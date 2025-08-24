У Урана новый спутник, мыши и мухи полетели в космос, нейропротез читает мысли

Интересные новости науки с 18 по 24 августа

Фото: Реальное время

Найден еще один спутник Урана

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» засек доселе неизвестный спутник Урана — 29-й по счету. Он совсем маленький — порядка 10 километров в диаметре. Зато, как предполагают ученые, почтенного возраста — возник, с большой вероятностью, одновременно со своей планетой — ледяным гигантом диаметром почти в 51 тысячу километров. Скорее всего, из-за скромных размеров 29-ю луну Урана 40 лет назад не заметил пролетавший мимо «Вояджер 2».

Спутники гигантских планет Солнечной системы (Урана, Юпитера, и Сатурна) до сих пор продолжают искать и находить, новые открытия появляются с завидной регулярностью. Крупные их луны уже открыты, а вот малые продолжают появляться. Сатурн — рекордсмен, у него пока известно 274 спутника, включая Титан — единственную луну Солнечной системы с плотной атмосферой. Интересно, что чуть ли не половину — 128 спутников Сатурна — астрономы нашли буквально несколько месяцев назад, в марте 2025-го. У Юпитера пока открыто 95 спутников. Уран с 29 лунами удерживает «бронзу».

Уран с 29 лунами удерживает «бронзу» после Сатурна и Юпитера. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Новый спутник Урана названия пока не получил — только условное обозначение S/2025 U1. Скорее всего, его назовут в честь героев Шекспира или Поупа, как и остальные луны этой планеты. Он движется по почти круговой орбите вокруг экватора Урана между орбитами Офелии и Бьянки.

Гранулы из чая и водорослей помогут похудеть?

Ученые из Сычуаньского университета (Китай) предложили новый препарат для похудания. Микрогранулы на основе полифенолов зеленого чая, морских водорослей и витамина Е они предлагают добавлять в пищу. Средство мешает кишечнику всасывать жиры — а значит, по задумке ученых, можно есть все, что угодно, не боясь поправиться. Если эффективность подтвердится на людях, это будет новый шаг в нутрициологии: эффект базируется не на пищевых ограничениях, а в том, что жир просто не усваивается.

Китайцы объясняют: популярные препараты для похудения, конечно, могут эффективно подавлять расщепление жиров или «отрубать» начисто аппетит, но у них есть побочные эффекты. Правда, побочек гранул с зеленым чаем и водорослями пока неизвестно, просто потому что их и не искали — да и вообще на людях еще не испытывали.

Микрогранулы на основе полифенолов зеленого чая, морских водорослей и витамина Е, добавленные в пищу, мешают кишечнику всасывать жиры . Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Вкуса у съедобных микрогранул нет, так что они совершенно не помешают наслаждаться любимыми жирненькими лакомствами. Будучи проглоченными вместе с пищей, они создают прочные биохимические связи с каплями жира в желудочно-кишечном тракте. Кишечник не может их всосать и выводит естественным путем. Средство уже протестировано на лабораторных крысах — их держали на очень жирной диете, но добавление микрогранул в рацион за 30 дней помогло им сбросить 17% от общей массы тела. Снизилась у них и доля жировой ткани.

В 2026 году планируются испытания на людях.



Россия отправила в космос мышей и мух

С Байконура в среду стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» и вывела на полярную орбиту биоспутник «Бион-М» №2. На борту спутника находится целый взвод мышей-космонавтов — 75 особей! Они живут в 25 боксах, в каждом — по три мышки.

А еще — полторы тысячи мушек-дрозофил, культуры клеток микроорганизмов, растения (календула, эхинацея, мох), образцы зерновых и бобовых. А еще — грибы, лишайники, микроорганизмы. И семена растений, полученных от первого поколения «зеленых космонавтов» — выращенных из семян, которые запускали в космос на «Бионе-М» №1 в 2013 году и на «Фотоне-М» в 2014-м.

Снаружи аппарата — имитатор метеорита, в который помещены живые клетки. Он призван помочь ученым определить, может ли жизнь сохраниться внутри метеорита, когда небесное тело горит в земной атмосфере.

