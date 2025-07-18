Гиды просят изменить правила работы на острове-граде Свияжске

Экскурсоводы выступают против обязательной отработки

Остров-град Свияжск требует за возможность водить здесь экскурсии отработку в течение семи дней?. Фото: Динар Фатыхов

В редакцию «Реального времени» обратились казанские экскурсоводы с жалобой на то, что с них требуют так называемую обязательную отработку на острове-граде Свияжске за право проводить здесь экскурсии. Полугодовые переговоры, по их словам, зашли в тупик, поскольку предложенные варианты не устраивают обе стороны. Однако в администрации музея-заповедника настаивают на том, что их требования абсолютно законны и согласуются с правилами аккредитации гидов. Мнения сторон спора, который разгорелся на пике туристического сезона, выслушали корреспонденты издания.

Обучение, аккредитация, отработка

Для того чтобы водить экскурсии по Свияжску, экскурсовод должен прослушать курсы и, сдав экзамен, получить аккредитацию. После очередного подписания договора выяснилось, что каждый из аккредитованных гидов должен отработать на острове семь дней.

— Что это значит? — говорит одна из гидов на условиях анонимности. — Мы должны приехать в семь утра на Северный вокзал и поехать в Свияжск. А в пять вечера уехать. За это получаем 500 рублей в час. И так семь дней! Против этого мы боремся. Потому что непонятно, кто отрабатывает, кто нет. Нет прозрачности. Экскурсоводов много. Сезон начинается с 1 мая, заканчивается 1 октября. Если бы каждый отрабатывал, нам не приходилось бы ездить туда по семь дней. Все филонят, потому что, по сути, Свияжск сделал нас крепостными.

Для того чтобы водить экскурсии по Свияжску, экскурсовод должен прослушать курсы и, сдав экзамен, получить аккредитацию. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В декабре 2024 года инициативная группа составила коллективное письмо, рассказав о происходящем, чтобы отправить в Госкомитет РТ по туризму и в Минкульт РТ. Под документом, по словам активистов, оставили 240 подписей. Письмо не было отправлено, но о нем стало известно в публичном поле, после чего с председателем Гильдии экскурсоводов РТ Игорем Вороновым связалась Алла Рожкова, заместитель директора по развитию туризма острова-града Свияжска.

В феврале 2025 года в Свияжске стороны встретились, обсудили стоимость оплаты работы гидов (повышение до 900 рублей в час), введение обязательной минимальной оплаты за выезд в Свияжск и отмену любой брони со стороны турфирм. Но саму отработку, по словам гидов, в музее-заповеднике отменить отказались.

«Предложения были встречены прохладно и со скептицизмом»

Через месяц Свияжск предложил, в частности, отрабатывать не семь, а один-два дня, и не только поездками на остров, а работой на компанию «Остров-тур» (собственный туроператор Свияжска) через обзорные, вечерние экскурсии и так далее, и даже не в сезон.

Инициативная группа выдвинула свои условия:

«Выложить в экскурсоводческих чатах предложение для экскурсоводов: работа как в музее-заповеднике, так и в «Остров-туре» (экскурсии по Казани и так далее) — на регулярной основе или в конкретные даты. Оплата — 1 000 рублей в час, даты работы предлагает экскурсовод (согласуется со Свияжском), и не только в пиковые даты сезона. С этого предложения можно начать выстраивать работу с внештатными экскурсоводами по новым правилам. В сезон проблема с нехваткой экскурсоводов встает прежде всего в те дни, когда приходят теплоходы. Расписание теплоходов известно заранее. Нужно уже в марте выложить расписание, чтобы люди записывались — по оплате как в пункте 1. Тем, кто уже отрабатывал и кто придет работать по вышеозначенным условиям, открыть возможность обучения, аккредитации и дальнейшего ведения экскурсий в музеях острова. Открыть обучение в Свияжске для экскурсоводов, которые только что получили аккредитацию в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Новичкам установить обязательное количество проведенных экскурсий в течение первого года после аккредитации, например 10, причем от любого туроператора, турагента и так далее».

Инициативная группа выдвинула свои предложения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщили экскурсоводы, на мартовской встрече «предложения были встречены прохладно и со скептицизмом».

