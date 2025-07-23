Геральд Сакулер: «Санкции вредят ЕС больше России, а нейтралитет и CryptoBRICS+ — решение»

Президент Австрийского бизнес-клуба в России — об ущербе от ограничений для самого Евросоюза и новом стимуле торговли в БРИКС+

Евросоюз ежегодно не досчитывается порядка 100 млрд евро экспортного оборота, с тех пор как ввел санкции против России, убежден президент Австрийского бизнес-клуба в России и сопредседатель форума «Россия — Австрия» Геральд Сакулер. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» приглашенный эксперт ПМЭФ-2025 анализирует ущерб ограничительных мер для Европы, объясняет силу австрийского нейтралитета и предлагает конкретное решение для торговли в БРИКС+ — CryptoBRICS+ Stablecoin (CBC). Беседу со спикером провел digital-экономист Равиль Ахтямов.



Опыт в бизнесе и отношения Россия — Австрия

— Господин Сакулер, как за 30 лет работы в России геополитические изменения (санкции, расширение БРИКС) повлияли на австрийский бизнес? Какие стратегии вы рекомендуете для работы в условиях санкций при сохранении торговли ЕС — Россия?

— Санкции нанесли огромный ущерб европейской экономике. Статистика экспорта ЕС ясно показывает: роста нет с 2022 года. С учетом годовой инфляции в Европе на уровне 4% эта стагнация означает недополученный экспортный оборот примерно в 100 миллиардов евро за каждый год, потому что даже при неизменном объеме экспорта его стоимостное выражение должно было бы расти как минимум на процент инфляции. Это следствие не только сокращения экспорта в Россию, но и падения конкурентоспособности всей европейской промышленности из-за взлетевших цен на сырье и энергию. В Австрии, как и в целом в ЕС, — экономический кризис, спровоцированный нашими же санкциями.

Вопрос лишь в том, как долго граждане ЕС будут терпеть этот ущерб, прежде чем потребуют от политиков его прекратить.

Здесь очевиден гигантский нереализованный потенциал сотрудничества с Россией. Вспомните 2003 год: ЕС и Россия договорились о создании «четырех общих пространств» — внешней и внутренней безопасности, экономики, науки. Это дало бы нам лидерство в мире. Главный вопрос сегодня: почему это соглашение так и не было реализовано? Вот где ключ к стратегии — возродить этот прагматичный подход.

— В апреле 2025 года вы участвовали в обсуждении 70-летия Московского меморандума. Считаете ли вы, что принцип постоянного нейтралитета Австрии может стать моделью для урегулирования конфликтов в пространстве БРИКС+, особенно с учетом инициатив дедолларизации?

— Безусловно, нейтралитет — это мощнейший, но сегодня, увы, недооцененный политический инструмент. Меня удивляют споры о его значении. Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов дают четкое определение: нейтральная страна обязана вести себя так, чтобы ни одна из сторон потенциального конфликта не получала от нее преимуществ или не оказывалась в невыгодном положении. Это касается не только отказа от участия в военных действиях или блоках, но и экономических отношений. Только очевидная, доказуемая нейтральность во всем позволяет избежать восприятия страны как врага одной из сторон.

Все нынешние проблемы континента можно было предотвратить, если бы страны Восточной Европы после 1991 года приняли модель австрийского нейтралитета, гарантированного, например, Россией, США, Китаем и Францией. Что касается дедолларизации в БРИКС+ — здесь тоже важен нейтральный подход, но уже экономический. Суть проста: бизнес ищет прибыль, общество — благосостояние. Победит то решение, которое быстрее, лучше, дешевле, проще и удобнее. Политика должна создавать условия для поиска такого решения, а не подменять собой этот базовый экономический закон. Дедолларизация станет реальностью, когда появится более эффективная альтернатива.

Участие в БРИКС и экономические стратегии

— БРИКС изучает стейблкоины для международных расчетов вместо доллара. Как эксперт в устойчивых финансах, считаете ли вы это реализуемым при фрагментированном регулятивном пространстве, например, акцент Бразилии на блокчейн vs. российские инициативы по стейблкоинам с обеспечением?

— Главный принцип: не смешивать политику и экономику без крайней необходимости.

Если нет прямой угрозы финансовой стабильности государства, экономические решения должны приниматься исходя из экономической логики. Различия в регуляторике Бразилии и России — это технический вопрос. Если стейблкоин как инструмент действительно окажется быстрее, дешевле и надежнее существующих систем международных расчетов, он найдет путь для реализации. Проблема ЕС-санкций как раз в нарушении этого принципа — там политика грубо вмешалась в экономику.

— Бразилия во время председательства в БРИКС в этом году делала акцент на блокчейн, а не на единой валюте, ссылаясь на «вопросы суверенитета». Должны ли члены БРИКС жертвовать частью суверенитета для создания единой платежной системы?

— Если опасения страны по поводу потери суверенитета перевешивают потенциальные выгоды — она вправе сохранить свою валюту и не присоединяться. Вступление в любую валютную зону неизбежно означает делегирование части суверенитета наднациональному органу (например, будущему ЦБ БРИКС для единой валюты). Это может казаться противоречащим идее многополярности, но сильная многополярность требует и некоторых общих действий. Посмотрите на опыт еврозоны: малые страны (Австрия, Португалия и др.) получили огромные преимущества от единой валюты — прозрачность цен, стабильность, снижение издержек для бизнеса и инвесторов.

