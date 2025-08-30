Даку-тайм, феерия оренбургского чилийца и гостевой нюанс: как «Рубин» не удержал победу с «Оренбургом»

Две разные половины одной игры от команды Рахимова

«Рубин» ушел на сентябрьскую паузу на минорной ноте. Команда Рашида Рахимова сыграла вничью в гостях с «Оренбургом» (2:2), хотя вела после первого тайма с преимуществом в два мяча. Теперь на перерыв на матчи сборных казанцы отправляются с багажом из одной победы в шести последних встречах. В чем «секрет» неудачной концовки августа у «Рубина» — читайте в материале «Реального времени».

Даку-тайм



Первый тайм стал мгновением славы Мирлинда Даку. Албанский нападающий не мог отличиться три матча подряд, но с «Оренбургом» его прорвало. Уже на 16-й минуте встречи форвард казанцев открыл счет, а спустя полчаса игры сделал дубль. В обоих случаях лидер «Рубина» забил ударом в одно касание и в ближний угол ворот. Защитники хозяев ничего не могли поделать с оппонентом, албанец не только забивал голы, но и раздавал красивые передачи, выступая в роли ассистента.

Для самого Даку матч обещал быть тяжелым испытанием на фоне его жизненных обстоятельств. Сразу после первого гола нападающий упал на газон и заплакал, а партнеры по команде закрывали его от назойливых взглядов камер. Позже выяснилось, что на днях у футболиста умер дедушка — и Мирлинд посвятил ему забитый мяч. Второй гол Даку лишь подчеркнул важность для игрока этого момента.

— Сегодня для меня был сложный матч. Вчера я потерял своего дедушку. И мне было тяжело… Я хочу посвятить эти голы ему. Да покоится он с миром, — заявил Даку в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, голевая феерия албанца случилась на следующий день после того, как «Фиорентина» официально отказалась от трансфера Мирлинда. Нападающий не мог забить три матча подряд — с момента появления слухов об интересе итальянского клуба.



Сами голы стали для Даку 30-м и 31-м в составе «Рубина» в чемпионате РПЛ. По скорострельности он приблизился к Александру Бухарову, который в свое время шел по тому же графику.

Томпсон «зарешал»

К слову, первый тайм прошел под диктовку «Рубина». Рашиду Рахимову удалось перекрыть сильные стороны соперника. Прежде всего за счет высокого прессинга. Неудивительно, что оба гола казанцев пришли после перехвата мяча. В первом случае здорово сыграл Угочукву Иву, с ходу нашедший пасом Даку, а во втором — Йочич, здорово вырезавший передачу на ход албанцу.

При закрытых лидерах у «Оренбурга» оставалось два варианта отыграться против такого «Рубина». Во-первых, дальние удары, которых было много в первом тайме. Во-вторых, розыгрыши стандартных положений. Второе практически не получалось, но все изменилось после перерыва.

На 52-й минуте встречи «Оренбург» здорово разыграл угловой, использовав домашнюю заготовку. Хорди Томпсон с фланга навесил в центр вратарской, откуда Гедеон Гузина вонзил мяч в сетку ворот Евгения Ставера — 1:2. Чилийский вингер стал настоящей находкой против массированной обороны казанцев. Именно с его активностью оренбуржцы заработали еще один угловой, по итогам которого пришел пенальти. Алексей Грицаенко не сумел убрать руку с пути летящего в ворота мяча, и арбитр после видеопросмотра указал на «точку». Томпсон пробил сильно и точно — 2:2.

Несмотря на такой счет, у «Рубина» было много моментов, чтобы завершить игру в свою пользу. Но Шабанхаджай и несколько раз Даку так и не сумели реализовать подходы к вратарю соперника. В концовке лучший бомбардир казанцев рисковал получить удаление за свою излишнюю эмоциональность, но арбитр встречи пожалел футболиста гостей.

Гостевой нюанс

Впереди у «Рубина» две недели перерыва на матчи сборных. Команда Рашида Рахимова уходит на паузу с неудачной серией результатов. В последних шести играх казанцы одержали всего одну победу — над «Ростовом» в Казани со счетом 1:0. Такая концовка смазала общее впечатление от классного старта «Рубина» в новом сезоне. Хотя мало кто ожидал от «рубиновых» перед началом чемпионата, что они будут бороться за медали. Сейчас команда просто пришла к тому результату, которого заслуживает по своим возможностям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самым главным обстоятельством, препятствующим улучшению статистики, остается плохая игра казанцев в гостевых матчах. В 2025 году подопечные Рахимова одержали всего одну победу в 12 играх на выезде. Более того, на этом отрезке «Рубин» набрал вне домашних стен лишь пять очков при девяти поражениях. Если в Казани команда показывает победную серию, то в гостях откровенно теряется.

В концовке августа «Рубин» четырежды уступил на выезде, еще раз — дома. Именно этот «нюанс» привел Рахимова к тому результату, который он имеет с командой сейчас. Вряд ли гостевой фактор связан исключительно с отсутствием трансферов, на что тренер постоянно сетует после поражений. Возможно, тренерскому штабу стоит покопаться в собственных игровых схемах. Шанс поработать над этим компонентом представится уже в сентябре. Пока же Рахимов назвал результат с «Оренбургом» неплохим для хозяев.

— Ничья по сегодняшнему матчу — это неплохой результат для «Оренбурга». Но здесь никому не было легко. Понятно, что газон очень тяжелый: совершенно другой отскок. Но команда все равно меня приятно удивила тем, что она была готова к игре. По‑моему, никто не создавал здесь столько моментов. Их нужно было просто реализовывать. У одного Даку было два‑три выхода один на один, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 2:2 (0:2, 2:0)

Голы:

0:1 — 16, Даку (Иву);

0:2 — 34, Даку (Йочич);

1:2 — 51, Гузина (Томпсон);

2:2 — 72, Томпсон (с пенальти).

Следующий матч «Рубин» проведет 12 сентября в Казани с махачкалинским «Динамо». Недавно казанцы прервали серию домашних побед. Теперь у команды будет возможность начать новую. А пока же — перерыв на матчи сборных.