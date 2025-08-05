ЖК «Феномен будущего»: технологии, комфорт, топовая локация

Начинаются продажи квартир в новом жилом комплексе класса комфорт-плюс на перекрестке Гвардейской и Вознесенского тракта

Фото: предоставлено ГК Тектум

На минувшей неделе был презентован жилой комплекс «Феномен будущего»*. Застройщик ГК «Тектум» применил все доступные решения по организации современного жилого комплекса в классе комфорт-плюс. Получилась квинтэссенция всего передового в области жилого строительства. Индивидуальная архитектура от столичного бюро, 86 планировок квартир под любой запрос (включая квартиры с террасами), высокие потолки, детский сад прямо во дворе и «сладкая локация» на перекрестке Гвардейской и Вознесенского тракта — это и многое другое позволяет говорить о том, что в Казани дан старт поистине феноменальному проекту. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Локация, локация и еще раз локация

Если спросить у любого специалиста по жилой недвижимости о том, что является главным при выборе жилья при равных ценовых условиях, он ответит: «Локация, локация и еще раз локация». У ЖК «Феномен будущего» это условие выполняется на 11 баллов из 10. Он вырастет на перекрестке Гвардейской и Вознесенского тракта, займет 5 гектаров территории бывшего завода железобетонных изделий. Еще 1 гектар внутри территории застройщик ГК «Тектум» выкупил, отмежевал и передал городу под строительство детского сада на 340 мест.

Удобство выезда на крупные транспортные артерии — Вознесенский тракт, Аметьевскую магистраль — позволяет быстро добраться до любой точки Казани. А уж до центра и вовсе рукой подать — 10 минут на автомобиле. Для любителей общественного транспорта — оживленные остановки общественного транспорта на Гвардейской, а в 900 метрах от жилого комплекса находится станция метро «Аметьево».

Удобство выезда на крупные транспортные артерии — Вознесенский тракт, Аметьевскую магистраль — позволяет быстро добраться до любой точки Казани. предоставлено ГК Тектум

«Феномен будущего» снимает серьезную проблему обладателей квартир в новостройках — дефицит школ, поликлиник и детских садов. Этот жилой комплекс строится в исторически хорошо развитом районе, рядом с ним находятся несколько уважаемых казанских школ, детские сады, поликлиники, другие социально значимые объекты.

Генеральный директор ГК «Тектум» Ильдар Вафин объясняет, что эта территория и внимания требовала особого:

— Этим проектом мы занимаемся уже три с лишним года, ведь тут социально значимая, исторически сложившаяся территория, с которой и собственник, и жители окрестных домов мечтали убрать завод — цементная пыль и шум им очень мешали. И вот завод, наконец, закрыт, а мы приступили к работе. Проект разрабатывало московское бюро «Апекс», но перед этим мы заказывали аналитику крупной федеральной компании, которая изучала местный рынок, территорию. Проект и планировочные решения были созданы исходя из всей этой информации.

Феноменальная квартира будущего

На первом этапе первой очереди проекта строится дом из трех секций переменной этажности — девять, 17 и 25 этажей. Выдача ключей предполагается в начале 2029 года. Всего комплекс рассчитан на 8 домов и 12 секций, окончание работ запланировано на 2031 год.

ЖК будет построен на монолитном каркасе с кирпичными стенами и вентфасадами. Архитекторы постарались над внешним обликом: в облицовке фасадов есть даже вставки из глазурованного синего кирпича.

Какими же будут первые 582 квартиры стартовой очереди проекта «Феномен будущего»? В первую очередь разнообразными. Архитектор и застройщик предусмотрели 86 планировок: от 28-метровых студий до 81-метровых четырехкомнатных квартир. Квартиры с лоджиями и французскими балконами; с мастер-спальнями и с постирочными комнатами; с гардеробными и террасами; «советской» или «евро»-планировкой — на любой вкус и запрос. Высота потолков в первых очередях проекта 2,72 м, а в стометровой башне, которая вырастет на последнем этапе строительства, решили оставить 3-метровую высоту. Квартиры сдаются в отделке white box**.

В лобби будут выделены переговорные пространства, чтобы проводить там встречи, не заводя визитера в личное пространство своей квартиры. предоставлено ГК Тектум

Отдельно застройщик отмечает инженерные решения. Ильдар Вафин рассказывает:

— У нас будет собственная газовая котельная, которая обеспечит жильцам бесперебойное отопление и горячую воду. Будущие жильцы нашего ЖК даже не вспомнят такого явления, как отключение горячей воды на несколько недель летом.

На каждом этаже предусмотрено специальное помещение, куда будут устанавливаться наружные блоки кондиционеров, чтобы не выводить их на фасад. Причем все коммуникации уже заранее будут выведены: от собственника квартиры потребуется купить только наружный и внешний блоки и подключить их к выводам, предусмотрительно оставленным в стенах квартиры и технического помещения.

Также отдельным инженерным решением становится то, что вся водопроводная разводка подходит к каждой квартире индивидуально, а не общим стояком. Таким образом, если ваш сосед соберется отключать воду, чтобы произвести те или иные работы — вас это никоим образом не коснется.

