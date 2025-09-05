«Крылья Барса» выиграли Кубок России в категории «Тихий!баскетбол»

Казанцы одержали уверенную победу в Химках

«Крылатые барсы» стали обладателями Кубка России. Фото: Динар Фатыхов

Казанская команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса» выиграла в подмосковных Химках трехдневный марафон в рамках проекта «Тихий!баскетбол». «Крылатые барсы» стали обладателями Кубка России, прибавив его в коллекцию недавно завоеванных золотых медалей чемпионата страны. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Юность» из Васильево снова стала «Крыльями Барса»

Два дня в Химках проходили баталии баскетболистов на колясках в формате 3Х3. Восемь команд-участниц турнира, представляющих четыре клуба, разыгрывали главный приз, вначале встречаясь в двух группах, затем продолжив выяснение отношений в плей-офф. Причем по итогу все команды провели одинаковое количество матчей, сообразуясь с олимпийским принципом — главное не победа, а участие. А фаворит турнира — новоиспеченный чемпион России «Крылья Барса» выиграл новый трофей, сообразуясь с клубным принципом — главное не участие, а победа.

Двумя неделями ранее в Москве состоялся финал чемпионата страны в формате 3Х3, где призовую тройку составили: первое место — казанские «Крылья Барса», второе — питерская команда «БасКИ-Академия» и третье — клуб «Юность» из Васильево. Но перед стартом Кубка России произошли косметические изменения, поскольку «Юность» была заявлена под названием «Крылья Барса — 2». Следовательно, «Крылья Барса» получили в названии цифру 1.

В чемпионате страны не участвовал представитель Москвы — команда «Фалькон», зато на Кубок москвичи заявили практически всех имеющихся под рукой баскетболистов, разбившись сразу на три дружины. В комплекте к ним добавились по два коллектива «Крыльев Барса» и «БасКИ-Академия» из Санкт-Петербурга. В спорт трех столиц включилась еще и ульяновская «Волга».

Василий Кочетков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанские команды заняли первое и второе места в своих группах

Первоначальная жеребьевка Кубка страны с распределением команд по двум группам практически ничего не решала. Этот способ жеребьевки применяется достаточно редко, например был использован на хоккейном турнире зимней Универсиады. Смысл его заключается в том, что матчи первого дня в группах всего лишь определяют пары участников четвертьфинала на второй день, не давая никому вылететь из розыгрыша. Похожая ситуация была на мини-футбольном турнире «Кубок Винербергер», когда сборная СМИ РТ в стартовый день уступила во всех трех матчах, после чего вышла в четвертьфинале на главного фаворита турнира и, обыграв его, дошла до финала, где уступила сборной Министерства экономики.

Словом, шанс есть у всех, так что оставался он и аутсайдера стартового дня — ульяновской «Волги». Другое дело, что «Крылья Барса — 1» приехали в Химки не для того, чтобы реализовывать чужие мечты. Собственно, в Химках давно не наблюдали баскетбол высокого статуса. Все помнят, что в городе была баскетбольная команда европейского уровня, но это было, когда Московская область конкурировала по развитию спорта с Татарстаном. Но с уходом Бориса Громова с поста губернатора области ситуация изменилась, и нынешний финал Кубка России стал первым статусным событием в Химках за последние годы.

Увы, там немного подзабыли, как необходимо устраивать подобные турниры. На контрасте с чемпионатом страны в Москве, который подарил настоящий праздник участникам и зрителям турнира «Тихий!баскетбол», в Химках все выглядело на порядок скромнее, в качестве телекартинки и отсутствия комментатора.

В число трех лучших игроков турнира вошел Владимир Кучин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обе казанские команды лидировали в своих квартетах

Возвращаясь к спортивным итогам, «Крылья Барса — 1» разобрались с «Волгой» достаточно легко 19:7, не дав усомниться в своих лидерских амбициях. Увы, но дублирующая команда «барсов», занявшая на предварительном этапе вторую строчку в своей группе, не смогла победить «БасКИ-Академию», вышедшую в плей-офф с третьего места, 8:10. Первая команда Питера «БасКИ» разгромила МБА «Фалькон-3» 16:8, и наконец, в противостоянии первого и второго состава МБА «Фалькон» преимущество было за главной командой — 14:4.

В этом сезоне МБА «Фалькон» уверенно идет на третьем месте чемпионата страны 5Х5, в Москве достаточно хорошая глубина состава, что приближает ее к признанным лидерам баскетбола на колясках — Казани и Питеру. И это позволяет объяснить рождение главной сенсации турнира, когда в полуфинале МБА «Фалькон-1» обыграл «БасКИ» 10:9. Поскольку первая команда Казани не оставила никаких шансов второму составу Питера «БасКИ-Академии» 16:7, то финал впервые за долгое время прошел без участия представителей Северной столицы. «БасКИ» в питерском дерби обыграли «БасКИ-Академию» 15:11, завоевав бронзовые медали, а вот в матче за золотые медали борьбы не получилось. 21:12 — «Крылья Барса — 1», не сбавляя темпа, мчались к Кубку страны, не откладывая решение вопроса на концовку матча, как случилось в недавнем финале чемпионата России.

В свою очередь, вторая команда «Крыльев Барса» была сильнейшей в квартете, разыгрывавшем пятое-восьмое места. После того как казанцы уступили в четвертьфинале, они не оставили шансов ульяновцам, попавшим под горячую руку 18:9, и в поединке за пятое место «Крылья Барса — 2» обыграли МБА «Фалькон-3» 10:7.

Впереди защита чемпионства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впереди защита чемпионства

Ульяновск под конец турнира смог сотворить мини-сенсацию, обыграв вторую команду москвичей и заняв итоговое седьмое место. В любом случае игроки «Волги» — молодцы, поскольку последовательно сыграли и в чемпионате, и в Кубке страны в формате 3Х3. В то время как более статусные команды Тюмени и Нягани остались готовиться к продолжению борьбы в чемпионате в формате 5Х5.

В число трех лучших игроков турнира вошел Владимир Кучин, а самым ценным был признан Василий Кочетков. Также в числе лучших два москвича Владимир Поминов и Федор Юрку, представлявшие разные составы «Фалькона».

Казань, Питер и Москва будут главными претендентами на медали и чемпионата страны по баскетболу на колясках в формате 5Х5. Москвичи продемонстрировали хорошую готовность, ровность и стабильность состава. У питерцев в обойме тренер Геннадий Щетинин, бывший игрок ленинградского «Спартака», человек, который работал под руководством Владимира Кондрашина, чье имя носит местная баскетбольная академия. Опытный состав, подпитывающийся молодежью, который хочет вернуть городу звание лидера в баскетболе на колясках. Поэтому «Крыльям Барса», выигравшим все турниры в формате 3Х3, сейчас необходимо будет максимально сконцентрироваться перед окончанием сезона, где им впервые предстоит защищать звание действующего чемпиона страны.