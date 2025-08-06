Ольга Павлова: «Татьяна Покровская отметила нашу Агнию: «Вот это балерина!»

Как Татарстан завоевал два серебра чемпионата мира по водным видам спорта

Ольга Павлова . Фото: realnoevremya.ru

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре принес татарстанским спортсменам четыре медали. У двух представителей спортклуба «Синтез»: золото Андрея Минакова (плавание) и серебро Никиты Шлейхера (прыжки в воду), а также две серебряные награды Агнии Тулуповой (синхронное плавание). О выдающемся выступлении спортсменки в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказала заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Для меня все наши спортсмены — это знакомые люди, а не лица из телевизора»

— Ольга Ивановна, а вы чемпионат мира продолжали смотреть, или он для вас закончился с последним стартом синхронисток?

— Нет, я продолжала смотреть, и в подтверждение тому это время нашего интервью, которое мы с тобой согласовали через полтора часа после окончания трансляции из Сингапура, чтобы спокойно встретиться. Дело в том, что мы, я имею в виду Татарстан, так много проводим соревнований из линейки водных видов спорта, что для меня все наши спортсмены, не только синхронистки и члены сборной Татарстана — это знакомые люди, а не лица из телевизора. Все же они приезжают в Казань, соревнуются практически в ежегодном режиме: «Игры дружбы», «Игры БРИКС», чемпионаты страны. Потом важно то, что они прорвали блокаду и соревнуются сейчас, представляя нашу страну.

Наконец, сейчас федерация водных видов спорта объединилась, и в одном месте на своих интернет-ресурсах выкладывает всю интересующую меня информацию. Это очень удобно, я знаю, что, где и когда могу посмотреть, кстати, не только сами старты, но и церемонии награждения.

Например, я обратила внимание, что после комбинированной смешанной эстафеты, когда наша сборная стала чемпионами, на высшей ступени пьедестала стояли, обнявшись, все спортсмены: и Китая, и Канады, занявшие призовые места.

Красота синхронного плавания . realnoevremya.ru

«Наша молодежь своим выступлением в Сингапуре вызвала восхищение»

— Это, кстати, важно. Именно в водных видах спорта были скандалы в последние 10 лет, когда на чемпионате мира в Кванджу англосаксы враждовали с китайцем Сунь Яном, а на Олимпиаде в Рио американка Лилли Кинг организовала протестное движение против Юлии Ефимовой.

— Сингапур, на мой взгляд, отметился выверенными отношениями организаторов, судейского сообщества, настроив атмосферу на то, чтобы продемонстрировать спортивный результат. В итоге я восхищаюсь нашей командой, которая вернулась на мировую арену спустя четыре года. Целый олимпийский цикл! Там же совсем немного осталось возрастных спортсменов, имевших опыт международных стартов. Саша Мальцев в синхронке, Кирилл Пригода в плавании, Никита Шлейхер в прыжках, в целом же это были дебютанты международных стартов. Они же не только на взрослых стартах не выступали, у них не было опыта юниорских, молодежных международных соревнований, за исключением тех, что для них проводила Российская Федерация. И наша молодежь своим выступлением в Сингапуре вызвала восхищение. Для меня они аватары.

— От общего — к частному. К синхронному или артистическому плаванию?

— Для всего мира оно теперь артистическое, но в нашей федерации решили оставить прежнее название — синхронное, поскольку все самые большие победы были добыты под этим названием. Но смена названия — это частности, главное, что во время нашего отсутствия правила в нашем виде спорта менялись четыре раза, и в момент нашего возвращения на чемпионат мира могло создаться ощущение, что это теперь совершенно другой вид спорта. Не вдаваясь в детали, скажу, что нашим действующим олимпийским чемпионкам очень сложно было бы исполнить ту программу, которую в Сингапуре показали наши девушки в групповых соревнованиях.

Павлова на стартах «Игр дружбы» . realnoevremya.ru

Помимо того, необходимо помнить, что наш вид спорта оценочный, субъективный. И, если наши пловцы нынешней зимой все-таки выступали на чемпионате мира на короткой воде, то у синхронисток это был вообще первый старт, на который они вышли с нулевым рейтингом, их ставили первыми, а судьи, так или иначе, настроены на то, чтобы придерживать оценки первым стартующим. У нас в группе был очень молодой состав, самой старшей порядка 20 лет, они все еще могут выступать по юниоркам.



«К нынешнему синхронному плаванию в стране мы имеем прямое отношение»

— Понял одну вещь, что наше синхронное плавание переживает сейчас свое третье рождение. Не молодость, а именно рождение. Поначалу у нас этого вида спорта просто не было, на момент, когда состоялся первый чемпионат мира в 1973 году. Наш дебют должен был состояться на Олимпиаде 1984 года, но мы пропустили его из-за бойкота. Второе возрождение состоялось под флагом России, потому, что с развалом СССР сильные синхронистки остались в других странах, включая лидера, Кристину Фаласиниди из Грузии, уехавшую выступать за Грецию. Сейчас третье возрождение.

