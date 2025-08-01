Незащищенная Казань: разобранная усадьба Ленина, обветшавший детсад и сила грузовика

Здания города, (не) вошедшие в реестр объектов культурного наследия, часть четвертая

40477 Волкова, 53. Фото: Радиф Кашапов

Изучая карту Казани, перейдем от памятников Закабанья к ценным историческим объектам в районе Первой, Второй и Третьей горы. Традиционно гиды отмечают эту часть города как место, где сохранилась старинная, деревянная Казань. В каком состоянии сегодня эти дома? Пройдемся по спискам объектов культурного наследия, выявленных ОКН, ИЦГФО, и посмотрим, как эти статусы влияют на их облик.

Улица Ульянова-Ленина

Первая гора, как исторически называлась эта улица, начиналась в Суконной слободе. Ее, как и Волкова (Вторую гору), пересекает теперь широкая Тихомирнова, переходящая в проспект Универсиады. Так что старообрядческий Казанский собор — это 11-й дом, а многоэтажка 2006 года на холме — уже 19-й. Рядом с высоткой нас встречает дом Печникова, первый покрашенный «Том Сойер Фестом» еще в 2016-м, через два года ставший выявленным объектом культурного наследия.

Неподалеку стоит 31-й, усадьба Сухановых. Его, кстати, реставрировали в 2023-м. В списках ОКН он потому, что здесь находилась явочная квартира Казанского комитета РСДРП(б). При этом флигель, в котором жил один из организаторов комитета Абрам Комлев, зять Суханова, утрачен. Было бы неплохо установить здесь памятную табличку о том, что в 1903 году в этом доме впервые сыграли турецкую пьесу «Жалкое дитя», с чего началась история татарского театра. Неподалеку относительно недавно находился дом под номером 49, где была главная типография комитета.

Дом Сухановых преображенный. скриншот с сайта Гугл.карты

В удручающем состоянии находится дом Аносова (50), также ОКН. Здесь уже точно не будет детсада. Но ни в какие программы реставрации он не попадает и третий год стоит закрытым.

Вы не поверите, но постепенно сползающий в овраг дом Евреинова (60), где в 1884 году жил Максим Горький, все еще в статусе ОКН. В прошлом году там начали противоаварийные работы. При этом на здании до сих пор отсутствует информация об этих работах. С другой стороны, на Ульянова-Ленина, 24 (дом Ростовой, где жил Ильич), все необходимые стенды вывешены, но туристы недоумевают, глядя на пустырь, — здание разобрали, а восстановить должны были еще в прошлом году.

Дом Евреинова. Кстати, почему на его территории не провести мероприятие фестиваля «Горький+»?. скриншот с сайта Гугл.карты

Улица Волкова

В списке ОКН еще четыре объекта — это пятый лицей, дом Богородского, дом, где жили поэт Хлебников и композитор Сайдашев, а также здание психиатрической клиники. В списке выявленных — стоящий почти рядом с домом Богородского заколоченный 38-й. Еще три в списке — с пометкой «утрачено»: это 9, 11 и 22, на их месте — новые жилые комплексы. К слову, последний, как писала в книге «В тени Минтимера» супруга Государственного Советника Татарстана и первого президента РТ Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева, — это место, где она родилась. Здесь ее отец, мастер на все руки, превратил подвал в уютную квартиру.

Исторически ценных градоформирующих объектов на Волкова много, начиная с Дома Пельцама, облагороженного силами «Том Сойер Феста» и превращенный хозяевами в хостел и музыкальный салон. Больше всего «цепочек» ИГЦФО на участке недалеко от Айвазовского. По их виду понятно, что состояние домов зависит от достатка хозяев. К примеру, у 53-го изрядно покосилась входная часть (вероятно, поскольку под ней исторически не возводили фундаментов). Для ремонта обычно требуется выезд всех жильцов и немалые средства. Ну а если дом расселенный, то судьба его обычно печальна. Еще более удручающее состояние, к примеру, у 54-го дома и невидимого в зарослях 56-го, помеченного, как «аварийный».

Волкова, 54. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Улица Калинина

На Третьей Горе номинально расположен один объект ОКН. Это здание Шамовской больницы, перестроенное в отель Neo Kazan Palace by Tasigo. Его адрес — Калинина, 3в, в списках ОКН адрес больницы — Калинина, 5, по которому сейчас находится обычный кирпичный дом нашего времени.

Еще два дома — типография Окружной группы (52) и дом Максимова, где жил поэт Велимир Хлебников (59), — утрачены. Вообще, для улицы, где расположен архитектурный университет с профилем обучения «Реставрация объектов культурного наследия», — маловато. Зато здесь есть несколько ИЦГФО.

Список начинается с обновленного в рамках фестиваля дома Николая Павловича Троицкого. Его построили в 1897 году, что уже тянет на ОКН.

Дом Пашковского. Максим Платонов / realnoevremya.ru

С воротами Шамовской больницы по соседству случилось следующее: сначала их снес КАМАЗ, потом, в процессе восстановления арки, остались лишние детали. Словом, это не похоже на оригинал.

Наконец, числившийся как ИЦГФО дом Пашковского — Писарева на Калинина, 13 в июле 2021 года включили в список объектов, обладающих признаками ОКН. Тогда собственника здания за несанкционированные работы на территории и снос флигеля привлекли к административной ответственности. Потому что собственник проигнорировал не только законодательство об охране ОКН, но и предписание о приостановке любых работ как на самом объекте, так и на земельном участке. Правда, флигель ни в какие списки не входил.

Ранее стало известно, что дом официально признали ОКН, однако в реестре его до сих пор не найти.