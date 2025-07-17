Вероника Кудерметова: «Я точно знала, что достойна победы в финале»

Представительница Татарстана впервые выиграла турнир Большого шлема

Вероника Кудерметова с Кубком за победу в парном Уимблдоне. Фото: Динар Фатыхов

Победа Вероники Кудерметовой в парном разряде Уимблдона вместе с бельгийкой Элизе Мертенс станет одним из самых значимых спортивных событий 2025 года для спортивного Татарстана. При всем многообразии спортивных достижений республика до сих пор не выигрывала турнир уровня Большого шлема. Подробнее — в репортаже с пресс-конференции, на которой Кудерметова отвечала на вопросы только «Реального времени».

«Я решила, что необходимо брать инициативу на себя»

В финале Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс обыграли Елену Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя, который мы знаем еще и как Тайвань, — 3:6, 6:2, 6:4. Начиналось все для нашего интернационального дуэта достаточно позитивно — с выигранной чужой подачи, после чего счет был 3:1. Но затем последовал проигрыш пяти сетов подряд и первой партии в целом, 3:6. Полька Ига Швентек в подобном стиле катком прошлась по своей сопернице по финалу Аманде Анисимовой из США — 6:0, 6:0.

Женский теннис — это не только мастерство, которого хватает у всех финалисток, но еще и психология. Сделав на нее упор, Кудерметова и Мертенс перевернули ход поединка, уверенно выиграв вторую партию — 6:2, а в третьей победили, избежав тай-брейка, — 6:4, и 2:1 по партиям.

При этом победительницы стояли только восьмыми из всех дуэтов, для сравнения: финалистки значились четвертыми. Пятыми шли вице-чемпионки олимпийского Парижа Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Кудерметова радовалась победе, вспоминала нелегкие периоды в карьере. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Вероники Кудерметовой это первый титул с турнира Большого шлема, хотя в предыдущем олимпийском цикле она доходила до финала с соотечественницей Еленой Весниной. И, что поразительно, уступили они тогда Элизе Мертенс, нынешней товарке по победе, и Се Шувэй, нынешней сопернице по финалу. Причем для Мертенс та победа была первой с новой напарницей — после двух предыдущих титулов с Ариной Соболенко. Логичен был вопрос от «Реального времени»: пользовалась ли Вероника подсказками Элизе, прекрасно знавшей сильные и слабые стороны Се Шувэй и Остапенко.

— Я уже достаточно опытный игрок, при этом мы все достаточно давно играем, тренируемся, имеем определенное досье на каждого игрока. Тем не менее Элизе рассказывала про определенные тонкости и нюансы в игре Се Шувэй и Остапенко, перед тем как определяли план на игру. Более того, зная, что Элизе уже выигрывала турниры Большого шлема, была на первой позиции в рейтинге, я предполагала, что она выступит в роли некоего ледокола, который потащит нас к победе. Но это до игры, а уже во время все происходило на инстинктах, и я поняла, что Элизе тоже на нервах, она сказала, что это ее пятый финал на Уимблдоне, три из которых она проиграла (получается, Мертенс выиграла только те финалы, в которых играла с Кудерметовой либо против нее, — прим. авт.). Тогда я решила, что необходимо брать инициативу на себя, — ответила Вероника.

Сергей Демёхин, муж и наставник. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В моей победе вижу общую заслугу семьи и академии, Казани и Татарстана»

После этого ответа логично было напомнить, что финал 2021 года проходил точно по такому же сценарию, только в зеркальном порядке. Первый сет россиянки Веснина и Кудерметова выиграли со счетом 6:3, а дальше уступали — 5:7 и 7:9.



— Что касается предыдущего финала Уимблдона, который, как вы говорите, мы сейчас «отзеркалили» по счету, то тогда я понимала, что рядом Елена Веснина, олимпийская чемпионка, обладательница «шлемов», и она лидер в нашей паре, а для меня в 24 года сам выход в финал представлялся большим сюрпризом. И я немного неосознанно относилась к самому факту, что это финал турнира Большого шлема. Сейчас же я точно знала, что достойна самого факта попадания в финал и необходимо приложить все силы, чтобы его выиграть.



