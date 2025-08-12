Радик Абдрахманов: «У детей пропал образ, с кого они брали бы пример»

Основатель проекта «Туган Батыр» — о выходе мультсериала в российский прокат и новых идеях о татарском богатыре

Фото: Артем Дергунов

В Елабуге в четвертый раз прошел этнофестиваль — Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр», который объединил спортсменов из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Дагестана, Узбекистана, Казахстана и других регионов и стран. Какие еще события проходят под эгидой истории о татарском богатыре, когда в российский прокат выйдет мультсериал о герое, а на сцене Камаловского театра появится одноименный спектакль-мюзикл, сколько стоит сделать качественный контент и удается ли привлекать инвестиции, в интервью «Реальному времени» рассказал основатель проекта и совладелец национального комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

«Сейчас дети растут в основном на западном контенте»



— Радик Мухарлямович, сейчас вы активно развиваете свой проект, что нового планируете?

— Я считаю, что развивать проект, который вдохновляет меня и мою команду, — это моя глобальная миссия. Нового планируется очень много. Но начать я хотел бы с истории.

У меня есть благотворительный фонд, и мы много работаем с детьми: проводим фестивали, соревнования, самые разные мероприятия. Общаясь с ними, мы поняли, что у детей пропал образ, на который они могли бы равняться, с кого они брали бы пример. Персонаж, на кого хотели бы быть похожими мальчики и за кого хотели бы выйти замуж девочки. Сейчас наши дети растут в основном на западном контенте. Поэтому мы и подумали — надо делать своего героя. Так и появился «Туган Батыр» — это родной для всех батыр, который путешествует по планете, находит себе друзей на разных континентах, в разных странах, городах и имеет объединяющий фактор. Сразу появилась идея делать проект международным.

Мы пошли в Национальную библиотеку, посмотрели все детские сказки и поняли, что очень мало новых хороших сказок с глубокими смыслами, с красивыми иллюстрациями. В основном были одни и те же, которые еще мама мне читала в детстве. Тогда я попросил принести список из лучших писателей РТ. Он состоял из 20 человек, и первым был упомянут Зульфат Хаким. Кроме того, это тот человек, который может писать и на русском, и на татарском языках, что было важно для нас. Потом мы уже начали переводить сказку на другие языки мира — турецкий, арабский, английский, китайский. На сегодня идет работа над третьей сказкой.

— Создать героя — это одно, а сделать его привлекательным для детей — другое. Удается ли?

— Мы понимаем, что если создавать для детей, то это должно быть интересно, прикольно, клево. Надо быть с ними на одной волне. Наш герой уже есть во всех социальных сетях, скоро появится и в TikTok. Мы собираемся приглашать для этого детских блогеров. Также у нас есть совет директоров из детей, мы работаем со школами «Бала-Сити». Получаем обратную связь, даем детям задания, чтобы они что-то придумали по проекту. Дети генерят идеи лучше всяких маркетологов. Одна девочка, например, придумала сделать «чак-чак от Гульчачак» — это одна из героинь нашей сказки. Мы взяли эту идею в работу, запатентовали и выпустили в продажу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В планах — полный метр и мюзикл за 20 млн рублей

— То есть это еще и бизнес-проект?

— Нужно понимать, что бизнес-историей проект станет, только когда появится узнаваемость, рейтинг и охват. Тогда следующим шагом будут переговоры с производителями. Мы уже сможем предлагать свою сказку, мультфильм, масштабные мероприятия, как бренд для производства сопутствующих товаров, будь то кондитерские изделия, канцтовары и многое другое. Продолжаем работу над мультсериалом «Туган Батыр», полностью готовы 8 серий, в производстве первый сезон, который будет состоять из 26 серий. Это очень трудоемкая и финансово затратная работа. Создание только одной серии мультфильма обходится в сумму около 7 млн руб. Это 3D-анимация высокого качества. Ее делает одна из московских команд, которая создавала «Фиксиков». В этом очень много сложностей, проект требует очень больших инвестиций, над чем я сейчас работаю.

Серии мультфильма пока нельзя где-либо увидеть. Мы находимся в процессе получения прокатного удостоверения. Тогда уже можно будет показывать наш контент. Мультфильм очень ждет «Шаян ТВ». Они сразу готовы приступать к дубляжу сериала на татарский язык. Мультсериал рассчитан на телеканалы и платформы. Однако мы решили уже на этом этапе представить нашу работу широкому зрителю — готовимся к выходу в прокат, который стартует в сентябре по всей России. Подписали соглашения с 250 кинотеатрами страны. Потом планируем выйти на все известные видеоплатформы, онлайн-кинотеатры и российский детский телеканал «Карусель».

