Рахимов «выбивает» трансферы: «Рубин» продлил беспроигрышную серию, тренер ждет усиления

«Оренбург» остался в проигравших

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«Рубин» продолжает беспроигрышную поступь по сезону. После победы над «Ахматом» (2:0) и ничьей с «Зенитом» команда Рашида Рахимова уверенно обыграла «Оренбург» в Кубке России. Голы Мирлинда Даку с пенальти и Олега Иванова помогли казанцам набрать три очка в группе А. Почему эта победа особенно важна для тренера «Рубина» — читайте в материале «Реального времени».

Составы неравны



В прошлые два сезона с момента возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) команда Рашида Рахимова выступает в Кубке России полурезервным составом. В матчах группового этапа у «Рубина» играли футболисты, которые имели мало игровой практики в чемпионате. К примеру, в прошлогоднем розыгрыше турнира лучший бомбардир казанцев Мирлинд Даку ни разу не появился на поле в кубковых играх в группе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый сезон Кубка России албанский форвард «Рубина» начал в стартовом составе. Казанцы уверенно стартовали в РПЛ, набрав четыре очка в двух турах. По всей видимости, тренерский штаб решил продолжить уверенную поступь по сезону и пересмотрел отношение к кубковым матчам. По крайней мере, с «Оренбургом» с первых минут появился вполне боеспособный состав.

У гостей, по сравнению с матчем чемпионата с махачкалинским «Динамо», в старте вышли лишь трое — Саид Сахархизан, Степан Оганесян и Данила Хотулев. Главному тренеру команды Владимиру Слишковичу в нынешнем сезоне не позавидуешь. После вылета из РПЛ клуб активно распродавал лидеров-легионеров, которые не захотели оставаться играть в Первой лиге. Однако из-за дисквалификации «Торпедо» оренбуржцев экстренно вернули в число участников Премьер-лиги. Теперь тренерам приходится тщательно ротировать состав, чтобы не перегружать игроков, приобретенных для более низкого уровня сопротивления.

Против Даку нет приема

При таких составах «Рубин» ожидаемо сразу пошел вперед. Хозяева могли открывать счет уже в первые минуты встречи: Руслан Безруков прострелил с фланга, но подправление Мирлинда Даку накрыл защитник. Албанец был одним из главных действующих лиц на поле. Правда, форвард частенько спускался ближе к центру, иногда откровенно заигрываясь с мячом.

Затем у казанцев было еще несколько опасных подходов к воротам Николая Сысуева, но отличиться получилось только после запланированного водопоя. Из-за жаркой погоды судья дал командам небольшой перерыв в середине тайма. По его окончании «Рубин» открыл счет. На 27-й минуте встречи Степан Оганесян подставил подножку Николе Чумичу, а арбитр после видеопросмотра назначил 11-метровый удар. К «точке» подошел Даку и уверенно реализовал пенальти — 1:0.

Пропущенный гол заставил гостей встрепенуться. «Оренбург» потихоньку начал вести наступательные действия на половине казанцев. Дважды опасно бил из штрафной Сахархизан — выручил Артур Нигматуллин. В еще одном моменте Оганесян неточно ассистировал своему партнеру, забегавшему во вратарскую «Рубина», сорвав неплохую контратаку.

В самом конце тайма казанцы должны были решать вопросы по победителю матча. Острым подключением вначале отметился Илья Рожков, а затем Даку вместо удара отпасовал на Чумича, до которого мяч вовсе не дошел. Так «Рубин» упустил возможность как минимум удвоить преимущество в счете прямо перед уходом на перерыв.

Иванов вышел и забил

Во втором тайме Рахимов перевел своих подопечных на контратакующую игру. Хозяева «отдали мяч» оренбуржцам, а сами хлестко выбегали в контратаки. На отрезке с 55-й по 65-ю минуту «Рубин» несколько раз имел верный шанс забить второй мяч. Велдин Ходжа бил издали — прямо в руки Сысуеву, Александр Зотов ударил в одно касание с добиванием Александара Юкича — голкипер «вытащил». Вишенкой стал момент с Чумичем на угловом. После розыгрыша стандарта вратарь гостей махнул рукой мимо мяча, который попал к вингеру «Рубина», но тот не подстроился для удара.

Как и в недавнем матче с «Зенитом» затем наступил в игре казанцев маленький «кризис». Гости не сумели воспользоваться слабостью соперника, свалившись на сумбур вместо методичного давления на ворота Нигматуллина. В итоге, отдышавшись, «Рубин» снова пошел вперед. Не повезло Чумичу, серб затянул с ударом. На 82-й минуте забил Дардан Шабанхаджай, но судьи зафиксировали офсайд и отменили гол.



Преимущество удвоил Олег Иванов. Капитан вышел на замену в концовке игры, однако успел отличиться. На 90-й минуте матча Иванов выпрыгнул выше всех на розыгрыше углового и ударом головой отправил мяч в сетку — 2:0. Дальше команды лишь доигрывали до финального свистка.

Уверенный старт сезона

«Рубин» отлично начал сезон, не проиграв в стартовых трех матчах. Но в случае с победой над «Оренбургом» стоит сделать скидку на полуторный состав соперника. После игры тренер гостей Владимир Слишкович справедливо заметил, что команды находились в неравных условиях. Из Казани оренбуржцам предстоит срочно вылетать в Калининград, где уже в воскресенье играть матч РПЛ с «Балтикой». Так что тренеру пришлось давать передышку своим лидерам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Слишкович особо выделил Даку. Рулевой «Оренбурга» считает албанского форварда «Рубина» одним из лучших атакующих футболистов российского чемпионата. В четверг против него вышли противостоять молодые 18-летние — 20-летние защитники, которые, по словам тренера, справились со своей задачей.

Отчасти это правда. Несмотря на победу с неплохим заделом, голы «Рубин» забивал исключительно со стандартов — с пенальти и углового. Впрочем, Рахимов решал свои задачи, которые сводились не только к набору трех очков. Тренер признался, что планировал дать передышку Игору Вуячичу, но тот захотел играть. Даку тоже должен был играть чуть меньше, хотя отдых никто давать ему не собирался, нападающий набирает форму через матчи.

Между тем «Рубин» пока держит планку в два забитых мяча за игру. Во всех трех стартовых матчах команда Рахимова забивала не меньше двух раз (и не больше). Набранный ход должен помочь тренеру «выбить» себе усиление на трансферном рынке. На поле результат есть, пора добавлять в «кабинетах».

«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 2:0 (1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 30, Даку (с пенальти);

2:0 — 90, Иванов (Юкич).

Следующий матч «Рубин» проведет 4 августа в Казани с «Сочи», начало встречи в 20:00 по московскому времени. Сочинцы стартовали в сезоне с трех поражений подряд с общим счетом 2:10. Есть большая вероятность, что в случае осечки с «Рубином» может быть уволен главный тренер южан Роберт Морено.