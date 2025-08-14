«Крылья барса» и «Юность» сыграют в финале Лиги сильных людей

Предстоит татарстанское дерби по баскетболу на колясках

Перед финалом казанская команда проводит совместные тренировки. Фото: Реальное время

В воскресенье, 17 августа, в Москве состоится Суперфинал третьей Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках. Финал четырех пройдет в поп-ап-пространстве FONBASE в Лужниках. На что способны два татарстанских участника турнира — казанские «Крылья барса» и «Юность» из Васильево — в превью «Реального времени».



«Крылья барса» и «Юность» в Финале четырех

Финал проекта Федерации баскетбола России «тихий!баскетбол» пройдет в третий раз в истории, и все матчи состоятся в один день. Впервые на нем будут представлены сразу две татарстанские команды: «Крылья барса» и «Юность», в соперниках у которых питерская «БасКИ-Академия» и тюменский «Шанс». Три команды отобрались в финал по итогам турнира под названием «Мастер» с участием сильнейших российских баскетбольных команд на колясках, а васильевцы отбирались по итогам турнира уровнем чуть пониже под названием «Претендент».

Главный тренер «Крыльев барса» Сергей Чистов не смог пояснить, кто конкретно является автором этого необычного регламента, но это позволило нашим лучшим командам пройти в число участников.

Фаворит Финала четырех — «Крылья барса» отобрался по итогам двухдневного турнира в дивизионе «Мастер», одержав победы над всеми соперниками — 8 побед в 8 матчах! Лидер казанцев Василий Кочетков привычно был избран лучшим игроком турнира, в составе крылышек еще три баскетболиста: Виктор Кайнов, Владимир Кучин и Ильнур Зарипов.

С мячом лучший баскетболист-колясочник России Василий Кочетков. Реальное время / realnoevremya.ru

В дивизионе «Мастер» самая напряженная борьба велась за второе место, хотя оно никаких дополнительных преференций не давало. В итоге питерская «БасКИ-Академия» переломила ход поединка с тюменским «Шансом» и финишировала второй. Четвертое и пятое непроходные места заняли «7 ветров» из Ульяновска и «Локо» из Ижевска.



При этом на баскетбольный чемпионат страны на колясках 3 на 3 не заявилась московская команда «Фалькон», уверенно занимающая третье место в чемпионате по классической схеме 5 на 5.

«Юность» — чемпион в классе «Претендент»!

Таким заголовком украсили итоги турнира «Претендент» представители пресс-службы Федерации баскетбола России, а комментатор телетрансляции пошутил, что «Юность» можно переименовывать в «Зрелость». Но только в отношении одного игрока команды Динара Камалиева. Это еще один представитель татарстанского баскетбола на колясках, чей возраст ближе к игрокам «Крыльев барса». В его партнерах Артур Галстян и Всеволод Салин. Да, игроков в этой команде оказалось только трое, поскольку четвертый член квартета Альберт Багаманов не смог участвовать в турнире, проходившем на площадке «Депо. Три вокзала».

Альберт Багаманов не смог помочь партнерам на отборочном этапе. Реальное время / realnoevremya.ru

Тем не менее, играя без замен, подопечные Натальи Кулешовой одержали восемь побед в восьми матчах. Самый сложный был с «легионерами» из Ханты-Мансийского автономного округа. Обновленный состав «Легион-Югра» из Нягани сыграл в основное время вничью и мог победить в овертайме, но штрафной бросок бывшего центрового казанских «Крыльев барса» Юрия Отрощенко был неточным. А вот бросок васильевца Всеволода Салина, ставшего лучшим бомбардиром турнира, принес его команде победу. Необходимо заметить, что турнир, как и классический стритбол, проходит на открытой площадке, поэтому во многом зависит от капризов погоды. Тот же матч васильевцев с махачкалинской командой Kaspiy прерывался из-за непогоды. Но, возобновившись, завершился победой «Юности». Хотя махачкалинцы заслуживают уважения, в том числе и потому, что во второй день они также были вынуждены провести все матчи втроем, без замен.

За второе место боролись «Волга» (Ульяновск) и «БасКИ» (Санкт-Петербург). Будь это турнир в классическом 5 на 5, наверное, особой интриги не было бы, питерцы там сильнее. А вот в стритбольной версии ульяновцы с первых минут захватили инициативу, создали преимущество, удержав его до финального гудка.

«Легион-Югра», за который переживает ВИП-болельщик — директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух, занял четвертое место, опередив Kaspiy.

Ильнур Зарипов. Реальное время / realnoevremya.ru

Кипящие страсти тихого баскетбола

Упомянув Софью Конух, бывшую в прошлом голкипером женской ватерпольной сборной России, объясним и специфику соревнований в проекте «тихий!баскетбол», сравнимую с чемпионатом России по водному поло. Наличие двух команд-участниц говорит о том, что основной состав той или иной команды, соревнующейся в баскетболе на колясках 5 на 5, поделился на два состава, как это было у татарстанцев, питерцев и ульяновцев. Два представителя в финале будут только у нас, что гарантирует дерби в рамках розыгрыша медалей. Руководство татарстанских команд-участниц может погнаться за двумя зайцами, попробовав вывести «Крылья барса» и «Юность» на первое и второе места.

С другой стороны, есть исторический опыт, когда противостояние казанских команд было непримиримым. Причем как на российском, так и на международном уровне. На международном, когда в 1998 году шла борьба за бронзовые медали клубного чемпионата Европы, а на национальном — в 2003 году, на старте клубного чемпионата России. Оба раза речь шла о командных соревнованиях шахматистов.

Есть исторический опыт, когда противостояние казанских команд было непримиримым. Реальное время / realnoevremya.ru

Как все сложится на этот раз, увидим в ближайшее воскресенье. Во всяком случае, согласно информации из штаба «Крыльев барса», готовились к Финалу четырех совместно, по несколько сокращенной программе в 7 дней. Дело в том, что игроки находились в отпуске, поскольку у них была насыщенная часть сезона на старте и сейчас предстоит практически нон-стоп. После финала чемпионата 3 на 3 татарстанским командам надо стартовать в Кубке страны по этой же разновидности баскетбола на колясках. Турнир будет идти три дня — с 28 по 30 августа в Химках. А дальше — четвертый, заключительный тур чемпионата страны в классическом баскетболе на колясках.