Я безумно рада была выиграть этот турнир, приятно было ощутить победные эмоции и осознать, что вся работа, проделанная с детства, прошла не зря. Также хочу выразить благодарность республике, Казанской академии тенниса, которые помогают и поддерживают меня на протяжении долгого времени. Сейчас чувствую себя как дома, хотя до определенного момента меня сюда почему-то не пускали, тогда мне приходилось на соревнованиях представлять Москву. Сейчас наконец-то вернулась домой, я здесь и в выигрыше этого Кубка я вижу общую заслугу семьи и академии, города Казани и Республики Татарстан, — подчеркнула спортсменка.

Участники пресс-конференции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Были предложения от Австрии

О трудном периоде в карьере Вероники рассказывал отец, экс-хоккеист «Ак Барса» Эдуард Кудерметов. Тогда дочь стала выходить на международный уровень, требовавший участия в соревнованиях за рубежом, которые по юниорам никаких денег не приносили, только рейтинговые очки. Он обмолвился, что дочери предложили выступать за Австрию. Вероника не стала уходить от тяжелых воспоминаний.

— Тогда изначально поступали предложения выступать за сборную другой страны, но я отвергла их, стоя на той позиции, что я родилась в России и готова выступать только за нее. Какая бы тяжелая ситуация ни была, я готова была оставаться на родине. Я приезжала в те времена в Казань, чтобы играть детские, затем юниорские турниры, тот же Кубок Ельцина, выступая в Казани в паре с местной теннисисткой Полиной Новоселовой. Но у меня тогда были ощущения, что приезжаю как гость, без ощущения того, что играю как у себя дома. Но я с той же Полиной много тренировалась, играла, выиграла один из турниров в паре, причем уже с призовым фондом порядка 50 тысяч. Саму Академию тенниса я запомнила в то время только по турнирам, поскольку занималась в Царицыно, там где есть всего один частный корт.

Владимир Леонов получил весомую заявку на выбор лучшей спортсменки Татарстана — 2025 . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ку-Ку по-татарстански

Победа Кудерметовой уже позволила сравнить ее со звездой тенниса Анной Курниковой, которая за свою карьеру выиграла два турнира в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии и дважды побеждала на итоговом турнире WTA.

В контексте стартовавшей в эти дни Международной летней Универсиады (Татарстан делегировал в сборную России трех спортсменов, в том числе теннисиста Илью Симакина, — прим. авт.) логично было вспомнить о студенческой Олимпиаде через призму воспоминаний Вероники Кудерметовой, призера 2015 года в Кванджу.

— Вы правы, это мини-Олимпиада, когда все вместе живем в Деревне Универсиады, кушаем там, ходим в свободное время болеть за спортсменов нашей страны из других видов спорта. Я завоевала тогда бронзу, выступая в миксте вместе с Асланом Карацевым. Еще запомнила, что в нашем здании в деревне жили только спортсмены России, не так вперемешку, как в других домах.

Тренерская чета Кудерметовой — Демёхина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Этот опыт выступления за команду с проживанием в одной общей деревне Вероника повторила спустя шесть лет в другой азиатской стране — на Олимпиаде в Токио. Она была в шаге от повторения своего универсиадского результата — для завоевания бронзы необходимо было забрать еще только одно очко. Увы, не вышло. Но для перспектив новых стартов необходимо создавать чисто российскую пару, задействовав сестру Полину.

— Тяжело загадывать на будущее в наше время, когда нельзя точно сказать о том, что будет через неделю. Но, конечно же, хотелось бы сыграть с сестрой, а не против нее, — пожелала Вероника.



— Это было бы сильно, — резюмировал министр спорта РТ Владимир Леонов.

