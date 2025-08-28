День города в Казани: как провести время всей семьей с детьми

В День города в Казани оператор «Триколор» совместно с телеканалами организует развлекательную площадку для всей семьи

Фото: предоставлено пресс-службой «Триколор»

Тематические шатры, множество активностей и подарков — на празднике в честь Дня города оператор «Триколор» совместно с телеканалами организует развлекательную площадку для всей семьи (0+). Гостей ждут конкурсы и мастер-классы, а также возможность поздравить свой город в эфире федерального канала «Большой эфир». Кроме того, пришедшие на праздник горожане получат шанс выиграть телевизор «Триколор».

Поздравить Казань с днем рождения и рассказать о своих любимых местах в эфире телеканала смогут жители города и гости праздника благодаря проекту «Триколор в твоем городе». 30 августа вместе с телеканалами и при поддержке администрации Казани оператор откроет развлекательную площадку у Центра семьи Казан.

В этом году у проекта «Триколор в твоем городе» космическая тематика: космос и «Триколор» неразрывно связаны на протяжении уже 20 лет. Все начиналось со спутниковой тарелки, а сегодня компания предлагает современные сервисы и активно развивает линейку собственной электроники, куда входят телевизоры, бытовая и аудиотехника, камеры видеонаблюдения и другие умные решения для дома и бизнеса.

предоставлено пресс-службой «Триколор»

Гости события познакомятся с вселенной «Триколор», увидят созвездие телеканалов и примут участие в увлекательном космическом приключении. Отправляясь в путешествие, все желающие получат квест-карту и смогут пройти по маршруту из нескольких тематических площадок, где каждый найдет для себя что-то по интересам.

«Кино и сериалы» от канала «Кинеко» . Жители Казани сразятся в танцевальном батле, а также получат в подарок печенье с предсказанием и футболку с кастомным принтом, сделанным своими руками.

. Жители Казани сразятся в танцевальном батле, а также получат в подарок печенье с предсказанием и футболку с кастомным принтом, сделанным своими руками. «Детский» от канала «В гостях у сказки» . В шатре при помощи волшебной палочки аквагример создаст фантастические образы для юных гостей, а веселые задания помогут детям проявить свои таланты.

. В шатре при помощи волшебной палочки аквагример создаст фантастические образы для юных гостей, а веселые задания помогут детям проявить свои таланты. «Хобби» от канала Women's magazine. Вдохновляющая фотозона и огромная карта желаний ждут казанцев: загадайте желание, приклейте сердечко — и ваша мечта обязательно сбудется. Здесь можно не только отдохнуть душой, но и зарядиться позитивом и творческой энергией.

«Развлечения» от канала «ЧЕ!». Чаепитие с самоваром, уникальная фотозона и игра в поиск слов. Ведущий проведет викторину и сыграет в перетягивание каната с гостями. Призы — активным участникам!

«Техника Триколор». Гостей будут ожидать горячие и холодные напитки, а также возможность зарядить телефон и познакомиться с линейкой электроники под брендом «Триколор».

Проходя активности в шатрах, казанцы получат отметки в персональной квест-карте. Полный набор печатей позволит принять участие в записи телевизионного ролика: поздравить свой город с днем рождения на камеру и рассказать о любимых местах. Итоговое видео «Триколор» покажет на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ».

День рождения будет праздновать не только город, но и «Триколор». В этом году оператор отмечает свое 20-летие и дарит жителям Казани подарки. Гости мероприятия смогут принять участие в розыгрыше телевизора «Триколор», наушников, видеокамеры, караоке-микрофона, Bluetooth-колонки и другой техники бренда, которая будет представлена на площадке. Подробная информация о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по ссылке.

«Триколор» и телеканалы поздравляют казанцев с Днем города и приглашают посетить развлекательную площадку «Триколор в твоем городе» 30 августа с 16:00 до 22:00 по адресу: Казань, ул. Сибгата Хакима, 4 (площадь у Центра семьи Казан). Подробнее о проекте — по ссылке.

Реклама. НАО Национальная Спутниковая Компания