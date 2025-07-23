Как Москва приехала переманивать специалистов из Татарстана

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Рифкат Минниханов встречал президента Российской академии образования Ольгу Васильеву

Фото: предоставлено пресс-службой Академии наук Татарстана

Президент Российской академии образования Ольга Васильева посетила Казань для «сверки часов» в сфере науки и образования. Республике было что показать, однако проблема нехватки молодых учителей остается актуальной. Подробности о состоянии российского образования и науки — в материале «Реального времени».

«Подготовка Татарстана всегда умиляет и ошарашивает»

Сегодня Академию наук Татарстана посетила президент Российской академии образования Ольга Васильева. Принимающая сторона тщательно подготовилась к визиту, представив гостье научные достижения региона.

— Сразу хочу оговориться, что любая подготовка на территории Татарстана всегда умиляет и ошарашивает одновременно, — поделилась Васильева.

Вместе с президентом Академии наук Татарстана Рифкатом Миннихановым она осмотрела представленные стенды и выслушала доклады представителей научно-образовательного сообщества.

— Казань всегда играла уникальную роль в развитии российской науки. Об этом свидетельствует вклад Казанского университета, научных школ, а также Казанской духовной академии, стоявшей у истоков литологии в Российской империи. Эта российская наука, созданная на татарстанской земле учеными разных национальностей, является нашим общим достоянием. Безусловно, вклад Татарии и Татарской АССР — важнейшая веха в истории России, — рассказала Васильева журналистам.

Гостье представили научные работы, посвященные истории, педагогическому наследию, географии, языку, литературе и народному творчеству татарского народа. Также был поднят вопрос о введении семьеведения в образовательную программу. Более половины жителей Татарстана поддерживают эту инициативу, а 64% выступают за введение предмета на всех уровнях образования, от детских садов до вузов.

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Но красной нитью встречи шла тема кадров в образовании.

— В нашей республике 22% учителей пенсионного возраста, а вот 21% — это молодежь до 35 лет. И этот баланс не идет на омоложение. При этом 48 лет — средний возраст работника в системе образования, — рассказал министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Васильевой рассказали о мерах поддержки молодых педагогов, реализуемых в республике. В частности, студентам педагогических колледжей выплачиваются стипендии в размере 15 тыс. рублей, закупается новое оборудование для образовательных учреждений, а также предоставляются новейшие классы.

Ключевым событием станет открытие музея образования в структуре КФУ, запланированное на начало августа. Изначально открытие музея на территории Института филологии и межкультурной коммуникации, а также Сквера учителя на набережной реки Казанки планировалось еще в 2023 году.

— Я видела два музея, но не образования, а учительства. Один — в Воронеже, другой — в Новосибирске, — сказала Васильева.

— Третий будет наш, — заверили ее присутствующие.

Однако Хадиуллин и Минниханов подчеркнули, что детали проекта пока держатся в секрете.

предоставлено пресс-службой Академии наук Татарстана

Помимо педагогов, говорили и о наставничестве. Васильева обозначила, что это важная тема для академии, но появилась она отнюдь не в современной России.

— Чем характеризуется сегодняшнее время? Я всегда называю его временем крайнего невежества. Все, что сейчас происходит нового, это то, о чем мы не знаем. Концепция наставничества образования была принята в стране в 1971 году, но мы забыли про это. Пик был, когда в стране насчитывалось 15 Героев Социалистического Труда, которые воспитали нас. Самый большой процент приходился на Набережные Челны, — рассказала историк.

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Васильева напомнила, что создание Академии образования 81 год назад было продиктовано необходимостью подготовки педагогов в послевоенное время. По ее словам, решение о создании академии, ставшей продолжением Министерства просвещения СССР, было принято лично Иосифом Сталиным. Задача академии в послевоенные годы заключалась в подготовке наставников и педагогов, а затем и ученых (докторов и академиков) для реализации ключевых проектов страны, включая атомный и космический.

— Мы удивительная страна, мы делаем все очень быстро. Яркий пример — это ЕГЭ, когда другие страны худо-бедно вводят его 150 лет, а мы — раз! — и за 16 лет все уже сделали. И так во всем, — с гордостью заявила она.

предоставлено пресс-службой Академии наук Татарстана

Обсуждая развитие сферы воспитания и поддержку уволенных специалистов, Васильева неожиданно обратилась к Рифкату Минниханову с заманчивым предложением:

— Рифкат Нургалиевич, если у вас кто-то хороший уволится, я обязательно его заберу!

— Мы пока никого не выгоняем, нам все свои нужны.

— Если вдруг, — не сдавалась Васильева, оставляя открытыми двери для потенциальных «перебежчиков».

В конце Минниханов и Васильева подписали соглашение о сотрудничестве между Российской академией образования и Академией наук Татарстана.