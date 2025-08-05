В Казани показали фильм «Кунанбай» — об отце главного казахского поэта

В августе в Татарстан приедет алматинский «Театр оперы и балета им. Абая»

Досхан Жолжаксынов — режиссер и исполнитель главной роли. Фото: скриншот из видео «QUNANBAI / QAZAQFILM» с канала «Qazaqfilm / Казахфильм»

В честь 180-летия казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева в кинотеатре «Мир» показали знаменитую драму «Кунанбай» о его отце, волостном судье Кунанбае Ускенбаеве. Показ посетили представители консульств Узбекистана, Ирана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии, а представительство Казахстана в Казани проанонсировало приезд алматинского «Театра оперы и балета им. Абая».

«Все произведения Абая посвящены молодежи»

«Абай» с казахского переводится как «внимательный», «осторожный». Ибрагим «Абай» Кунанбаев родился в 1845 году, учился в новометодном медресе в Семипалатинске, потом — в русской школе. Стихи он писал с детства, но к серьезному творчеству пришел в 40 лет. Абай — символ казахского обновления.

— Абай Кунанбаев для нас как татарский Тукай, русский Пушкин. Можно привести много примеров, но самое важное — это человек, который является поэтом, мыслителем, просветителем, музыкантом, общественным деятелем, основоположником новой казахской литературы, — заявил генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков и отметил, что Абай переводил русские и европейские произведения, был композитором. — Все произведения Абая посвящены молодежи. И он выступал мостом между европейской и русской литературой. Переводил очень много произведений, Пушкина, Крылова, Лермонтова. Благодаря этому, он давал казахскому народу возможность изучить историю других народов.

Ерлан Искаков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, отец Абая, волостной судья, который был предводителем знатного рода, хотел, чтобы сын продолжил его дело, поэтому отправил того в 13 лет в медресе, которым управлял Ахмет Риза, выходец из Казани. Этот правовед сумел передать основы дела Абаю Кунанбаеву, напомнил Искаков о связи деятеля с Татарстаном.

Консул также указал, что в начале года в КФУ прошел круглый стол «Абай и татарский мир», а 6 августа в Национальную библиотеку РТ торжественно передадут коллекцию произведений Абая Кунанбаева. 8 августа состоится церемония возложения цветов к бюсту Абая на улице Нурсултана Назарбаева — его открыли в дни саммита БРИКС. Кроме того, Искаков добавил, что у Казахстана есть идея создания центров Абая, по аналогии, к примеру, с центрами Гете и анонсировал, что 26 августа в Казани планируется выступление Большого театра имени Абая.

— Я хотела бы поприветствовать всех, кто пришел из консулов, которые здесь присутствуют. Спасибо огромное, что вы откликаетесь на приглашение друг друга. У вас сложилась такая классная атмосфера между консулами, — отметила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова и добавила, что дни казахского кино во время осеннего фестиваля «Алтын минбар» будут проходить в кинотеатре «Мир».

На кинопоказ пришли представители консульств. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фильм Досхана Жолжаксынова

Фильм 2015 года поставил опытный кинодеятель Досхан Жолжаксынов, сыгравший более 200 ролей в театре и кино. В режиссуре Жолжаксынов выступил в 2008 году с картиной «Бiржан-сал» о народном певце и композиторе Биржане Кожагулове. К слову, в обоих фильмах он играет главные роли.

Сценарий «Кунанбая» Жолжаксынов писал совместно с Таласбеком Асемкуловым, певцом, переводчиком, прозаиком. Он умер в 2014 году, так что не дожил до присуждения авторскому коллективу фильма Государственной премии Республики Казахстан за 2016 год.

Казахские зрители сходу отметили, что образ главного героя отличается от четырехтомного «Пути Абая» Мухтара Ауэзова. В фильме Кунанбай Ускенбаев — справедливый правитель, для которого важны традиции, шариат, мнение совета. Вот он решает судьбу двух прелюбодеев, вот проходит путь решения судьбы человека, который убил в степи представителя другого рода. Можно увидеть в кадре и его юного сына — Абая. Правда, по воле режиссера он остается маленьким батыром, хотя к финалу фильма ему должно было быть 28.

Кадр из фильма. скриншот из видео «QUNANBAI / QAZAQFILM» с канала «Qazaqfilm / Казахфильм»

Степные страсти

На подготовку ушло пять лет, в ходе которых авторам приходилось решать разные вопросы, вплоть до облика героя — на фотографиях, чья подлинность оспаривается, он выглядит как человек среднего роста, а в рассказах указывается, что он был вида богатырского. Бюджет картины составил 3,8 млн долларов, а сняли его за полтора месяца. К примеру, было установлено 500 юрт для натурных съемок.

Фильм, безусловно, интересно смотреть с практической точки зрения: вот как можно показывать историю, чтобы ее было интересно смотреть со стороны. Здесь есть и сцены праздника, и музыка, и палящее солнце. И даже эпизод, где обнаженная женщина зубами развязывает веревку, которой привязан верблюд. К слову, этот «түйе шешу» вызвал ожесточенные споры в Казахстане: одни увидели непотребное, другие — свободу от каких-либо предрассудков.

Но в целом Жолжаксынов концентрируется на достоверных декорациях, атмосфере, намеренно резкой игре актеров, которые не просто существуют в кадре, а решают судьбы людей, меняют их. Солнце сменяется снегами, а безвинного Кунанбаева освобождают под залог и он обнимается с Барак-султаном, с которым в начале чуть не устроил кровавый спор. А в финале его сын Абай читает молитвы на могиле бабушки. А потом спрашивает: в чем смысл жизни?

Казахская пресса отмечает, что «Кунанбай» не сразу вышел в прокат и в Алматы шел всего в паре кинотеатров. При отсутствии громкого промо зрители на него шли.

В 2022 году в Казани представили казахстанско-татарстанский фильм «Тарлан». Но пока очевидно, что Татарстану есть чему поучиться у страны с 90-летней историей кино.