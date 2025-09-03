Что ждать от «Ак Барса», чего не хватает «Авангарду» и проблемы «Салавата»

Экспресс-гид по командам Восточной конференции

Фото: Динар Фатыхов

В пятницу стартует очередной регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матчем между прошлогодними финалистами «Трактором» и «Локомотивом». Впереди насыщенный сезон, который закончится в середине мая финалом Кубка Гагарина. Что ждать от клубов Восточной конференции — читайте в материале «Реального времени».

«Ак Барс»: провал селекции, последний шанс Гатиятулина



Топ-3 новичков: вратарь (в.) Бердин, защитник (з.) Карпухин, нападающий (н.) Денисенко

Ключевые потери: в. Мифтахов, н. Петан, н. Кошелев

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

После невзрачного выступления в плей-офф в казанском «Ак Барсе» решили не делать резких перестановок и дать еще один шанс тренерскому штабу Анвара Гатиятулина. Остался и генеральный менеджер Марат Валиуллин, которому предстояло обновить прошлогодний состав. Летняя селекция у клуба не удалась, больших подписаний совершить не удалось. В новый сезон «Ак Барс» вступает без ярко выраженного лидера. Да, есть отдельные игроки, способные решать исход матчей, такие как Александр Барабанов, Артем Галимов или Кирилл Семенов. На роль лидера претендует Дмитрий Яшкин, но он утратил капитанскую нашивку в команде не просто так, да и в межсезонье выглядел блекло.

«Ак Барс» по инерции продолжает ставить целью борьбу за Кубок Гагарина. В реальности же будет большой сенсацией, если казанцы смогут дойти дальше первых раундов в плей-офф. По сравнению с прошлым сезоном команда точно не стала сильнее, хотя и ослаблением назвать нынешнюю селекцию клуба сложно.

«Авангард»: амбиции — на золото

Топ-3 новичков: н. Потуральски, н. Волков, н. Рашевский

Ключевые потери: н. Ткачев, н. Буше, н. Спунер

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

В Омске этим летом боссам «Авангарда» пришлось делать нелегкий выбор между главным тренером и лидерами команды. В итоге ставка была сделана в пользу канадского специалиста Ги Буше, вместе с которым «ястребы» в прошлом сезоне дошли до четвертьфинала плей-офф. Ради него из состава убрали двух ведущих форвардов — Владимира Ткачева и Рида Буше. И перешли они в стан основных конкурентов «Авангарда» — в «Металлург» и «Автомобилист» соответственно. Оба не вписывались в тактические схемы тренера.

Лидером команды Буше в новом сезоне должен стать лучший игрок АХЛ последних лет Эндрю Потуральски. Американца долгие годы пытались заманить в КХЛ, но удалось это только «Авангарду». Омичи с нынешним тренерским штабом намерены играть в более прямолинейный и силовой хоккей. Большинство экспертов отводят «ястребам» роль главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Однако многое здесь будет зависеть от работы тренера.

«Металлург»: намерены вернуть титул

Топ-3 новичков: н. Ткачев, н. Толчинский, н. Барак

Ключевые потери: з. Еременко, н. Юров, н. Гераськин

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

В Магнитогорске настроены вернуть титул, потерянный в прошлом сезоне. Чемпионы Кубка Гагарина — 2023/24 провели образцово-показательное межсезонье. Клуб усилил нападение сразу тремя опытными игроками — Владимиром Ткачевым, Сергеем Толчинским и Дереком Бараком. Все трое имеют лидерские качества и способны с ходу усилить команду. При этом из потерь можно выделить лишь отъезд Данилы Юрова в Северную Америку. Остальные ушедшие — решение тренерского штаба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главной проблемой «Металлурга» на старте сезона является не слишком убедительная игра тех самых новичков. На домашнем Мемориале Ромазана команда одержала всего одну победу, уступив даже своему фарм-клубу «Магнитке».