Но это еще не все. Мы не будем ограничиваться сериалом, сейчас в работе сценарий полного метра. Это полноценный мультфильм, который будет длиться 1 час 20 минут. Это уже другой уровень. Будет много спецэффектов. Соответственно, возрастет и цена — это еще дороже, чем сделать сериал. Здесь тоже необходимы инвестиции.

На данный момент идет подготовка к еще одному крупному проекту — постановке спектакля-мюзикла, который будет показан в новом театре Камала. Режиссер — один из лучших представителей этой профессии — Айдар Зяббаров. Он тоже вдохновился сказкой. Мы сформировали бюджет, команду, создали новый сценарий по мотивам произведения, Зяббаров внес много своих идей. Хороший мюзикл тоже требует серьезных инвестиций. Тот спектакль, который мы хотим поставить на сцене, стоит в 5 раз дороже всего того, что сейчас ставится в казанских театрах. Это будет семейный спектакль, мы хотим, чтобы и взрослым, и детям было интересно. Инвестиции очень серьезные, их поиск еще продолжается, и здесь я очень надеюсь на республиканскую поддержку, потому что одному справиться с таким большим проектом сложно. Речь идет о 20 млн рублей, именно на такую сумму режиссером подготовлена предварительная смета. Мы планировали премьеру мюзикла уже в ноябре этого года, но, скорее всего, это случится позже.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«С театром мы в дружеских отношениях, однако здание будет передано нам»

— Какую господдержку получаете при реализации этого проекта?

— Сейчас я полностью обеспечен ресурсной поддержкой от правительства. У меня есть возможность презентовать проект на самом высоком уровне, на самых крупных форумах страны. Например, недавно я выступал в Госдуме на сессии, посвященной борьбе с деструктивным контентом в интернете.

В финансовом эквиваленте — это пока только частный проект. Поэтому я очень надеюсь на господдержку. Я общался с представителями крупных медиакомпаний, даже они заходят в проект только при условии 70%-ной поддержки государства, потому что финансовая модель создания анимации очень сложная. Здесь нужна государственная поддержка, тем более проект имеет социальное значение. Надо признать, что качественного продукта в мультипликации у нас пока еще не так много. Рынок не насыщен, нет новых проектов. В первую очередь потому, что это дорого.

— Если речь о мультфильме, вероятно, появятся и игрушки с его героями?

— Мы как раз активно над этим работаем. К сожалению, у нас в Татарстане нет ни одного производителя игрушек. По России есть несколько таких компаний, но все в основном везут из Китая. А нам бы хотелось, чтобы были наши отечественные производители, которые бы делали качественные игрушки. Мы таких производителей сейчас ищем, и именно в России. Сами в производство игрушек лезть не хотим, так как это не наш бизнес, не наш профиль. Игрушка нам нужна и для того, чтобы делать боксы с детскими обедами в кафе, по аналогии с западными компаниями. Дизайн уже есть. Есть кафе, которые очень ждут такого продукта. Осталось найти производителя.

Сейчас участвуем в масштабном федеральном гранте под названием «Родная игрушка». Уже прошли несколько этапов и попали в финал. Во второй половине августа нас приглашают на очную защиту своего проекта в Москву. Затем здесь же пройдет большой фестиваль, где будут участвовать все производители игрушек, которые будут выбирать проекты, и сами финалисты, в том числе мы.

— В прошлом году вы заявили о планах создать «Дом сказок», на каком этапе его реализация?

— Да, этот проект мы тоже планируем развивать. На входе в наш национальный комплекс есть здание, которое будут реконструировать. Когда-то здесь находилась библиотека Дома офицеров. Работы по реконструкции должны закончить в декабре. Тогда же это здание передадут нам. Мы планируем открыть там «Дом сказок», дом «Туган Батыра». Он будет наполнен и образовательной программой, и развлекательной. Может быть, откроется детское кафе. Все это сейчас находится на стадии обсуждения. Работаем над концепцией и дизайном.

— Верно ли, что вы разделите это здание с Татарским ТЮЗом им. Габдуллы Кариева?

— С театром мы в дружеских отношениях, мы будем реализовывать совместные творческие проекты в «Доме сказок». Однако официально здание будет передано нам. Есть соответствующее поручение раиса РТ о передаче здания именно «Туган Авылым». Предполагается, что здание будет передано по договору концессии. В данный момент оно принадлежит Минкульту РТ. Сейчас идет процесс согласования и обсуждения этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами, подготовлен пакет документов, который передан в Кабинет министров РТ. Основная часть затрат по реконструкции ляжет на наши плечи, какую-то часть возьмет на себя государство. Сумма инвестиций, по примерной оценке, составит около 150—200 млн рублей.

— Получается, комплекс еще больше расширится?

