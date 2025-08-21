Хуснуллин о благоустройстве: «У Татарстана есть чему поучиться: соотношение цена-качество, много проектов»

Для российских городов разработают 200 мастер-планов — необходимо создать для них законодательную базу, заявил Михаил Мишустин

Малые города — это хребет страны, на котором зиждутся и безопасность, и демография, и традиционные ценности, заявили сегодня в Казани на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Благодаря введенным в этом году казначейским инфраструктурным кредитам до 2030 года населенные пункты смогут суммарно получить 1 трлн рублей. Значительная часть средств направлена на модернизацию объектов коммунального хозяйства. Подробнее о том, как будет развиваться благоустройство городов и почему российские берега на Дальнем Востоке красивее китайских, — в материале «Реального времени».

Мастер-планам нужна законодательная база, а российский берег красивее китайского



За три года благодаря инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам (ИБК и СКК) в России ввели более 30 млн кв. м жилья. С помощью них же было поставлено более 8 тыс. единиц общественного транспорта и привлечено около 3,5 трлн рублей частных инвестиций. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин в Казани на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

По его словам, благодаря расширению инфраструктуры удалось трудоустроить около 160 тыс. человек — в их числе водители, механики, операторы, строители и другие специалисты. В этом году в России запустили еще один инструмент — казначейские инфраструктурные кредиты, на реализацию которых до 2030 года предусмотрен 1 трлн рублей. Значительная часть средств направлена на модернизацию объектов коммунального хозяйства.

Возможностью списать две трети долга по бюджетным кредитам и направить освободившиеся средства на инфраструктурное развитие с начала года воспользовались 55 регионов на общую сумму порядка 160 млрд рублей, добавил Мишустин.

— Такой инструментарий применяют и субъекты Дальнего Востока, Арктики для реализации мастер-планов городов... Как раз в ходе недавней рабочей поездки в макрорегионы видели, как они воплощаются в Амурской области. Некоторые объекты там в очень активной фазе строительства. А еще я обратил внимание, что наш берег всем, кто был в поездке, показался красивее, чем китайский, — поделился он.

По словам Мишустина, президент поручил разработать еще 200 мастер-планов для городов всей страны, причем по большей части речь идет о малых и средних населенных пунктах. «Особенно важно сформировать законодательную основу для мастер-планирования, закрепить статус этих документов, установить требования к разработчикам», — подчеркнул спикер.



«Но если посмотреть на конкретный пример — в Богучаре на 20% выросла демография, когда город благоустроили»

В России за последние 10 лет появилась культура создания благоустройства, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул: главное — что в эти процессы все активнее вовлекаются жители.

— Мы обсуждали, каковы результаты конкурса. У нас тысяча проектов реализована. Но если посмотреть на конкретный пример — в Богучаре на 20% выросла демография, когда город благоустроили. Мы видим, насколько повысилась экономика Тобольска. Раньше мы его знали как центр нефтехимии, но сегодня известно, какой там прекрасный кремль, какое прекрасное благоустройство, и люди туда едут посмотреть, — рассказал вице-премьер России.

Как подчеркнул позже заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, именно малые города — это хребет страны, на котором заждутся и безопасность, и демография, и традиционные ценности. А Хуснуллин подчеркнул: в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни», запущенном в 2025 году, впервые были поставлены конкретные и измеримые цели касательно благоустройства. «Кроме моральной, этической составляющей, мы все-таки должны максимальное количество населенных пунктов привести в порядок», — отметил спикер.

В конкурсе создания комфортной городской среды появятся две дополнительные номинации — для межмуниципальных и межрегиональных опорных пунктов. Решение проработать эту идею было принято в связи с тем, что «административные границы условны», люди все чаще ездят в интересующие их города вне зависимости от муниципалитета или региона, объяснил Хуснуллин.

Отдельно он похвалил за внимание к городскому благоустройству Татарстан: «Есть чему поучиться в республике. Это соотношение цена-качество, много реализованных проектов». К слову, в этом году на конкурс Татарстан подал 16 заявок, добавил позже министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Победа достанется только шести.



Новые номинации для Донбасса и увековечивание памяти героев

Отдельные номинации могут появиться и для новых территорий России.

— Считаю, что создание для них в рамках этого мероприятия отдельной номинации на следующие три года поможет муниципалитетам проявить себя, встроиться в общероссийскую конкурсную культуру. Тем более что местные жители активно участвуют в изменении облика своих населенных пунктов, — заявил Мишустин.

При планировании благоустройства он призвал не забывать об увековечивании памяти героев.

— Развивая наши города, мы всегда должны помнить о тех, кто отдал свою жизнь за Родину — в разные исторические периоды. И сейчас — в ходе специальной военной операции, — заявил он.

Основой для создания мемориалов, названий улиц, общественных пространств, по его словам, может стать интерактивная «Карта героев». Проект призван помочь россиянам узнать о героях малых городов, познакомиться с их биографиями и выбрать наиболее удобный вариант увековечивания их памяти.

