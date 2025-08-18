Татарстанцы отказываются от лишних трат, потребительские настроения на нуле

Обзор розничного рынка республики в первом полугодии

За первое полугодие 2025 года розница в Татарстане выросла всего на 1%, тогда как за аналогичный период прошлого года она увеличилась на 12,3%. При этом рост пищевой розницы оказался около нуля, а непродовольственной — на уровне 1,6%. Одна из причин — резкое сокращение кредитования на фоне очень высокой ключевой ставки, а также повышенная привлекательность депозитов. Люди перешли к сберегательной модели поведения. Уйдет ли розница в минус к концу 2025 года или же экономику ждет постепенная «разморозка» — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Оборот розничной торговли в Татарстане за шесть месяцев 2025 года вырос всего на 1% — до 832 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее рынок вырос на 12,3% — до 750 млрд рублей, а в первом квартале 2025 года — на 1,7%. Таким образом, динамика в розничной торговле продолжает замедляться.

Пищевая розница выросла всего на 0,3% в сопоставимых ценах — до 384 млрд рублей (годом ранее рост был 5,4%), непродовольственная розница выросла на 1,6% — до 448 млрд рублей (годом ранее — на 18,4%).

Основные показатели потребительского рынка Татарстана

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ—ИЮНЬ 2024 ЯНВАРЬ—ИЮНЬ 2025 1 Объем оборота розничной торговли 750 млрд рублей 832 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года 112,3% 101,0% 3 Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 173 млрд рублей 384 млрд рублей 4 Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года 105,4% 100,3% 5 Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами 415,6 млрд рублей 448,2 млрд рублей 6 Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами 118,4% 101,6% 7 Объем оборота розничной торговли на душу населения 187 379 рублей 206 910 рублей

При этом склонность татарстанцев экономить обошла стороной общепит и сферу услуг. Оборот общественного питания за первое полугодие 2025 года вырос на 9,1% — до 45,6 млрд рублей (годом ранее динамика общепита была хуже — +6,3%). Оборот бытовых услуг населению увеличился на 9,1% — до 44,1% (годом ранее было +5,4%).

Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ—ИЮНЬ 2024 ЯНВАРЬ—ИЮНЬ 2025 1 Объем оборота общественного питания 37,2 млрд рублей 45,6 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота общественного питания 106,3% 109,1% 3 Объем бытовых услуг населению 34,8 млрд рублей 44,1 млрд рублей 4 Индекс физического объема бытовых услуг населению 105,4% 109,1%





Ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова отметила, что потребители стали более избирательны в своем выборе, и такая тенденция, по ее мнению, сохранится в ближайшее время. Таким образом, до конца года сектор потребления может показать и отрицательную динамику.

Среднероссийский оборот розничной торговли по итогам I полугодия составил 102,1% (по итогам I полугодия 2024 года было 109,9%, по итогам I квартала 2025 года — 102,6%). Оборот розничной торговли продовольственных товаров увеличился на 2,5%, непродовольственных товаров — на 1,7%. В десяти регионах страны по итогам первого полугодия зафиксирована отрицательная динамика оборота розничной торговли, причем в четырех из них падение наблюдалось и по итогам I квартала текущего года. И только в 14 регионах наблюдается рост оборота розничной торговли на 5 и более процентов относительно I полугодия 2024 года, отметила Исхакова.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, она остается на высоком уровне и до конца года вряд ли опустится ниже 15%. Таким образом, дорогие кредиты в совокупности с замедлением роста заработных плат будут продолжать сдерживать потребление», — считает она.

Впрочем, аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов не ожидает перехода к минусу к концу 2025 года. «Несмотря на текущее замедление, уже запущены процессы по «разморозке» экономики: начался цикл снижения ключевой ставки (ожидается уменьшение до 16% до конца года) и постепенное улучшение экономической конъюнктуры», — прокомментировал он.

Хотя влияние смягчения денежно-кредитной политики на розницу проявляется с временным лагом, к IV кварталу эффект станет заметен, считает эксперт. «Кроме того, сезонный фактор традиционно поддерживает оборот — в предновогодний период (октябрь — декабрь) розничные продажи исторически демонстрируют рост», — резюмировал Магомедов.