Как Ильхам Шакиров дал дорогу кряшенам и открыл народные песни

Какие композиции прозвучат на трибьюте великому певцу

Шакиров и пел, и сочинял, и воспитывал. Фото: с сайта Театра имени Г.Камала

В Казани в парке Горького 5 сентября пройдет концерт «Трибьют Ильхаму Шакирову». В нем участвуют Yummy Music Band в расширенном составе, Камерный хор республики и известные вокалисты города, которые исполнят 16 песен из репертуара главного татарского певца XX века. Подробности — в материале «Реального времени».

Синтезаторы, курай, хор, сонм вокалистов

Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова однажды уже устраивал концерт в честь Шакирова на набережной озера Нижний Кабан в июле 2023 года, потом эта программа звучала на «ДәртФест». На Кабане выступление вышло эпичным — в этот день объявили штормовое предупреждение и даже во время концерта в небе мелькали молнии.

Концерт в парке Горького делает лейбл Yummy Music вместе с Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Помимо Yummy Music Band в расширенным составе — с духовыми и этно-инструментами, на сцену выйдет Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой. Песни исполнят Раяз Фасихов, Ильгиз Шайхразиев, Эльвира Мифтахова, Ильгиз Мухутдинов, Руслан Закиров, Эльмира Калимуллина.

По разным оценкам, Ильхам Шакиров за всю жизнь исполнил около 400-600 различных композиций. К примеру, в радиофондах республики хранится почти 300 его записей. Как подчеркивают эксперты, Шакиров не просто исполнял песни, он исполнял произведения, в которых важны не только слова и музыка, но и контекст.

Одна из вокалисток концерта — Эльмира Калимуллина. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Откуда такая крымская грусть?

К примеру, песня «Ак калфак», она же «Бик еракта идек без», «Очень далеко были мы». Популярно мнение, что это кряшенская песня. Как отмечает писатель Рабит Батулла, ранее на республиканской эстраде не было кряшенских исполнителей. Этот пласт культуры начали выводить на сцену Ильхам Шакиров и Райса Тимофеева, а за ними уже пришли Лена Бичарина, Анфиса Василова, Георгий Ибушев, Галина Казанцева.

Другая песня, «Керфекләрең синең нигә кара» («Почему черны твои ресницы»), — собственная находка Шакирова. Как он вспоминал в одной из радиопередач, которую готовил сам, в 1959 году ему удалось побывать на встрече деятелей культуры с колхозниками села Тукай-Кырлай, здесь он услышал, как местная певица и гармонистка Рахиля Аглиева исполняет эту песню. Шакиров тут же записал композицию по нотам и спел. В воспоминаниях он указывал, что в одном месте у песни есть акцент на полутон, что делает ее особенной.

«Идель», 1969 год. предоставлено Ириной Сабитовой

Песня «Ай, былбылым», «Ай, соловей» исполнялась Шакировым вместе с ВИА «Идель». Этот ансамбль появился на основе одной из первых рок-групп Казани — «Аргонавты». Потом коллектив стал называться «Орфей». Позднее его лидеры, гитарист Рашид Сабитов и мультиинструменталист Вадим Усманов, создали ВИА «Идель». Однажды Сабитов встретил на улице аккордеониста Сайдаша Гарифуллина и рассказал, что сейчас работает с Шакировым. Вскоре группа уже выехала на гастроли в город Горький (Нижний Новгород).

«Ай, былбылым» — песня, привезенная певцом Камилем Мутыги откуда-то с Крыма, на что указывает и ее необычная мелодия. У крымских татар, у татар Румынии есть похожие песни. Шакиров пел другой текст композиции, который сочинил в 1956 году поэт Наки Исанбет по заказу композитора Александра Ключарева. В таком виде она могла войти, к примеру, в репертуар Муслима Магомаева. В наше время ее исполняли Зуля Камалова и Дина Гарипова.

А «Идель» в основном составе просуществовал пять лет. «Однако эти пять лет были революционными», — резюмировал Сабитов.