— Да, это и сейчас один из самых крупных национальных комплексов. В 2023 году был зафиксирован показатель в 1,5 млн туристов, в 2024 году стало уже 2 млн. В этом году мы ждем еще большую цифру. Рост туристического потока оцениваем примерно на 15%. Еженедельно принимаем порядка 70 тысяч туристов. 28 августа пройдет большой праздник в честь юбилея — 20-летия комплекса.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Горыныч» сломал рынок, начал предлагать зарплату на порядок выше»

— Что изменилось за эти годы, сложно ли сейчас вести ресторанный бизнес (в конце 2024 г. ресторан комплекса был продан его директору)?

— Во все времена в ресторанном бизнесе работают несколько факторов — хорошая атмосфера, сервис и кухня. Самая основная проблема, которая существует сегодня у всех, — это кадры. Очень сложно найти профессиональных поваров, сформировать хорошую команду. На сегодня кадров сильно не хватает. Мы выходим из ситуации тем, что приглашаем молодых людей, студентов, которые помогают уже более опытным официантам. Но они работают не на постоянной основе, только в каникулы. То же самое и с поварами.

Причина еще и в том, что в нашем городе постоянно растет конкуренция. Многие рестораны закрылись в последние несколько лет, это правда. Но есть и те, кто открывается. Например, в наш город приходят московские бренды. Тот же «Горыныч», который сразу оттянул на себя поваров и официантов. Кроме того, он, можно сказать, сломал рынок, так как начал предлагать зарплату на порядок выше остальных.

Налоговое бремя в этом году стало ощутимо больше. Помимо этого, постоянно дорожают продукты, и нам каждый раз приходится пересматривать меню и периодически повышать цены — это вынужденная мера. Что касается среднего чека, мы стали замечать, что люди начали заказывать более дешевые позиции. Все это приводит к тому, что даже если выручка растет, то чистая прибыль уменьшается по сравнению с прошлым годом.

Есть сложности, безусловно, но в Казани, учитывая, что турпоток растет, каких-то глобальных изменений в ресторанном бизнесе я не вижу. Просто нужно работать на уровень выше своих конкурентов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— С какими проблемами вы сталкиваетесь при реализации проектов?

— Необходимо привлекать инвестиции, а это сейчас сложно. Пока мы видим выход в том, чтобы максимально подаваться на гранты. Подготовить документы на участие в любом гранте — это как завод купить. Это очень сложный процесс. Например, недавно мы подготовили заявку на грант Института развития интернета. Но, к сожалению, не прошли. Как нам объяснили, причина просто в том, что в этом году анимацию не поддерживали грантами. Мы будем пробовать победить в следующий раз.

В нашей республике мне не на что жаловаться. Вышло даже постановление раиса РТ о поддержке нашего проекта. Сейчас чувствую эту ресурсную поддержку от очень многих ведомств республики. Но чтобы масштабироваться, дать им дальнейший толчок, нужны инвестиции, финансовая помощь.

Есть другой момент: у нас в республике нет ни одной студии, которая могла бы создавать конкурентоспособный, качественный 3D-контент. Я очень хотел, чтобы производили мультфильм у нас, в Татарстане, искал везде, но не нашел профессионалов, которые были бы способны сделать по-настоящему что-то крутое на уровне анимации западного производства.

Кроме того, в Татарстане нет системы рибейтов. Речь идет о системе компенсации части понесенных затрат на съемки фильмов и другого контента регионом. Это привлечение кинопроизводителей денежными компенсациями. К примеру, кинопроизводственная компания создает условия для съемок в регионе, пользуется услугами региональных компаний по проживанию, аренде и т. д. А затем сам регион возвращает часть этих затрат. Это и есть рибейт.

В разных регионах процент рибейта бывает разным. Сейчас лидер в этом — Калининград, и, соответственно, там очень много снимают. Они начинали с возврата 30% затрат, сейчас снизили процент, потому что и так стало много желающих. В регионах вокруг Татарстана тоже много таких, кто выплачивает рибейты. Он есть в Ульяновской, Самарской областях. Сейчас над этим вопросом работают в Башкортостане. Эти деньги закладываются в бюджет. В Татарстане, к сожалению, система не работает, хотя потенциал нашей республики в кино огромный.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По сути, со своим проектом мы реализуем поручение президента России. Как-то я говорил с одним из членов правительства, и он сказал, что такая задача сейчас стоит перед всеми регионами, но никто с ней справиться не может. Владимир Путин однажды на встрече с историками сказал: мол, почему Бэтмен известен, а наш богатырь нет? Призвал это развивать и популяризировать. А мы этим уже занимаемся.

— Еще не получилось презентовать «Батыра» президенту?

— До Владимира Владимировича еще не добрался, но я на пути к этому.