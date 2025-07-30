Велозаезды, спортивное ориентирование и песни у костра: в «ТАИФ-НК» с триумфом завершилась «Пионерская гонка»
Нефтепереработчики показали невероятную силу духа, сплоченность и творческие способности
Незабываемые эмоции подарил пятый этап корпоративных соревнований «ТАИФ-НК» под названием «Пионерская гонка: всегда готов!». Нефтепереработчики участвовали в велозаездах, преодолевали навесную переправу по канату, проходили спортивный лабиринт, показывали выносливость в сдаче нормативов и удивляли творческими номерами. За первое место боролись 13 команд. Кто оказался самым быстрым, ловким и креативным — в материале «Реального времени».
Велогонка с препятствиями
Заряженные позитивом и спортивным азартом сотрудники АО «ТАИФ-НК» в субботнее утро собрались на парковке одного из торговых центров города. Здесь стартовало первое испытание предстоящей «Пионерской гонки: всегда готов!». Участникам требовалось максимально быстро доехать на велосипедах до палаточного лагеря на берегу Камы, преодолевая при этом на трассе глубокие овраги по канату.
Если с велозаездами нефтепереработчики справились без особых усилий, то на навесной переправе пришлось попотеть. Участникам команд необходимо было пристегнуться карабином к веревке и, попеременно работая руками, продвигаться через овраг. Достигнув другого берега, оперативно отстегнуться. Сложнее всего было первому и последнему участникам — поэтому это были самые подготовленные спортсмены.
— Самый сложный момент — это когда спускаешься с горы, потом снова поднимаешься и бежишь. Затем я добрался до точки, где нужно было резко спуститься вниз. В какой-то момент я переоценил свои возможности и отпустил канат. Мое тело рванулось вперед, а ноги остались сзади. И я подумал: «Сейчас упаду!» Но удержался на ногах. Этот момент был сложным. А так в целом прикольно собраться и вместе провести время. Хочу сказать отдельное спасибо Максиму Анатольевичу за организацию. Настоящий мужчина, руководитель номер один! — поделился впечатлениями после велозаезда оператор технологических установок НПЗ Руслан Тарханов.
Помимо навесной переправы, участники «Пионерской гонки» осваивали навыки работы с альпинистским снаряжением. Между деревьями была натянута веревка с блок-роликом, по которой необходимо было скользить через овраг. Движения должны были быть плавными, чтобы ролик не соскользнул с веревки.
Первыми велогонку с препятствиями преодолели «Бензоделы». Капитан команды — начальник установки цеха №01 Завода бензинов Альберт Валеев отметил, что среди участников есть лыжники, бегуны и футболисты — все занимаются индивидуально и готовятся к соревнованиям.
— Велогонка прошла в хороших условиях: погода была благоприятной. Маршрут проходил через лес. Впереди нас ждали несколько испытаний, включая переход через ручей по тросу. Затем были подъемы и спуски, причем спуски оказались более трудными и забирали больше сил. В этот раз удалось избежать ошибок, и мы не сбились с пути. Время прохождения составило около 33 минут, — подчеркнул он.
Сила, смелость, выносливость
Уверенно преодолев первые трудности, все 13 команд успешно достигли палаточного лагеря. Впереди их ожидал вкусный обед и возможность восстановить силы перед новыми, не менее увлекательными и сложными испытаниями: спортивным лабиринтом и упражнениями от профессиональных фитнес-тренеров.
Как отметила специалист станции туризма Виктория Морозова, все станции «Пионерской гонки» требовали хорошей физической подготовки и командной сплоченности.
— Очень мощное мероприятие! 13 команд по 10 человек в каждой — такое можно увидеть не часто в спортивном ориентировании. Коллектив «ТАИФ-НК» очень дружный! Здесь царит прекрасная атмосфера и настоящий спортивный дух. Чувствуется, что команды воспринимают друг друга как семью. Тематика гонок в стиле пионеров как нельзя лучше подходит к этому мероприятию, поскольку тесно связана с понятиями детства, дружбы и единства, характерными для той эпохи, — поделилась Виктория.
В спортивном лабиринте участников команд ждал сюрприз. Им необходимо было не просто на время с помощью карты найти контрольные пункты, но и разгадать зашифрованное слово — «ТАИФ-НК». За каждую неправильную отметку начислялся штраф.
— Эмоции зашкаливают! Спортивный лабиринт оказался не таким сложным, как казалось изначально. Номера распределены по всему полю. Приходилось не только самому искать контрольные пункты, но и помогать другим. Огромная благодарность нашему генеральному директору Максиму Анатольевичу Новикову за превосходную организацию! Сочетание спорта и природы — это действительно на высшем уровне, — признался менеджер отдела поставки основного сырья и реализации нефтепродуктов Марат Арасланов.
Плечом к плечу к единой цели
Однако расслабляться участникам было еще рано. Самые сложные испытания были впереди. Организаторами следующих этапов стали профессиональные фитнес-тренеры.
— Мы для вас приготовили четыре станции. Вам нужно будет показать свою выносливость. Первый круг вы выполняете с инструктором, последующие три круга — самостоятельно. Если один участник сошел с дистанции или перестал выполнять упражнения, то прибавляется штрафная минута за каждого, — предупредила тренер Евгения.
На спортивных площадках нефтепеработчики укрепляли мышцы рук, спины и пресса. Некоторые легко справлялись с упражнениями, а кто-то едва успевал за другими участниками. Но независимо от уровня физической подготовки, все выкладывались на 100%, превозмогая себя, чтобы не подвести команду.
— Я очень довольна! Спасибо ТАИФ-НК за организацию всех этапов испытаний. Наша команда называется КГПТО №2. Мы живем одной этой идеей! Каждый день у нас пятиминутки. Мы как единый организм. Нас мальчики очень сильно поддерживают, всегда пропускают вперед. Сами берут все сложные задачи на себя. А мы стараемся не подводить, — поделилась ведущий инженер ПТО Лигита Нестерова.
С нефтепереработчиками все пять этапов корпоративной гонки преодолевали студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Будущий электрик Самат Халиуллин выступает за команду «НПЗ-1».
— Коллектив мне очень нравится тем, что даже взрослые люди занимаются спортом и следят за собой. Здорово, что завод — это не просто работа, а про что-то большее. В команде мы друг другу помогаем. От нашей помощи зависит и общий результат. Ребята воспринимают меня уже как своего, — рассказал Самат.
Вместе со своим коллективом все испытания проходил и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Он участвовал в составе команды «Сотка», в которую также вошли руководители отделов компании.
— Впечатления просто супер! Нужно подтянуть свою физическую форму. Спортивные испытания напомнили мне о службе в армии. Это было 30 лет назад, и мы проходили что-то подобное. Но, вообще, это, конечно, зажигает. И какой-то внутренний потенциал раскрывается. Самым сложным оказалось последнее испытание, так как силы уже подходили к концу. А в велопробеге все прошло хорошо, — поделился эмоциями после испытания генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
Талантливые, креативные, творческие
После состязаний участников спортивного мероприятия ждали горячий обед, русская баня и подготовка к вечерней программе, где нужно было представить по одному творческому номеру.
Высокий тон задала первая же команда. Исполнение танца инженера-технолога Рината Бурханетдинова мгновенно завоевало сердца зрителей. Он с блеском продемонстрировал легендарную лунную походку Майкла Джексона, а в качестве подтанцовки выступила команда участников.
— Мы стремились показать не только спортивные навыки, но и нашу креативность, — рассказал Ринат. — На репетициях мы экспериментировали, и этот номер стал отражением нашей команды.
Удивил и начальник смены КГПТО Ренат Мазитов. Он спел песню «Море» не менее легендарного Муслима Магомаева.
— Свое выступление я посвящаю нашей стране, морям, рекам и, конечно же, коллективу. Спасибо Максиму Анатольевичу за такое шикарное мероприятие! Нужно продолжать, продолжать и продолжать в том же духе, — уверен Ренат.
Ну и конечно же, какой пикник на природе без гитары? Команда «Сотка» исполнила культовую песню Виктора Цоя «Белый снег». Слова подхватили все участники «Пионерской гонки», создав настоящий хор.
Начальник проектно-конструкторского отдела Алексей Христофоров играл так энергично, что порвал первую струну на своей гитаре.
— Нам нужна была песня, которая всегда актуальна. Цой ассоциируется с кемпингами, походами и гитарой. Если мы собираемся вместе, эта песня звучит постоянно, — отметил он.
А еще были рэп, сольное исполнение популярных хитов и другие творческие номера. Самые креативные работники АО «ТАИФ-НК» получили памятные призы. Кульминацией мероприятия стало награждение победителей 5-го этапа состязаний. Первое место завоевала команда «Бензоделы» ЗБ №1, второе — КГПТО №1, третье — «Дизель» НПЗ №2. Дипломы и кубки победителям вручил Максим Новиков.
— Вон на том холме, где расположено наше производство, мы каждый день плечом к плечу решаем производственные задачи. Я горжусь нашим коллективом: сегодня никто не сошел с дистанции! Хочу отметить нашу женскую команду. Девушки занимаются с большим энтузиазмом, и у них мощный физический потенциал. Я рад, что такие сильные парни и девушки работают с нами. Уверен, что все у нас сложится и все будет хорошо! — подытожил он.
Вечером, собравшись вокруг «пионерского костра», участники команды долго делились друг с другом своими эмоциями, пели задушевные песни и заряжались новыми силами перед финальным испытанием — экстремальным забегом в Менделеевске, который пройдет уже 9 августа.
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