Ильхам Шакиров с баянистом Рустемом Валиевым. Его сын Ислам Валеев (Malsi Music) будет играть перед концертом диджей-сет. предоставлено фондом «Живой город»

О чем поют в Албании

Песня «Әдрән диңгез» («Адриатическое море») существовала до того, как Ильхам Шакиров вышел на эстраду. Она написана Салихом Сайдашевым для спектакля «Чын мәхәббәт» по пьесе Тази Гиззата. В этом году почти вся музыка Сайдашева (за исключением военных лет) стала народным достоянием. Тоже случится с текстами Гиззата в 2026-м. Известно, что Сайдашев написал музыку, пообщавшись со студентами из Албании, оттуда эти ориентальные мотивы. Собственно, в середине этой пьесы действие переносится в Албанию: любимый главной героини Гуляндам Дауран находится там. Его раненого приносят в госпиталь с Адриатического моря. Наблюдающая за больным албанка Хамида поет эту песню, под аккомпанемент саза.

Шакиров записал ее в 1972 году с камерным ансамблем филармонии под управлением Вадима Венедиктова. На концерте ее споет Эльмира Калимуллина.

«Китмә, сандугач» — пример музыкального соревнования. Это одна из самых исполняемых песен Шакирова — это и Хайдар Бигичев (который также сделал песню «своей»), и Рустем Маликов, и Филюс Кагиров… Изначально музыку к песне должна была написать давняя подруга Зайнашевой — Сара Садыкова. Как вспоминает школьный друг певца Марс Гаитов и родственник Зайнашевой, поэтесса сочинила ее в 1959 году. Но Садыкова затянула с придумыванием мелодии. Так что Зайнашева отдала Рустему Яхину стихи. Правда, песня появилась в 1966-м, когда прошли еще год-два. Да и потом она не сразу стала популярной.

Песня «Синең хакта», вероятно, самая нетипичная в творчестве Шакирова. Начинается с бойкого фанка с солирующей флейтой, в проигрышах уходит в абсолютно свободный формат. При этом изначально музыку написал «народник» Александр Ключарев. Позже диско-версию трека сделал ВИА «Сайяр». Как вспоминают музыканты Шакирова, он в целом не вмешивался в аранжировочные процессы, так что в этом плане у них было много свободы.

Ильхам Шакиров выступал в концертных залах, на открытом поле, сельских клубах. И везде его ждали. предоставлено фондом «̈Җыен»

И композитор, и даже поэт

«Син сазыңны уйнадың» («Ты играла на сазе») — одна из 15-16 песен, которые Ильхам Шакиров написал сам. На концертах он их часто называл народными. Слова — стихотворение Наки Исанбета. У Шакирова есть опыт и в стихосложении — с Мансуром Музафаровым он сочинил «Башкорт дустыма» («Моему башкирскому другу»): «Вскоре я исполнил ее для записи на магнитофонную ленту, — вспоминал певец. — Однако мне тогда сказали: «Ты, знай, распевай песни, но не стремись стать поэтом...». И песня эта не была передана в эфир. Кстати, Мансур-ага очень любил эту свою песню и беспокоился о ее судьбе. Я же во время гастролей в Башкирии не раз исполнял ее перед слушателями. Однако ноты ее, в силу указанных обстоятельств, постоянно оставались в папке. И до настоящего дня песня эта находится среди моих нот. Возможно, когда мы писали эту песню, у меня не хватило находчивости сказать, что ее текст народный».

Песня «Чулпан» — руководителя «Идель», мультиинструменталиста Вадима Усманова. Он играл у Шакирова на гитаре, саксофоне, флейте, клавишных, сотрудничал с ним и в наше время. Автор слов Наби Даули жил в писательском доме, хрущевке на Галактионова, где Шакирову дали первую квартиру, однушку, недалеко от работы. Но, как вспоминал Рабит Батулла, зачастую в квартире не было воды. Позже эту песню пела Венера Ганиева.

Интересно, что при этом Наби Даули шесть лет активно критиковал песню Музаффарова — Зайнашевой «Менәргә иде Урал тауларына» — мол, зачем «Забираться на горы Урала», чтобы видеть красоту родной страны. А Шакиров в одной из статей отвечал, что сейчас Родиной любуются даже из космоса.