«Трактор»: перезагрузка финалиста

Топ-3 новичков: н. Ливо, н. Григоренко, в. Дригер

Ключевые потери: в. Фукале, н. Шабанов, н. Кравцов

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

Прошлый сезон получился для «Трактора» лучшим за последние годы. Под руководством Бенуа Гру команда дошла до финала, где уступила «Локомотиву», остановившись в шаге от чемпионского титула. В новом розыгрыше челябинцы намерены повторить путь ярославцев, которые в 2024-м тоже проиграли в финальной серии, а в следующем — победили.

Правда, «Локомотив» тогда сохранил костяк команды, в отличие от нынешнего «Трактора». В Челябинске в межсезонье расстались с 15 игроками, подписав на их место восьмерых. Самым громким переходом стало подписание Джошуа Ливо, лучшего бомбардира прошлой «регулярки». При этом ушли Максим Шабанов и Виталий Кравцов, отправившись покорять Америку.

Такая масштабная перезагрузка состава после успешного сезона вызывает вопросы. Именно поэтому некоторые эксперты невысоко оценивают шансы команды в предстоящем чемпионате КХЛ. К тому же пока непонятно, насколько Гру справится с новичками. Например, Ливо ранее не смог ужиться в «Салавате Юлаеве», а без его эффективности могут возникнуть неприятности у «Трактора».

«Автомобилист»: братья Заварухины и Буше

Топ-3 новичков: тренер (тр.) Заварухин, н. Буше, з. Юдин

Ключевые потери: з. Диц, н. Меркли, н. Голышев (возможная дисквалификация)

Цели на сезон: борьба за Кубок Гагарина

В «Автомобилисте» доверились Николаю Заварухину и этим летом продолжили строить команду под его требования. Изменений в межсезонье было не столь много. Из важных выделяется только три подписания. Во-первых, «Автомобилист» выиграл борьбу за Рида Буше. Бомбардир «Авангарда» образца последних лет должен перенести свою результативность в уральскую команду. Во-вторых, в тренерский штаб вошел родной брат главного тренера Алексей Заварухин. В-третьих, в линию обороны пришел Дмитрий Юдин, проведший неоднозначный сезон в СКА после обмена из «Ак Барса».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом команда у «Автомобилиста» набралась качественная. Портит картину вчерашняя травма Кертиса Волка, который должен был стать важной фигурой в атаке уральцев. Но в пользу Заварухина будет срок работы в клубе. Этот сезон может стать прорывным для «Автомобилиста».

«Салават Юлаев»: урезанный бюджет и потерянные мечты о кубке

Топ-3 новичков: з. Стюарт, н. Родуолд, н. Федотов

Ключевые потери: н. Ливо, н. Ремпал, н. Тодд

Цели на сезон: выход в плей-офф

О перспективах «Салавата Юлаева» на сезон говорят их трансферы. Клубу из Уфы урезали бюджет, поэтому «юлаевцам» пришлось расстаться с большинством лидеров. За межсезонье команда лишилась сразу четверых нападающих, делавших погоду в атаке, а также двух основных защитников. Особо расстроил уход Ливо, который в прошлом сезоне был лучшим в составе уфимцев.

Впереди «Салават Юлаев» ожидает финансовое очищение. По слухам, клубу необходимо сократить издержки для избавления от долгов. В новом сезоне от команды ждут хотя бы попадания в плей-офф, борьбы за Кубок Гагарина вряд ли получится.

«Сибирь»: потерянная топовая реализация большинства

Топ-3 новичков: в. Доминг, н. Сошников, н. Уилсон

Ключевые потери: н. Бек, з. Мерфи, н. Андреофф

Цели на сезон: выход в плей-офф

В прошлом чемпионате КХЛ «Сибирь» запомнилась своей топовой реализацией большинства. Команда Вадима Епанчинцева закончила сезон с лучшим процентом в лиге по этому показателю. Основную погоду при реализации лишнего делали легионеры, в особенности Тэйлор Бек и Тревор Мерфи. Однако летом сибиряки не смогли удержать лидеров: кто уехал в Швейцарию, кто в другие клубы КХЛ.

