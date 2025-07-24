Адвокатская монополия лишит граждан России защиты в судах?

Скрытая угроза реформы: профессионалы указывают на опасные последствия законопроекта с требованием адвокатского статуса защитника

Фото: Реальное время

Ассоциация по защите прав в сфере здравоохранения обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и к Минюсту России с открытым письмом, в котором просит отозвать законопроект о введении адвокатской монополии на представительство в судах. Против предлагаемых поправок выступают и юристы, для которых принятие закона обернется фактическим «запретом на профессию». О причинах и потенциальных последствиях предлагаемых законодательных изменений, а также рисках ограничения граждан в праве на доступ к правосудию — в материале «Реального времени».

Просят отозвать

Российская Ассоциация по защите прав в сфере здравоохранения просит отозвать законопроект о внесении изменений в законы «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «О несостоятельности (банкротстве)», ГПК РФ и Кодекс административного судопроизводства. Эти поправки вводят монополию адвокатов на представительство в российских судах, за исключением узкого круга дел и мировых судов, а также штатных юристов учреждений. Ранее адвокатская монополия была распространена на представительство в судах по уголовным делам, в остальных случаях для представительства было достаточно диплома о юридическом образовании.

— Этот законопроект ограничивает право юристов без адвокатского статуса представлять интересы врачей и медицинских организаций в судах, что может привести к серьезным негативным последствиям для системы здравоохранения, — указали авторы обращения.

«Этот законопроект ограничивает право юристов без адвокатского статуса представлять интересы врачей и медицинских организаций в судах, что может привести к серьезным негативным последствиям». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В Ассоциации считают, что принятие закона грозит:

искусственным ограничением доступа к правосудию, особенно в регионах, где адвокаты практически отсутствуют;

финансовой недоступностью адвокатских услуг для большинства врачей и небольших клиник;

потерей отраслевой экспертизы частных юристов, что снизит качество защиты интересов медицинских работников;

усилением бюрократии и созданием дополнительных барьеров в судебных процессах.

Против принятия законопроекта выступил и ряд депутатов Госдумы. Так, депутат Алексей Куринный заявил, что «введение монополии искусственно ограничит конкуренцию и позволит адвокатским образованиям поднять цены <...> государство в очередной раз залезает в карман к людям, заставляя их платить больше за то, что ранее было более доступным».

«Не видим иного способа обеспечить квалификацию»

Владелец казанского юридического агентства «АргументЪ» Елена Аношкина рассказала «Реальному времени», что наблюдала за началом обсуждения этого законопроекта три года назад на Петербургском международном юридическом форуме:

— Тогда министр юстиции Константин Чуйченко сказал, что настал момент, когда судебное представительство должно осуществляться только квалифицированными представителями, а поскольку мы не видим иного способа обеспечить квалификацию, кроме как сдачей квалификационного экзамена и приобретением статуса адвоката, значит будем развивать эту систему.

По мнению собеседницы «Реального времени», речь сейчас идет не о задаче «завести» в адвокатуру всех судебных представителей, а о задаче повысить качество услуг. Сегодня оно иногда низкое, говорит она, поскольку представительские функции в суде может осуществлять любое лицо, у которого есть диплом юриста.

Аношкина считает, что для крупных юридических компаний эти изменения не принципиальны: их функции не изменятся, поскольку в штате есть и адвокаты, и юристы, да и статус адвоката их сотрудники при желании смогут приобрести, поскольку доказать профпригодность опытным юристам не составит труда.

Не вполне обоснованными она считает и опасения, что в первоначальный момент после введения ограничения, возникнет дефицит квалифицированных представителей в судах. По ее словам, далеко не все из полутора тысяч обладателей статуса адвоката в Татарстане выполняют в судах представительские функции, а те, кто делает это редко, в суде рискуют проявить себя слабее, чем представитель без адвокатского статуса, но с большим опытом выступлений в судах.

Для крупных юридических компаний эти изменения не принципиальны: их функции не изменятся, поскольку в штате есть и адвокаты, и юристы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Уровень цен на услуги юристов и адвокатов сейчас примерно одинаков, рассуждает Елена Аношкина. — Может быть, вначале это повлечет за собой увеличение стоимости услуг, потому что желающим приобрести статус адвоката, помимо сдачи экзамена, нужно будет заплатить вступительный взнос в Адвокатскую палату — несколько сотен тысяч рублей. А затратную часть придется заложить в стоимость услуг адвоката — это закон рынка. Но чем выше конкуренция, тем сложнее с ценообразованием — все вынуждены устанавливать примерно одни и те же цены.

Елена Аношкина также отметила, что наличие адвокатского сообщества и контроля с его стороны — это неплохо, потому что сейчас деятельность юристов, «по сути, никем и ничем не контролируется, за исключением уголовных аспектов», и «никуда нельзя пожаловаться, чтобы как-то это повлияло на деятельность юриста», в то время как адвокат подотчетен адвокатской палате. Но в то же время, считает она, как и при любой другой системе контроля, которая осуществляется человеком, на адвоката можно негативно воздействовать извне, влияя на принятие им решений — в результате введения «монополии» адвокатов на представительство в судах, потенциально возникает инструмент давления на адвокатов.

