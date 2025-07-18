Как бизнес переходит на отечественное ПО: «Дешевле, но обучение съедает экономию»

Застройщики, отельеры, рестораторы — кто в Татарстане успел первым освоить российский софт

Фото: Реальное время

С этого года в России на отечественный софт должны перейти все предприятия критической информационной инфраструктуры (КИИ), то есть организации стратегической важности для экономики и общества. Они задействованы в таких отраслях, как здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, оборонная и другие виды промышленности. Большинство тех, кому переход предписан по закону, требование выполняют и следят за исполнением дочерними структурами. Но для остального бизнеса это лишь рекомендация к повышению надежности и устойчивости ИТ-инфраструктуры, и многие предприниматели не спешат переходить на российское ПО. «Реальное время» разбиралось в причинах, а также узнало мнение тех, кто предпочел наш продукт.

В ресторанном бизнесе применяется отечественный софт на 90%

Основатель ресторанного союза «МемСол» (кафе «Сказка», «Горяч Перемяч», Cuba Libre и др.), председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов рассказал, что отечественный софт в ресторанном бизнесе сейчас применяется на 90%. По его словам, в этом плане индустрия ушла далеко вперед: «Мы с него не слезали и не слезем, так как наши компании передовые даже на мировом рынке, и по скорости, и по качеству Iiko давно впереди той же самой Microsoft. Хотя первая — сейчас уже международная компания, лидер ERP-систем. Также мы активно осваиваем еще одного разработчика — Welcome Pro и их продукт MOZG».



— Программы ЭДО у нас тоже все российские («Контур», DocsInBox). Единственная сложность с переходом от «Гугл-диска» на «Яндекс-диск», так как у второго просто недостаточно функционала. Остальное все отечественное и по цене относительно доступное. Из-за усиления административного надзора приходится использовать все больше ПО и постоянно доплачивать за обновления, докупать различное оборудование — все это в совокупности складывается в приличную для бизнеса нагрузку, — добавил Михаил Шарипов.

Основатель отечественного бренда женской одежды Enevoo Андрей Кузьмин рассказал, что до 2022 года использовал в своей работе ряд западных решений, в том числе Shopify. По его словам, это была удобная и понятная платформа, особенно с точки зрения организации международных платежей. Однако после ограничений многие зарубежные сервисы стали нестабильными или вовсе недоступными, и предприниматель полностью перешел на отечественный софт.

— Да, при продажах в западные страны Shopify действительно давал больше гибкости. Но сегодня мы не торгуем с западными рынками, поэтому российские решения нас полностью устраивают. Мы используем полностью отечественные решения: складской учет ведем в системе «МойСклад», сайт создан на платформе Tilda и интегрирован с RetailCRM — это связка, на которой построена вся наша цифровая инфраструктура. Она охватывает учет клиентов, автоматизацию заказов и продажи — все через узкоспециализированное ПО, адаптированное под ретейл. Для работы с маркетплейсами они используют российские сервисы Mpstats и Aurum. Они помогают отслеживать аналитику, управлять ассортиментом, ценами и мониторить конкурентов, — поделился Андрей Кузьмин.

«Не знаю ни одного отеля, кто перешел бы с OPERA PMS на российскую программу»

Директор УК «Зорге Хоспитэлити» Татьяна Ильченко рассказала, что в гостиничном бизнесе используется зарубежный софт — российский аналог уязвим и недотягивает.

— Один из отелей под нашим управлением — международный сетевой. В таких отелях нет возможности выбора системы отельного управления: отель должен установить или OPERA PMS или Fidelio PMS от американской Oracle Hospitality. В России их обслуживает российская компания. Есть риск того, что эти программы перестанут работать в России, но, несмотря на риски, я не знаю ни одного отеля, кто перешел бы с OPERA PMS на российскую программу, — сообщила она.

По ее словам, во-первых, стоимость внедрения такой программы будет исчисляться миллионами, во-вторых, отель потеряет всю отельную аналитику и детальные гостевые профили с историей пребываний и предпочтениями. «В отелях 3* под нашим управлением стоят российские отельные системы. И, если бы не цена, мы бы перешли на OPERA PMS сегодня. Их трудно сравнивать, так как западные программы предлагают абсолютно другое управление бронированиями и гостями (Guest Management), автоматизацию операционных процессов, топовый финансово-аналитический модуль. И самый главный плюс — в OPERA никто ничего и никогда не может исправить задним числом, даже если вы обратитесь в поддержку. Все ошибки исправляются текущей датой. Это не исключает, но очень затрудняет все злоупотребления персонала. Также неочевидный, но очень большой плюс в том, что все, кто когда-то работал в сетевом отеле, получают пожизненный бонус в виде знания отельной программы, которая используется гостиницами и другими объектами размещения по всему миру. Куда бы судьба не забросила человека, даже в небольшом городе, скорее всего, будет сетевой отель, где его возьмут на работу, потому что он знает OPERA. Это очень весомый аргумент в борьбе за сотрудника», — рассказала Татьяна Ильченко.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