В каждой квартире будет стоять видеодомофон. «Умные» счетчики воды и электричества устанавливаются в местах общего пользования. Таким образом, у управляющей компании не будет необходимости контактировать с жителями для того, чтобы снять показания счетчиков. В санузлах не будет ни канализационных стояков, ни выпирающих коробов: все зашивается в стены, чтобы сохранять эстетику геометрии помещения.

Каждый владелец жилья сможет купить свою личную кладовую — они выделяются и на этажах дома, и на двух этажах паркинга. Там можно будет хранить габаритные сезонные вещи.

При помощи геопластики и искусственных холмов во дворе создадут объем. Посадят кустарники и деревья. предоставлено ГК Тектум

Геопластика двора и повышенная безопасность

Современная концепция строительства жилья предполагает, что дом для человека начинается не со входа в квартиру, а с въезда во двор. Дома будут возводиться на большом стилобате. На нем и будет организовано дворовое пространство.

Пространство под стилобатом и первый подземный ярус отводятся парковке на 340 машин (для первой очереди). На круглосуточно охраняемую парковку можно будет спуститься прямо на лифте со своего этажа. Директор по продажам ГК «Тектум» Амир Габдуллин уточняет:

— Мы запроектировали расширенные машиноместа — на случай, если у владельца машины есть мотоцикл или прицеп. Будем ставить зарядные станции для электромобилей.

Дизайн-проект дворового пространства удивляет красотой и эстетикой. Он спроектирован при помощи геопластики, чтобы двор казался более объемным. Во дворе «Феномена будущего» хватит места каждому: и маме с малышами, и подростку, и пожилому человеку, и любителю заняться физкультурой на уличных тренажерах. Для них всех организованы свои собственные зоны отдыха и занятий. Вход во двор будет доступен только для жильцов, а вся территория оснащена камерами видеонаблюдения: так обеспечивается безопасность жителей ЖК — и больших, и маленьких.

Wi-Fi предусмотрен по всему двору и в каждом лобби (в первой очереди их будет три — в каждом подъезде свое). Продумывая коммерческое наполнение первой линии жилого комплекса, застройщик уже сейчас уверенно говорит: здесь будут и кафе, и рестораны, и пешеходный променад в европейском стиле. А во второй очереди уже проектируется физкультурно-образовательный комплекс с бассейном — чтобы у живущего тут человека вообще не возникало необходимости выезжать за пределы жилого комплекса.

Во дворе «Феномена будущего» хватит места каждому: и маме с малышами, и подростку, и пожилому человеку, и любителю заняться физкультурой на уличных тренажерах. предоставлено ГК Тектум

«Умный» подъезд с «волшебной дверью»

В каждом подъезде (в первой очереди их три) будет собственное лобби. На первом этаже обязательно проектируется санузел — это удобно, например, для гуляющих во дворе детей, нет необходимости подниматься в квартиру. Амир Габдуллин говорит:

— Это будет ЖК класса комфорт-плюс, но максимально приближенный к бизнес-классу. Поэтому в лобби обустраивается и коворкинг для удаленщиков, и комната для мытья лап собакам и обуви детям. Будут большие колясочные в каждом подъезде. Наличие или отсутствие консьерж-сервиса определят впоследствии жильцы вместе с УК, но техническая возможность для этого предусмотрена. В лобби выделяются переговорные пространства, чтобы проводить там встречи, не заводя визитера в личное пространство своей квартиры.

Одна из главных фишек — бесконтактный ключевой доступ к входным дверям-слайдерам. Ключ у вас в кармане, но в руках пакеты с продуктами или руки заняты коляской? Даже не думайте об этом. Двери вашего подъезда распахнутся перед вами, почувствовав электромагнитный сигнал от ключа, вам даже не надо его вынимать.

Безбарьерная, инклюзивная среда организована везде — этому способствуют широкие проходы и проезды в лобби, широкие двери лифтов, ровное напольное покрытие.

Безбарьерная, инклюзивная среда организована везде — начиная от детских площадок во дворе, заканчивая широкими проходами и проездами в лобби. предоставлено ГК Тектум

Генеральный директор ГК «Тектум» Ильдар Вафин подытоживает:

— Наши ключевые преимущества — локация и тот факт, что мы собрали в одном комплексе все лучшие практики казанских застройщиков, аккумулировали передовые решения.



Приходите к нам в отдел продаж — там, кстати, тоже все инновационно: голографический стол, на котором можно увидеть весь облик жилого комплекса. Надев VR-очки, вы сможете пройти по квартире, посмотреть все ее детали — как в предчистовой отделке, так и уже готовую с мебелью. Таким образом можно будет оценить все 86 планировок — осмотреть все уголки, выглянуть в окно или выйти на лоджию. Если вы живете далеко, но уже сейчас готовы купить квартиру — возможна и онлайн-продажа, можно провести сделку без вашего непосредственного выезда на место!

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Людмила Губаева