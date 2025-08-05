Матч-феерия Даку: забил два, мчит за рекордом и приблизил Морено к отставке

Главные итоги победы «Рубина» в Казани над «Сочи»

«Рубин» продолжил беспроигрышную поступь по сезону, продлив серию до четырех матчей. Команда Рашида Рахимова в понедельник одолела в Казани «Сочи» со счетом 2:1. Дублем в составе казанцев отличился Мирлинд Даку, который приблизился к историческому результату Гекдениза Карадениза по голам за клуб в Премьер-лиге. А вот сочинская команда никак не может победить после возвращения в элиту российского футбола. По всей видимости, «Сочи» ждут большие изменения. Что надо знать об очередной успешной игре «Рубина» — в материале «Реального времени».

«Заблуждение»

Сочинцы по итогам прошлого сезона завоевали право выступать в Премьер-лиге, обыграв в переходных матчах «Пари НН». Однако старт в высшем дивизионе страны получился не очень удачным для команды. В первых двух турах команда Роберто Морено откровенно провалилась, допустив два поражения с общим счетом 0:7.

Несмотря на такой результат, главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов перед игрой отдал должное сопернику. По его словам, считать сочинскую команду слабой — заблуждение. И никакой расхлябанности быть не может.

Игроки «Рубина» вняли советам своего тренера и с первых минут пошли вперед. Практически сразу же мог забивать Александар Юкич, который в стартовые секунды выбегал один на один с вратарем, но защитник Набиль Абердин успел ему помешать. Для австрийского полузащитника казанцев игра была принципиальной. Во-первых, в России до Казани он играл за «Сочи», а во-вторых, впервые появился в стартовом составе с августа 2024 года после тяжелой травмы.

На 9-й минуте едва не случилась еще одна дуэль игрока «Рубина» с голкипером гостей. Мирлинд Даку не стал бить сразу, начал подстраиваться и перетянул с ударом. Но ВАР-арбитры попросили главного судью пересмотреть эпизод из-за маленького касания мяча рукой защитника сочинцев. В итоге решение было изменено и сам же Даку реализовал пенальти — 1:0.

Концовка тайма — шанс для «Сочи»

Первые полчаса игры остались за «Рубином». Подопечные Рахимова уверенно контролировали мяч, создав пару опасных подходов к воротам «Сочи». Но закрепить свое преимущество еще одним забитым голом хозяева не смогли.

Тренер сочинцев Морено среагировал двойной заменой, одна из которых случилась из-за травмы Руслана Магаля. Изменения испанца придали настроение команде гостей. Особенно Антону Зиньковскому. Экс-хавбек «Спартака» упрямо прорывался по левому флангу, раз за разом терроризируя оборону казанцев.

Именно с ним связаны три самых заметных момента у ворот «Рубина». Вначале Зиньковский навесом чуть не нашел партнера на дальней штанге, а потом сам опасно бил — прямо во вратаря. Но лучшим спасением голкипера казанцев стал момент на 40-й минуте. Евгений Ставер в прыжке отразил удар в упор от Мартина Крамарича, а затем смог ногой выбить мяч в край вратарской.

Даку стал еще ближе к рекорду

После игры Даку признался: в перерыве Рахимов просил команду улучшить концентрацию. С середины первого тайма не покидало ощущение, что «Рубин» позволил себе немного расслабиться против одного из аутсайдеров турнира. Дальше так играть было нельзя, гол в ворота Ставера назревал.

Перерыв не пошел на пользу хозяевам поля, сочинцы продолжили гнуть свою линию. Снова солировал Зиньковский, против хавбека южан никак не находилось противоядие. Казанцы пробудились только после травмы Ильи Рожкова. Защитник получил повреждение в одном из эпизодов и не смог самостоятельно уйти на замену.

Играя за себя и за травмированного напарника, «Рубин» сумел отодвинуть игру от собственных ворот. Команда Рахимова не создавала моментов, но важнее было, что прекратились опасные подходы гостей к штрафной. С 75-й минуты пошло-поехало. Вначале с линии вратарской выше пробил головой Алексей Грицаенко, а затем отличился Даку. Албанец получил шикарный дальний заброс от Дмитрия Кабутова, одним касанием обработал мяч, а вторым ударил точно в ворота — 2:0.

Для Даку этот гол стал уже 28-м в футболке «Рубина». По количеству забитых мячей в РПЛ форвард идет четвертым в истории казанского клуба, уступая только легендам — Александру Бухарову (33), Алехандро Домингесу (37) и Гекденизу Караденизу (39). Всего же с момента своего появления в России, больше Даку забил только Матео Кассьерра из «Зенита». У колумбийца на этом отрезке 31 гол.

«Такие соперники очень опасны»

В концовке важно было удержать «ноль» в графе пропущенных, Ставер заслужил «сухарь» своей игрой. Но выполнить план максимум на игру не удалось. «Подсобили» собственные защитники: Игор Вуячич и Алексей Грицаенко по очереди коснулись мяча после прострела с фланга и оформили автогол для соперника.

Единственный мяч в воротах Ставера стал первым для «Сочи» в нынешнем чемпионате. Правда, это не помогло южанам набрать дебютных очков в сезоне. С тремя поражениями в трех турах и разницей мячей 1:9 сочинцы показали второй худший результат в истории РПЛ. Хуже нынешнего «Сочи» после трех матчей были только «Крылья Советов» в сезоне 24/25 с 0 очков и разницей 1:10.

Поражение приблизило главного тренера «Сочи» Роберто Морено к отставке. Вопросы к испанскому специалисту копились еще с прошлого сезона. Ноль в графе набранных очков и «железное» последнее место в турнирной таблице с не очень выразительной игрой команды должны дать основательный повод для увольнения иностранца.

«Рубин» же с семью очками после трех туров идет в тройке лидеров турнира. Лучше команды Рахимова стартовал только «Локомотив», одержавший три победы. Также семь очков набрали «Крылья Советов» и «Балтика».

— Такие соперники очень опасны, у них очень неплохой состав. Мы вышли на игру хорошо заряженные. В перерыве я сказал, что 35 минут мы совершенно ничего не давали сделать сопернику и контролировали игру, но последние 10 минут первого тайма были не очень хорошие, начало второго тайма тоже. Когда вернулись к 60‑й минуте в игру, стали более активно играть в отборе, прессинговать. У нас возникали моменты. Забили второй мяч, но это скользкий счет. Один эпизод возле наших ворот закончился голом и привел к нервозности, но в целом победа заслуженная, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» (Казань) — «Сочи» — 2:1 (1:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 12, Даку (с пенальти);

2:0 — 78, Даку (Кабутов);

2:1 — 86, Грицаенко (автогол).

Следующий матч «Рубин» проведет 9 августа в Москве с ЦСКА. Начало игры — в 15:45 по московскому времени.