— Согласна, и хочу отметить, если предыдущая история синхронного плавания в стране практически не затрагивала нашу республику, то к нынешнему существованию синхронного плавания в стране мы имеем прямое отношение. Да, у нас была олимпийская чемпионка Эльвира Хасянова, выступавшая за Татарстан в параллельном зачете, поскольку ее мама уроженка нашей республики. Да, у нас была чемпионка мира 2015 года Лиля Низамова, приехавшая в республику из Самары в составе тренерской группы Нинель Кожедуб, но сама Низамова на чемпионате мира в Казани завоевала свое золото, будучи запасной в составе команды. Сейчас Низамова хорошо работает тренером в Ростове-на-Дону.

Соло в синхронном плавании . realnoevremya.ru

И как раз, начиная с 2015 года, наша республика стала одним из центров развития синхронного плавания страны, развивая его у себя и помогая развитию других. Я имею в виду чемпионаты страны, проводившиеся в годы наивысших ограничений из-за коронавируса. А не проведенный чемпионат России, так уж устроен спорт, сказывается на выплате или невыплате зарплат спортсменам и тренерам, так как непонятно: за что им платить? Результата-то нет. Но раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов тогда принял решение провести чемпионат страны, плюс этап Кубка мира. Во время отстранения российского спорта, повторюсь, мы провели «Игры дружбы», «Игры БРИКС». Это позволило нашей республике стать большим другом главного тренера сборной России Татьяны Николаевны Покровской, давшей согласие на открытие в Казани школы ее имени.

— Чьей ученицей стала Агния Тулупова.

— Сейчас поясню. В 2015 году во время чемпионата мира в Казани она с мамой сидела на соревнованиях синхронисток, глядя на них восхищенными глазами. Сама Агния в то время ходила в платную секцию, открывшуюся на базе бассейна в Молодежном центре, где тренировала Оксана Махоткина. Далее Махоткина пригласила меня на тренировку своей группы в Молодежный центр и там я углядела Агнию. Еще через какое-то время, в ходе проведения Кубка Светланы Ромашиной, мы персонально пригласили Агнию стартовать на этих соревнованиях, и тогда Ромашина тоже приметила эту девочку, занявшую второе место. Впоследствии, мы стали рекомендовать Агнию москвичам, нашему известному наставнику Наталии Мендыгалиевой, которая также отмечала перспективы девочки, хотя на тот момент ей не хватало «школы». И эту самую «школу» Агния стала получать в первом наборе «Школы Покровской», куда Татьяна Николаевна отбирала учениц лично, совместно с хореографом Мариной Григорьевной Тереховой. Они выделили Агнию, Татьяна Николаевна отметила ее словами: «Вот это балеринка!».



«Я благодарна Рустаму Минниханову за то, что он помог в открытии «Школы Покровской»

— У Агнии были шансы попасть на Олимпиаду в Токио, тем более что она была перенесена на год?

— У Агнии случилась тяжелая травма, после которой пришлось делать две операции. Агния после этого возвращалась в спорт, как Валерий Брумель. К Олимпиаде мы немного не успели, но были близко, поскольку на том самом этапе Кубка мира, проводимом во время коронавирусных ограничений, Агния заняла второе место, и мы сейчас смотрим в будущее с большим оптимизмом. Я хочу выразить огромную благодарность раису Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову за то, что в 2019 году он помог нам в реализации инновационного проекта — открытия «Школы Покровской», и сразу две ученицы Тулупова и Александра Кленина входят в состав сборной страны.

На обсуждении новых форматов спортивных событий. realnoevremya.ru

Агния очень хорошая девочка, наш кандидат на Олимпиаду в Лос-Анджелес.

— Так получается, что именно история с Олимпиадами в Лос-Анджелесе самая грустная для нашего спорта. В 1932 году СССР еще не входил в состав МОК, в 1984 году мы сами бойкотировали, а сейчас...

— А сейчас поедем, выскажу такое свое предположение. Оно основано на ощущениях, что мир соскучился по конкуренции с нами, американцы соскучились. Видел, как тепло общались после финиша американка Кэйт Дуглас с Евгенией Чикуновой? Только в такой конкуренции можно ставить мировые рекорды, так интереснее соревноваться. Пока нас не было, конкуренты уже завоевали медали на Олимпиаде, трех чемпионатах мира, где нас не было. Теперь им снова интересно проверить силы в конкуренции.



«Саша Кленина синхронистка уровня основного состава сборной страны»

— Еще один нюанс. Мир на короткой воде проходил в Венгрии, с которой у нас нормальные отношения. Сейчас был старт в Сингапуре, который был демонстративно нейтрален. А уже по возвращении к стартам в Европе, мы будем попадать на откровенно враждебные страны.

— Поэтому я свои прогнозы строю, исходя из ситуации в водных видах спорта, про которые мы с тобой разговариваем.

Красота синхронных дуэтов. realnoevremya.ru

— Кленина — редкая фамилия, помнится, у нас в мини-футболе был человек с такой фамилией — Евгений Кленин.

— Это ее отец. А мама Полина Кленина училась в педагогическом университете, где я работала. Она по своей спортивной специализации акробатка, вышла из спортивной семьи. Бабушка тоже занималась акробатикой, а дедушка играл в водное поло за наш «Синтез».

В перспективе, если будет прогрессировать, Саша Кленина — синхронистка уровня основного состава сборной страны, у нее очень спортивный характер, она умеет собираться перед стартами.

