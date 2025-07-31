«Каждое третье ДТП — по их неосторожности»: в Татарстане выросло число аварий с участием детей

Количество пострадавших несовершеннолетних тоже увеличилось

С начала года в Татарстане выросло число ДТП с участием детей — оно достигло 247. Статистические данные показывают, что «каждое третье ДТП с участием детей происходит по их неосторожности», сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов. Увеличилось в регионе и число аварий в целом. О причинах тревожной динамики — в материале «Реального времени».



С начала года на дорогах Татарстана погиб 161 человек

Количество ДТП в Татарстане за семь месяцев выросло на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июль 2025-го в республике произошло 1 750 аварий — годом ранее их было на 58 меньше. Пострадали в них более 2 тыс. участников дорожного движения (+39 к 2024 году). А число погибших снизилось на 4,1% и составило 161 человек. Такие данные на пресс-конференции озвучил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Дамир Бикмухаметов.



— Наиболее тяжелыми последствиями характеризуются ДТП, связанные с выездами на встречную полосу. По оперативным данным, с начала года произошло 136 таких ДТП, в результате которых 56 человек погибли, 226 получили травмы различной степени тяжести. Только в этом месяце в таких ДТП погибли 14 человек, — сообщил спикер.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пиковым месяцем по числу аварий стал июль. В республике произошло 317 ДТП, погибли в них 39 человек, получили травмы — 358. Летом люди с семьями отправляются в отпуска, но порой вместо моря оказываются в больницах, посетовал докладчик.

— Ни в коем случае нельзя управлять [транспортным средством] в утомленном состоянии. Усталость водителя представляет собой очень опасный фактор, который значительно снижает концентрацию внимания, замедляет скорость реакции, может привести к засыпанию за рулем, создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, — подчеркнул Дамир Бикмухаметов.



По его словам, серьезной проблемой остается и наезд на стоящие транспортные средства. Анализ происшествий показывает, что основная причина подобных ДТП — это невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции.



В Татарстане фиксируют рост детской смертности в ДТП

Серьезную озабоченность вызывает детский дорожно-транспортный травматизм. «Почти каждый день происходят ДТП, участниками которых являются дети», — констатировал Дамир Бикмухаметов. С начала года в Татарстане зарегистрировано 247 аварий с участием несовершеннолетних до 16 лет. Погибли в результате происшествий семь детей, пострадали — 265. Динамика в сравнении с прошлым годом тревожная: число аварий выросло на 16, раненых — на 15. Уменьшилось лишь количество погибших в ДТП детей — на одного человека.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как добавил докладчик, из семи погибших детей шестеро являлись пассажирами транспортных средств. Только с 14 по 24 июля было пресечено 808 нарушений правил перевозки детей — в эти даты в Татарстане проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир». А всего с начала года зафиксировали порядка 7 тыс. таких нарушений.

— Это огромная цифра. Родители перевозили своих детей, не обеспечив им безопасность. А я напомню, что, согласно ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. Но вопрос ведь не в деньгах, а в жизни и здоровье ребенка, — сказал Дамир Бикмухаметов.

При этом он подчеркнул: статистические данные показывают, что «каждое третье ДТП с участием детей происходит по их неосторожности». Он призвал родителей ежедневно напоминать детям о правилах поведения на дороге и быть для них примером.

155 ДТП с мотоциклами, 23 — с самокатами

Что касается аварийности с участием мототранспорта, на сегодня в Татарстане зафиксировано 155 ДТП, в которых 11 человек погибли, а 166 пострадали. 31 июля в республике завершается операция «Мотоцикл». В рамках нее с 22 июля было пресечено более 230 нарушений водителями двухколесного транспорта. В частности, инспекторы выявили 22 мотоциклистов в состоянии алкогольного опьянения и 57 не имеющих категории.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Ежедневно [действуют] мотопатрули. Мы отрабатываем не только Казань, но и все населенные пункты. Это отдельный специализированный батальон. Ряд транспортных средств переданы в районные подразделения, чтобы и там сотрудники могли пресекать данные виды нарушений, — рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану, отвечая на вопрос «Реального времени».

Случались и аварии с участием самокатчиков. По оперативным данным, таких ДТП в республике насчитывается 23 — на одно меньше, чем годом ранее. Травмы получили 26 человек. Погибших в этом году нет, тогда как в 2024-м жертвой стал один человек.

