«Главной нашей ценностью были и остаются люди»

Сегодня АО «Казэнерго» исполнилось 60 лет

Фото: Реальное время

АО «Казэнерго» отмечает сегодня 60-летие. На предприятии работают более 800 сотрудников, и каждый из них вносит свою лепту в то, чтобы в наших домах было тепло и комфортно. Руководство «Казэнерго» утверждает: главная ценность предприятия — люди, которые на нем работают. Важен каждый — и действующий работник, и ветеран. И генеральный директор, и токарь. И опытный специалист, и молодой человек, который будет творить историю предприятия завтра. В «Реальном времени» — краткий очерк истории предприятия и рассказ о его людях.

60 лет тепла и энергии

6 сентября 1965 года вышло распоряжение Совета министров ТАССР №912-р, согласно которому было образовано Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. Сегодня мы знаем его как АО «Казэнерго».

В первые дни существования коллектив насчитывал всего полтора десятка человека во главе с директором Георгием Чайковским. Молодое предприятие справилось со всеми сложностями — и к концу 1965-го, всего через 2 месяца после образования, здесь работали уже почти 400 человек. Под крылом объединенного предприятия было 50 километров тепловых сетей и 85 котельных!

К сегодняшнему дню АО «Казэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой около четверти населения Казани. На балансе состоят 126 котельных, а тепловые сети протянулись на 702 километра! Максим Платонов / realnoevremya.ru

За 60 лет работы предприятие несколько раз меняло название и правоустанавливающую форму. Росла Казань, постоянно шло строительство коммунальных сетей, росло и хозяйство будущего АО «Казэнерго». В период с 1965 по 1977 годы, когда предприятием руководил А.И. Чайковский, в городе развивалась и «большая энергетика»: была построена ТЭЦ-3, энергетики расширили и реконструировали ТЭЦ-1, север и юг Казани соединили тепловодом.

В период с 1977-го по 2006-й, когда предприятием руководил Рауф Кафиатуллин, была разработана долгосрочная программа технического перевооружения котельных, создана собственная производственная база. За это время было построено и реконструировано 132 котельных и 126 ЦТП, протяженность тепловых сетей выросла до 634 километров. К концу восьмидесятых годов на предприятии работали более 2,5 тысячи сотрудников!

28 марта 2003 года предприятие, которое называлось к тому времени МУП «Казанское предприятие тепловых сетей», было переименовано в МУП ПО «Казэнерго», а с 14 апреля 2016 года сменило правоустанавливающий статус на АО.

К сегодняшнему дню АО «Казэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой около четверти населения Казани. На балансе состоят 126 котельных, а тепловые сети протянулись на 702 километра! Благодаря увеличению производительности труда, технологическому и цифровому перевооружению котельных и пунктов контроля, все это огромное хозяйство обслуживают 880 человек.

Фанис Нурмухаметов: «Наши сотрудники — это не просто штатные статистические единицы. Каждый из них важен. Каждый вносит посильный вклад, трудится для того, чтобы в домах и квартирах казанцев было тепло». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2024 года АО «Казэнерго» руководит Фанис Нурмухаметов. Он говорит:

— С основания предприятия и по сегодняшний день главной нашей ценностью были и остаются люди, которые у нас работают. Наши сотрудники — это не просто штатные статистические единицы. Каждый из них важен. Каждый вносит посильный вклад, трудится для того, чтобы в домах и квартирах казанцев было тепло. Как генеральный директор АО «Казэнерго» я говорю: мы гордимся нашими людьми, стремимся дать им комфортные условия труда и достойную заработную плату. Благодарны нашим ветеранам за то, какое предприятие они создали и долгие десятилетия развивали. Нашим действующим сотрудникам. Нашим трудовым династиям за то, что передают любовь к работе своим детям.

Юрий Елисеев: «Всегда работал там, где мог пригодиться»

Заслуженный работник ЖКХ Республики Татарстан Юрий Дмитриевич Елисеев провел в «Казэнерго» почти всю свою трудовую жизнь. С 2010 по 2016 годы был генеральным директором. В беседе с нашим изданием он вспоминает своих многочисленных соратников и историю предприятия, начиная с 1979 года — именно тогда Юрий Дмитриевич, окончив Казанский инженерно-строительный институт, пришел работать по распределению мастером на Казанское предприятие тепловых сетей ЭЭУ «Таткоммунэнерго», в Советский энергорайон. В 1984-м он уже стал начальником энергорайона, а тогдашнего директора предприятия Рауфа Кафиатуллина считает ни много ни мало основателем коммунальной энергетики города.

— Это был умнейший человек и талантливый организатор, который создал команду! — говорит экс-директор предприятия.

Тогдашнего директора предприятия Рауфа Кафиатуллина Юрий Елисеев считает ни много ни мало основателем коммунальной энергетики города. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В 1987 году Юрий Елисеев занял пост заместителя главного инженера предприятия по эксплуатации, а в середине девяностых возглавил вновь организованное ремонтно-строительное управление.

