Борщевик захватывает Татарстан: новый закон не решит проблему без системного подхода

Площадь зарастания борщевиком достигла 2,6 тысячи гектаров

Фото: Реальное время

Площадь распространения борщевика в Татарстане достигла 2,6 тысячи гектаров, при этом ситуация продолжает ухудшаться. Особенно пострадали Высокогорский, Балтасинский, Пестречинский, Агрызский, Арский и Лаишевский районы, а также Казань. Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий с марта 2026 года всех владельцев земельных участков бороться с инвазивными растениями. Однако эксперты считают, что немедленного изъятия площадей за отказ опасаться не стоит. О том, как бороться с зеленым «террористом» и чем это обернется для собственников земель, — в материале.



Отобрать участок из-за борщевика могут, но только через суд

Владимир Путин утвердил новый закон против борщевика и других инвазивных растений. Собственникам всех типов земельных участков с 1 марта 2026 года предстоит бороться с распространением инвазивных растений, таких как борщевик Сосновского. Ранее подобная обязанность касалась исключительно хозяев сельскохозяйственных земель.

Законодательство теперь предусматривает защиту территорий от посторонних, потенциально вредных растений, не характерных для конкретной местности. Борщевик Сосновского, достигающий высоты до пяти метров и провоцирующий сильные ожоги кожи, включен в перечень контролируемых растений.

Каждый субъект Федерации может самостоятельно устанавливать список конкретных инвазивных растений, подлежащих искоренению на своих территориях. Владельцы и пользователи участков, включая публичные сервитуарии (компании, использующие землю под инфраструктуру дорог, трубопроводов и линий электропередач), обязаны обеспечивать борьбу с этими растениями. В случае неисполнения участок могут изъять в пользу государства.

— Во-первых, закон начнет действовать только с весны 2026 года. Во-вторых, никто, кто увидит у вас на участке борщевик, сразу же его не заберет, это только в последнюю очередь, у вас будет несколько предупреждений, бесед, штрафов. И то это возможно изъять в судебном порядке. Наверное, в первую очередь этот закон для тех собственников, которые имеют большие земельные наделы, ими не занимаются, а и они стоят заросшие борщевиком, лопухами и колючками. Поэтому рядовым собственникам — да у них не такой масштаб бедствия — бояться не стоит, — заявила в разговоре с «Реальным временем» эксперт по недвижимости, руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова

Татарстан борется с борщевиком, но пока проигрывает



Изначально власти Татарстана борьбу с борщевиком анонсировали в 2018 году. Тогда Госсовет республики и Россельхозцентр заявили о планах принять комплексную программу для борьбы с этим зеленым вредителем. Тогда центрами произрастания борщевика назывались Казань, Агрызский, Арский, Высокогорский и Пестречинский районы. Основной проблемой на тот момент было финансирование. Позднее, в 2021 году, появилось постановление о субсидировании мер, направленных на борьбу с этим опасным растением, но, несмотря на все это, статистика за семь лет скорее показывает «отрицательный рост».

По данным Россельхозцентра России, в 2022 году в Татарстане было зафиксировано 1 380 гектаров в 30 муниципальных районах, на которых произрастал борщевик. В 2023 году эта площадь увеличилась до 1 510 га. По данным структуры, в 2024-м борщевик занял 1,53 тыс. га (по состоянию на 15.06.2024 г.) в 28 муниципальных районах. Больше всего территорий борщевик отвоевал в Высокогорском, Балтасинском, Пестречинском, Агрызском, Арском, Лаишевском районах и в Казани. В 2024 году гербицидные обработки против борщевика проведены на площади 0,14 тыс. га, агротехнические — на 0,39 тыс. га. По данным Минсельхоза Татарстана, борщевик Сосновского произрастает на площади более 2 600 гектаров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как отмечает телеканал ТНВ, за последние пять лет общая площадь зарослей опасного сорняка выросла на тысячу гектаров, что составляет примерно треть от всей пораженной территории региона. Особенно пострадали такие районы, как Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский и Балтасинский, а также столица республики. Согласно информации Минсельхоза Татарстана, борщевик уже распространился на территории 29 районов республики. В целях ликвидации очагов заражения в текущем году предусмотрено выделение 25 млн рублей. Самыми значительными площадями поражения выделяется Высокогорский район, где зафиксировано свыше 700 гектаров зарослей борщевика.

Бороться с борщевиком надо системно, а для этого нужно финансирование или хотя бы знание, как это делать

Ильшат Зарипов, оказывающий частные услуги по покосу борщевика, в разговоре с «Реальным временем» заметил — ожидать резкого роста как на количество заказов, так и на стоимость услуг не стоит. По его мнению, люди будут заниматься этим самостоятельно.

Как заявил изданию экоактивист Тимур Ескараев, борьба с борщевиком в России требует комплексного подхода и устойчивого финансирования. Текущая ситуация демонстрирует непоследовательность в решении проблемы: мероприятия по уничтожению борщевика финансируются нерегулярно, что приводит к неэффективности принимаемых мер. Особую озабоченность вызывает ситуация на охраняемых природных территориях и в водоохранных зонах, где применение гербицидов ограничено. В данном случае речь идет о территории «Русско-немецкой Швейцарии».

— Ключевая проблема заключается в отсутствии стабильной государственной программы по борьбе с инвазивным растением. Существующие меры носят эпизодический характер, а привлеченные специалисты часто не обладают необходимой квалификацией. Административные меры должны сопровождаться образовательной работой. Штрафные санкции без предварительного обучения населения и демонстрации правильных методов борьбы не дадут желаемого результата, — считает Ескараев.