Со стороны гидов прозвучало, что многие из них многократно привозят большие группы и таким образом приносят Свияжску большие деньги за входные билеты:

— Свияжск сделал предложение: вместо отработки сделать обязательный минимум по количеству экскурсий (30 в год, независимо от числа туристов) плюс по количеству привезенных туристов (300 в год, независимо от количества экскурсий). Предложение, мягко говоря, неожиданное, но во время переговоров инициативная группа его не отмела и против него не протестовала.

С марта на паузе

В дальнейшем соглашение «30/300» было решено не подписывать. В частности, потому что некоторые гиды работают больше по другим направлениям. Есть те, кто возит туристов на своем личном автомобиле. Есть те, у которых экскурсии не основная работа.

— Эта идея устанавливает систему «уравнивания» экскурсоводов, в то время как все мы очень разные: работаем по разным направлениям, с разными приоритетами, на разном транспорте, возим разное количество туристов, — отметили гиды, а потом назвали самую главную причину: — Установление любых норм и минимумов противоречит закону, согласно которому Свияжск проводит нам платное обучение, экзаменует и аккредитует нас — и больше мы ему ничего не должны.

После соглашение «30/300» было решено не подписывать. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

С марта переговоры инициативной группы с музеем-заповедником прекратились. У одного из членов группы, экскурсовода-методиста Анастасии Семеновой, приостановили аккредитацию. Гильдия направила письма в Минкульт РТ и ФАС, обращались к председателю Общественной палаты РТ Зиле Валеевой.

За 2024 год Свияжск посетили около 1,75 млн туристов, что практически сопоставимо с показателем 2023 года (1,74 млн). С июля 2011 года экскурсоводы, работающие с туристическими группами в Свияжске, должны прослушивать курс лекций и сдавать экзамен на маршруте.

«Почему гиды должны приводить к ним туристов?»

Одна из авторов письма, выражая общее мнение инициативной группы, в беседе с «Реальным временем» заявила, что требование Свияжска является незаконным:

— По закону учреждения, которые проводят курсы, выдают аккредитацию всем, кто сдал экзамены. Платное обучение не предполагает никаких отработок. После того как они нам дали аккредитацию, мы ничем не обязаны, и они нам тоже — до следующей переаккредитации.

Одна из авторов письма в беседе с «Реальным временем» заявила, что требование Свияжска является незаконным. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению представителей инициативной группы гидов, изначальные условия договора — недельная отработка — были ориентированы на привлечение экскурсоводов в Свияжск ввиду их дефицита, однако дальнейшие изменения абсолютно противоречат первому варианту:

— Теперь те гиды, которые получают аккредитацию, должны отработать 30 экскурсий и привести 300 человек. Тут получается еще интереснее, значит, им уже не гиды нужны, а туристы. Эти два посыла противоречат друг другу. Почему гиды должны приводить к ним туристов? В любом случае требовать от нас привозить к ним определенное число туристов — это тоже незаконное требование, как и отработка.



— Свияжск напирает на то, что мы добровольно подписываем этот кабальный договор. Но у нас нет выбора, так как музей-заповедник «Остров-град Свияжск» является монополистом в вопросе выдачи аккредитации по этому объекту.

«Мы за диалог и взаимную поддержку»

Диаметрально противоположные слова относительно законности требований озвучил директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

— На территории музеев-заповедников, а весь Свияжск — это территория Государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», действуют те правила, которые устанавливает их администрация. Это установлено федеральным законом о музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации. Очевидно, что такие режимы необходимо устанавливать в свете указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — рассказал он «Реальному времени».

Диаметрально противоположные слова относительно законности требований озвучил директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, в практике музеев-заповедников сегодня есть две формы взаимодействия с посетителями через экскурсионное обслуживание. Самая распространенная — когда экскурсии проводят исключительно сотрудники музея-заповедника либо гиды, заключившие с ним временные трудовые договоры. «Мы пошли другим путем, чтобы предоставить возможность трудоустройства и заработка более широкому кругу граждан, которые зачастую меняют профессию в связи с меняющимся рынком труда и осваивают профессию гида-экскурсовода. Если мы вернемся к первому варианту — а такая возможность у нас есть, и мы к ней готовы, — это может привести к росту стоимости услуг экскурсоводов, поскольку многие из них уплачивают налоги в качестве самозанятых, а по договорам временного трудоустройства они будут уплачивать налоги в полном объеме. Поэтому мы находимся в диалоге с руководством Гильдии экскурсоводов, чтобы найти взаимоприемлемое решение», — пояснил Силкин.

