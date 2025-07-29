В Казани съезжает театр имени Тинчурина — кто займет его здание на улице Горького?

Теперь тинчуринцы будут давать спектакли в старом здании театра Камала на набережной Кабана

Этому зданию — 175 лет. Фото: Мария Зверева

В октябре казанский театр им. Тинчурина начнет играть спектакли в новом для себя месте — бывшем здании театра им. Камала на ул. Татарстан, 1. Одна интрига, связанная с освоением памятника советского модернизма, раскрылась. Но появилась новая — кто теперь станет хозяином 175-летнего дома на ул. Горького, 13?

Передвижной театр

Сразу после того, как было объявлено о постройке нового здания театра Камала на улице Хади Такташа начались обсуждения о судьбе «парусника». Прошлым летом раису Татарстана Рустаму Минниханову представили несколько концепций по применению старого здания театра Камала. Тогда на первый план вышла идея создания музыкального театра, которая много лет обсуждалась общественностью.

Но и за год не удалось оформить идею создания новой культурной институции. В результате «корабль» на Татарстан, 1 получил театр имени Тинчурина. В некотором смысле история повторяется.

Театр Тинчурина начался, по сути, с приказа «Об улучшении театрального дела» Совнаркома РСФСР. Вскоре появился передвижной колхозный театр на базе академического, а также расформированной московской труппы. 6 ноября 1933 года в деревне Шали Пестречинского района был сыгран спектакль «Булат бабай семьясы»/«Cемья Булата-бабая» Карима Тинчурина и Кави Наджми. Репетировал новый театр там же, где сейчас находится — на Горького, 13. Тогда здесь базировался театр, который вскоре получил имя Галиасгара Камала (ТГАТ). Но многие годы Тинчуринский театр (так его начнут называть позже) был разъездным.

Один из архивных спектаклей тинчуринцев. предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Первый кризис колхозно-совхозный филиал ТГАТ пережил во время репрессий 1937 года. В 1938-м он стал колхозно-совхозным театром №6 и переехал в Балтаси, а через год — в Арск. Артисты, техники, реквизит при этом продолжали ежедневно ездить по деревням — на телегах или санях.

В октябре 1944 года Татарский государственный республиканский передвижной театр базируется в комнате в бывших «Номерах «Булгар», где сейчас расположен ЖК «Татарстан». Потом театр перебирается в здание Сеннобазарной мечети, после — на ул. Баумана, в Дом народного творчества. Наконец, в 1960-м, его прописывают в Спасской башне — здесь в распоряжении коллектива были склад, кабинеты, небольшая сцена для репетиций и сдачи спектаклей. Есть воспоминания о том, что главный режиссер театра Кашифа Тумашева, выпускница ГИТИСа, жила неподалеку на улице Кремлевской и опаздывала на несколько минут, потому что также занималась всем семейным бытом.

«Кремлевским театром» тинчуринцы пробыли долго. Труппа из 27-28 актеров была разделена на три бригады, вместе они показывали около 600 спектаклей в год. По сути — это три микротеатра, работающие в невероятно тяжелых условиях.

После Кашифы Тумашевой главным режиссером стал ее сын Равиль Тумашев. В 1985-м он ушел на пенсию, и театр возглавил Рабит Батулла. В том же году театру пришлось съехать из-за аварийности Спасской башни и репетировать то в ДК строителей (ныне «Сайдаш»), то в ДК меховщиков. Позднее место нашлось на Профсоюзной, где сейчас находится Учебный театр.

У Батуллы в дневниках сохранились воспоминания, что в поисках решения он пришел к первому заместителю председателя Совета Министров ТАССР Мансуру Хасанову, который выгнал его со словами, что Казани достаточно одного театра.

В его записях сохранился доклад для коллектива, в котором он сообщает, что в поисках нового материала заказал пьесу молодому поэту Ркаилю Зайдулле. Будущий глава Союза писателей РТ завершить ее не смог. Также Батулла жестко проходится по спорам с завлитом Аликом Гарафутдиновым. Тем не менее два сезона патриарх прозы и драматургии в коллективе продержался.

С 1960-х театр базировался в Спасской башне. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как за здание боролись тинчуринцы, качаловцы и филармония

Наконец, в ноябре 1986 года, театр Камала получил здание на Нижнем Кабане, которое строилось 14 лет. Как и сейчас, возник вопрос, кому достанется дворец на Горького, 13, где камаловцы играли 63 года? За дело взялся директор Роберт Абульмамбетов, за тинчуринцев писали письма.

Между тем камаловцы продолжали работать в старом здании еще сезон. Лишь осенью 1988 года театр Тинчурина получил дом на Горького, но тут же вышел приказ Минкульта ТАССР о том, что на период реконструкции здание в безвозмездную аренду получит театр Качалова. А до начала реконструкции арендатором будет Татарская филармония, которая в то время находилась на Гоголя, 4 без своего зала.