— Начинали мы с 40 человек, а потом в моем управлении работали порядка 190 человек, — вспоминает Юрий Дмитриевич. Мы строили и ремонтировали котельные — с фундамента до дымовой трубы, устанавливали оборудование ЦТП и котельных: котлы, насосное оборудование, установки для химической подготовки воды и т. д. Все это было советского производства, импортное мы увидели только в начале 1990-х годов.

Предприятие пережило все потрясения девяностых годов: наш герой вспоминает это время как лихолетье. Развал Советского Союза нарушил многие производственные связи и цепочки поставок. Но предприятие еще с середины восьмидесятых продолжало развиваться и становилось все более самостоятельным. Появилась собственная газовая служба, открылось проектно-сметное бюро. В конце восьмидесятых был организован собственный цех ремонта оборудования. Появлялись новые энергорайоны — в те годы их было пять. Когда предприятия военно-промышленного комплекса были вынуждены отдать свои коммунальные мощности, под руку предприятия отошли и сети Авиастроительного района. Открылся цех эмалирования труб, в котором трубы изнутри обрабатывали эмалью, чтобы они дольше служили.

Павел Иванович Мошков, Леонид Алексеевич Колокин, Рифат Халилрахматович Хаев, Лев Генадьевич Макурин, Михаил Яковлевич Трубачев, Николай Александрович Баширов, Вячеслав Викторович Тарасов, Раиса Анасовна Валеева, Салих Харисович Касимов, Анатолий Захарович Александров, Олег Алексеевич Герасимов — лишь небольшая часть славных имен, которые называет Юрий Дмитриевич, вспоминая тех, кто создавал основу для сегодняшнего АО «Казэнерго» и в лихие девяностые сумел уберечь систему теплоэнергетики Казани от развала.

В 2002 году Юрий Дмитриевич стал заместителем директора по новым технологиям и энергосбережению, потом занял пост главного инженера. Параллельно развивались технологии: появились трубы из сшитого полиэтилена и на предприятии научились с ними работать.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Сейчас АО «Казэнерго» существует, работает. А я доволен, что здесь прошел всю свою жизнь!

Со временем часть сетей отошла к другим предприятиям, а на балансе «Казэнерго» остались 130 котельных и 38 ЦТП. Главное удалось сохранить: единую систему управления тепловыми сетями. Мастер отвечал за свои объекты, процессом руководил начальник энергорайона, а за всех отвечает главный инженер предприятия (как раз им в 2005 году и был Юрий Дмитриевич). В 2005 году Рауфа Кафиатуллина на посту директора сменил Фарид Файрушин. А в 2010-м это кресло занял Юрий Елисеев.

— Я к этому не стремился, я ведь парень неконъюнктурный. Всегда работал там, где мог пригодиться. Работа в то время шла уже на созидание стабильности. Мы много работали над установкой автоматики котлов и ее совершенствованием. Этот этап позволил существенно повысить безопасность оборудования в котельных. Разные моменты были… Хлеб у нас был несладкий. У меня телефон всегда был на тумбочке или под подушкой, потому что если какой-то случай, я всегда должен был принять правильное решение. Особенно когда был главным инженером. И вот сейчас АО «Казэнерго» существует, работает. А я доволен, что здесь прошел всю свою жизнь!

Шавкат Ахметзянов: «Никогда не брошу дело, пока его не сделаю!»

Шавкат Ахметзянов начал работать токарем, окончив училище при заводе «Теплоконтроль». Отслужил в армии, поработал на разных предприятиях, а потом задумался: нужно было как-то определяться с семейной жизнью, жениться, получать квартиру. По всему выходило, что работать нужно было идти на предприятие тепловых сетей: оно славилось тем, что обеспечивало своих сотрудников жильем. На АО «Казэнерго» Шавкат абый трудится уже 45 лет — с 1980 года. Здесь прошла большая часть его трудовой жизни, здесь он год от года совершенствовал свое мастерство — ведь токарь, по его словам, учится всю жизнь.

Шавкат абый может выточить любую деталь для любого оборудования, и она встанет в механизм как родная. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Всю жизнь занимаюсь здесь ремонтом. Огонь и воду прошел за это время! — смеется токарь. — Основная моя работа — водяные насосы. Но в итоге ремонтирую все подряд. Что только я тут не делал! И валы, и обратные клапаны, и все, что нужно… Мне тут не скучно, а наоборот, интересно! И я никогда не брошу дело, пока его не сделаю. Заразился этой работой!

Это уникальный специалист. Талант его заискрился новыми гранями и сейчас, когда цех сталкивается с проблемой импортозамещения: Шавкат абый может выточить любую деталь для любого оборудования, и она встанет в механизм как родная. Были случаи, когда приходилось чинить новый насос, пришедший в негодном, бракованном состоянии — опытный токарь смог ввести его в строй. Исправлял и заводской брак обратного клапана — мастер на все руки.

Он умеет работать на самых разных станках — за время работы нашего героя на предприятии сменилось три итерации токарных станков, и вот сейчас токарь ждет, когда будет введено в строй ультрасовременное оборудование, которое уже куплено и привезено на АО «Казэнерго».