Компромиссное решение для БРИКС+ — CryptoBRICS+ Stablecoin (CBC). Это не единая валюта, требующая политического союза и единого ЦБ. Это инструмент для торговли. Чтобы показать его выгоду, нужно создать торговую платформу/биржу БРИКС+, где все цены указаны в CBC. Покупатель сможет приобретать товары в любой стране-участнице без конвертации валют и риска курсовых колебаний. Это стимулирует взаимную торговлю. Позже платформу можно открыть для других нейтральных стран, например Австрии.

— Как австрийский бизнес может использовать партнерства в формате БРИКС+ в условиях западных санкций?

— Ключ — предложенный мной CryptoBRICS+ Stablecoin (CBC) и торговая платформа БРИКС+. CBC, в отличие от банковских переводов, не зависит от западной банковской системы и SWIFT. Все сделки на платформе будут легальны, но при этом обойдут санкционные барьеры, созданные банками из страха нарушить правила.

Главная проблема для бизнеса сегодня — даже не сами санкции, а атмосфера страха и неопределенности.

Прозрачная платформа с единым расчетным инструментом CBC эту проблему решит.

Инфраструктура стейблкоинов и риски

— Банк России опасается волатильности биткоина. В конце января 2024 года в Госдуму внесли законопроект о введении в закон «О ЦФА» определения «обеспеченные стейблкоины». Возможно ли их совмещение с бразильским проектом Drex или BRICS Pay без конфликта монетарных политик?

— Да, это возможно через проверенную модель, подобную Tether (USDT). CBC должен быть обеспеченным стейблкоином, стоимость которого поддерживается корзиной национальных валют стран БРИКС+. Оператор CBC (независимая компания) обязан эмитировать CBC только в объеме, обеспеченном государственными облигациями стран-участниц, купленными пропорционально их доле в системе. Риск связан только с оператором (например, ошибками, техническими проблемами, неэффективным управлением или мошенничеством). Сама модель технически проста и прозрачна. Это исключает прямой конфликт монетарных политик, так как стоимость CBC определяется рыночной стоимостью лежащих в его основе активов (гособлигаций).

— Критики указывают на разобщенность БРИКС. Возможен ли успех системы стейблкоинов без политического сближения?

— Для CBC — абсолютно возможен! Его успех зависит не от политического согласия, а от экономической целесообразности и технической надежности. Его стоимость определяется рыночными курсами валют корзины, а обеспечение — гособлигациями, купленными на открытом рынке. Глубокое политическое сближение потребовалось бы только для введения полноценной единой валюты БРИКС с единым центробанком, где нужно замораживать курсы. CBC — это прагматичный первый шаг, не требующий политических жертв.

Роль частного сектора и перспективы

— Вы продвигали «энергоавтономные здания» в России. Могут ли «зеленые» технологии стать нейтральной почвой для сотрудничества ЕС и БРИКС+ в условиях санкций?

— Безоговорочно — да! У нас одна планета. Климатические проблемы не признают границ, санкций или политических разногласий.

Защита окружающей среды — абсолютный императив для всего человечества. Никакие политические позиции не могут быть выше этой цели.

Россия с ее колоссальными территориями, практически не затронутыми человеком, уже сейчас играет ключевую роль в сохранении глобальных экосистем. Вместе с Бразилией, Канадой и Австралией она обладает уникальными природными ресурсами и пространством. Нужно искать инновационные, возможно, еще не озвученные форматы сотрудничества, объединяющие эти ресурсы с технологиями и потребностями густонаселенных стран ЕС и Азии. «Зеленые» технологии — идеальная нейтральная площадка.

— Стоит ли БРИКС создать агентство или фонд для поддержки стейблкоинов? Как будет определяться курс такого стейблкоина БРИКС?

— Для запуска и функционирования CryptoBRICS+ Stablecoin (CBC) специальное агентство или фонд БРИКС на начальном этапе не нужны. Достаточно четких правил для оператора CBC.

Механизм его работы и определения стоимости будет таким:

Старт: 1 CBC = 1 USD. Это понятная отправная точка. Обеспечение: Оператор CBC обязан держать государственные облигации стран БРИКС+ на сумму, равную эмитированному объему CBC. Структура портфеля облигаций (доли каждой страны) определяется пропорционально их доле в общем объеме международной торговли стран БРИКС+. Например, если на Китай приходится 40% торговли БРИКС+, то 40% резервов CBC должны быть в китайских гособлигациях. Это балансирует влияние экспортеров промышленных товаров (Китай, Индия) и сырья (Россия, Бразилия и др.). Расчет стоимости: Реальная стоимость CBC определяется ежедневно (ежечасно) на основе взвешенного среднего рыночных курсов валют стран БРИКС+ к USD (или другой корзине, например SDR МВФ), где вес каждой валюты равен ее доле в торговле БРИКС+. Таким образом, курс CBC отражает стоимость корзины валют, а не привязан жестко к USD. Пересчет долей: Доли стран в корзине (веса валют) пересматриваются, например, каждые 5 лет, исходя из актуальных данных по мировой торговле. По сути, это модель Tether, но обеспеченная не долларами, а диверсифицированным портфелем гособлигаций БРИКС+ в соответствии с их экономическим весом. Это обеспечивает стабильность и соответствует принципу многополярности.

В заключение от автора: Интервью с Геральдом Сакулером рисует картину серьезных экономических потерь Европы от санкций и предлагает конкретные пути для бизнеса и стран БРИКС+: от возрождения забытых соглашений и строгого соблюдения нейтралитета до внедрения технологичного инструмента торговли — обеспеченного стейблкоина CBC. Его ключевой посыл: в экономике побеждает эффективность, а не политическая воля. «Что быстрее, лучше, дешевле, проще и удобнее — то победит», — резюмирует эксперт.