Абульмамбетов приложил все свои старания, и качаловцы решили не переезжать на Горького. Директор филармонии к тому времени уже занял в здании кабинет, но и его удалось переубедить.Наконец, тинчуринцы обрели дом. В нем, словно напоминая о прежних тяжелых бытовых условиях, тут же вышла из строя вся система отопления, так что зрители сидели в зале в шубах.

В мае 1988-го театр получил имя Карима Тинчурина. В конце года его главным режиссером становится Дамир Сиразеев, недавно прогремевший в Камаловском с инсценировкой «Плахи». Он увольняет 14 актеров, собирается делать лаборатории, ставит при этом комедии, а также перелицованную в духе перестройки «Галиябану». После его ухода начинается период без режиссера, когда спектакли ставил даже драматург Туфан Миннуллин.

Из зала на 423 места тинчуринцы переедут в зал на 744. Плюс малый зал — на 128 . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такая чехарда продолжается, пока в марте 1993 года недавний выпускник Щукинского училища Рашид Загидуллин не становится главным. Он ставит «объединивший» бригады спектакль «Течет река Итиль»/«Итил суы ака торур» и руководит театром до 2019 года. Сейчас Загидуллин работает в «Созвездии-Йолдызлык».

Новый период «без режиссера» завершается приходом Туфана Имамутдинова. Получается, сейчас мы наблюдаем новый виток истории рубежа 1980—1990-х: Имамутдинов, судя по всему, в конце августа уйдет с должности, а на его место придет Айдар Заббаров, который сохранит за собой здание на Татарстана, 1. Здесь же будут продолжать играть спектакли его дилогии «Хуш, авылым» камаловцы. Как мы уже писали, в планах Заббарова — постановка спектакля по Гаязу Исхаки. Таким образом, с новой труппой он продолжит исследование любимого автора.

При этом отличие новой истории от старой в том, что тинчуринцы за переезд не боролись. Более того, директор Фанис Мусагитов планировал во дворе построить четырехэтажное здание, решив вопрос с недостатком гримерок и малого зала.

Горького, 13 — это жилой дом 1850 года, построенный по типовому проекту Ксаверия Скаржинского. В 1912-м его реконструировали под руководством Федора Амлонга, здесь разместился «Новый театр». Потом работал Камаловский, а до переезда на площадь Свободы оперный. Можно сказать, что это ключевая точка советской татарской культуры.

Музей Сайдашева в конце года станет Домом татарской музыки. Может, ему понадобится и большой концертный зал? Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Молодежный центр или музыкальный театр?

В 2007—2009 годах у здания отреставрировали фасады и интерьеры. Здесь есть зал на 423 места, пространство для музея, свое кафе. Некоторые идеи, связанные с освоением Татарстана, 1, автоматически переходят и на Горького, 13.

Казалось бы, после переезда «театра №2» пришел черед «театра №3». Кариевцы — единственная труппа, которая работает в здании, изначально не предназченном для спектаклей — это Дом офицеров, бывший кинотеатр «Победа». Но он, кстати, подошел бы, как площадка для Госансамбля песни и танца Татарстана, чье здание на Островского, 2 недавно обновилось благодаря ремонту.

С другой стороны, переезды существующих культурных институций не станут толчком для перезапуска Горького, 13 или другого опустевшего здания.

К примеру, жива идея создания национального культурного центра, объединяющего музыкантов, артистов театра, перформансистов, хореографов. В пользу этого говорит и нахождение театра среди музыкальных учебных заведений — музколледжа, театрального училища. Одна из мельком озвученных версий — передача здания под нужны студентов театрального. Правда, пышность декора как будто не соответствует молодежности.

Жива идея размещения здесь одной из студий «Апуша». Но хотя сейчас власти города обсуждают освоение под те же цели бывшего здания Дома ученых на Бутлерова.

Идея создания татарского музыкального театра также имеет право на обсуждение. Консерватория, колледж, специальная музыкальная школа, обеспечивающая кадрами и постановками, работают неподалеку, в театре есть оркестровая яма.

В этом случае будет логичным нахождение рядом Дома татарской музыки: музей Сайдашева, который был закрыт на несколько лет, но стабильно проводит мероприятия, правда, без связи с тинчуринцами, планируют перезапустить в конце этого года.

При этом театр Тинчурина остается зданием, заточенным под один коллектив: ввиду отсутствия репетиционных площадок сложно здесь представить несколько проектов, сосуществующих мирно под одной крышей. Так что, возможно, Горького, 13 либо передадут кому-то одному, либо прирастят новыми площадями.