В ресторанах при отелях аналогичная борьба западного и российского ПО, добавила собеседница издания. «И опять самый главный аргумент в пользу западных программ учета и списания продуктов — невозможность ничего исправить задним числом. Во всех российских программах очень уязвимый учет, то есть можно подделать инвентаризацию, соответственно, исказить реальное положение вещей и возможности для принятия правильных управленческих решений. Из минусов иностранных программ учета — тяжелая интеграция, связанная с изменениями российского законодательства. Например, внедрение «Честного Знака», ЕГАИС с порционным учетом — это боль всех тех, кто занят адаптацией иностранных программ», — подчеркнула она.

«Отечественное ПО дешевле, но обучение персонала съедает экономию»

Генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев считает, что на текущий момент полностью отказаться от зарубежного программного обеспечения в строительной отрасли крайне сложно. «Мы активно переходим на отечественное ПО в управленческих и бухгалтерских процессах. Однако ключевая сложность — это проектное и инженерное ПО. В строительстве одной из базовых программ остается AutoCAD и другие продукты Autodesk. Их переход на подписочную модель с обязательной проверкой лицензии через интернет затруднил работу в России. Мы, как и многие в отрасли, какое-то время пользовались схемами параллельного импорта — например, приобретением лицензий через иностранных агентов. Сегодня этот подход практически себя исчерпал: учетные записи часто блокируются, и стабильность работы оказывается под вопросом», — сообщил он.

Что касается российских аналогов, на рынке действительно появляются решения, в частности, для проектирования промышленных объектов — они уже сейчас показывают достойные результаты, отметил бизнесмен. Однако при проектировании жилой недвижимости функциональность таких программ, по его мнению, пока недостаточна.

Поэтому спикер подчеркнул: вопрос, выгодно ли переходить, нельзя оценивать однозначно: «С одной стороны, отечественное ПО в целом дешевле в лицензировании, не зависит от санкционных рисков и может быть адаптировано под специфические задачи. С другой — затраты на переобучение персонала, перенос и конвертацию проектов, настройку новых систем зачастую съедают эту экономию. Поэтому подход должен быть гибким и поэтапным. Мы выбираем те направления, где переход действительно оправдан и не влияет на качество и сроки выполнения проектов».



— В целом, мы не видим смысла в жесткой «импортозамещенческой» позиции, но последовательно движемся к большей технологической независимости, тестируем все перспективные отечественные разработки и при наличии равнозначного по функционалу решения готовы внедрять его в производственные процессы, — добавил Наиль Галеев.

«Надо сначала довести продукт до ума, проверить совместимость»

Резидент промышленного парка «Нижнекамск», руководитель компании «Симпл» с производством полипропиленовых и полиэтиленовых труб, экструзионного утеплителя Ильдар Гилемханов рассказал, что также пока не видит острой необходимости в импортозамещении отечественным ПО, такого вопроса и задачи перед ним не стоит. Компания пользуется зарубежным софтом, его предприятие не подвержено рискам по информационной безопасности. Однако даже будь у предприятия желание перейти на российский софт — это было бы проблематично, в том числе потому, что его невозможно интегрировать с другими системами.

— Нет возможности легко перейти на российское ПО — его негде скачать, оно никак не рекламируется и нам ничего о нем не известно. Пока пользуемся удобными решениями вроде Microsoft Office. Мы готовы перейти на отечественный софт, но главная сложность — сможем ли мы открывать файлы, созданные в Word, на компьютерах с российским ПО? Сможем ли мы открывать видеоредакторы на таком ПО? Без уверенности в нормальной работе такие программы бесполезны. Надо сначала довести продукт до ума, проверить совместимость и только потом предлагать бизнесу, — заявил Ильдар Гилемханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сейчас разработкой программного обеспечения в Татарстане активно занимаются «Барс групп», компании «Аврора», Innostage и ICL.