Сейчас токарь ждет, когда будет введено в строй ультрасовременное оборудование, которое уже куплено и привезено на АО «Казэнерго». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В 1990 году Шавкат Ахметзянов получил от предприятия квартиру, ценит свою работу за стабильность.

— Чего прыгать-то с места на место? Сначала квартиру дали, в девяностых здесь у нас зарплату хорошо платили, было все предсказуемо — чуть не единственное такое место было тут у нас в те годы. Так я здесь и остался. Я однолюб. Мне здесь нравится, и никуда я отсюда не уйду, пока Аллах здоровье дает. Вот бы еще толкового ученика оставить после себя, всему научить, чтобы на пенсию со спокойной совестью уйти, — улыбается токарь.

Трудовые династии «Казэнерго»: верность предприятию сохраняют поколениями

Гордость «Казэнерго» — династии сотрудников. Здесь не редкость случаи, когда на предприятии работают и мужья с женами, и родители с детьми. Так и вызревают династии, общий стаж которых исчисляется многими десятилетиями.

Ольга и Ринат Киямиевы, их сын Роберт на троих отдали предприятию уже 84 года! Максим Платонов / realnoevremya.ru

Например, Ольга и Ринат Киямиевы, их сын Роберт на троих отдали предприятию уже 84 года! Ольга Алексеевна — начальник службы «Энергосбыт». Ринат Максутович — инженер отдела по работе с абонентами. Их сын Роберт — старший мастер ПГС. Супруги устроились сюда на работу 1 августа 1990 года, едва окончив КИСИ (ныне КГАСУ). Им здесь сразу понравилось: во-первых, в лихие девяностые здесь стабильно платили, причем зарплата для молодых специалистов была достойная. Со временем семейство получило квартиру. Супруги росли по службе, делали карьеру — вдумчивость, усидчивость, терпение, стремление хорошо делать свое дело не оставались незамеченными. «Семейный подряд» продолжил сын Роберт, который тоже после КГАСУ пришел на предприятие. В 2010 году он начал работу в газовой службе, к сегодняшнему дню вырос до старшего мастера.

Ольга Алексеевна и Ринат Максутович говорят:

— «Казэнерго», в силу рода деятельности, всегда останется стабильным предприятием. У нас белая зарплата — и для нас в преддверии выхода на пенсию это очень важно. Мы часто встречаемся с друзьями и одноклассниками, и когда люди начинают говорить о том, какая маленькая пенсия им «светит», то мы в очередной раз понимаем, какую гарантию стабильности в будущем мы получили, всю жизнь проработав на «Казэнерго».

Династия Касимовых — Камаловых на четверых проработала в «Казэнерго» уже целый век. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Династия Касимовых — Камаловых на четверых проработала в «Казэнерго» уже целый век! Салих Харисович Касимов проработал в «Казэнерго» 34 года — с 1974 по 2008 год. Пришел он в организацию мастером в Бауманский район, а закончил карьеру в должности начальника Вахитовского энергорайона. 34 года (с 1971-го по 2005-й) оператором котельной проработала здесь его жена, Разифа Хакимовна. Их старшая дочь Эльвира Салиховна работает на предприятии с 2007 года — она председатель первичной профсоюзной организации АО «Казэнерго». 13 лет проработала в организации и ее младшая сестра, Лилия Салиховна, — пришла нормировщицей в ОТиЗ, а уходила с должности начальника планово-финансового отдела.

Вспоминая, как работали родители, Лилия Салиховна рассказывает:

— Когда были суровые зимы, на теплосетях случалось много аварий. А ведь папа домой не возвращался, пока все не починят. И как-то раз было несколько аварийных ситуаций подряд, и папа не приходил домой пятеро суток. Так произошло, что в этот момент у нас гостил наш старенький дядя, который приехал из деревни. И вот он утром просыпается: «Салиха нет?» — «Нет». Вечером ложится спать и спрашивает: «А Салих не придет?» Мы отвечаем: «Не знаем». На пятый день он маме сказал: «Ладно, я поехал домой. Я все понял, вы меня обманываете. Вы уже вместе давно не живете».

Эльвира Салиховна добавляет:

— А мама работала сменами. Порой нам приходилось друг за дружкой приглядывать — мама прибежит, посмотрит, как мы спим, и снова в котельную убежит…

Салих Харисович рассказывает нашему изданию о том, как выстраивалась энергосистема Казани. Как ликвидировали аварии, чтобы люди зимой не оставались без тепла. Как искоренял пьянство и безответственность во вверенном ему Вахитовском энергорайоне. Как много людей тяжело и ответственно работают, чтобы Казань продолжала оставаться теплым и уютным городом.

Вместо эпилога

Вот уже 60 лет люди, работающие в «Казэнерго», обеспечивают в наших домах тепло и горячую воду. Из них всегда составлялся крепкий, надежный коллектив, в котором каждый знает, ради чего каждый день идет на работу. Сегодня все эти люди отмечают большой праздник, а их предприятие начинает седьмой десяток лет своей славной истории.



Реклама. АО «Казэнерго»