На борту спутника находится целый взвод мышей-космонавтов — 75 особей. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Миссию всего этого зооботанического сада на орбите подготовили «Роскосмос», РАН и ИМБП РАН. В космосе она продлится 30 дней, а потом спутник должен приземлиться в оренбургских степях. Цель — изучить, как на живой организм повлияет полет на высокоширотной орбите — там космическая радиация на 30% выше, чем на той орбите, по которой обращается МКС. В конечном итоге все эти исследования нужны, чтобы понять, как защищать человеческий организм от радиации, если мы все-таки хотим полететь на Марс и дальше.

После того, как мыши вернутся, ничего хорошего их, в общем-то, не ждет — их будут периодически вскрывать, чтобы посмотреть, как проходит восстановление после полета. Весь пул данных проанализируют за год. Видеозаписи (общий хронометраж которых будет более двух лет) поможет обработать ИИ.

Теперь жирафов на Земле — четыре вида, а не один

К поистине важным новостям. Группа специалистов по жирафам и окапи при Международном союзе охраны природы провела масштабное исследование и пришла к сенсационному выводу. Жирафы — это не один биологический вид, как веками считалось до этого. А минимум четыре. Это показали исследования жирафьей генетики, морфологии, биогеографии.

Дело в том, что наука о классификации живых организмов — таксономия — постоянно развивается, новые данные накапливаются. И выясняется, что различия между некоторыми популяциями животных уже настолько глубоки, что речь идет не об отдельных популяциях, а об отдельных видах. Такое случается, когда, например, две группы животных одного вида сотни тысяч лет живут в разных местах и не имеют никаких шансов пересечься, чтобы дать общее потомство и “разбавить” гены друг друга, вмешавшись в процесс эволюции. К примеру, если между ними есть широкая и глубокая река, а они не умеют плавать.

Жирафы — это не один биологический вид, как веками считалось до этого. А минимум четыре. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Вернемся к жирафам. Изучение ядерной и митохондриальной ДНК жирафов из разных мест Африки как раз и показало, что некоторые популяции этих удивительных животных уже так далеко разошлись друг от друга и не смешивались столько сотен тысяч лет, что превратились в разные виды. Так что теперь официально признано, что на Земле живут вчетверо больше видов жирафов, чем предполагалось ранее: северный жираф, сетчатый, масайский и южный. И у каждого еще есть подвиды!



Онлайн-нейропротез читает мысли с рекордной точностью

Американские ученые продолжают разрабатывать интерфейсы «мозг — компьютер», чтобы считывать речь человека, не способного говорить (к примеру, парализованного или больного боковым амиотрофическим склерозом). На днях они представили алгоритм, который способен расшифровывать сознание человека с уровнем ошибки от 26% до 52%, и это на сегодняшний день рекордная точность среди всех подобных систем.

В этом году работы особенно продвинулись. Так, несколько месяцев назад инженеры из Калифорнийского университета имплантировали электроды в двигательную область коры головного мозга — в ту ее часть, которая отвечает за говорение. Пациент должен был стараться артикулировать, мысленно проговаривать слова. От этого он быстро уставал.

Алгоритм способен расшифровывать сознание человека с уровнем ошибки от 26% до 52%, и это на сегодняшний день рекордная точность среди всех подобных систем. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

И вот теперь ту же технологию взяли на вооружение в Стэнфорде, вот только мозговую деятельность отслеживали не за счет того, что человек изо всех сил представлял себе артикуляцию. А за счет того, что пациент просто думал про эти слова. Мозговую деятельность считывали энцефалограммой. Но “артикулировать” все-таки пришлось: это нужно было для того, чтобы потом для системы «мозг — компьютер» составили своеобразный словарь. В словаре соотносятся слова, которые человек мысленно артикулировал и которые он просто представил. Получилось 125 000 записей.

Потом пациенту предложили представить, что он произносит целые предложения со словами из этого словаря. В итоге мысленную речь удалось расшифровать с погрешностью 26 — 54%. Более высокой точности пока не удалось добиться никому! «Это демонстрирует потенциал онлайн-нейропротеза внутренней речи с возможностью самостоятельного обучения у участников с тяжёлой дизартрией, использующих большой словарный запас», — пишут авторы исследования.