«В банковской отрасли — активный переход на отечественное ПО»

Начальник отдела по работе с коммерческими заказчиками «Открытой мобильной платформы» компании «Аврора» Константин Земляков подтвердил, что бизнес постепенно переходит на отечественное ПО. К примеру, федеральный ретейлер «Лента» использует продукт компании для централизованного удаленного управления своим парком ТСД. Продавцы и сотрудники складов сети гипермаркетов при помощи устройств под управлением платформы сканируют паллеты, принимают товар и проводят инвентаризацию.

— Это пример импортозамещения ушедших MDM-систем. Сейчас отечественное ПО задействовано в критически важных бизнес-процессах одного из крупнейших ретейлеров страны. Для понимания масштабов: магазины сети работают по всей стране, а парк ТСД — несколько тысяч устройств. И это лишь один из примеров в сфере ретейла. В банковской отрасли тоже происходит активный переход на отечественное безопасное программное обеспечение, — сообщил Земляков.

Так, в июне «Т-Банк» запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии — данные собирают с помощью планшета на базе ОС компании и загружают в Единую биометрическую систему. Процесс сбора занимает от двух минут. Ту же операционную систему используют в госкомпаниях РЖД и «Аэрофлот», добавил спикер.

Проводники Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочки РЖД, применяют смартфоны на базе российской ОС для проверки билетов, регистрации факта посадки пассажиров в поезда, формирования ведомости по итогам рейса, обработки заказов, оформленных пассажирами в информационно-развлекательной системе «Попутчик», и так далее. Бортпроводники и пилоты «Аэрофлота» используют планшеты под управлением ОС компании. Специально для экипажей разработано мобильное приложение Crew Tablet (разработчик — компания «Аэрогрупп»), так авиакомпания оптимизирует затраты на бумажный документооборот и повышает оперативность обработки информации.

Высокий спрос на решения в области системной интеграции и инженерных систем

Ведущий инженер Центра компетенций АСУ ТП компании Innostage Константин Логгер рассказал, что переход на отечественное программное обеспечение российскими промышленными предприятиями идет планомерно, многими уже подготовлен план перехода на ближайшие 5-10 лет. Процесс перехода, по его словам, не быстрый и очень затратный как в финансовом плане, так и в плане человеческих ресурсов, требует перестройки и отлаживания бизнес-процессов.

— Российские разработчики программного обеспечения довольно успешно справляются с этой задачей. Стоит отметить, что приходится заменять программное обеспечение мировых лидеров отрасли, и не всегда удается дать тот привычный функционал, который был в иностранном ПО. В каких-то моментах, наоборот, отечественное ПО превосходит по функционалу иностранное. В целом процесс импортозамещения, основным импульсом и сигналом к старту которого стали законодательные и нормативные акты РФ, идет довольно динамично, — подчеркнул он.

Генеральный директор «ICL Системные Технологии» Ирек Азизов считает, что рост миграции на отечественное программное обеспечение наблюдается с 2022 года. Тогда российское ПО стало не просто альтернативой западному, а стратегическим выбором, обеспечивающим цифровую независимость и безопасность данных на фоне санкционного давления.

— По нашим оценкам, динамика проектов по импортозамещению софта и ИТ-оборудования за прошлый год и первое полугодие 2025 года положительная, хоть темпы и замедляются на фоне повышенной ключевой ставки и других экономических факторов. На «Иннопроме» мы проанализировали потребности реального сектора экономики. Провели встречи с отраслевыми корпорациями и промышленными компаниями, выявив высокий спрос на решения в области системной интеграции и инженерных систем. Предприятия из различных отраслей, таких как промышленность, энергетика и транспорт, ищут способы повышения эффективности и снижения зависимости от импортного ПО, — сообщил Азизов.

По его словам, наибольший интерес у этих предприятий вызывают продукты и сервисы в сфере кибербезопасности, управления данными, а также узкоотраслевые решения, адаптированные под специфику бизнеса и его инфраструктуры.

Крупный кейс — переход татарстанских госслужащих с OC Windows на Astra Linux — другая компания группы — ICL Services провела совместно с «Группой Астра». По данным Минцифры РТ, в 2024 году масштабный проект по переводу всех рабочих мест государственного сектора и бюджетной сферы на эту отечественную операционную систему был завершен, а это более 150 тысяч компьютеров. После тестирования различных офисных пакетов выбрали отечественный «Р7-Офис», в 2025 году приобрели необходимые лицензии и сейчас внедряют продукт.

