Туманная победа «Ак Барса»: травма Арефьева, слабый дебют новичков и вопросы селекции

Матч в Альметьевске оставил странное послевкусие

«Ак Барс» обыграл альметьевский «Нефтяник» со счетом 4:3 в первом матче в рамках предсезонной подготовки к старту чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Главное из дебютной победы «барсов» в сезоне — в материале «Реального времени».

«Новички будут прибавлять»

Тренерский штаб «Ак Барса» не стал выдумывать велосипед и в первой же игре предсезонки выпустил всех троих новичков команды. Причем двое из них — легионеры Уайатт Калинюк и Брендон Биро — выходили в одном звене. За ними было особое внимание, в России хоккеисты играют впервые.

Но в первом периоде на авансцену вышло четвертое звено, где играл третий летний новичок «Ак Барса» — Михаил Фисенко. Нападающий отличился сам, забив второй гол казанцев в матче. А его партнеры Артур Бровкин и Дмитрий Кателевский добавили по шайбе, позволив «барсам» повести в счете 3:0 к перерыву.

взято с сайта ak-bars.ru

Калинюк и Биро отличились исключительно с плохой стороны. Особенно «постарался» защитник. В середине первого периода Калинюк врезался в собственного вратаря за воротами команды. Максим Арефьев долго не мог подняться со льда и ушел с площадки только в сопровождении врача. Биро же запомнился лишь удалением во время дебютного большинства «Ак Барса». Явно не то, чего ожидали от иностранцев.

После матча Анвар Гатиятулин сдержанно оценил дебют новичков, заметив, что «все поправимо».

— Мы изначально смотрим на игроков, которые подходят нам по функционалу, а потом уже обращаем внимание на имена. У нас в команде достаточно игроков с именами, вы их знаете. Новички через игровой ритм будут прибавлять, — сказал Гатиятулин.

Едва удержали победу

Во втором периоде характер встречи долгое время оставался аналогичным. «Ак Барс» не позволял сопернику создавать опасные моменты в своей зоне, при этом подлавливая хозяев на встречных курсах.

Методичное расшатывание обороны «Нефтяника» принесло плоды в виде четвертой заброшенной шайбы. Митчелл Миллер и Кирилл Семенов организовали Александру Барабанову идеальное место для броска и 17-й номер казанцев не промахнулся. Комбинация «барсов» была на загляденье — 4:0.

То ли четырехкратная разница в счете, то ли слабое общефизическое состояние хоккеистов начало сказываться в концовке периода. «Ак Барс» за пару минут умудрился пропустить дважды. Вначале Юрий Платонов красиво реализовал большинство, а затем Даниил Четвериков поставил точку в идеально расчерченной трехходовке «Нефтяника» — 4:2.

В третьем периоде у гостей преимущественно выходили молодые игроки, состав стал полурезервным. Хоккеисты соперника воспользовались слабостью «барсов» и сократили отставание до минимума. Однако на большее хозяев не хватило, 4:3 — победа «Ак Барса». Казанцы, кстати, победили и в серии послематчевых буллитов. Илья Сафонов, Артем Галимов и Митчелл Миллер реализовали свои попытки, а Столпеченков отразил два броска «Нефтяника».

Вратарский вопрос

Что касается вратарей, то после игры Гатиятулину больше всего задавали вопросов именно по вратарской линии. Во-первых, тренер сообщил о несерьезном характере травмы Арефьева, который рвался на лед, но тренерский штаб приберег голкипера. Во-вторых, вне зависимости от эпизода с повреждением, «Ак Барс» продолжает искать второго вратаря на трансферном рынке.

— В каком состоянии Максим Арефьев? Нормальном. Он был готов продолжить матч, но мы не стали рисковать. Арефьев и Калинюк чуть-чуть не разобрались. Здесь требуются наработки в тренировочном процессе, видеособраниях. Будем объяснять, как действовать, чтобы таких моментов не возникало. Я ранее говорил о том, какие позиции нам нужно укрепить. В этом направлении идет работа, в том числе и по вратарям. Селекция этой ситуации не касается, — заявил Гатиятулин.

Между тем некоторые СМИ сообщают о переговорах «Ак Барса» с вратарем Михаилом Бердиным. В прошлом сезоне голкипер выступал за «Авангард», где большую часть чемпионата лечился. Если все пройдет гладко, то Бердин должен стать полноценным сменщиком Тимура Билялова.

А пока же «Ак Барс» находится в тумане. Прямо как половина матча в Альметьевске, где по ходу встречи на площадке установилась туманная пелена с запотевшими бортами. Идеальная картина, олицетворяющая межсезонье «барсов».

«Нефтяник» — «Ак Барс» — 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Голы:

0:1 — Бровкин (Лучевников, 05:47);

0:2 — Фисенко (Галимов, Яруллин, 15:52);

0:3 — Кателевский (Бровкин, Журавлев, 16:11);

0:4 — Барабанов (Семёнов, Миллер, 34:45);

1:4 — Платонов (Шакиров, Якупов, 36:27, 5х4);

2:4 — Четвериков (Мулюков, Быков, 39:19);

3:4 — Куликов (Быков, Хасанов, 50:49).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 14 августа в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком».