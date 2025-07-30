Велозаезды, спортивное ориентирование и песни у костра: в «ТАИФ-НК» с триумфом завершилась «Пионерская гонка»

Нефтепереработчики показали невероятную силу духа, сплоченность и творческие способности

Фото: Альберт Муклаков

Незабываемые эмоции подарил пятый этап корпоративных соревнований «ТАИФ-НК» под названием «Пионерская гонка: всегда готов!». Нефтепереработчики участвовали в велозаездах, преодолевали навесную переправу по канату, проходили спортивный лабиринт, показывали выносливость в сдаче нормативов и удивляли творческими номерами. За первое место боролись 13 команд. Кто оказался самым быстрым, ловким и креативным — в материале «Реального времени».

Велогонка с препятствиями

Заряженные позитивом и спортивным азартом сотрудники АО «ТАИФ-НК» в субботнее утро собрались на парковке одного из торговых центров города. Здесь стартовало первое испытание предстоящей «Пионерской гонки: всегда готов!». Участникам требовалось максимально быстро доехать на велосипедах до палаточного лагеря на берегу Камы, преодолевая при этом на трассе глубокие овраги по канату.

Участникам требовалось быстро доехать до палаточного лагеря на берегу Камы, преодолевая при этом глубокие овраги по канату. Альберт Муклаков

Если с велозаездами нефтепереработчики справились без особых усилий, то на навесной переправе пришлось попотеть. Участникам команд необходимо было пристегнуться карабином к веревке и, попеременно работая руками, продвигаться через овраг. Достигнув другого берега, оперативно отстегнуться. Сложнее всего было первому и последнему участникам — поэтому это были самые подготовленные спортсмены.

— Самый сложный момент — это когда спускаешься с горы, потом снова поднимаешься и бежишь. Затем я добрался до точки, где нужно было резко спуститься вниз. В какой-то момент я переоценил свои возможности и отпустил канат. Мое тело рванулось вперед, а ноги остались сзади. И я подумал: «Сейчас упаду!» Но удержался на ногах. Этот момент был сложным. А так в целом прикольно собраться и вместе провести время. Хочу сказать отдельное спасибо Максиму Анатольевичу за организацию. Настоящий мужчина, руководитель номер один! — поделился впечатлениями после велозаезда оператор технологических установок НПЗ Руслан Тарханов.

Если с велозаездами нефтепереработчики справились без особых усилий, то на навесной переправе пришлось попотеть. Альберт Муклаков

Помимо навесной переправы, участники «Пионерской гонки» осваивали навыки работы с альпинистским снаряжением. Между деревьями была натянута веревка с блок-роликом, по которой необходимо было скользить через овраг. Движения должны были быть плавными, чтобы ролик не соскользнул с веревки.



Первыми велогонку с препятствиями преодолели «Бензоделы». Капитан команды — начальник установки цеха №01 Завода бензинов Альберт Валеев отметил, что среди участников есть лыжники, бегуны и футболисты — все занимаются индивидуально и готовятся к соревнованиям.

— Велогонка прошла в хороших условиях: погода была благоприятной. Маршрут проходил через лес. Впереди нас ждали несколько испытаний, включая переход через ручей по тросу. Затем были подъемы и спуски, причем спуски оказались более трудными и забирали больше сил. В этот раз удалось избежать ошибок, и мы не сбились с пути. Время прохождения составило около 33 минут, — подчеркнул он.

Первыми велогонку с препятствиями преодолели «Бензоделы». Альберт Муклаков

Сила, смелость, выносливость



Уверенно преодолев первые трудности, все 13 команд успешно достигли палаточного лагеря. Впереди их ожидал вкусный обед и возможность восстановить силы перед новыми, не менее увлекательными и сложными испытаниями: спортивным лабиринтом и упражнениями от профессиональных фитнес-тренеров.



Как отметила специалист станции туризма Виктория Морозова, все станции «Пионерской гонки» требовали хорошей физической подготовки и командной сплоченности.



— Очень мощное мероприятие! 13 команд по 10 человек в каждой — такое можно увидеть не часто в спортивном ориентировании. Коллектив «ТАИФ-НК» очень дружный! Здесь царит прекрасная атмосфера и настоящий спортивный дух. Чувствуется, что команды воспринимают друг друга как семью. Тематика гонок в стиле пионеров как нельзя лучше подходит к этому мероприятию, поскольку тесно связана с понятиями детства, дружбы и единства, характерными для той эпохи, — поделилась Виктория.

Все станции «Пионерской гонки» требовали хорошей физической подготовки и командной сплоченности. Альберт Муклаков

В спортивном лабиринте участников команд ждал сюрприз. Им необходимо было не просто на время с помощью карты найти контрольные пункты, но и разгадать зашифрованное слово — «ТАИФ-НК». За каждую неправильную отметку начислялся штраф.



— Эмоции зашкаливают! Спортивный лабиринт оказался не таким сложным, как казалось изначально. Номера распределены по всему полю. Приходилось не только самому искать контрольные пункты, но и помогать другим. Огромная благодарность нашему генеральному директору Максиму Анатольевичу Новикову за превосходную организацию! Сочетание спорта и природы — это действительно на высшем уровне, — признался менеджер отдела поставки основного сырья и реализации нефтепродуктов Марат Арасланов.



Плечом к плечу к единой цели



Однако расслабляться участникам было еще рано. Самые сложные испытания были впереди. Организаторами следующих этапов стали профессиональные фитнес-тренеры.

