Проект «Ана теле» вернулся с обновленным дизайном

В редизайне онлайн-школы по татарскому участвовали бывшие работники EF Education First, которые запускали его в 2014 году

Дизайн сайту придумывали в Петербурге. Фото: скриншот с сайта https://anatele.tatar.ru/

Старейшая онлайн-программа по изучению татарского языка «Ана теле» вернулась с новым дизайном, но с учебным материалом 12-летней давности. На что потратили 123 млн рублей? Похоже, на перенос проверенного контента на петербургскую учебную платформу. Хотите вспомнить, каким был татарский мир в 2014-м?

Как открывали и закрывали «Ана теле»

Проект «Ана теле» начали разрабатывать Министерство образования и науки РТ, КФУ и компания EF Education First в 2013 году по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Сайт запустили 4 февраля 2014 года: это 9 уровней, 288 видео, 10 950 аудио, 6795 графических файлов, около тысячи заданий, 72 темы. В частности, на самом последнем уровне в старом варианте необходимо было разбираться в мире растений. При этом вечером предоставлялась возможность пообщаться с преподавателем на виртуальном уроке.

Осенью 2020 года пользователи онлайн-школы получили сообщение, что разговорные уроки будут временно прекращены. Компания English First съехала из офиса на Баумана в ТЦ «Родина», полностью перешла на онлайн-формат и ушла из России.

Ранее, еще до первого закрытия платформы, несколько образовательных организаций получали запросы от минобра РТ на создание новой электронный платформы.

1 июля 2023 года «Ана теле» закрылось. Поиски новых, альтернативных курсов продолжились.

Так выглядел старый сайт. скриншот c сайта https://kpfu.ru

Некоторые из них были на виду. Это пришедший в Татарстан с легкой руки заместителя руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина проект «Полиглот» Дмитрия Петрова. Он обучил в телеформате, к примеру, главу Комитета внешних связей и туризма Казани Сергея Иванова. Поддержка приложения «Полиглот 16. Татарский» в мае 2024 года прекратилась.

Для республиканских школ разрабатывался проект «Сәлам!» — это и учебники, и платформа. Сам информационнный ресурс, к слову, до сих пор открывается.

В этом году руководитель лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН Алексей Арзамазов рассказал, что в РУДН, где он преподает, разрабатывается цифровая интерактивная платформа по обучению татарскому языку.

Поговорим о международных отношениях. скриншот с сайта https://anatele.tatar.ru/

Зайди на сайт, вспомни молодость

«Ана теле» вернулся из небытия в начале августа. Теперь он работает на серверах «Яндекса». Бюджет республики выделил на его работу 123 млн рублей.

«С учетом современных требований улучшен контент, обновлен интерфейс, разработана мобильная версия системы, добавлена возможность регистрации и работы через ЕСИА. Данная работа выполнена ООО «Прогресс», с которым был заключен договор в августе прошлого года», — оповестили СМИ в Министерстве образования и науки Республики Татарстан, оно является правообладателем онлайн-школы.

Открыв сайт, пользователю нужно зарегистрироваться (теперь это можно сделать и через «Госуслуги»), а после указать телефон, профессию, образование, место жительство.

Тестирование проводится, что называется, на доверие — если человек считает, что говорит прекрасно, то можно начать сразу с 9-го уровня. Впрочем, можно открыть и другие. На 9-м предлагается говорить о татарском мире, международных отношениях.

Притом что у сайта есть мобильная версия и дизайн у сайта, конечно, другой, сразу становится ясно, что контент использовался старый, который собрали много лет назад. При этом заставки как будто «вытянуты» с помощью ИИ, а некоторые новые просто им и нарисованы. Вот с фото смотрит Табрис Яруллин, тогда — глава Всемирного форума татарской молодежи. Нырнув в видео, можно увидеть старинные передачи «Татарлар» на ТНВ или недавно пришедшую (тогда) в Камаловский театр актрису Ляйсан Файзуллину. Или посмотреть на молодого певца Ильгиза Шайхразиева еще без бороды. А на уроке «Язык сближает людей» — покинувшего нас актера Рината Тазетдинова.

На сайте можно встретить немало в прошлом молодых лиц. скриншот с сайта https://anatele.tatar.ru/

Старые друзья

Если отложить в сторону видео, то замечаешь, что даже вопросы относятся к былой эпохе, хотя геополитические отношения изменились, люди ушли с постов. Сайту необходим фактчекинг.

В итоге у посетителей сайта создается ощущение косметического ремонта если не «хрущевки», то «брежневки». Сайт работает на трех языках, и татарские переводы вызывают недоумение: «В работе» переводится как «Эштә», «Описание» — «Тасвирлау». А грамматическая справка также представлена на трех языках — и это просто объяснение грамматики!

В какой-то момент в мелких картинках нужно найти что-то похожее на «Ватандашлар». Сломавшись, пытаемся найти форму обратной связи — но ее нет. Ничего нет в многообещающей главке «Занятия с преподавателем».

ООО «Прогресс» — петербургская компания. Ее история началась еще в 1989 году. В 1992 году появилась школа Denis' School. «Прогресс» является центром цифровой компетенции образовательного холдинга DS Corporate. У компании есть своя платформа JetClass, которую и использовали для обновления «Ана теле».

Как сообщают наши источники, проектом обновления онлайн-школы сначала занималось Минцифры РТ. И даже собирало на рубеже 2023—2024 года разработчиков для брейнсторминга. В частности, одним из примеров была платформа Skyeng, до сих пор работающая в России. Были идеи у местных разработчиков.

«Мы попросили слишком мало денег, — говорит один из участников. — Нам сказали, что это несерьезно».

Один из руководителей DS Corporate Эдуард Балдаков работает в компании с 2022 года. При этом в 2012 году он открывал первый международный образовательный центр EF English First в Казани как генеральный директор EF Corporate Language Learning Solutions в России и странах СНГ. Он же участвовал в разработке «Ана теле».

По итогу можно сказать, что вместо новой онлайн-школы от новых разработчиков получили новый дизайн от проверенной команды. Остается надежда, что сайт будет дорабатываться.