Без большинства у «Сибири» возникли сложности уже в предсезонных матчах. Если Епанчинцев не найдет нового оружия для своей команды, то выйти в плей-офф будет сложно. Пока игра сибиряков не впечатляет.

«Адмирал»: ставка на Тамбиева

Топ-3 новичков: н. Гераськин, н. Сафин, в. Шугаев

Ключевые потери: н. Сошников, н. Родуолд, в. Мишуров

Цели на сезон: выход в плей-офф

Леонид Тамбиев продолжает работать во благо приморского хоккея. Новый сезон вряд ли станет сильно отличаться от прошлого. «Адмирал» продолжит играть в «противный» для остальных хоккей, пытаясь добиться цели выхода в плей-офф Кубка Гагарина. А там уже попробовать пробиться во второй раунд.

Летом «Адмирал» потерял Никиту Сошникова, но основным все-таки является позиция вратаря. Из голкиперов клуб подписал Адама Хуску и Дмитрия Шугаева, которые должны заменить Андрея Мишурова и Илью Коновалова. На «предсезонке» вратари не впечатлили, и это может стать проблемой. Однако в топ-8 команда обязана попадать.

«Нефтехимик»: нижнекамский «неформат» от Гришина

Топ-3 новичков: з. Хафизуллин, н. Жафяров, н. Барулин

Ключевые потери: в. Бобков, з. Леонтьев, н. Барбер

Цели на сезон: выход в плей-офф

В Нижнекамске пошли на кардинальные меры. После двух подряд заваленных «регулярок» в клубе решили уволить Олега Леонтьева, ставившего оборонительный хоккей, и назначили Игоря Гришина, адепта атакующей игры. Под тренера набрали игроков: укрепили оборону, усилили атаку. Только вот в предсезонных матчах команду ждал провал. «Нефтехимик» не одержал ни одной победы над клубами из КХЛ, довольствовавшись викториями в контрольных играх с представителями ВХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно атакующий стиль игры может стать препятствием для нижнекамцев в предстоящем сезоне. В этот раз борьба за восьмую строчку на Востоке ожидается еще более ожесточенной. Если план Гришина сработает, то «Нефтехимик» способен решить все задачи заранее. Но пока — одни вопросы.

«Амур»: нынешние боссы не в ответе за бывших

Топ-3 новичков: в. Дорожко, н. Свечников, н. Филатьев

Ключевые потери: н. Броссо, н. Барулин, н. Шевченко

Цели на сезон: выход в плей-офф

Прежние руководители региона ставили перед «Амуром» задачу завоевания Кубка Гагарина в предстоящем сезоне. Новые боссы не столь амбициозны и скромно оценивают шансы команды в КХЛ.

Перспектив, конечно, никаких, но у хабаровчан есть свои козыри. Например, вратарь Максим Дорожко, перебравшийся из «Витязя». Интересно также посмотреть на дуэт отца и сына в лице главного тренера Александра Гальченюка и капитана Алекса Гальченюка.

«Барыс»: а нужен ли клубу КХЛ?

Топ-3 новичков: н. Морелли, н. Томпсон, н. Галимов

Ключевые потери: в. Маттссон, з. Антипин, н. Бурдасов

Цели на сезон: выход в плей-офф

«Барыс» назначил главным тренером команды Михаила Кравеца. Экс-рулевой «Авангарда» должен сделать из набора имеющихся игроков неплохой коллектив, способный избежать большого числа поражений. В Казахстане действуют жесткие ограничения на легионеров, поэтому оптимистичных результатов ждать сложно. А вообще, уже давно стоит вопрос: а нужен ли соседям клуб в КХЛ?