На спортивных площадках нефтепеработчики укрепляли мышцы рук, спины и пресса. Альберт Муклаков

— Мы для вас приготовили четыре станции. Вам нужно будет показать свою выносливость. Первый круг вы выполняете с инструктором, последующие три круга — самостоятельно. Если один участник сошел с дистанции или перестал выполнять упражнения, то прибавляется штрафная минута за каждого, — предупредила тренер Евгения.



На спортивных площадках нефтепеработчики укрепляли мышцы рук, спины и пресса. Некоторые легко справлялись с упражнениями, а кто-то едва успевал за другими участниками. Но независимо от уровня физической подготовки, все выкладывались на 100%, превозмогая себя, чтобы не подвести команду.



— Я очень довольна! Спасибо ТАИФ-НК за организацию всех этапов испытаний. Наша команда называется КГПТО №2. Мы живем одной этой идеей! Каждый день у нас пятиминутки. Мы как единый организм. Нас мальчики очень сильно поддерживают, всегда пропускают вперед. Сами берут все сложные задачи на себя. А мы стараемся не подводить, — поделилась ведущий инженер ПТО Лигита Нестерова.

Независимо от уровня физической подготовки, все выкладывались на 100%. Альберт Муклаков

С нефтепереработчиками все пять этапов корпоративной гонки преодолевали студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Будущий электрик Самат Халиуллин выступает за команду «НПЗ-1».



— Коллектив мне очень нравится тем, что даже взрослые люди занимаются спортом и следят за собой. Здорово, что завод — это не просто работа, а про что-то большее. В команде мы друг другу помогаем. От нашей помощи зависит и общий результат. Ребята воспринимают меня уже как своего, — рассказал Самат.



Вместе со своим коллективом все испытания проходил и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Он участвовал в составе команды «Сотка», в которую также вошли руководители отделов компании.



— Впечатления просто супер! Нужно подтянуть свою физическую форму. Спортивные испытания напомнили мне о службе в армии. Это было 30 лет назад, и мы проходили что-то подобное. Но, вообще, это, конечно, зажигает. И какой-то внутренний потенциал раскрывается. Самым сложным оказалось последнее испытание, так как силы уже подходили к концу. А в велопробеге все прошло хорошо, — поделился эмоциями после испытания генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



Вместе со своим коллективом все испытания проходил и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Альберт Муклаков

Талантливые, креативные, творческие



После состязаний участников спортивного мероприятия ждали горячий обед, русская баня и подготовка к вечерней программе, где нужно было представить по одному творческому номеру.



Высокий тон задала первая же команда. Исполнение танца инженера-технолога Рината Бурханетдинова мгновенно завоевало сердца зрителей. Он с блеском продемонстрировал легендарную лунную походку Майкла Джексона, а в качестве подтанцовки выступила команда участников.



— Мы стремились показать не только спортивные навыки, но и нашу креативность, — рассказал Ринат. — На репетициях мы экспериментировали, и этот номер стал отражением нашей команды.

Исполнение танца инженера-технолога Рината Бурханетдинова мгновенно завоевало сердца зрителей. Альберт Муклаков

Удивил и начальник смены КГПТО Ренат Мазитов. Он спел песню «Море» не менее легендарного Муслима Магомаева.



— Свое выступление я посвящаю нашей стране, морям, рекам и, конечно же, коллективу. Спасибо Максиму Анатольевичу за такое шикарное мероприятие! Нужно продолжать, продолжать и продолжать в том же духе, — уверен Ренат.



Ну и конечно же, какой пикник на природе без гитары? Команда «Сотка» исполнила культовую песню Виктора Цоя «Белый снег». Слова подхватили все участники «Пионерской гонки», создав настоящий хор.



Начальник проектно-конструкторского отдела Алексей Христофоров играл так энергично, что порвал первую струну на своей гитаре.

Начальник проектно-конструкторского отдела Алексей Христофоров играл так энергично, что порвал первую струну на своей гитаре. Альберт Муклаков

— Нам нужна была песня, которая всегда актуальна. Цой ассоциируется с кемпингами, походами и гитарой. Если мы собираемся вместе, эта песня звучит постоянно, — отметил он.



А еще были рэп, сольное исполнение популярных хитов и другие творческие номера. Самые креативные работники АО «ТАИФ-НК» получили памятные призы. Кульминацией мероприятия стало награждение победителей 5-го этапа состязаний. Первое место завоевала команда «Бензоделы» ЗБ №1, второе — КГПТО №1, третье — «Дизель» НПЗ №2. Дипломы и кубки победителям вручил Максим Новиков.

По итогам 5-го этапа состязаний первое место завоевала команда «Бензоделы» ЗБ №1. Альберт Муклаков

— Вон на том холме, где расположено наше производство, мы каждый день плечом к плечу решаем производственные задачи. Я горжусь нашим коллективом: сегодня никто не сошел с дистанции! Хочу отметить нашу женскую команду. Девушки занимаются с большим энтузиазмом, и у них мощный физический потенциал. Я рад, что такие сильные парни и девушки работают с нами. Уверен, что все у нас сложится и все будет хорошо! — подытожил он.

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Вечером, собравшись вокруг «пионерского костра», участники команды долго делились друг с другом своими эмоциями, пели задушевные песни и заряжались новыми силами перед финальным испытанием — экстремальным забегом в Менделеевске, который пройдет уже 9 августа.