«Вопрос крайне сложный и неоднозначный»

— Я согласен с необходимостью наведения порядка на рынке юридических услуг, — говорит казанский адвокат Павел Мазуренко. — Я с большим уважением отношусь к своим коллегам юристам, специализирующимся на арбитраже, корпоративном праве, защите прав потребителей, семейном праве. Но защита граждан от неквалифицированных представителей явно необходима. Через адвокатскую монополию, через лицензирование, как в США, или другим путем, но необходимо навести порядок.

«Защита граждан от неквалифицированных представителей явно необходима». Реальное время / realnoevremya.ru

Мазуренко напомнил, что сейчас в судах участвует большое количество лиц, «единственной задачей которых является получение легких денег». Он не раз сталкивался в судах с такими представителями, которые приходят в суд абсолютно неподготовленными, без единого документа по делу.

— Очевидно, что просто наличие диплома о высшем юридическом образовании не гарантирует достаточной для судебного представительства подготовки, — подчеркнул он в разговоре с «Реальным временем». — При этом правовая позиция таких представителей далека от закона, а иногда просто безграмотна и абсурдна. И когда я после процесса спрашиваю их: «Зачем приходили?». Мне честно отвечают: «Зарабатываем деньги за участие». Когда адвокат видит явно не соответствующую закону позицию доверителя, он обязан сразу разъяснить ему, что «оснований для положительного решения нет», иначе он может лишиться статуса адвоката. И тогда появляются отдельные представители, которые обещают «все выиграть, все отобрать, всех посадить», часто намекая на личные контакты.

Процветает и «потребительский» экстремизм, отметил он. Бывает это в случаях, когда юристы манипулируют законодательством о правах потребителей в корыстных целях и иногда подсовывают доверителю на подпись вместе с соглашением об оказании услуг сразу и акт выполненных работ, чтобы потом не нести никакой ответственности.



«Монополия станет зависимой от государства системой»

— Сейчас в абсолютном большинстве судебных дел интересы сторон представляют юристы, не имеющие статуса адвокатов, — говорит управляющий партнер юридического агентства «ЮНЭКС» Эдуард Зяббаров. — Адвокатская монополия действует в ряде западных стран. Например, в Англии в суде по сложным спорам могут выступать только барристеры. Это закрытая независимая от сторон и государства структура. Как правило, барристеры в будущем становятся судьями. Но боюсь, что в нашей стране монополия станет как раз зависимой от государства системой, так как государство, в лице судей, прокуратуры и других органов, сможет давить на адвокатов возможностью лишения статуса в случае их «неправильного» поведения.

Зяббаров отметил, что его многолетний опыт свидетельствует о том, что профессионализм и компетентность юриста не зависит от наличия адвокатского статуса.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Сейчас много говорят о подорожании юридических услуг, неизбежном в случае введения «адвокатской» монополии, но экономическая сторона вопроса — это, на мой взгляд, наименьшая проблема из всех зол в этой ситуации, — согласен с Зяббаровым юрист Раят Зайнуллин. — Это очевидно, но куда серьезнее другое — возможность влияния на судебного представителя. Адвокатская деятельность во многих случаях бывает политизирована. Если в деле есть политическая составляющая, например, участвуют госорганы, адвокат может все время процесса находиться под таким давлением, что забота об интересах клиента может уйти на второй план. Он будет думать не о процессе, а о том, чтобы не нарваться на неприятности, и вообще не потерять всю практику.

По мнению Зайнуллина, проблема не только в том, что поправки в закон вводят монополию адвокатов на представительство в судах, но и в том, что другие предлагаемые вместе с этой поправки к закону могут ужесточить обстоятельства, при которых адвоката могут лишить статуса.

Проблема не только в том, что поправки в закон вводят монополию адвокатов на представительство в судах, но и в том, что другие предлагаемые вместе с этой поправки к закону могут ужесточить обстоятельства, при которых адвоката могут лишить статуса. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сама монополия, считает он, опасна тем, что адвокаты гораздо больше связаны в своих действиях, чем юристы без адвокатского статуса. Например, юрист, в отличие от адвоката, может без последствий привлечь внимание общественности к процессу, обратившись в СМИ. При этом ответственность адвоката перед клиентом за «качество работы» меньше, чем у юриста: если, к примеру, в США за бездействие, из-за которого пострадали интересы клиента, адвокат может понести даже уголовную ответственность, в России ему грозит максимум порицание от Адвокатской палаты.

— В наших реалиях этот законопроект никак не направлен на дальнейшее развитие правового государства, — говорит Раят Зайнуллин. — И есть множество других, более важных задач, которые надо решать.