Динамика реализации проектов растет

Менеджер по развитию бизнеса компании Азат Фахрутдинов рассказал, как интегратор мигрировал рабочие станции госслужащих Татарстана на отечественное ПО, охватив более 80 субъектов госвласти РТ. Проект стал одним из крупнейших в стране, а работа в направлении поддержки цифрового суверенитета России продолжается.

— Один из новых значимых проектов — миграция ИТ-инфраструктуры регионального правительства Ленинградской области на российскую операционную систему РЕД ОС при помощи нашего собственного решения, системы управления гетерогенной инфраструктурой, Колибри-АРМ. Прямо сейчас проект реализуется совместно с «билайн» и направлен на достижение полной технологической независимости региона от иностранных решений, — сообщил Фахрутдинов.

Собеседник отметил важность роста динамики реализации таких проектов. По его словам, российские разработчики ПО наращивают компетенции в обеспечении импортонезависимости заказчиков разных отраслей. «Это обусловлено и уходом зарубежных вендоров, и ограничением обновлений и/или техподдержки их продуктов, а также зрелостью российских решений отечественных производителей «железа» и софта. Такой спрос — вполне закономерная реакция бизнеса и государства на необходимость идти в ногу с сегодняшними вызовами», — считает он.

Правда, у пользователей российского софта все еще много нареканий. Представитель одного из госведомств, на условиях анонимности указал на ряд возникающих проблем:

— В частности, затрудненность работы с финансовыми и бухгалтерскими программами создает некорректное отображение данных, постоянное залипание и заторможенность информационных систем, а порой и вовсе несовместимость их с отечественным ПО. Отмечу также сложности с офисными программами, в которых не удается даже скопировать текст и отправить нужному адресату. Имеется и ограничение работы с ними. Необходимо в кратчайшие сроки совершенствовать наше ПО. И немаловажно внедрение этих разработок российским бизнесом, без чего мы не увидим существенного результата.

Бизнес Татарстана ждет развития российского ПО

В конце прошлой недели стало известно о планах правительства России срочно перевести на отечественное ПО и вузы страны. В пресс-службе КНИТУ-КАИ сообщили, что университет в соответствии с требованиями активно работает в этом направлении. В образовательный процесс и ИТ-инфраструктуру внедряются российские ОС, система документооборота, платформы организации вебинаров и совещаний, средства защиты информации и т.д. Ведутся разработки собственных цифровых сервисов, внедряются российские аналоги зарубежных CAD/CAM систем.

— Конечно, все отечественное программное обеспечение невозможно назвать совершенным. Присутствуют некоторые проблемы с совместимостью, необходимостью доработки функционала. Зарубежное ПО разрабатывалось десятилетиями, в эти проекты вкладывались большие средства. Россия же, по сути, наиболее интенсивно начала заниматься импортозамещением в последние три года. Со временем, указанные проблемы уйдут, у нас будет очень хороший софт, не хуже зарубежного. Уже сейчас среди отечественного ПО присутствуют действительно достойные конкуренты зарубежных аналогов систем документооборота, платформ организации вебинаров, средств защиты информации, — добавили в КАИ.

Эксперты отметили, что большинство предприятий, кому законодательно предписан переход на российское ПО, это требование выполняют сами и требуют того же от своих дочерних компаний, подрядчиков и других партнеров. Фактически для бизнеса — это не жесткое требование закона, а лишь рекомендация к повышению надежности и устойчивости ИТ-инфраструктуры.

Причины отказа от перехода могут быть в дефиците ресурсов: бюджеты, кадры, время. Часть проектов по модернизации ИТ-систем рассматривается бизнесом как инвестиционные и могут быть временно заморожены с учетом текущей рыночной ситуации. Кроме того, требуются специалисты, обеспечивающие миграцию и техническую поддержку на всех этапах эксплуатации продуктов и сервисов. Решения в реестре российского ПО не в полной мере закрывают задачи бизнеса и потому пока делают этот переход нецелесообразным. Один из путей решения — совместная доработка продукта: ИТ-команда заказчика говорит, что нужно в системе, разработчик предлагает, как это реализовать, и в тесном сотрудничестве стороны тестируют и дорабатывают версии продукта.

Как показал опрос, бизнес Татарстана ждет дальнейшего развития российского программного обеспечения. Пока лишь небольшая доля малого и среднего предпринимательства перешла на отечественный софт. Многие представители рынка считают, что сегодняшнее качество наших ИТ-решений уступает западным аналогам, однако большинство верит, что ситуация улучшится со временем. Вопрос адаптации особенно важен, учитывая необходимость формирования единого информационного пространства между государственными структурами и бизнесом.