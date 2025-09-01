Почему пятая часть промпарков Татарстана все еще пустует?

Среди причин называют высокие ставки по кредитам, уменьшение потребительской активности и конкуренцию с ТОСЭР

Заполняемость промышленных парков Татарстана, по данным Министерства экономики РТ, достигла 80%. Сегодня в республике действует около сотни индустриальных площадок, которые насчитывают свыше 1,7 тысячи предприятий и свыше 70 тысяч рабочих мест. Однако эксперты отмечают, что ситуация неоднородная — есть еще районы, в которых пустует значительная часть площадей промпарков. В чем причины и какими могут быть варианты решения проблемы — в обзоре и комментариях экспертов «Реального времени».

Почему в Кукморе промпарк заполнен, а в Балтасях — нет

Сегодня в Татарстане функционирует 100 промпарков, где ведут свою деятельность 1700 компаний и создано 73 000 рабочих мест. Выручка резидентов за I квартал 2025 года составила 560 млрд рублей. На их долю приходится примерно 10% от общего объема промышленного производства в регионе. Развитию площадок способствует реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры за счет республиканского и федерального бюджета, отмечают эксперты. Изначально целью программы было достижение отметки заполняемости в 70%.

Меры поддержки резидентов действуют только в промпарках, размещенных в районах республики, в то время как аналогичные площадки в Казани и Набережных Челнах эти льготы не получают. По словам первого заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана, куратора комитета по промплощадкам Артура Николаева, хотя заполняемость промпарков и достигла 80%, есть районы, в которых все еще пустует много площадей, и тому есть свои причины.

— Если говорить о проблематике, основные запросы промпарков связаны с покупкой оборудования и строительством новых объектов, что опять упирается в кредиты, а они, благодаря ЦБ, сейчас дорогие. На площадках чаще всего размещаются производственные, технологические компании, им нужно новое оборудование или технологические линии, которые надо закупать заграницей. А его сначала надо заказать, спроектировать, произвести. Оно приедет в лучшем случае через полгода, а кредит надо обслуживать сразу. И вторая проблема — уменьшение потребительской активности покупателей, как физических, так и юридических лиц. Но это связано не с самими промпарками, а в целом с экономической ситуацией в стране, — отметил он.

Резиденты озвучивают проблемы — большая ставка по кредитам и отсрочки платежей

При этом у каждой промышленной площадки ситуация разнится: в Нижнекамске, Набережных Челнах промпарки практически полностью заполнены, а, к примеру, в Чистополе — нет, продолжил спикер. «Кукмор интересен тем, что небольшой район, а промпарки заполнены и открываются новые. Потому что активные ребята там работают. А рядом Балтаси — в вялотекущем состоянии. Промплощадки рядом с Казанью заполнены полностью из-за своего местоположения. В Буинске глава очень старается развить промпарк», — добавил Николаев.

Популярность промышленных площадок Закамья связывают с их статусом. Например, промпарк в Нижнекамске — это ТОСЭР. Кроме того, в этой части Татарстана в целом хорошо развито промышленное производство, а резиденты промпарков — производственники, которым важно находиться рядом с крупными промышленными предприятиями.

— Заполняемость зависит от активности самих субъектов МСП, которых здесь много: 25 000 в Набережных Челнах и 7 600 в Нижнекамске. Промпарки развиваются активно, два здания заполнены полностью. Третья очередь планируется в Нижнекамске, а в Набережных Челнах началась стройка третьей очереди, набрали резидентов, — рассказал директор УК промпарков «Нижнекамск» и «Развитие» Константин Пучкин. — В целом никто производство не остановил, продукция производится. Но резиденты озвучивают ряд проблем: большая процентная ставка по кредитам. Начинает формироваться дебиторская задолженность, то есть крупные заказчики увеличивают отсрочки платежей, в итоге и формируется долг.

Конкуренция ТОСЭР с промпарками

С мнением о наличии большой конкуренции между ТОСЭР и промпарками эксперт не согласен. «Я бы не сказал, что резиденты на это смотрят. Это раньше в ТОСЭРах было существенно выгоднее — там была преференция по отчислениям пенсионных и страховых взносов. Сейчас такого нет, отменили, поэтому и особой разницы нет. Всем резидентам промпарков предоставляют много мер поддержки. Одна из самых важных — это стоимость электроснабжения, которое тоже можно субсидировать», — добавил Константин Пучкин.

Зачастую в выборе площадки важную роль играет ее удобное расположение и развитая логистическая сеть. Допустим, Зеленодольск ввиду своей близости к Казани и к федеральным трассам М-7 и М-12 нередко выбирают именно по этой причине. Вскоре здесь откроется еще один индустриально-промышленный парк «Турбина» с объемом инвестиций в 959 млн рублей. Якорным резидентом будет группа компаний «Амкор», в состав которой входит завод газотурбинного оборудования фирмы (ЗГО).

— Для нас, как для инвестора, ключевое значение имели существенные преференции, предоставляемые на территории ТОСЭР: льготы по налогу на прибыль, имущество, землю. Это позволяет нам направлять высвобождаемые средства в НИОКР и внедрение передовых технологий. Во-вторых, логистика и промышленный потенциал. Развитая транспортная инфраструктура республики и близость к ведущим промышленным и научным центрам страны обеспечивают оптимальные цепочки поставок и доступ к квалифицированным кадрам, — сообщил гендиректор АО «ЗГО» Никита Мартелов.

В Зеленодольске компания, по его словам, формирует научно-производственный кластер. Строительство будет идти в три этапа. Ключевая цель — локализация производства турбин, работающих на метано-водородной смеси. Будет создан полностью отечественный продукт, который закроет критически важные потребности российской энергетики, нефтегазового комплекса и промышленности. «Таким образом, наш проект в Зеленодольске — это не просто строительство завода, а создание нового центра компетенций России в области энергомашиностроения», — уточнил Мартелов.

У каждого промпарка должна быть своя фишка

Развитие промышленных площадок сдерживает еще ряд факторов, отмечает руководитель консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин. Низкая заполняемость, по его словам, — распространенная проблема, особенно для парков, построенных без глубокого маркетингового анализа. Сложности могут возникать из-за местоположения и логистики, ввиду удаленности от транспортных артерий, неразвитой инфраструктуры и дорогой аренды, пассивности управляющей компании. Еще одна проблема, по его словам, если нет спроса на промплощади в районе, когда парк построили «на всякий случай», без анализа реальных потребностей местного бизнеса и инвесторов. Если отсутствует якорный резидент, который мог бы привлечь на площадку малый и средний бизнес.

Также проблема низкой заполняемости часто кроется в отсутствии своей «фишки», считает эксперт. Инвестор, проводя свой анализ, ищет место, которое максимально удешевит его затраты и минимизирует риски.

— Промпарк, который может четко сформулировать и доказать цифрами, как он решает эти задачи через свою фишку, имеет все шансы быть заполненным. Остальные же остаются нарисованными на карте инвестиционных порталов и продолжают ждать своего «уникума», который согласится на плохую логистику, отсутствие кадров и коммуникаций, — пояснил Маслехин.

По его словам, для решения проблемы надо провести глубокий анализ и пересмотреть бизнес-модель промпарка. Например, опираться на кадровый потенциал территории, участвовать в отраслевых и экспертных мероприятиях, проводить встречи с инвесторами, нетворкинговые мероприятия для резидентов, лоббировать тарифы, льготы и преференции для УК и резидентов.