один объект — он попадет в реестр ОКН и получит охранный статус. Подробнее — в материале «Реального времени».

Шесть памятников Великой Отечественной войны получили отрицательное заключение

На сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) появилось несколько актов ГИКЭ о включении или не включении памятников в реестр. Всего историко-культурную экспертизу провели для восьми сооружений. И для семи из них результат отрицательный — оснований для постановки выявленных ОКН на государственную охрану не выявили.

Выявленный объект культурного наследия — это пограничный статус для памятников, которые находятся на экспертизе. В случае положительного заключения комиссии их включают в реестр ОКН, который дает объекту охранный статус.

Памятники З.Х. Хабибуллину и И.С. Башкирову. скриншот акта ГИКЭ

Большинство объектов с отрицательным заключением — бюсты и памятники различных деятелей и героев СССР. Так, например, экспертизу проходили:

памятник Герою Советского союза Заки Хабибуллину, 1995 год, Богатые Сабы;

памятник Герою Советского союза Гали Закирову, 1995 год, Богатые Сабы;

памятник Герою Советского союза Ивану Башкирову, 1995 год, Завод Нырты;

бюст Героя Советского Союза Хафиза Сабирова, 1990 год, Шуда;

бюст Героя Советского Союза Баки Рахимова, 1988 год, Княбаш;

Аллея Героев, 1989 год, Нижний Искубаш.

Причина отказа от включения объектов в реестр везде одинакова — истек срок давности. В документациях ко всем из них автор указывает:

— В реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания которых либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не менее сорока лет (за исключением мемориальных квартир и мемориальных домов, которые связаны с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, имеющих особые заслуги перед Россией, и которые могут быть отнесены к объектам культурного наследия до истечения указанного срока после смерти таких лиц). Включению в реестр подлежат объекты археологического наследия, с момента возникновения которых прошло не менее ста лет.

Аллея Героев. скриншот акта ГИКЭ

Однако в отношении тех же объектов Комитет заявил о несогласии с решением экспертной комиссии. Ведомство оспаривает аргумент относительно истечения срока давности памятников и бюстов. Стоит отметить, что все сооружения связаны с Великой Отечественной войной — с этой даты уже прошло более сорока лет.

В документации, изученной «Реальным временем», дальнейшая судьба объектов не указана, равно как и то, включат ли их в реестр.

Объектам одного комплекса — разные заключения

Единственным объектом, получившим положительное заключение, стала лавка купца Колсанова в Тетюшах. Примечательно, что соседнее здание — мельница того же Колсанова — экспертизу не прошло.

Оба здания входят в комплекс владений тетюшских купцов Ивана и Петра Колсановых — отца и сына. Мужчины в конце 18 века считались крупными хлеботорговцами, которые сбывали товар на ярмарках в Казани, Рыбинске и Санкт-Петербурге. Они даже имели собственные пароходы и хлебную пристань.

В документации указано, что все техническое оборудование комплекса было расхищено после революции. Все заброшенные строения до наших дней дошли лишь в виде руин.

— Но и они дают общее представление о повседневной жизни одного из самых богатых жителей города Тетюши, не отделявшего, как и многие его деловые партнеры, частную жизнь от повседневных забот о прибыли, — следует из актов.

Здание мельницы Колсановых. скриншот акта ГИКЭ

После революции 1917 года все здания комплекса были национализированы и отданы в распоряжение Тетюшского исполкома.

Положительное заключение получила именно лавка купцов, которая датируется 1870-1880-ыми годами постройки. Эксперты отмечают: здание имеет историческую ценность как образец торговых сооружений дореволюционной России.

Кроме того, объект сохранил целостность и подлинность основных конструкций и фасадной композиции. В частности, речь идет о кирпичных стенах, перемычек проемов, перекрытий и фундаментов. Историческая планировка искажены поздними переделками.

Лавка Колсановых. скриншот акта ГИКЭ

Второе здание — мельница Колсановых — напротив, утратила материально ценностные характеристики, что и послужило причиной отказа во включении в реестр. У объекта 1887 года постройки сохранился лишь уличный фасад холодных служб.

— На момент проведения экспертизы рассматриваемый выявленный объект культурного наследия, расположенный по адресу: Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Свердлова, д.57 реконструирован путем изменения параметров здания в виде надстройки одного этажа и пристройки из новых конструкций в два этажа, изменивших площадь и объем выявленного объекта культурного наследия, — следует из документации.