Система аккредитации необходима по нескольким причинам:

Необходимо вести контроль информации , которую дают экскурсоводы на территории заповедника. «Мы неоднократно в этом убеждались. Люди рассказывают разное. К сожалению, есть те, которые распространяют ложь. Они говорят вещи, не соответствующие действительности», — пояснил спикер, добавив, что поэтому система аккредитации — обычная стандартная практика.

, которую дают экскурсоводы на территории заповедника. «Мы неоднократно в этом убеждались. Люди рассказывают разное. К сожалению, есть те, которые распространяют ложь. Они говорят вещи, не соответствующие действительности», — пояснил спикер, добавив, что поэтому система аккредитации — обычная стандартная практика. Поддержание уровня экскурсий . «Бывают случаи, когда гид получает аккредитацию, не работает в Свияжске, а потом через 2 года приезжает. За это время объекты показа и маршруты в музее-заповеднике уже меняются, а экскурсовод не в состоянии об этом рассказать».

. «Бывают случаи, когда гид получает аккредитацию, не работает в Свияжске, а потом через 2 года приезжает. За это время объекты показа и маршруты в музее-заповеднике уже меняются, а экскурсовод не в состоянии об этом рассказать». Закрытие потребности в гидах. «Туристов к нам приезжает много, а население составляет всего 250 человек. Все жители, которые хотели бы работать гидами, уже работают ими. Соответственно, экскурсоводов иногда не хватает, и мы приглашаем аккредитованных экскурсоводов поработать на коммерческих условиях».

— Сегодня у нас коммерческая, рыночная ставка — 1 000 рублей в час. При этом мы гарантируем загрузку экскурсовода. То есть такого, что человек приехал, потратил свое рабочее время, ничего не заработал, уехал, нет. Мы гарантируем, что он получит вознаграждение за свой труд. Поэтому проблем я тут не вижу. Мы находимся в диалоге с конструктивной частью экскурсоводческого сообщества, подавляющая масса экскурсоводов успешно взаимодействует с нами, но, как всегда, находятся активные граждане, недовольные существующими правилами, и, как я знаю, большая часть жалоб поступает от гражданина, который вообще не находится с нами ни в каких отношениях и не является гидом. Со следующего сезона мы планируем ввести рейтинг экскурсоводов, будем на сайте публиковать отзывы туристов о гидах, прошедших аккредитацию, рекламировать их, чтобы каждый мог выбрать себе экскурсовода по душе, так что мы за диалог и взаимное уважение, — подытожил директор музея-заповедника.



«Реальное время» также направило запрос в Госкомитет Татарстана по туризму. Приводим полный комментарий председателя комитета Сергея Иванова:

— На территориях музеев-заповедников введена система добровольной аккредитации экскурсоводов. Это позволяет увеличить количество квалифицированных специалистов, а также дает возможность гидам, работающим с туристическими группами в Казани, проводить экскурсии и в других туристических центрах. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму проводит государственную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. После получения аттестации от Госкомитета и аккредитации музеев-заповедников экскурсоводы могут работать как с туркомпаниями, так и самостоятельно, определяя график по собственному усмотрению.

Реальное время / realnoevremya.ru

Запрос издания с просьбой прокомментировать ситуацию также направлен в адрес Министерства культуры Татарстана. В ведомстве ответили, что нарушений в действиях администрации музея-заповедника нет:

— Условия договоров, предлагаемых Свияжским музеем-заповедником аккредитованным экскурсоводам, полностью соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан. Согласно утвержденному Уставу учреждения, музей-заповедник обладает правом самостоятельно определять формы организации туристской деятельности на своей территории, которая совпадает с границами достопримечательного места регионального значения «Остров-град Свияжск» и исторического поселения Свияжск.

В татарстанском Минкульте также добавили, что заинтересованы «в конструктивном диалоге между всеми участниками туристической отрасли» и продолжат «мониторинг ситуации для обеспечения высоких стандартов обслуживания гостей республики».