«Появляется возможность влияния на адвоката»

Обсуждая с «Реальным временем» готовящееся нововведение, известный казанский юрист Владлен Копвиллем напомнил, что первая адвокатура в России была создана в 1866 году Александром II, и тогда же адвокаты получили «монополию» на представительство в суде, однако уже в 1873 году в судебной системе случился коллапс: из-за дороговизны услуг адвокатов большинство населения оказалось отрезанным от правосудия. В итоге преемник царя-освободителя Александр III издал указ, который лишил адвокатов этой «монополии».

— В Татарстане на 1 июля 2025 года было 1 515 адвокатов, а уголовных, гражданских и административных дел столько, что у одного адвоката в среднем на одно дело остается полтора дня, — говорит Копвиллем. — В России 76 тысяч адвокатов — это примерно 2% от имеющегося числа юристов. Такое же соотношение в Татарстане. Те, кто сегодня в России оказывает юридические услуги, уже делятся на две касты: «говорящие головы» — адвокаты и «мозги» — юристы, которые готовят адвокатам материалы для выступлений в судах. В дальнейшем этот порядок станет единственно возможным, и, грубо говоря, юристы будут вынуждены пойти в услужение к адвокатам, либо оставить себе только консультации граждан. В результате стоимость юридических услуг значительно повысится.

Копвиллем отметил и еще одну важную деталь: юридические услуги подпадают действие закона о защите прав потребителей, однако под действие этого закона не подпадают услуги адвокатов. Если клиент заключает договор с юристом, говорит он, а впоследствии выясняется, что юрист что-то делал неправильно или не делал того, что оговорено в договоре, то с него можно взыскать деньги.

«Какая-то юридическая контора дала объявление, что ее юристы помогают увеличить пенсию, обращаются в Пенсионный фонд и добиваются перерасчета». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— К примеру, некоторое время назад, когда я работал в Москве, какая-то юридическая контора дала объявление, что ее юристы помогают увеличить пенсию, обращаются в Пенсионный фонд и добиваются перерасчета. Ко мне обратилась внучка пожилой женщины, заключившей с этой компанией договор: ей обещали увеличить пенсию на 1 000 рублей в месяц, а уплатила она за услугу 374 тыс. рублей. Эту сумму невозможно окупить. В итоге мы сослались на закон о защите прав потребителей, и ей вернули деньги, не дожидаясь решения суда, потому что их суд не просто заставил бы вернуть деньги — там бы еще и штрафные санкции были, — отметил спикер.

Если же адвокат поработал спустя рукава, привлечь его к ответственности не получится, добавил он: «Например, я не раз был свидетелем того, как работают адвокаты по назначению по уголовным делам — вся защита зачастую сводится к совету подзащитному: «Признай вину, тогда срок дадут меньше». Юриста можно привлечь к ответственности, если он в судебном заседании не выступал, например, а адвоката нельзя. И юрист за то, что недобросовестно работал, заплатит клиенту деньги, а для адвоката самое большое наказание — лишение адвокатского статуса, но, чтобы это произошло, надо очень серьезно нарушить закон или не платить взносы в Адвокатскую палату».

Но адвокатская монополия, по мнению Копвиллема, — не самый неприятный момент готовящейся законодательной новеллы. Самое главное, что есть в этом законопроекте, говорит он, — выстраивается единая жесткая структура, которая будет работать в конечном счете под эгидой Минюста, и в которой появляется возможность влияния на адвоката под угрозой лишения его адвокатского статуса.

Реформа длиной 11 лет

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», название которого в обиходе сократили до «закона об адвокатской монополии», был опубликован Минюстом для общественного обсуждения 11 июля. В пояснительной записке к нему говорится, что он «направлен на развитие адвокатуры и ее профессионализацию на основе института судебного представительства, а также на создание условий для консолидации юридической профессии».

Реальное время / realnoevremya.ru

Предлагаемые законопроектом поправки касаются представительства в судах РФ адвокатов иностранных государств, статуса адвокатов, проведения квалификационного экзамена адвокатов, решений квалификационной комиссии адвокатской палаты, совета адвокатской палаты коллегии адвокатов, адвокатских бюро и кабинетов, представительства граждан, предпринимателей и организаций в суде, в том числе по делам о банкротстве в арбитражном суде, а также по административным делам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Этот законопроект стал естественным продолжением реформы, концепция которой была разработана российским Минюстом в 2017 году. Ее целью были провозглашены повышение качества юридических услуг, совершенствование института адвокатуры и создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей международным стандартам. С 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, согласно которым представителями в суде могут быть лица, у которых есть высшее юридическое образование или ученая степень по юридической специальности (за исключением участия в гражданском процессе при рассмотрении дела мировым судьей или районным судом). С 1 марта 2021 года был установлен запрет на судебное представительство для лиц, лишенных адвокатского статуса по «неблаговидным причинам».